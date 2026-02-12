ETV Bharat / opinion

भारत का 'मौन' संकेत: बांग्लादेश चुनाव में पर्यवेक्षक न भेजना, भारत की सोची-समझी रणनीति

पाकिस्तान, श्रीलंका और भूटान ने 12 फरवरी के मतदान की निगरानी के लिए अपने प्रतिनिधि बांग्लादेश भेजे, वहीं नई दिल्ली इससे दूर रही.

Bangladesh polls
बांग्लादेश सरकार के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस ने गुरुवार, 12 फरवरी, 2026 को ढाका के गुलशन मॉडल स्कूल और कॉलेज सेंटर में 13वें पार्लियामेंट्री इलेक्शन और जुलाई नेशनल चार्टर पर रेफरेंडम में वोट डाला. यह चुनाव बांग्लादेश का पहला चुनाव है, जब 2024 में कई हफ्तों के बड़े विरोध प्रदर्शनों के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिर गई थी. (IANS)
author img

By Aroonim Bhuyan

Published : February 12, 2026 at 7:57 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्लीः ऐसे समय में जब बांग्लादेश का राजनीतिक परिदृश्य एक गहरे बदलाव से गुजर रहा है, गुरुवार को पड़ोसी देश में हुए संसदीय चुनावों के दौरान चुनाव पर्यवेक्षकों की सूची से भारत की अनुपस्थिति पर सभी का ध्यान गया है. जहां पाकिस्तान, श्रीलंका और भूटान ने 12 फरवरी के मतदान की निगरानी के लिए अपने प्रतिनिधि भेजे, वहीं नई दिल्ली इससे दूर रही. इस कदम को कई लोग समावेशिता और राजनीतिक वैधता को लेकर एक नपा-तुला संदेश मान रहे हैं.

हालांकि, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को अपनी साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पुष्टि की कि भारत ने बांग्लादेश में कोई पर्यवेक्षक नहीं भेजा है, लेकिन उन्होंने इसके कारणों पर विस्तार से जानकारी नहीं दी. एक सवाल के जवाब में जायसवाल ने कहा, "हमें (ढाका से) पर्यवेक्षक भेजने का निमंत्रण मिला था. हमने चुनावों की निगरानी के लिए बांग्लादेश में अपने पर्यवेक्षक नहीं भेजे हैं."

Bangladesh polls
बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन तारिक रहमान ने गुरुवार, 12 फरवरी, 2026 को ढाका के गुलशन मॉडल स्कूल और कॉलेज सेंटर में 13वें पार्लियामेंट्री इलेक्शन और जुलाई नेशनल चार्टर पर रेफरेंडम में वोट डाला. (IANS)

फिर भी, चुनावों और भारत-बांग्लादेश संबंधों के भविष्य पर जायसवाल द्वारा की गई सामान्य टिप्पणियों से भारत के इस फैसले के कारणों का अंदाजा लगाया जा सकता है.

प्रवक्ता ने कहा, "बांग्लादेश में चुनाव चल रहे हैं. हमें चुनाव के नतीजों का इंतज़ार करना चाहिए. हमें यह देखना होगा कि जनता ने कैसा जनादेश दिया है. उसके बाद ही हम अन्य मुद्दों पर विचार करेंगे. जहां तक चुनावों की बात है, आप जानते हैं कि हमारा रुख क्या रहा है. हम बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और विश्वसनीय चुनाव चाहते हैं."

इन टिप्पणियों को विशेष रूप से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी को चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखे जाने के संदर्भ में देखा जाना चाहिए. अवामी लीग वह पार्टी है जिसके साथ शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान नई दिल्ली के बेहद करीबी रिश्ते रहे थे. दक्षिण एशियाई राजनीति में, अनुपस्थिति का भी उतना ही महत्व हो सकता है जितना उपस्थिति का, और नई दिल्ली के इस कदम को कई रणनीतिक दृष्टिकोणों से देखा जा रहा है.

हालांकि, भारत ने सार्वजनिक रूप से इन चुनावों के आयोजन की आलोचना नहीं की है और न ही उनकी वैधता पर सवाल उठाया है. इसके बजाय, भारत ने दूरी बनाए रखते हुए चुप्पी साधने का विकल्प चुना है. यह रुख सीधे विरोध के बजाय एक नपे-तुले संकेत की ओर इशारा करता है.

चुनावों से दूर रहकर भारत शायद एक बड़े राजनीतिक हितधारक (अवामी लीग) की अनुपस्थिति पर अपनी असहजता जता रहा है. वह भी बांग्लादेश की संप्रभु प्रक्रिया में हस्तक्षेप किए बिना. यह कदम नई दिल्ली को ढाका के वर्तमान अधिकारियों के साथ सीधे टकराव से बचते हुए, अप्रत्यक्ष रूप से अपनी चिंता दर्ज कराने का मौका देता है.

Bangladesh polls
बांग्लादेश के ढाका में पोलिंग एरिया में सिक्योरिटी फोर्स पेट्रोलिंग कर रही हैं. (IANS)

डेढ़ दशक से अधिक समय तक, अवामी लीग के नेतृत्व में भारत-बांग्लादेश संबंध काफी फले-फूले. सुरक्षा (विशेष रूप से भारत के पूर्वोत्तर को प्रभावित करने वाले उग्रवाद विरोधी सहयोग), कनेक्टिविटी और ट्रांजिट व्यवस्था, ऊर्जा व्यापार और ग्रिड एकीकरण, तथा सीमा प्रबंधन और पुराने विवादों के निपटारे जैसे क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हुआ. चुनावी मुकाबले से अवामी लीग का बाहर होना अनिवार्य रूप से उस राजनीतिक परिदृश्य को बदल देता है जिसमें भारत काम करता है.

पर्यवेक्षक न भेजकर भारत एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन करने से बच रहा है, जिसके स्वरूप अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुए हैं. नई दिल्ली का यह रुख उसकी रणनीतिक सावधानी को दर्शाता है. भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति, पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंच, बंगाल की खाड़ी की समुद्री रणनीति और BBIN जैसे क्षेत्रीय समूहों के लिए बांग्लादेश बेहद महत्वपूर्ण बना हुआ है.

चुनावों की निगरानी में हिस्सा न लेकर भारत ने खुद को यह मौका दिया है कि वह भविष्य में बनने वाली सरकार के साथ व्यावहारिक रूप से जुड़ सके, सभी राजनीतिक दलों के साथ संवाद बनाए रख सके और किसी एक पक्ष के साथ समय से पहले जुड़ने से बच सके. इस मायने में, चुनाव से भारत की यह दूरी उसकी कूटनीतिक लचीलेपन का एक जरिया बन गई है.

बांग्लादेश में भारत के पूर्व उच्चायुक्त पिनाक रंजन चक्रवर्ती ने ईटीवी भारत से कहा, "मेरी व्याख्या यह है कि भारत इन चुनावों को वैधता नहीं देना चाहता था. भारत चाहता था कि ये चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी हों." बांग्लादेशी शिक्षाविद् और राजनीतिक विश्लेषक शारीन शाजहां नाओमी ने ध्यान दिलाया कि संयुक्त राष्ट्र ने भी कोई पर्यवेक्षक नहीं भेजा है, जबकि अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया था कि वह कोई "औपचारिक पर्यवेक्षक" नहीं भेजेगा.

Bangladesh polls
ढाका, बांग्लादेश में 11 फरवरी, 2026 को आम चुनाव से पहले स्टाफ मेंबर बैलेट बॉक्स ले जाते हुए. (IANS)

ढाका से फोन पर बात करते हुए नाओमी ने कहा, "ये चुनाव समावेशी नहीं हैं क्योंकि इसमें अवामी लीग शामिल नहीं है. इसके अलावा, अवामी लीग बांग्लादेश की जनता के बीच चुनावों के बहिष्कार का अभियान भी चला रही है." हालांकि, उनका मानना है कि सत्ता में चाहे कोई भी पार्टी आए, भारत-बांग्लादेश संबंधों का भविष्य "ठीक रहने की संभावना" है.

नाओमी ने कहा, "बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) सहित सभी राजनीतिक दल भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, क्योंकि भौगोलिक स्थिति और साझा हित दोनों देशों को गहराई से जोड़ते हैं." उनका यह भी मानना है कि बांग्लादेश में लोकतांत्रिक रूप से समावेशी राजनीतिक परिदृश्य सुनिश्चित करने के लिए भारत को अपनी भूमिका निभानी होगी.

नाओमी ने आगे कहा, "दोनों देशों के बीच व्यापार और ऊर्जा का व्यापक आदान-प्रदान होना चाहिए, और यह तभी संभव होगा जब बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता हो." उन्होंने यह भी जोड़ा कि सत्ता में चाहे कोई भी पार्टी आए, भारत निश्चित रूप से बांग्लादेश सरकार के साथ मिलकर काम करेगा.

कुल मिलाकर, चुनाव पर्यवेक्षक न भेजने के भारत के फैसले को न तो पूरी तरह से 'दूरी बनाना' समझा जाना चाहिए और न ही प्रत्यक्ष विरोध. बल्कि, यह एक सोचा-समझा और संतुलित राजनयिक रुख नजर आता है.

दक्षिण एशिया के इस सूक्ष्म रणनीतिक माहौल में, चुप्पी भी संकेत देने का एक तरीका हो सकती है. ऐसा लगता है कि नई दिल्ली यह संदेश दे रही है कि वह बांग्लादेश की संप्रभुता का सम्मान तो करती है, लेकिन एक स्थिर और समावेशी राजनीतिक व्यवस्था को प्राथमिकता देती है. एक ऐसी व्यवस्था जो पिछले डेढ़ दशक में बने द्विपक्षीय सहयोग की नींव को सुरक्षित रख सके.

अब यह नपी-तुली दूरी फिर से करीबी रिश्तों में बदलेगी या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि चुनाव के बाद बांग्लादेश का राजनीतिक परिदृश्य कैसा रहता है और दोनों पक्ष इस नाजुक बदलाव को कितनी कुशलता से संभालते हैं.

Bangladesh polls
बांग्लादेश के ढाका में पोलिंग एरिया में सिक्योरिटी फोर्स पेट्रोलिंग कर रही हैं. (IANS)

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

भारत बांग्लादेश संबंध
INDIA BANGLADESH RELATIONS
बांग्लादेश में मतदान
BANGLADESH POLITICS
BANGLADESH POLLS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.