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फिलिस्तीन के लिए भारत का समर्थन एक रणनीतिक संदेश

नई दिल्ली: फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (UNRWA) के तहत फिलिस्तीन के लिए नए मानवीय और विकास परियोजनाओं की भारत की घोषणा, पुनर्विकास में मदद से कहीं ज्यादा महत्व रखती है.

ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजराइल के संयुक्त हमलों के बाद और ऐसे समय में जब गाजा एक पहले कभी नहीं हुए मानवीय संकट से जूझ रहा है, यह कदम पश्चिम एशिया में एक-दूसरे के हितों को संतुलित करने की नई दिल्ली की बड़ी रणनीति को दिखाता है – इजराइल के साथ रणनीतिक संबंध और मजबूत करना, अरब देशों के साथ मजबूत साझेदारी बनाए रखना, और बहुपक्षीय संस्थानों के जरिये फिलिस्तीनी उद्देश्य के लिए अपने लंबे समय से चले आ रहे समर्थन की फिर से पुष्टि करना.

विदेश मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक, सोमवार को बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में फिलिस्तीन डोनर ग्रुप (PDG) की दूसरी मंत्रिस्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए, सचिव (CPV & OIA) श्रीप्रिया रंगनाथन (Sripriya Ranganathan) ने इस बात पर जोर दिया कि भारत फिलिस्तीनी लोगों का लंबे समय से साझेदार रहा है, और उन्होंने दो-राष्ट्र समाधान के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की सदस्यता के लिए भारत के लगातार समर्थन को फिर से दोहराया.

बयान में कहा गया है, "उन्होंने (श्रीप्रिया रंगनाथन ने) भारत की चल रही विकास-संबंधी मदद पर जोर दिया, जिसमें क्षमता निर्माण कार्यक्रम और फिलिस्तीन के लोगों को मानवीय मदद शामिल है. उन्होंने कहा कि भारत की परियोजनाएं मांग पर आधारित हैं और ज्यादातर स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, क्षमता निर्माण और वोकेशनल ट्रेनिंग पर केंद्रित हैं."

उन्होंने कहा, "यह कहते हुए कि भारत अभी फिलिस्तीन में स्वास्थ्य देखभाल, महिला सशक्तिकरण और संस्थानों के पुनर्विकास के बड़े प्रोजेक्ट्स में लगा हुआ है, उन्होंने पुनर्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा और वोकेशनल ट्रेनिंग पर केंद्रिंत कई नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा की."

विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि रंगनाथन ने UNRWA के सलाहकार आयोग (Advisory Commission) के आगामी अध्यक्ष के रूप में बेल्जियम द्वारा आयोजित एक बैठक में भी भाग लिया, जिसके दौरान उन्होंने एजेंसी और फिलिस्तीन में इसके प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन पर प्रकाश डाला.

इस बीच, न्यूयॉर्क में 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की अस्थायी सदस्यता के लिए भारत के अभियान लॉन्च पर बोलते हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने फिलिस्तीन के लिए एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक आर्टिफिशियल लिंब फिटमेंट सेंटर और एक वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने का भी वादा किया है. जयशंकर ने कहा, "यह दो-राष्ट्र समाधान के लिए हमारे लंबे समय से चले आ रहे समर्थन के अनुरूप है."

मंगलवार को नई दिल्ली में नियमित मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ब्रसेल्स में हुई बैठक के दौरान भारत ने फिलिस्तीन का लंबे समय से विकास साझेदार बने रहने का अपना वादा दोहराया. जायसवाल ने कहा, "हम अपनी विकास परियोजनाओं और UNRWA के जरिये भी, फिलिस्तीनी लोगों के लिए और ज्यादा करना चाहते हैं. हम UNRWA में योगदान दे रहे हैं और हम ऐसा करना जारी रखेंगे. यह खास बैठक यूरोपीय आयोग और फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने आयोजित की थी."

भारत की नीति में बदलाव दिखाने के बजाय, ब्रसेल्स और न्यूयॉर्क दोनों जगह की घोषणाएं, इजराइल के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाए रखने के नई दिल्ली के लंबे समय से चले आ रहे नजरिये को और मजबूत करती हैं, साथ ही विकास में मदद के जरिये फिलिस्तीनी मुद्दे (Palestinian cause) का समर्थन करती हैं और दो-राष्ट्र समाधान का समर्थन करती हैं.

भारत ने इजराइल के बनने से पहले से ही फिलिस्तीनी स्वाधीनता का लगातार समर्थन किया है. हालांकि 1990 के दशक से इजराइल के साथ कूटनीतिक रिश्ते काफी गहरे हुए हैं – खासकर रक्षा, कृषि, साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी में – फिर भी भारत ने कभी भी आधिकारिक रूप से दो-राष्ट्र नीति के लिए अपना समर्थन नहीं छोड़ा है.

ब्रसेल्स में रंगनाथन के बयान ने भारतीय नीति के तीन पुराने स्तंभों की फिर से पुष्टि की: बातचीत से दो-देशों के समाधान के लिए समर्थन, संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की सदस्यता के लिए समर्थन, और लगातार विकास और मानवीय मदद. हेल्थकेयर, शिक्षा, पुनर्वास, वोकेशनल ट्रेनिंग और महिला सशक्तीकरण में नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा नीति में बदलाव के बजाय नीति में निरंतरता दिखाती है.

यह घोषणा बहुत ही नाजुक समय पर हुई है.

ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजराइल के संयुक्त सैन्य अभियान ने पश्चिम एशिया के रणनीतिक माहौल को पूरी तरह से बदल दिया है. इसने ग्लोबल साउथ में लंबे समय तक चलने वाले क्षेत्रीय विवादों की मानवीय कीमत को लेकर चिंता बढ़ा दी है.

इस पृष्ठभूमि में, UNRWA के साथ भारत का नया जुड़ाव कई कूटनीतिक संदेश भेजता है.

भारत ने पिछले दशक में इजराइल के साथ रक्षा और रणनीतिक सहयोग बढ़ाया है.

लेकिन, इलाके के झगड़े के बीच फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए और मदद का ऐलान करके, नई दिल्ली ने दिखाया कि इजराइल के साथ रणनीतिक संबंधों का मतलब यह नहीं है कि फिलिस्तीनी मानवीय चिंताओं को छोड़ दिया जाए.