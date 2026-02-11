ETV Bharat / opinion

चाबहार पर बजट रोककर क्या भारत ने चुना 'बीच का रास्ता'? US-ईरान तनाव के बीच संतुलन साधने की कोशिश

1 फरवरी को भारत सरकार ने यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया कि वह अब ईरान के चाबहार बंदरगाह का प्रबंधन नहीं करेगी. यह संकेत तब मिला जब इस साल के केंद्रीय बजट में इसके रखरखाव और देखरेख के लिए कोई वित्तीय प्रावधान नहीं किया गया.

चाबहार ओमान की खाड़ी में मकरान तट पर स्थित है. यह भारत का पहला विदेशी निवेश था और इसे रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था, क्योंकि यह भारत को पाकिस्तान को दरकिनार कर सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशिया से जुड़ने का मौका देता था. इसके साथ ही, यह भारत को मध्य एशियाई क्षेत्र में व्यापार और रणनीतिक संबंधों की बहाली के मामले में एक बड़ी भूमिका निभाने का अवसर भी देता था, जो अब हाथ से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है.

दिलचस्प बात यह है कि भारत सरकार इस बात पर रणनीतिक रूप से मौन है कि क्या उसने वास्तव में चाबहार पर अपना नियंत्रण छोड़ दिया है. ईरानियों का भी यही कहना है कि उन्हें इस सौदे से बाहर निकलने के बारे में भारत की ओर से कुछ भी सुनने को नहीं मिला है. ईरान का राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र 'तेहरान टाइम्स', जो सरकार से जुड़ा हुआ है, वह भी दबाव में आकर भारत द्वारा चाबहार छोड़ने के मुद्दे पर शांत है.

नई दिल्ली का इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलने का फैसला अमेरिका के दबाव के कारण उपजा है. अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत ईरान के साथ कोई संबंध रखे, क्योंकि अमेरिकी नौसेना का बेड़ा होर्मुज जलडमरूमध्य की ओर बढ़ चुका था ताकि तेहरान को अपनी हरकतों को सुधारने या बमबारी के लिए तैयार रहने के लिए मजबूर किया जा सके. अमेरिका को इसके लिए इजरायल द्वारा उकसाया गया था, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने की कोशिश कर रहा था. ईरान का गला घोंटने की अपनी कोशिशों के तहत, अमेरिका ने उसके साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी.

अमेरिका ने भारत को चाबहार के प्रबंधन के लिए दी गई छूट को भी समाप्त कर दिया. भारत ने इस पर कोई आपत्ति तो नहीं जताई, लेकिन अपना परिचालन समाप्त करने के लिए अप्रैल 2026 तक का समय मांगा. क्या नई दिल्ली को उम्मीद थी कि वह अमेरिकी सरकार को अपनी बात मनवा लेगी ताकि पाकिस्तान और उस क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत करने का अवसर बना रहे? यह अज्ञात नहीं है, लेकिन ईरान के साथ व्यापार करने वालों पर प्रतिबंधों की धमकी उस समय आई जब भारत पर रूस से तेल खरीदने के कारण पहले से ही 50 प्रतिशत टैरिफ (शुल्क) लगा दिया गया था. उस समय भारत नहीं चाहता था कि ईरान के साथ व्यापार करने पर कोई और टैरिफ लगे, इसीलिए वह पीछे हट गया.

अब भारत अमेरिका के साथ ऐसे समय में फिर से बातचीत शुरू करेगा जब माहौल पहले से अधिक शांत और अनुकूल है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50 प्रतिशत टैरिफ वापस ले लिया है और मार्च के अंत में व्यापार समझौते को नया रूप देने की तैयारी कर रहे हैं. ऐसी भी संभावना है कि राष्ट्रपति ट्रंप खुद इस समझौते पर अंतिम मुहर लगाने के लिए भारत आ सकते हैं.

सवाल यह है कि यदि अमेरिका भारत के साथ इस व्यापार समझौते में निवेश करता है, तो क्या वह चाबहार बंदरगाह पर पुरानी व्यवस्था को जारी रखने के नई दिल्ली के अनुरोध को स्वीकार करेगा? बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या अमेरिका और ईरान अपने आपसी विवादों को सुलझा पाते हैं, इससे पहले कि भारत और अमेरिका इस क्षेत्र के व्यापारिक और भू-राजनीतिक मुद्दों पर बात करें.

2016 में भारत, अफगानिस्तान और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद से ही भारत चाबहार परियोजना पर बहुत धीमी गति से आगे बढ़ा है. उस समय अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की भारी मौजूदगी थी. अमेरिका पाकिस्तान के कराची बंदरगाह के अलावा किसी दूसरे समुद्री मार्ग से अफगानिस्तान में प्रवेश करने का विकल्प चाहता था ताकि उनके बेस और सैनिकों तक रसद समय पर पहुंच सके. अमेरिका पाकिस्तान की आंतरिक हिंसा का बंधक नहीं बनना चाहता था, इसलिए एक वैकल्पिक मार्ग उसकी जरूरत थी.