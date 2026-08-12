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27 नाम, एक संदेश : अरुणाचल प्रदेश पर भारत नहीं झुकेगा

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ( PTI )

By Aroonim Bhuyan 10 Min Read

नई दिल्ली : अरुणाचल प्रदेश में 27 जगहों के आधिकारिक नाम रखने का भारत का फैसला और उसका समय, दोनों ही बहुत अहम हैं. यह घोषणा पिछले सप्ताह भारत-चीन सीमा मामलों पर 'वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन' की 36वीं बैठक के एक दिन बाद की गई. इससे पता चलता है कि विवादित सीमा के प्रबंधन पर बातचीत के साथ-साथ अपने इलाके पर दावे को मजबूती से बनाए रखने का काम भी चल रहा है - जो भारत-चीन के बीच रिश्तों में आई मौजूदा नरमी की सीमाओं को भी दिखाता है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नियमित मीडिया ब्रीफिंग में कहा, "मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है." उन्होंने यह बात अरुणाचल प्रदेश में इन जगहों के नाम रखने पर चीन की आलोचना के जवाब में कही. उन्होंने कहा, "यह एक ऐसा तथ्य है जो स्वतः स्पष्ट है. साथ ही, मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि कोई भी चीज इस निर्विवाद वास्तविकता को बदल नहीं सकती." सात अगस्त को गृह मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ सलाह-मशविरे के बाद, उसने 'सर्वे ऑफ इंडिया' के आधिकारिक नक्शों पर मानक नामों के साथ अरुणाचल प्रदेश में स्थित कुल 27 जगहों और विशेषताओं की पहचान की है. मंत्रालय ने कहा, "अरुणाचल प्रदेश के 'सर्वे ऑफ इंडिया' के नक्शे पर औपचारिक रूप से इनकी पहचान करने का उद्देश्य इनकी सही पहचान को आसान बनाना और आम जनता के बीच इनके बारे में बेहतर जागरूकता पैदा करना है." सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में फैली बस्तियों, इलाकों, पहाड़ी दर्रों, एक झील और एक सैन्य स्मारक समेत 27 जगहों की पहचान की है. इन बस्तियों और इलाकों में लोंगजू, माजा, बिसा, बड़ा कुंडुन, छोटा कुंडुन, धन बारी, प्रीतनगर, बुद्धमंदिर, जयरामपुर, टेरिटनगर, रामनगर, जसवंत गढ़, सागर, पद्मा, ज्योतिनगर, बैसाखी, छोटा रोपुक, बड़ा रोपुक, शिवाजी नगर, सुनपुरा और कामलांग नगर शामिल हैं. भौगोलिक विशेषताओं में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रे - जो ला, रिजा ला, पुकुर ला और थाग ला - शामिल हैं. इस सूची में शंभो सरोवर (एक झील) और शेर-ए-थापा स्मारक भी शामिल हैं, जो इस क्षेत्र में भारत के सैन्य इतिहास और मौजूदगी की याद दिलाते हैं. चीन ने सोमवार को तीखी प्रतिक्रिया देते हुए अरुणाचल प्रदेश (जिसे बीजिंग 'ज़ांगनान' या दक्षिणी तिब्बत कहता है) में जगहों के नाम रखने के भारत के कदम को "बेअसर और अमान्य" करार दिया.बीजिंग में एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा, "जांगनान क्षेत्र चीन का इलाका है. चीन भारत द्वारा अवैध रूप से बनाए गए तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं देता है. चीन द्वारा लंबे समय से इस्तेमाल किए जा रहे नामों को अपने तथाकथित 'मानक नामों' से बदलने की भारत की कोशिश गैर-कानूनी, बेअसर और अमान्य है. इससे यह सच्चाई नहीं बदलेगी कि जांगनान क्षेत्र चीन का है." भारत का यह कदम डब्लूएमसीसी की बैठक के ठीक एक दिन बाद उठाया गया, जो भारत-चीन संबंधों की मौजूदा स्थिति के बारे में एक अहम जानकारी देता है: नई दिल्ली बीजिंग के साथ अपने संबंधों को स्थिर और प्रबंधित करने की इच्छुक है, लेकिन अपने मुख्य क्षेत्रीय हितों से समझौता करने का उसका कोई इरादा नहीं है. इस नए कदम को अरुणाचल प्रदेश की जगहों के लिए चीनी नाम रखने की चीन की बार-बार की कोशिशों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए. 2017 से, चीन ने पूर्वोत्तर राज्य की जगहों और इलाकों के नामों की चार लिस्ट जारी की हैं. चीन ने सबसे पहले 2017 में अरुणाचल प्रदेश की छह जगहों के लिए नए नामों की एक लिस्ट जारी की थी. इसके बाद 2021 में 15 जगहों की दूसरी लिस्ट और फिर 2023 में 11 जगहों के नामों की तीसरी लिस्ट जारी की गई. 2024 में, बीजिंग ने अरुणाचल प्रदेश की 30 जगहों और इलाकों के लिए नए नामों की एक और लिस्ट जारी की. इनमें 11 रिहायशी इलाके, 12 पहाड़, चार नदियां, एक झील, एक पहाड़ी दर्रा और जमीन का एक टुकड़ा शामिल है. एक दिन पहले मंगलवार की ब्रीफिंग के दौरान, जायसवाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच सीमावर्ती इलाकों से जुड़े मामलों में, नई दिल्ली ने हमेशा चीनी पक्ष के साथ बातचीत में इस बात पर जोर दिया है कि वह इन मुद्दों को बहुत गंभीर मानती है और इन इलाकों में शांति और स्थिरता बनाए रखना सबसे जरूरी है. उन्होंने कहा, "हमने यह भी कहा है कि सीमा से जुड़े मामलों की स्थिति हमारे व्यापक द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति पर असर डालेगी. हाल ही में (6 अगस्त को) भारत-चीन सीमा मामलों पर हुई 36वीं डब्लूएमसीसी बैठक में भी इस बात को दोहराया गया था. इस बैठक में, दोनों पक्षों ने खुलकर बातचीत की और वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ स्थिति की समीक्षा की."