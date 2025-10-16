सेना प्रमुखों ने दी पाकिस्तान को धमकी, कहा- इस्लामाबाद नहीं सुधरा तो उसकी खैर नहीं
सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, "अगर पाकिस्तान भूगोल में अपनी जगह बनाए रखना चाहता है, तो उसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद को रोकना होगा."
October 16, 2025
हैदराबाद: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भुज में सर क्रीक के पार पाकिस्तान की तैनाती पर बोलते हुए कहा कि अगर उसने कोई दुस्साहस किया, तो भारत की प्रतिक्रिया "इतनी कड़ी और निर्णायक होगी कि वह इतिहास और भूगोल, दोनों बदल देगी."
इशारा साफ था. भारत हर क्षेत्र में अभियान शुरू करेगा. इसमें अपनी आक्रामक टुकड़ियों को संगठित करना भी शामिल है.
लगभग उसी समय, भारतीय वायु सेना प्रमुख, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने वायुसेना दिवस पर पारंपरिक भाषण देते हुए कहा, "अगर पाकिस्तान पीछे हटता है या गुमराह करता है (आतंकवादी समूहों का समर्थन करके), तो मैं दोहराना चाहता हूं कि हमने केवल अपनी कार्रवाई (ऑपरेशन सिंदूर) स्थगित कर दी है." कुछ समय पहले भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ अगले ऑपरेशन का नेतृत्व नौसेना करेगी.
सेना प्रमुखों का इस तरह के कठोर लहजे में बोलना सामान्य नहीं है, जबकि रक्षा मंत्री, जो एक राजनीतिक नियुक्त व्यक्ति हैं, के लिए यह सामान्य है. राजनीति पाकिस्तान कार्ड खेलने के लिए जानी जाती है. खासकर जब चुनाव नजदीक आते हैं, सशस्त्र बलों द्वारा प्राप्त सफलताओं से लाभ उठाने की कोशिश करते हुए ऐसा होता है. गृह और रक्षा मंत्री नियमित रूप से टिप्पणी करते रहे हैं कि वर्तमान नेतृत्व पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) को फिर से हासिल कर लेगा.
अतीत में तीनों सेना प्रमुखों ने लगभग एक साथ इतने कड़े संदेश कभी नहीं दिए. ये बयान राजनीतिक हथकंडे नहीं हैं, बल्कि एक मंशा रखते हैं. ये हमले, सरकार की इस घोषित नीति को पुष्ट करने के अलावा कि आतंकवादी कृत्यों को युद्ध कृत्य माना जाएगा और अब से सभी सैन्य प्रतिष्ठान वैध लक्ष्य होंगे. यह संदेश भी देते हैं कि कोई भी शक्ति आतंकवादी हमलों का मुकाबला करने के भारतीय निर्णयों को नहीं रोक सकती. एक और संदेश यह था कि ऑपरेशन सिंदूर के इस दौर में लागू आत्म-लगाए गए प्रतिबंध भविष्य में दिखाई नहीं देंगे.
लगभग एक साथ होने वाली यह घटना रक्षा और राजनीतिक प्रतिष्ठानों के लक्ष्यों की समानता और रक्षा बलों की तैयारी को भी दर्शाती है. यह संदेश पाकिस्तान में उन लोगों तक पहुंच गया होगा, जिनके लिए यह संदेश भेजा गया था, जबकि यह उसी का प्रतिकार करेगा.
ऐतिहासिक रूप से, हर बड़ी आतंकवादी घटना का जवाब उच्च स्तर की सेना द्वारा दिया गया है, जिसकी शुरुआत उरी के बाद सीमा पार हमले से लेकर बालाकोट, पुलवामा और अब ऑपरेशन सिंदूर तक हुई है. हर बार, पाकिस्तान ने कीमत चुकाई है, लेकिन आंतरिक रूप से धारणा प्रबंधन और सूचना के दुरुपयोग से अपने वास्तविक नुकसान को छुपाया है. यह भी कुछ अलग नहीं था. पाकिस्तान के भीतर का डर साफ़ दिखाई दे रहा है क्योंकि उसने अपने प्रशिक्षण शिविर खैबर पख्तूनख्वा में स्थानांतरित कर दिए हैं.
सेना प्रमुखों ने भी पाकिस्तान द्वारा अपने नुकसान के बारे में सावधानीपूर्वक गढ़े गए वृत्तांत की धज्जियां उड़ा दीं. वायु सेना प्रमुख ने लगभग एक दर्जन पाकिस्तानी विमानों के नष्ट होने की बात कही, जबकि सेना प्रमुख ने उल्लेख किया कि इस अभियान में नौ आतंकवादी शिविर नष्ट हो गए, 100 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक और कई आतंकवादी मारे गए.
वायु सेना प्रमुख ने 300 किलोमीटर की दूरी पर एक विमान को मार गिराए जाने का भी जिक्र किया. भारत के पास इससे हुए नुकसान के सबूत हैं और उसने बार-बार उनकी तस्वीरें जारी की हैं. हमले में क्षतिग्रस्त हुए कुछ एयरबेस और विमानों की मरम्मत अब भी अमेरिकी ठेकेदारों द्वारा की जा रही है.
सीमा पार के समा टीवी ने अगस्त में, पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले, गलती से एक लेख प्रकाशित कर दिया. इसमें लगभग 145 सैन्यकर्मियों की सूची थी. इन सबको ऑपरेशन बन्यानुन मरसूस (ऑपरेशन सिंदूर का पाकिस्तान द्वारा जवाबी हमला) में उनकी भूमिका के लिए मरणोपरांत वीरता पुरस्कार दिया गया था. आमतौर पर ये पुरस्कार चुनिंदा कर्मियों (आमतौर पर 10-15%) को दिए जाते हैं, न कि उन सभी को जिन्होंने अपनी जान गंवाई.
इसे देखते हुए, हताहतों की वास्तविक संख्या कहीं अधिक होनी चाहिए. पाकिस्तान ने शुरुआत में 13 सैनिकों की बात स्वीकार की. इसके बाद 50 सैनिकों की बात स्वीकार की. यह सूची चौंकाने वाली थी और जब इसे दुनिया भर में देखा गया, तो पाकिस्तानी सेना के आदेश पर इसे हटा दिया गया.
धीरे-धीरे यह सच्चाई सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने कई देशों से भारत से युद्ध विराम का अनुरोध किया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया. इसका जिक्र है उनके सेना प्रमुख असीम मुनीर ने. मुनीर ने चुनिंदा पत्रकारों के साथ एक चर्चा के दौरान ऐसा किया. पाकिस्तान ने जिस भी देश से संपर्क किया, उसने रावलपिंडी को सीधे भारतीय डीजीएमओ (सैन्य संचालन महानिदेशक) को फोन करने की सूचना दी. भारतीय नीति से वाकिफ होने के कारण कोई भी देश हस्तक्षेप करने को तैयार नहीं था. इसलिए भारतीय सेना प्रमुखों द्वारा दिए गए बयान सटीक हैं.
पाकिस्तान शायद यह मानता है कि अमेरिका के साथ उसकी बढ़ती नजदीकी, जिसमें उसे बंदरगाह और दुर्लभ मृदा खनिज प्रदान करना भी शामिल है, उसे आतंकवाद को समर्थन जारी रखने के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रदान करेगी, जबकि भारत को दूर रखा जा सकेगा. उसे यह भी उम्मीद है कि सऊदी अरब अपने रक्षा समझौते के आधार पर भविष्य में किसी भी संघर्ष में उसकी सैन्य सहायता करेगा.
हालांकि डोनाल्ड ट्रंप संघर्ष को रोकने का दावा करते हैं और नोबेल शांति पुरस्कार की मांग करते हैं, उन्होंने एक बार भी यह उल्लेख नहीं किया कि वे कश्मीर विवाद को सुलझाएंगे.
स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान रक्षा मंत्री और सेना प्रमुखों की टिप्पणियों का विरोध करेगा. चुप्पी कमजोरी का संकेत देगी और उसकी सेनाओं की प्रतिष्ठा को कम करेगी. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, "भारतीय सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व के बयान उनकी धूमिल प्रतिष्ठा को बहाल करने का एक असफल प्रयास हैं."
उन्होंने आगे कहा, "भारत अपने युद्धक विमानों के मलबे के नीचे दब जाएगा।" पाकिस्तान छह भारतीय विमानों को मार गिराने का राग अलाप रहा है.
पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर (इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के महानिदेशक) ने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया, "ये गैर-जिम्मेदाराना बयान आक्रामकता के लिए मनमाने बहाने गढ़ने की एक नई कोशिश का संकेत देते हैं. एक ऐसी संभावना जिसके दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं."
हालांकि ये बयान अपेक्षित हैं, पाकिस्तान जानता है कि भारत गंभीर है। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की पाकिस्तान की धमकी एक ऐसा हथकंडा है, जिसके झांसे में भारत नहीं आएगा और वह इस बात से वाकिफ है. इससे पहले उसने भारत के उत्तर-पूर्व को निशाना बनाने के लिए बांग्लादेश का इस्तेमाल करने का संकेत दिया था, एक बार फिर भारत ने इस बात का ध्यान रखा है. चीन उसे सामग्री, खुफिया और तकनीकी सहायता तो दे सकता है, लेकिन कभी इसमें शामिल नहीं होगा, जो रावलपिंडी के लिए चिंता का विषय है.
युद्ध के सभी आयामों को शामिल करते हुए और भी कड़े जवाबी हमले का भारतीय संदेश अच्छी तरह से पहुँचा दिया गया है. रावलपिंडी अपनी कमियों से वाकिफ है और अपने परमाणु खतरे पर भरोसा करता रहता है, जिसे भारत ने नजरअंदाज करने की कसम खा ली है. सिर्फ़ ट्रंप ही थे, जिन्होंने माना था कि ऑपरेशन सिंदूर परमाणु संघर्ष में बदल सकता है, और अपने नोबेल दावों को बल देना चाहते थे, न कि नई दिल्ली.
