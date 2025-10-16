ETV Bharat / opinion

सेना प्रमुखों ने दी पाकिस्तान को धमकी, कहा- इस्लामाबाद नहीं सुधरा तो उसकी खैर नहीं

हैदराबाद: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भुज में सर क्रीक के पार पाकिस्तान की तैनाती पर बोलते हुए कहा कि अगर उसने कोई दुस्साहस किया, तो भारत की प्रतिक्रिया "इतनी कड़ी और निर्णायक होगी कि वह इतिहास और भूगोल, दोनों बदल देगी."

इशारा साफ था. भारत हर क्षेत्र में अभियान शुरू करेगा. इसमें अपनी आक्रामक टुकड़ियों को संगठित करना भी शामिल है.

लगभग उसी समय, भारतीय वायु सेना प्रमुख, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने वायुसेना दिवस पर पारंपरिक भाषण देते हुए कहा, "अगर पाकिस्तान पीछे हटता है या गुमराह करता है (आतंकवादी समूहों का समर्थन करके), तो मैं दोहराना चाहता हूं कि हमने केवल अपनी कार्रवाई (ऑपरेशन सिंदूर) स्थगित कर दी है." कुछ समय पहले भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ अगले ऑपरेशन का नेतृत्व नौसेना करेगी.

सेना प्रमुखों का इस तरह के कठोर लहजे में बोलना सामान्य नहीं है, जबकि रक्षा मंत्री, जो एक राजनीतिक नियुक्त व्यक्ति हैं, के लिए यह सामान्य है. राजनीति पाकिस्तान कार्ड खेलने के लिए जानी जाती है. खासकर जब चुनाव नजदीक आते हैं, सशस्त्र बलों द्वारा प्राप्त सफलताओं से लाभ उठाने की कोशिश करते हुए ऐसा होता है. गृह और रक्षा मंत्री नियमित रूप से टिप्पणी करते रहे हैं कि वर्तमान नेतृत्व पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) को फिर से हासिल कर लेगा.

अतीत में तीनों सेना प्रमुखों ने लगभग एक साथ इतने कड़े संदेश कभी नहीं दिए. ये बयान राजनीतिक हथकंडे नहीं हैं, बल्कि एक मंशा रखते हैं. ये हमले, सरकार की इस घोषित नीति को पुष्ट करने के अलावा कि आतंकवादी कृत्यों को युद्ध कृत्य माना जाएगा और अब से सभी सैन्य प्रतिष्ठान वैध लक्ष्य होंगे. यह संदेश भी देते हैं कि कोई भी शक्ति आतंकवादी हमलों का मुकाबला करने के भारतीय निर्णयों को नहीं रोक सकती. एक और संदेश यह था कि ऑपरेशन सिंदूर के इस दौर में लागू आत्म-लगाए गए प्रतिबंध भविष्य में दिखाई नहीं देंगे.

लगभग एक साथ होने वाली यह घटना रक्षा और राजनीतिक प्रतिष्ठानों के लक्ष्यों की समानता और रक्षा बलों की तैयारी को भी दर्शाती है. यह संदेश पाकिस्तान में उन लोगों तक पहुंच गया होगा, जिनके लिए यह संदेश भेजा गया था, जबकि यह उसी का प्रतिकार करेगा.

ऐतिहासिक रूप से, हर बड़ी आतंकवादी घटना का जवाब उच्च स्तर की सेना द्वारा दिया गया है, जिसकी शुरुआत उरी के बाद सीमा पार हमले से लेकर बालाकोट, पुलवामा और अब ऑपरेशन सिंदूर तक हुई है. हर बार, पाकिस्तान ने कीमत चुकाई है, लेकिन आंतरिक रूप से धारणा प्रबंधन और सूचना के दुरुपयोग से अपने वास्तविक नुकसान को छुपाया है. यह भी कुछ अलग नहीं था. पाकिस्तान के भीतर का डर साफ़ दिखाई दे रहा है क्योंकि उसने अपने प्रशिक्षण शिविर खैबर पख्तूनख्वा में स्थानांतरित कर दिए हैं.

सेना प्रमुखों ने भी पाकिस्तान द्वारा अपने नुकसान के बारे में सावधानीपूर्वक गढ़े गए वृत्तांत की धज्जियां उड़ा दीं. वायु सेना प्रमुख ने लगभग एक दर्जन पाकिस्तानी विमानों के नष्ट होने की बात कही, जबकि सेना प्रमुख ने उल्लेख किया कि इस अभियान में नौ आतंकवादी शिविर नष्ट हो गए, 100 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक और कई आतंकवादी मारे गए.

वायु सेना प्रमुख ने 300 किलोमीटर की दूरी पर एक विमान को मार गिराए जाने का भी जिक्र किया. भारत के पास इससे हुए नुकसान के सबूत हैं और उसने बार-बार उनकी तस्वीरें जारी की हैं. हमले में क्षतिग्रस्त हुए कुछ एयरबेस और विमानों की मरम्मत अब भी अमेरिकी ठेकेदारों द्वारा की जा रही है.

सीमा पार के समा टीवी ने अगस्त में, पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले, गलती से एक लेख प्रकाशित कर दिया. इसमें लगभग 145 सैन्यकर्मियों की सूची थी. इन सबको ऑपरेशन बन्यानुन मरसूस (ऑपरेशन सिंदूर का पाकिस्तान द्वारा जवाबी हमला) में उनकी भूमिका के लिए मरणोपरांत वीरता पुरस्कार दिया गया था. आमतौर पर ये पुरस्कार चुनिंदा कर्मियों (आमतौर पर 10-15%) को दिए जाते हैं, न कि उन सभी को जिन्होंने अपनी जान गंवाई.