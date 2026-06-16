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भारत में बिजली सुधार के लिए राज्य-स्तरीय सिस्टम अपग्रेड की जरूरत

ड्राफ्ट विद्युत संशोधन विधेयक, 2025 भारत के विद्युत क्षेत्र के लिए एक अहम मोड़ पर आया है. देश पहले ही ऊर्जा में बड़े बदलाव की एक बड़ी सीमा पार कर चुका है: अब गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोत, उपयोग के लिए तैयार बिजली क्षमता के आधे से ज्यादा के लिए जिम्मेदार हैं. इसलिए, सुधार के अगले चरण को सिर्फ इस बात से नहीं आंका जा सकता कि क्या इससे ज्यादा नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता मिलेगी. इसे इस बात से आंका जाना चाहिए कि क्या यह उस क्षमता को भरोसेमंद, भेजने लायक, सस्ता और स्थानीय तौर पर इस्तेमाल करने लायक बना सकता है.

यहीं पर यह विधेयक महत्वपूर्ण और अधूरा दोनों है.

ड्राफ्ट बिल में बदलते बिजली सिस्टम के कई खास घटकों को माना गया है. यह विद्युत प्रणाली की कानूनी परिभाषा में एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को शामिल करता है. यह गैर-जीवाश्म ईंधन खपत की जिम्मेदारियों को मजबूत करता है. यह लागत-आधारित शुल्क (Cost-reflective tariff), वितरण प्रतिस्पर्धा के लिए स्पष्ट नियम, और केंद्र-राज्यों के बीच आम सहमति बनाने के लिए एक विद्युत परिषद (Electricity Council) का प्रस्ताव करता है. ये छोटे-मोटे बदलाव नहीं हैं. ये एक ऐसे बिजली सिस्टम को दिखाते हैं जो बड़े थर्मल जेनरेशन, पैसिव कंज्यूमर्स और एकतरफा विद्युत प्रवाह के पुराने मॉडल से आगे बढ़ रहा है.

लेकिन बिल की संरचना (Architecture) अभी भी एकीकरण-केंद्रित से ज्यादा उत्पादन-केंद्रित (generation-centric) है. यह तकनीक, जिम्मेदारियों और बाजार के लिए जरूरी नियम बनाता है, लेकिन राज्यों को नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण से पैदा होने वाली परिचालन संबंधी मुश्किलों की योजना बनाने और उन्हें मैनेज करने के लिए काफी अधिकार नहीं देता है. यह एक बहुत बड़ा अंतर है क्योंकि भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में अगली बाधाएं सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं आएंगी. वे स्टेट ग्रिड, स्टेट रेगुलेटर, स्टेट लोड-डिस्पैच सेंटर और स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में भी आएंगी.

पहली गायब परत एक राज्य-स्तरीय विश्वसनीय संरचना (Reliability Architecture) है.

विधेयक में एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को ऐसी परिसंपत्ति के तौर पर सही बताया गया है जो बिजली भंडार कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर दे सकते हैं. यह जरूरी है क्योंकि भंडार, परिवर्तनशील नवीकरणीय ऊर्जा को संतुलित करने में अहम होगा. लेकिन भंडारण को सिर्फ एक परिसंपत्ति वर्ग (Asset Class) नहीं माना जा सकता. इसे भरोसे के लिए एक बड़े प्लानिंग फ्रेमवर्क में शामिल किया जाना चाहिए.

भारत की बिजली की चुनौती अब सिर्फ सालाना बिजली उत्पादन के बारे में नहीं है. यह तेजी से समय के हिसाब से उपलब्धता के बारे में है. दोपहर में सौर ऊर्जा बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन पीक डिमांड शाम को आ सकती है जब सौर ऊर्जा का उत्पादन कम हो जाता है. हीटवेव बिजली की मांग को और ज्यादा अस्थिर बना रही हैं. शहरों में कूलिंग की डिमांड बढ़ रही है. औद्योगिक भार के लिए भरोसेमंद सप्लाई की जरूरत है. अधिक अक्षय ऊर्जा क्षमता वाला पावर सिस्टम, लेकिन स्टोरेज, रिजर्व, लचीला उत्पादन और डिमांड रिस्पॉन्स में कमी होने पर भी भरोसे पर दबाव पड़ सकता है.

विधेयक में अभी तक नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण से जुड़ी राज्य-स्तरीय संसाधन पर्याप्तता नियोजन को जरूरी नहीं बनाया गया है. यह एक बड़ी कमी है. राज्यों में मांग वक्र (Demand Curve), रिन्यूएबल प्रोफाइल, इंडस्ट्रियल लोड और सीजनल रिस्क बहुत अलग होते हैं. राजस्थान की एकीकरण चुनौती उत्तर प्रदेश जैसा नहीं है. तमिलनाडु का विंड-हैवी सिस्टम झारखंड के कोल-लिंक्ड डिमांड स्ट्रक्चर से अलग है. एक जैसी राष्ट्रीय जिम्मेदारी राज्य-विशेष रिलायबिलिटी प्लानिंग की जगह नहीं ले सकती.

इसलिए विधेयक में हर राज्य को राज्य विद्युत नियामक आयोग से मंजूर एक राज्य संसाधन पर्याप्तता और नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण योजना तैयार करने के लिए कहा जाना चाहिए. इन योजनाओं में पीक डिमांड, मौसमी बदलाव, भंडारण की जरूरतें, रिजर्व मार्जिन (अतिरिक्त बिजली उत्पादन क्षमता), कटौती के जोखिम, लचीली क्षमता की जरूरतें और डिमांड-रिस्पॉन्स संभावना का अनुमान होना चाहिए. इन्हें समय-समय पर अपडेट भी किया जाना चाहिए और बिजली वितरण कंपनियों द्वारा खरीद मंजूरी से जोड़ा जाना चाहिए.

ऐसे फ्रेमवर्क के बिना, भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाना जारी रख सकता है, बिना यह सुनिश्चि किए कि राज्यों के पास सबसे अधिक जरूरत के समय भरोसेमंद स्वच्छ बिजली देने की संस्थागत क्षमता है.

दूसरी गायब परत एक फेडरल ग्रिड आर्किटेक्चर है.

विधेयक में यह प्रावधान है कि समुचित सरकार अंतर-राज्यीय और राज्यों के भीतर (इंट्रा-स्टेट) ट्रांसमिशन सिस्टम को मंजूरी देने और लागू करने का तरीका तय करेगी. यह काम का है. लेकिन यह अभी भी ट्रांसमिशन को ज्यादातर प्रोजेक्ट-अप्रूवल का मामला मानता है, न कि रिन्यूएबल इंटीग्रेशन की रीढ़.

भारत में रिन्यूएबल एनर्जी में बदलाव के पहले चरण में, उत्पादन एक बाधा थी. अगले चरण में, ग्रिड आर्किटेक्चर एक बाधा होगी. रिन्यूएबल एनर्जी जगह के हिसाब से होती है. सोलर और विंड प्रोजेक्ट खास इलाकों में ही होते हैं, जबकि डिमांड सेंटर अक्सर कहीं और होते हैं. रिन्यूएबल एनर्जी वाले राज्यों में भी, बिजली को संसाधन वाले जिलों से सबस्टेशन, इंडस्ट्री, शहरों और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तक ले जाना होगा. अगर इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन की तरह तेजी से नहीं बढ़ता है, तो स्वच्छ ऊर्जा या तो कम हो जाएगी या अटक जाएगी.

यह कोई मनगढ़ंत चिंता नहीं है. ज्यादा रिन्यूएबल ऊर्जा वाले राज्यों में रिन्यूएबल एनर्जी में कटौती पहले से ही दिखने लगी है. ग्रिड सुरक्षा के नाम पर बिजली कटौती को अक्सर सही ठहराया जाता है, लेकिन यह एक गहरी नियोजन विफलता का भी संकेत है: बिजली उत्पादन प्रणाली की निकासी, संतुलन और उपभोग करने की क्षमता से अधिक तेजी से की जा रही है.