27 नाम, एक संदेश : अरुणाचल प्रदेश पर भारत नहीं झुकेगा
इसके जरिए भारत ने चीन को स्पष्ट संदेश दिया. रिश्ते सामान्य हो रहे हैं, पर इन मामलों पर कोई समझौता नहीं होगा.
Published : August 12, 2026 at 2:18 PM IST
नई दिल्ली : अरुणाचल प्रदेश में 27 जगहों के आधिकारिक नाम रखने का भारत का फैसला और उसका समय, दोनों ही बहुत अहम हैं. यह घोषणा पिछले सप्ताह भारत-चीन सीमा मामलों पर 'वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन' की 36वीं बैठक के एक दिन बाद की गई. इससे पता चलता है कि विवादित सीमा के प्रबंधन पर बातचीत के साथ-साथ अपने इलाके पर दावे को मजबूती से बनाए रखने का काम भी चल रहा है - जो भारत-चीन के बीच रिश्तों में आई मौजूदा नरमी की सीमाओं को भी दिखाता है.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नियमित मीडिया ब्रीफिंग में कहा, "मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है." उन्होंने यह बात अरुणाचल प्रदेश में इन जगहों के नाम रखने पर चीन की आलोचना के जवाब में कही.
उन्होंने कहा, "यह एक ऐसा तथ्य है जो स्वतः स्पष्ट है. साथ ही, मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि कोई भी चीज इस निर्विवाद वास्तविकता को बदल नहीं सकती." सात अगस्त को गृह मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ सलाह-मशविरे के बाद, उसने 'सर्वे ऑफ इंडिया' के आधिकारिक नक्शों पर मानक नामों के साथ अरुणाचल प्रदेश में स्थित कुल 27 जगहों और विशेषताओं की पहचान की है. मंत्रालय ने कहा, "अरुणाचल प्रदेश के 'सर्वे ऑफ इंडिया' के नक्शे पर औपचारिक रूप से इनकी पहचान करने का उद्देश्य इनकी सही पहचान को आसान बनाना और आम जनता के बीच इनके बारे में बेहतर जागरूकता पैदा करना है."
सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में फैली बस्तियों, इलाकों, पहाड़ी दर्रों, एक झील और एक सैन्य स्मारक समेत 27 जगहों की पहचान की है. इन बस्तियों और इलाकों में लोंगजू, माजा, बिसा, बड़ा कुंडुन, छोटा कुंडुन, धन बारी, प्रीतनगर, बुद्धमंदिर, जयरामपुर, टेरिटनगर, रामनगर, जसवंत गढ़, सागर, पद्मा, ज्योतिनगर, बैसाखी, छोटा रोपुक, बड़ा रोपुक, शिवाजी नगर, सुनपुरा और कामलांग नगर शामिल हैं.
भौगोलिक विशेषताओं में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रे - जो ला, रिजा ला, पुकुर ला और थाग ला - शामिल हैं. इस सूची में शंभो सरोवर (एक झील) और शेर-ए-थापा स्मारक भी शामिल हैं, जो इस क्षेत्र में भारत के सैन्य इतिहास और मौजूदगी की याद दिलाते हैं.
चीन ने सोमवार को तीखी प्रतिक्रिया देते हुए अरुणाचल प्रदेश (जिसे बीजिंग 'ज़ांगनान' या दक्षिणी तिब्बत कहता है) में जगहों के नाम रखने के भारत के कदम को "बेअसर और अमान्य" करार दिया.बीजिंग में एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा, "जांगनान क्षेत्र चीन का इलाका है. चीन भारत द्वारा अवैध रूप से बनाए गए तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं देता है. चीन द्वारा लंबे समय से इस्तेमाल किए जा रहे नामों को अपने तथाकथित 'मानक नामों' से बदलने की भारत की कोशिश गैर-कानूनी, बेअसर और अमान्य है. इससे यह सच्चाई नहीं बदलेगी कि जांगनान क्षेत्र चीन का है."
भारत का यह कदम डब्लूएमसीसी की बैठक के ठीक एक दिन बाद उठाया गया, जो भारत-चीन संबंधों की मौजूदा स्थिति के बारे में एक अहम जानकारी देता है: नई दिल्ली बीजिंग के साथ अपने संबंधों को स्थिर और प्रबंधित करने की इच्छुक है, लेकिन अपने मुख्य क्षेत्रीय हितों से समझौता करने का उसका कोई इरादा नहीं है.
इस नए कदम को अरुणाचल प्रदेश की जगहों के लिए चीनी नाम रखने की चीन की बार-बार की कोशिशों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए. 2017 से, चीन ने पूर्वोत्तर राज्य की जगहों और इलाकों के नामों की चार लिस्ट जारी की हैं.
चीन ने सबसे पहले 2017 में अरुणाचल प्रदेश की छह जगहों के लिए नए नामों की एक लिस्ट जारी की थी. इसके बाद 2021 में 15 जगहों की दूसरी लिस्ट और फिर 2023 में 11 जगहों के नामों की तीसरी लिस्ट जारी की गई. 2024 में, बीजिंग ने अरुणाचल प्रदेश की 30 जगहों और इलाकों के लिए नए नामों की एक और लिस्ट जारी की. इनमें 11 रिहायशी इलाके, 12 पहाड़, चार नदियां, एक झील, एक पहाड़ी दर्रा और जमीन का एक टुकड़ा शामिल है.
एक दिन पहले मंगलवार की ब्रीफिंग के दौरान, जायसवाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच सीमावर्ती इलाकों से जुड़े मामलों में, नई दिल्ली ने हमेशा चीनी पक्ष के साथ बातचीत में इस बात पर जोर दिया है कि वह इन मुद्दों को बहुत गंभीर मानती है और इन इलाकों में शांति और स्थिरता बनाए रखना सबसे जरूरी है.
उन्होंने कहा, "हमने यह भी कहा है कि सीमा से जुड़े मामलों की स्थिति हमारे व्यापक द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति पर असर डालेगी. हाल ही में (6 अगस्त को) भारत-चीन सीमा मामलों पर हुई 36वीं डब्लूएमसीसी बैठक में भी इस बात को दोहराया गया था. इस बैठक में, दोनों पक्षों ने खुलकर बातचीत की और वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ स्थिति की समीक्षा की."
मानचित्र पारंपरिक रूप से तकनीकी दस्तावेज लगते हैं, लेकिन क्षेत्रीय विवादों में वे राजनीतिक हथियार बन जाते हैं. किसी देश का आधिकारिक मानचित्र यह बताता है कि उसकी सरकार अपने क्षेत्र की सीमाओं को कैसे परिभाषित करती है. इसी तरह, भौगोलिक नाम संप्रभुता के बारे में एक खास नैरेटिव स्थापित करने की देश की कोशिश का एक अहम हिस्सा बन सकते हैं.
अरुणाचल प्रदेश में जगहों के नाम बार-बार बदलने के चीन के कदम का मकसद यह जताना है कि ये जगहें चीनी इलाके का हिस्सा हैं. भारत की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि वह इन नामों के चलन को सामान्य नहीं होने देना चाहता.इन जगहों को आधिकारिक नाम देकर, नई दिल्ली असल में यह कह रही है कि भारत के अधिकार वाले इलाकों के नाम बदलकर चीन उन पर अपना दावा नहीं बना सकता.इसलिए, इस कदम को मोटे तौर पर 'कार्टोग्राफिक स्टेटक्राफ्ट' (मानचित्र-आधारित कूटनीति) कहा जा सकता है – यानी किसी देश की क्षेत्रीय स्थिति को मजबूत करने के लिए नक्शों, आधिकारिक नामों और प्रशासनिक दस्तावेजों का इस्तेमाल करना.
पूर्वी लद्दाख में 2020 के सैन्य टकराव के बाद बिगड़े रिश्तों के बाद से भारत और चीन स्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं.तब से दोनों देशों ने एलएसी (वास्तविक नियंत्रण रेखा) पर तनाव कम करने, सेनाओं को पीछे हटाने और आगे की घटनाओं को रोकने के मकसद से राजनयिक और सैन्य बातचीत की है. व्यापक द्विपक्षीय संबंधों को भी बेहतर बनाने की कोशिशें हुई हैं.लेकिन अरुणाचल की घटना यह दिखाती है कि रिश्तों में सुधार की भी एक निश्चित सीमा है.
दोनों पक्ष सीमा पर शांति बनाए रखने के तरीकों पर सहमत हो सकते हैं, भले ही वे जमीन से जुड़े मूल विवाद पर सहमत न हों. यह बहुत जरूरी है क्योंकि स्थिरता का मतलब समझौता नहीं होता. इसलिए, चीन के साथ बातचीत करने की भारत की इच्छा को अरुणाचल प्रदेश पर उसके रुख में नरमी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. भारत-चीन सीमा विवादों में हाल की घटनाओं के संदर्भ में, शिलांग स्थित 'एशियन कॉन्फ्लुएंस' थिंक टैंक के फेलो के. योम ने इस बात का जिक्र किया कि दोनों देशों ने हाल ही में सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ज़रिए सीमा व्यापार शुरू किया है.
योम ने ईटीवी भारत से कहा, "अब, दिलचस्प बात यह है कि और अगर आप इसे भारत-चीन के व्यापक रिश्तों के संदर्भ में देखें - तो आज दोनों देश यह मानते दिख रहे हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तहत अमेरिका के अनिश्चित व्यवहार को देखते हुए, उन्हें मिलकर काम करना होगा. इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है."
हालांकि, उन्होंने कहा कि जमीन से जुड़े विवाद का बड़ा मुद्दा अभी भी बना हुआ है और इसका समाधान नहीं हुआ है. योम ने कहा, "लेकिन जमीन से जुड़े विवाद के बावजूद, हम द्विपक्षीय स्तर पर जो कुछ भी कर सकते हैं, वह करते रहेंगे. इसका मतलब है कि जहां कोई विवाद नहीं है, जहां हम समझौते कर सकते हैं, वहां हम व्यापार कर सकते हैं." उन्होंने विस्तार से बताया कि जहां भी जमीन की सीमा का कोई विवाद नहीं है, वहां दोनों पक्ष अपने सामान्य रिश्ते बनाए रखेंगे.
योम ने कहा, "बातचीत जारी रहेगी, चाहे वह सांस्कृतिक हो या व्यापारिक. लेकिन, जब उन इलाकों की बात आती है जहां जमीन का विवाद है, तो आप अपनी बात पर जोर देंगे. आप अपनी बात इसलिए रखेंगे ताकि सीमा विवाद वाले इलाकों के लोगों को भरोसा हो सके कि आप उनके साथ खड़े हैं."
अरुणाचल प्रदेश में जगहों और स्थलों के नाम रखने के भारत के फैसले का तुरंत असर यह हो सकता है कि बीजिंग के साथ राजनयिक बातचीत का एक और दौर शुरू हो. चीन शायद इस बात पर जोर देता रहे कि अरुणाचल प्रदेश उसके इलाके का हिस्सा है, जबकि भारत इस दावे को खारिज करता रहेगा. लेकिन इस घटना का असली महत्व इस बात में है कि यह भारत-चीन संबंधों की दिशा के बारे में क्या बताती है.
हो सकता है कि ये रिश्ते 2020 के बाद के दौर के तीखे सैन्य टकराव से हटकर 'नियंत्रित प्रतिस्पर्धा' की ओर बढ़ रहे हों. इसका मतलब यह नहीं है कि बुनियादी विवाद खत्म हो रहे हैं. इसके बजाय, ऐसा लगता है कि दोनों देश अपने-अपने रुख पर कायम रहते हुए इन विवादों को खुले टकराव में बदलने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं.भारत का हालिया कदम ठीक इसी मॉडल के अनुरूप है.नई दिल्ली यह संकेत दे रही है कि वह एलएसी पर शांति, बीजिंग के साथ बातचीत और द्विपक्षीय संबंधों में धीरे-धीरे स्थिरता चाहती है – लेकिन अरुणाचल प्रदेश को लेकर किसी भी तरह की अस्पष्टता की कीमत पर नहीं.
ये भी पढ़ें : भारत की विकास परियोजनाएं श्रीलंका के साथ रिश्तों को दे रही नया रूप