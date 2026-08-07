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भारत की विकास परियोजनाएं श्रीलंका के साथ रिश्तों को दे रही नया रूप

चीन का फोकस कमर्शियल लोन पर, जबकि भारत सॉफ्ट लोन कर रहा फोकस.

India in Sri Lanka
विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की. (IANS)
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By Aroonim Bhuyan

Published : August 7, 2026 at 4:08 PM IST

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नई दिल्ली : श्रीलंका के साथ भारत की बढ़ती डेवलपमेंट पार्टनरशिप, हिंद महासागर में चीन के साथ रणनीतिक मुकाबले में एक अहम हथियार के तौर पर उभर रही है. नई दिल्ली अब मानवीय मदद से आगे बढ़कर कनेक्टिविटी, एनर्जी सिक्योरिटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक एकीकरण जैसे क्षेत्रों में लंबे समय के निवेश पर ध्यान दे रही है.

दो दिन पहले बुधवार को विदेश सचिव विक्रम मिसरी की कोलंबो यात्रा के नतीजे बताते हैं कि भारत श्रीलंका के सबसे भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है. साथ ही, वह बीजिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर-केंद्रित नजरिए के मुकाबले विकास का एक वैकल्पिक मॉडल भी पेश कर रहा है.चीन के साथ-साथ भारत भी श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय डेवलपमेंट पार्टनर बना हुआ है.

भारत की मदद में ग्रांट (अनुदान), रियायती दरों पर क्रेडिट लाइन, क्षमता-निर्माण कार्यक्रम और मानवीय सहायता शामिल हैं. श्रीलंका में आर्थिक संकट और उसके बाद आई प्राकृतिक आपदाओं के बाद से, नई दिल्ली ने अपनी 'नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी' और 'विजन महासागर' (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए आपसी और समग्र प्रगति) के तहत विकास सहयोग का दायरा बढ़ाया है. इसमें कनेक्टिविटी, एनर्जी सिक्योरिटी, हेल्थकेयर, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान दिया जा रहा है.

श्रीलंका स्थित थिंक टैंक 'एशियन जियोपॉलिटिक्स, सस्टेनेबिलिटी एंड पीस काउंसिल' के महासचिव सुगीश्वर सेनाधिरा ने कहा कि ग्रांट के अलावा, भारत एक प्रतिशत ब्याज और तीन साल की ग्रेस अवधि वाले आसान लोन (सॉफ्ट लोन) भी देता है.कोलंबो से फोन पर ईटीवी भारत से बात करते हुए सेनाधिरा ने कहा, "चीन सिर्फ कमर्शियल लोन देता है." सेनाधिरा चार पूर्व राष्ट्रपतियों और एक प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार भी रह चुके हैं.

उन्होंने कहा कि पेरिस क्लब (सरकारी कर्ज देने वाले देशों का एक अनौपचारिक समूह) और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मिलने वाले लोन के साथ भी कड़ी शर्तें जुड़ी होती हैं.सेनाधिरा ने कहा, "इसलिए, भारत की शर्तें अधिक स्वीकार्य हैं. श्रीलंकाई लोग भारत के विकास सहयोग को बहुत सकारात्मक नजरिए से देखते हैं."

कोलंबो की अपनी यात्रा के दौरान, मिसरी ने दोनों पक्षों के साथ कई अहम प्रोजेक्ट्स पर हुई प्रगति की समीक्षा की. ये प्रोजेक्ट्स या तो अभी चल रहे हैं या जल्द ही शुरू होने वाले हैं.भारत की मदद से चल रहे सबसे बड़े प्रोग्राम्स में से एक है 450 मिलियन डॉलर का पुनर्निर्माण पैकेज, जिसकी घोषणा श्रीलंका में चक्रवात 'दितवाह' से हुई भारी तबाही के बाद की गई थी.इस पैकेज में अहम इंफ्रास्ट्रक्चर के पुनर्निर्माण के लिए ग्रांट (अनुदान) और रियायती दरों पर लोन, दोनों शामिल हैं.

यात्रा के दौरान जिन कामों की प्रगति की समीक्षा की गई, उनमें क्षतिग्रस्त घरों का पुनर्निर्माण, पक्के पुलों का निर्माण, सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और आपदा से निपटने की क्षमता बढ़ाने वाले उपाय शामिल हैं.

भारत और श्रीलंका ने हाल ही में भारतीय रुपये में रियायती क्रेडिट लाइन की दो अहम व्यवस्थाएं भी शुरू की हैं.250 मिलियन डॉलर की रेलवे क्रेडिट लाइन से रेलवे के आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी. इसमें रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत, ट्रैक को अपग्रेड करना, रेलवे के उपकरण खरीदना और यात्री व माल ढुलाई सेवाओं में सुधार जैसे काम शामिल हैं.

भारत ने श्रीलंका के रेलवे नेटवर्क के पुनर्निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई है, खासकर गृह युद्ध के बाद उत्तरी प्रांत में.भारत की ओर से दी गई एक और 100 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन से पशुपालन विकास, खेती से जुड़ी जरूरतों और श्रीलंका द्वारा पहचाने गए अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को मदद मिलेगी.

ऊर्जा सहयोग भारत-श्रीलंका रणनीतिक साझेदारी के मुख्य स्तंभों में से एक बन गया है. प्रस्तावित समुद्र के नीचे का ट्रांसमिशन लिंक भारत और श्रीलंका के पावर ग्रिड को जोड़ेगा, जिससे सीमा-पार बिजली व्यापार संभव होगा, ऊर्जा सुरक्षा बेहतर होगी और रिन्यूएबल एनर्जी (नवीकरणीय ऊर्जा) को अपनाने में आसानी होगी.

इस प्रोजेक्ट को क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग के लिए क्रांतिकारी माना जा रहा है.पूर्वी श्रीलंका में लंबे समय से लंबित संपूर सोलर प्रोजेक्ट को नए सिरे से राजनीतिक समर्थन मिलने के बाद आगे बढ़ाया जा रहा है. इसके उद्देश्यों में रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन बढ़ाना, आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना और श्रीलंका के स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने में मदद करना शामिल है.

भारत और श्रीलंका मिलकर त्रिंकोमाली को क्षेत्रीय ऊर्जा केंद्र (हब) के रूप में विकसित करने पर भी काम कर रहे हैं.इस प्रोजेक्ट में तेल भंडारण इंफ्रास्ट्रक्चर, पेट्रोलियम लॉजिस्टिक्स, औद्योगिक विकास और बंदरगाह से जुड़ी ऊर्जा सेवाएं शामिल हैं. बंगाल की खाड़ी में त्रिंकोमाली की रणनीतिक स्थिति को देखते हुए, इस पहल का आर्थिक और भू-राजनीतिक महत्व है.

दोनों पक्षों ने कांकेसंथुराई बंदरगाह प्रोजेक्ट के पुनर्वास और आधुनिकीकरण पर समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने के लिए जल्द से जल्द बातचीत शुरू करने का निर्देश भी दिया. इसे 61.5 मिलियन डॉलर की ग्रांट (अनुदान) के तहत लागू किया जाएगा.

अपग्रेड किए गए बंदरगाह से उत्तरी श्रीलंका और दक्षिणी भारत के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने, व्यापार को बढ़ावा मिलने, पर्यटन को बढ़ावा मिलने और क्षेत्रीय समुद्री कनेक्टिविटी मजबूत होने की उम्मीद है.

भारत, श्रीलंका में एक यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम लागू करने में भी मदद कर रहा है.इस प्रोजेक्ट का मकसद सुरक्षित डिजिटल पहचान बनाना, सरकारी सेवाओं की डिलीवरी बेहतर करना, फाइनेंशियल इन्क्लूजन को बढ़ावा देना और डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करना है.

हेल्थकेयर, श्रीलंका के साथ भारत की सबसे मजबूत डेवलपमेंट पार्टनरशिप में से एक है.विदेश मंत्रालय के अनुसार, डेनियाया अस्पताल को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए मेडिकल इक्विपमेंट की सप्लाई (जिसके लिए 13 जुलाई को MoU साइन किया गया था) और श्रीलंका में मेडिकल कियोस्क की सप्लाई के मामले में भी प्रगति हुई है.

श्रीलंकाई सरकार डेनियाया अस्पताल को दूसरी जगह शिफ्ट कर रही है क्योंकि इसकी मौजूदा लोकेशन आपदा-संभावित इलाके में है.अस्पताल को दूसरी जगह शिफ्ट करने का काम तीन साल में पूरा होने का अनुमान है, जिसमें इक्विपमेंट की डिलीवरी और इंस्टॉलेशन का काम कंस्ट्रक्शन के आखिरी चरणों के साथ-साथ किया जाएगा.

इस प्रोजेक्ट का मकसद दक्षिणी श्रीलंका में हेल्थकेयर तक पहुंच को बेहतर बनाना है.भारत, प्राइमरी हेल्थकेयर डिलीवरी को मजबूत करने के लिए पूरे श्रीलंका में मेडिकल कियोस्क लगाने में भी मदद कर रहा है.विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है, "अप्रैल 2025 में भारत के प्रधानमंत्री की श्रीलंका यात्रा के दौरान किए गए वादे को याद करते हुए, दोनों पक्षों ने सहमति जताई कि 1990 सुवा सेरिया एम्बुलेंस सर्विस के प्रस्तावित विस्तार को लागू करने के लिए MoU जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए."

1990 सुवा सेरिया एम्बुलेंस सर्विस, जिसे शुरू में 2016 में भारत की मदद से शुरू किया गया था, श्रीलंका की सबसे सफल पब्लिक हेल्थ पहलों में से एक बन गई है. इस विस्तार से एम्बुलेंस कवरेज बढ़ेगा, इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स बेहतर होगा और उन इलाकों तक भी सेवाएं पहुंचेंगी जहां अभी तक ये सुविधाएं नहीं थीं.

भारत, श्रीलंका में पूरे देश के लिए आपदा चेतावनी नेटवर्क बनाने में भी मदद कर रहा है. इस प्रस्तावित सिस्टम का मकसद चक्रवात की भविष्यवाणी को बेहतर बनाना, सुनामी से निपटने की तैयारी को मजबूत करना, बाढ़ की चेतावनी को बेहतर बनाना और जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता बढ़ाना है. हाल की भीषण मौसम की घटनाओं के बाद इस प्रोजेक्ट पर तेज़ी से काम करने की जरूरत महसूस की गई है.

श्रीलंका में भारत का सबसे बड़ा ग्रांट प्रोग्राम हाउसिंग सहायता का है.मंत्रालय ने कहा, "बागान समुदाय के लिए भारतीय हाउसिंग प्रोजेक्ट के चौथे चरण के काम में हाल की प्रगति को देखते हुए, विदेश सचिव ने श्रीलंकाई पक्ष से आईओटी (भारतीय मूल के तमिल) समुदाय के लिए अलग-अलग प्रोजेक्ट्स के काम में तेजी लाने का आग्रह किया. इसमें उनके लिए 10,000 घरों के निर्माण का काम भी शामिल है, जिसकी घोषणा 2017 में भारत के प्रधानमंत्री की श्रीलंका यात्रा के दौरान की गई थी."

एक बड़ी गैर-बुनियादी ढांचा पहल भारत का क्षमता-निर्माण कार्यक्रम है. इसके पहले साल में, अलग-अलग क्षेत्रों के 1,000 से अधिक श्रीलंकाई प्रोफेशनल्स ने खास ट्रेनिंग ली है.इस कार्यक्रम में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट शामिल हैं.श्रीलंका में चीन की बड़ी मौजूदगी को ध्यान में रखे बिना भारत के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को नहीं समझा जा सकता.

पिछले दो दशकों में, बीजिंग ने कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए फंड दिया है, जिनमें हंबनटोटा पोर्ट, कोलंबो पोर्ट सिटी, मटाला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सदर्न एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स और कई हाईवे व शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं.

चीन का फाइनेंसिंग मॉडल काफी हद तक कमर्शियल लोन पर आधारित था, जिससे श्रीलंका पर विदेशी कर्ज का बोझ बढ़ गया. 2017 में हंबनटोटा पोर्ट को एक चीनी कंपनी को 99 साल की लीज पर देने से भारत और क्षेत्र की अन्य ताकतों के बीच हिंद महासागर में बीजिंग की बढ़ती रणनीतिक मौजूदगी को लेकर चिंताएं बढ़ गईं.हालांकि, इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित चीन के नजरिए के उलट, भारत की मदद की कई खास बातें हैं.

भारत की मदद का एक बड़ा हिस्सा कमर्शियल लोन के बजाय ग्रांट (अनुदान) के रूप में होता है.भारत स्कूल, अस्पताल, घर, एम्बुलेंस, रेलवे और सांस्कृतिक केंद्रों के लिए फंड देता है. इन प्रोजेक्ट्स से स्थानीय लोगों को सीधे फायदा होता है.शिलांग स्थित एशियन कॉन्फ्लुएंस थिंक टैंक के फेलो और इंडो-पैसिफिक मामलों के जानकार के. योम के अनुसार, अपने करीबी पड़ोस में भारत को हमेशा चीन के मुकाबले बढ़त हासिल रहती है.

योम ने कहा, "एक तो भौगोलिक निकटता है. दूसरी बात सांस्कृतिक संबंध हैं जो भारत के इन देशों के साथ हैं. भारत इन सभी देशों को मदद देने वाला देश है. भारत इन देशों की घरेलू राजनीतिक स्थितियों को बेहतर ढंग से समझता है."हालांकि, उन्होंने कहा कि भारत के सामने एक बड़ी चुनौती प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने की है. योम ने कहा, "यही वजह है कि भारत के पड़ोसी देश इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के विकास के लिए चीन का भी रुख करते हैं. जहां भारत को कुछ फायदे हैं, वहीं कुछ चुनौतियां भी हैं."

(डिस्क्लेमर: इस लेख में साझा किए गए विचार और तथ्य लेखक के अपने हैं.)

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