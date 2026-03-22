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चीन में भारत के नए राजदूत दोराईस्वामी ने अपनाया चीनी नाम, जानें इसके पीछे की कूटनीति

नई दिल्ली: चीन में भारत के नए राजदूत के तौर पर विक्रम दोराईस्वामी की नियुक्ति ने न सिर्फ रणनीतिक रूप से अहम समय की वजह से बल्कि इस कदम से जुड़े सांस्कृतिक पहलू की वजह से भी ध्यान खींचा है - उन्होंने एक चीनी नाम, 'वेई जियामेंग' (Wei Jiameng) अपनाया है. यह तरीका नया नहीं है, लेकिन बीजिंग के साथ बातचीत में भाषा, संस्कृति और कूटनीति के अहम मेल को दिखाता है.

इस हफ्ते की शुरुआत में भारत द्वारा दोराईस्वामी की नियुक्ति की घोषणा के बाद चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा, "मैंने देखा है कि राजदूत ने अपने लिए एक चीनी नाम चुना है: वेई जियामेंग. चीन, चीन में भारत के नए राजदूत वेई जियामेंग का स्वागत करता है, और चीन में अपना पद संभालने के लिए उन्हें हर सुविधा देने के लिए तैयार है."

दोराईस्वामी चीन के लिए नए नहीं हैं. 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा (IFS) के अधिकारी, नई दिल्ली में अपने सेवाकालीन प्रशिक्षण के बाद, मई 1994 में उन्हें हांगकांग में भारतीय उच्चायोग में तृतीय सचिव के तौर पर तैनात किया गया था. उन्होंने हांगकांग की चाइनीज यूनिवर्सिटी के न्यू एशिया येल-इन-एशिया लैंग्वेज स्कूल (New Asia Yale-in-Asia Language School) से इलेक्टिव डिप्लोमा लेकर चीनी भाषा की पढ़ाई की. सितंबर 1996 में, उन्हें बीजिंग में भारतीय दूतावास में भेजा गया, जहां उन्होंने लगभग चार साल तक काम किया.

चीन में भारत के राजदूत का पदभार लेने से पहले दोराईस्वामी का चीनी नाम 'वेई जियामेंग' अपनाने का फैसला एक लंबे समय से चली आ रही और बहुत मतलब वाले राजनयिक अभ्यास को दिखाता है. पहली नजर में यह सांकेतिक लग सकता है, लेकिन विदेशी राजनयिक का चीनी नाम अपनाना दुनिया के सबसे भाषाई और सांस्कृतिक रूप से अलग समाजों में से एक के साथ जुड़ने में व्यावहारिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक महत्व रखता है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट में चीनी विशेषज्ञों के हवाले से कहा गया है कि मंदारिन (Mandarin) भाषा में इस नाम का सीधा-सादा अनुवाद वेई है, जो एक आम चीनी उपनाम है जो विक्रम में 'Vi' से मिलता-जुलता है. बहुत पहले, चीनी इतिहास में युद्धरत राज्यों के समय में वेई एक ताकतवर राज्य था. जानकारों ने कहा कि 'जिया' (Jia) का मतलब है 'शुभ या तारीफ के लायक', 'मेंग' (Meng) का मतलब है 'गठबंधन'. इसका मोटा-मोटा मतलब है- शुभ या तारीफ के लायक साथी.

हालांकि, दोराईस्वामी चीन में पहले भारतीय राजदूत नहीं हैं जिन्होंने चीनी नाम अपनाने का तरीका अपनाया है. असल में, विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर, जो 2009 से 2013 तक चीन में राजदूत रहे थे, उन्हें अक्सर चीनी राजनयिक और मीडिया सर्कल में 'सु जीशेंग' (Su Jiesheng) कहा जाता है. इस चीनी शब्द का मोटे तौर पर मतलब 'मेधावी छात्र' होता है.

चीन में काम करने वाले या रहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए, चीनी नाम अपनाना एक व्यावहारिक और सांस्कृतिक काम है. मंदारिन भाषा, अपनी बोली और कैरेक्टर-आधारित लेखन प्रणाली के कारण, अक्सर विदेशी नामों को सही तरह से नहीं प्रस्तुत कर पाती है. इस वजह से, ट्रांसलिटरेशन अजीब लग सकता है या उसका मतलब गलत हो सकता है.

नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में चाइना स्टडीज के प्रोफेसर श्रीकांत कोंडापल्ली ने बताया कि चीनी भाषा में कोई विदेशी शब्द नहीं हैं. कोंडापल्ली ने ईटीवी भारत को बताया, "जब आप लंबे समय तक चीन में रहते हैं, तो वे या तो आपके लिए कोई चीनी नाम चुनते हैं या आपका ट्यूटर आपके लिए कोई नाम सुझाएगा या, तीसरा, आपके ऑफिस में कोई क्लर्क आपके लिए कोई नाम चुन लेगा."

कोंडापल्ली ने कहा कि जब वह चीन में पढ़ रहे थे, तो उन्होंने अपने पहले नाम से अपने लिए एक चीनी नाम चुना. उन्होंने कहा, "श्रीकांत से, मैंने शी गांग (Xie Gang) चुना. शी चीन में एक मशहूर पारिवारिक नाम है. चीन में लगभग 100 पारिवारिक उपनाम हैं जिन्हें 'बैजिया जिंग' (Baijia Xing) कहा जाता है."