भारत में बिजली सुधार के लिए राज्य-स्तरीय सिस्टम अपग्रेड की जरूरत
ड्राफ्ट विद्युत संशोधन विधेयक, 2025 में विद्युत प्रणाली की कानूनी परिभाषा में एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को शामिल करता है.
By Aparna Roy
Published : June 16, 2026 at 5:37 PM IST
ड्राफ्ट विद्युत संशोधन विधेयक, 2025 भारत के विद्युत क्षेत्र के लिए एक अहम मोड़ पर आया है. देश पहले ही ऊर्जा में बड़े बदलाव की एक बड़ी सीमा पार कर चुका है: अब गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोत, उपयोग के लिए तैयार बिजली क्षमता के आधे से ज्यादा के लिए जिम्मेदार हैं. इसलिए, सुधार के अगले चरण को सिर्फ इस बात से नहीं आंका जा सकता कि क्या इससे ज्यादा नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता मिलेगी. इसे इस बात से आंका जाना चाहिए कि क्या यह उस क्षमता को भरोसेमंद, भेजने लायक, सस्ता और स्थानीय तौर पर इस्तेमाल करने लायक बना सकता है.
यहीं पर यह विधेयक महत्वपूर्ण और अधूरा दोनों है.
ड्राफ्ट बिल में बदलते बिजली सिस्टम के कई खास घटकों को माना गया है. यह विद्युत प्रणाली की कानूनी परिभाषा में एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को शामिल करता है. यह गैर-जीवाश्म ईंधन खपत की जिम्मेदारियों को मजबूत करता है. यह लागत-आधारित शुल्क (Cost-reflective tariff), वितरण प्रतिस्पर्धा के लिए स्पष्ट नियम, और केंद्र-राज्यों के बीच आम सहमति बनाने के लिए एक विद्युत परिषद (Electricity Council) का प्रस्ताव करता है. ये छोटे-मोटे बदलाव नहीं हैं. ये एक ऐसे बिजली सिस्टम को दिखाते हैं जो बड़े थर्मल जेनरेशन, पैसिव कंज्यूमर्स और एकतरफा विद्युत प्रवाह के पुराने मॉडल से आगे बढ़ रहा है.
लेकिन बिल की संरचना (Architecture) अभी भी एकीकरण-केंद्रित से ज्यादा उत्पादन-केंद्रित (generation-centric) है. यह तकनीक, जिम्मेदारियों और बाजार के लिए जरूरी नियम बनाता है, लेकिन राज्यों को नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण से पैदा होने वाली परिचालन संबंधी मुश्किलों की योजना बनाने और उन्हें मैनेज करने के लिए काफी अधिकार नहीं देता है. यह एक बहुत बड़ा अंतर है क्योंकि भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में अगली बाधाएं सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं आएंगी. वे स्टेट ग्रिड, स्टेट रेगुलेटर, स्टेट लोड-डिस्पैच सेंटर और स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में भी आएंगी.
पहली गायब परत एक राज्य-स्तरीय विश्वसनीय संरचना (Reliability Architecture) है.
विधेयक में एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को ऐसी परिसंपत्ति के तौर पर सही बताया गया है जो बिजली भंडार कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर दे सकते हैं. यह जरूरी है क्योंकि भंडार, परिवर्तनशील नवीकरणीय ऊर्जा को संतुलित करने में अहम होगा. लेकिन भंडारण को सिर्फ एक परिसंपत्ति वर्ग (Asset Class) नहीं माना जा सकता. इसे भरोसे के लिए एक बड़े प्लानिंग फ्रेमवर्क में शामिल किया जाना चाहिए.
भारत की बिजली की चुनौती अब सिर्फ सालाना बिजली उत्पादन के बारे में नहीं है. यह तेजी से समय के हिसाब से उपलब्धता के बारे में है. दोपहर में सौर ऊर्जा बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन पीक डिमांड शाम को आ सकती है जब सौर ऊर्जा का उत्पादन कम हो जाता है. हीटवेव बिजली की मांग को और ज्यादा अस्थिर बना रही हैं. शहरों में कूलिंग की डिमांड बढ़ रही है. औद्योगिक भार के लिए भरोसेमंद सप्लाई की जरूरत है. अधिक अक्षय ऊर्जा क्षमता वाला पावर सिस्टम, लेकिन स्टोरेज, रिजर्व, लचीला उत्पादन और डिमांड रिस्पॉन्स में कमी होने पर भी भरोसे पर दबाव पड़ सकता है.
विधेयक में अभी तक नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण से जुड़ी राज्य-स्तरीय संसाधन पर्याप्तता नियोजन को जरूरी नहीं बनाया गया है. यह एक बड़ी कमी है. राज्यों में मांग वक्र (Demand Curve), रिन्यूएबल प्रोफाइल, इंडस्ट्रियल लोड और सीजनल रिस्क बहुत अलग होते हैं. राजस्थान की एकीकरण चुनौती उत्तर प्रदेश जैसा नहीं है. तमिलनाडु का विंड-हैवी सिस्टम झारखंड के कोल-लिंक्ड डिमांड स्ट्रक्चर से अलग है. एक जैसी राष्ट्रीय जिम्मेदारी राज्य-विशेष रिलायबिलिटी प्लानिंग की जगह नहीं ले सकती.
इसलिए विधेयक में हर राज्य को राज्य विद्युत नियामक आयोग से मंजूर एक राज्य संसाधन पर्याप्तता और नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण योजना तैयार करने के लिए कहा जाना चाहिए. इन योजनाओं में पीक डिमांड, मौसमी बदलाव, भंडारण की जरूरतें, रिजर्व मार्जिन (अतिरिक्त बिजली उत्पादन क्षमता), कटौती के जोखिम, लचीली क्षमता की जरूरतें और डिमांड-रिस्पॉन्स संभावना का अनुमान होना चाहिए. इन्हें समय-समय पर अपडेट भी किया जाना चाहिए और बिजली वितरण कंपनियों द्वारा खरीद मंजूरी से जोड़ा जाना चाहिए.
ऐसे फ्रेमवर्क के बिना, भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाना जारी रख सकता है, बिना यह सुनिश्चि किए कि राज्यों के पास सबसे अधिक जरूरत के समय भरोसेमंद स्वच्छ बिजली देने की संस्थागत क्षमता है.
दूसरी गायब परत एक फेडरल ग्रिड आर्किटेक्चर है.
विधेयक में यह प्रावधान है कि समुचित सरकार अंतर-राज्यीय और राज्यों के भीतर (इंट्रा-स्टेट) ट्रांसमिशन सिस्टम को मंजूरी देने और लागू करने का तरीका तय करेगी. यह काम का है. लेकिन यह अभी भी ट्रांसमिशन को ज्यादातर प्रोजेक्ट-अप्रूवल का मामला मानता है, न कि रिन्यूएबल इंटीग्रेशन की रीढ़.
भारत में रिन्यूएबल एनर्जी में बदलाव के पहले चरण में, उत्पादन एक बाधा थी. अगले चरण में, ग्रिड आर्किटेक्चर एक बाधा होगी. रिन्यूएबल एनर्जी जगह के हिसाब से होती है. सोलर और विंड प्रोजेक्ट खास इलाकों में ही होते हैं, जबकि डिमांड सेंटर अक्सर कहीं और होते हैं. रिन्यूएबल एनर्जी वाले राज्यों में भी, बिजली को संसाधन वाले जिलों से सबस्टेशन, इंडस्ट्री, शहरों और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तक ले जाना होगा. अगर इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन की तरह तेजी से नहीं बढ़ता है, तो स्वच्छ ऊर्जा या तो कम हो जाएगी या अटक जाएगी.
यह कोई मनगढ़ंत चिंता नहीं है. ज्यादा रिन्यूएबल ऊर्जा वाले राज्यों में रिन्यूएबल एनर्जी में कटौती पहले से ही दिखने लगी है. ग्रिड सुरक्षा के नाम पर बिजली कटौती को अक्सर सही ठहराया जाता है, लेकिन यह एक गहरी नियोजन विफलता का भी संकेत है: बिजली उत्पादन प्रणाली की निकासी, संतुलन और उपभोग करने की क्षमता से अधिक तेजी से की जा रही है.
इसलिए विधेयक को ट्रांसमिशन अप्रूवल से आगे बढ़कर स्टेट ग्रिड तत्परता प्लान के लिए एक कानूनी जरूरत बनानी चाहिए. इनमें रिन्यूएबल एनर्जी ज़ोन, इंट्रा-स्टेट निकासी क्षमता, सबस्टेशन की जरूरतें, स्टोरेज की जगहें, जमीन के इस्तेमाल की बाधाएं और अनुमानित मांग वृद्धि को शामिल किया जाना चाहिए. SERCs को बड़ी मात्रा में नई रिन्यूएबल खरीद को मंजूरी देने से पहले सालाना ग्रिड-रेडीनेस असेसमेंट करने की जरूरत होनी चाहिए.
एक समर्पित स्टेट ग्रिड और स्टोरेज ट्रांजिशन फंड पर भी विचार किया जाना चाहिए. रिन्यूएबल एनर्जी से भरपूर राज्य, बड़े डीकार्बोनाइजेशन (Decarbonization) लक्ष्यों को पूरा करने वाले विद्युत उत्पादन संयंत्रों का संचालन करके राष्ट्रीय काम कर रहे हैं. उनसे लोकल ट्रांसमिशन अपग्रेड, जमीन से जुड़े मुआवजे, इंफ्रास्ट्रक्चर और भंडारण परिनियोजन को संतुलित करने की पूरी लागत उठाने की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए. प्रदर्शन से जुड़े समर्थन के साथ एक फेडरल फाइनेंसिंग सिस्टम, राष्ट्रीय लक्ष्य को राज्य-स्तरीय वितरण के साथ जोड़ेगा.
तीसरी गायब परत स्टेट-लेवल मार्केट आर्किटेक्चर है.
यह बिल गैर-जीवाश्म बिजली के लिए बाजार-आधारित प्रणाली को बढ़ावा देने की कोशिश करता है और यह मानता है कि सिर्फ लंबे समय के विद्युत खरीद समझौता से जरूरी निवेश नहीं मिल सकता. यह दिशा के हिसाब से सही है. लेकिन अगली सीमा सिर्फ ज्यादा बिजली मार्केट नहीं हैं. यह बेहतर डिजाइन वाले लचक बाजार हैं.
भारत के बिजली बाजार अभी भी ऊर्जा को एक कमोडिटी के तौर पर अधिक महत्व देते हैं: कितनी यूनिट बनती हैं और किस कीमत पर. लेकिन एक नवीकरणीय ऊर्जा-प्रधान प्रणाली को यह भी महत्व देना चाहिए कि बिजली कब उपलब्ध है, संसाधन कितनी तेजी से बढ़ सकते हैं, क्या डिमांड बदल सकती है, और स्टोरेज ग्रिड को कैसे समर्थन दे सकता है. ऐसे सिस्टम में, सबसे सस्ता इलेक्ट्रॉन हमेशा सबसे कीमती इलेक्ट्रॉन नहीं होता है. सबसे कीमती बिजली वह हो सकती है जो शाम के पीक, हीटवेव, बादल वाले मॉनसून वाले हफ्ते या हवा के उत्पादन में अचानक कमी के दौरान उपलब्ध हो.
इसके लिए राज्य-स्तर पर मजबूत नियामक नवाचार की जरूरत है. SERCs को सिर्फ अनुपालन एजेंसियों तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए जो गैर-जीवाश्म ऊर्जा खपत के लिए केंद्र द्वारा तय की गई सीमा को लागू करती हैं. उन्हें बदलाव के लिए मार्केट डिजाइनर के तौर पर मजबूत बनाया जाना चाहिए. इसका मतलब है कि दिन के हिसाब से टैरिफ, बड़े कंज्यूमर्स के लिए डायनामिक प्राइसिंग, डिमांड-रिस्पॉन्स प्रोग्राम, स्टोरेज-लिंक्ड खरीद, सहायक सेवा भागीदारी और इलेक्ट्रिक व्हीकल-ग्रिड इंटीग्रेशन को लागू करना.
राज्यों को अलग-अलग ट्रांजिशन पाथवे डिजाइन करने की भी इजाजत होनी चाहिए.औद्योगिक उपस्थिति वाले राज्यों को प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए क्लीन फर्म पावर प्रोडक्ट्स की जरूरत हो सकती है. खेती आधारित राज्यों को फीडर-लेवल प्लानिंग से जुड़े सोलराइजेशन (solarisation) और डिमांड मैनेजमेंट की जरूरत हो सकती है. शहरीकरण करने वाले राज्यों को कूलिंग-सेंसिटिव टैरिफ डिजाइन और बैटरी-बैक्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग की जरूरत हो सकती है. रिन्यूएबल एनर्जी से भरपूर राज्यों को कर्टेलमेंट कंपनसेशन मैकेनिज्म और फ्लेक्सिबिलिटी मार्केट की जरूरत हो सकती है.
विधेयक में प्रस्तावित इलेक्ट्रिसिटी काउंसिल इस बदलाव को मुमकिन बनाने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म बन सकती है. लेकिन ऐसा होने के लिए, इसे सिर्फ एक आम सहमति वाले फोरम के तौर पर काम नहीं करना चाहिए. इसे संसधानों की काफी मात्रा, ग्रिड की तैयारी और फ़्लेक्सिबिलिटी मार्केट के लिए मॉडल स्टेट-लेवल फ्रेमवर्क बनाने का काम दिया जाना चाहिए, साथ ही राज्यों को उन्हें स्थानीय हकीकत के हिसाब से बदलने की इजाजत भी देनी चाहिए.
भारत में ऊर्जा का बदलाव एक नए दौर में आ गया है. देश ने दिखा दिया है कि वह बड़े पैमाने पर रिन्यूएबल एनर्जी बना सकता है. अब मुश्किल काम उस ऊर्जा को एक ऐसे सिस्टम में जोड़ना है जो भरोसेमंद, वित्तीय रूप से फायदेमंद और विकास के लिए उपयोगी हो.
ड्राफ्ट विद्युत संशोधन विधेयक, 2025 बदलाव की दिशा को पहचानता है. लेकिन अब इसे वितरण की जगह को भी पहचानना होगा. यह बदलाव राष्ट्रीय स्तर पर होगा, लेकिन इसे उप-राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाएगा. यह न सिर्फ केंद्रीय लक्ष्य से निर्धारित होगा, बल्कि राज्यों की ग्रिड प्लान करने, खरीद में लचीलापन, डिमांड मैनेज करने और बाजार को विनियमित करने की क्षमता से भी तय होगा.
पिछले दशक में, भारत की स्वच्छ ऊर्जा की कहानी क्षमता को लेकर थी. अगले दशक में, यह तंत्र बनाने (system design) के बारे में होगी. वह डिजाइन केंद्रीकृत नहीं हो सकता. यह संघीय, तकनीकी और राज्य-संचालित होना चाहिए.
(अपर्णा रॉय ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा की फेलो और लीड हैं.)
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