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भारतीय मानसून: संभावित सुपर एल नीनो से सबक और चेतावनी

संभाव्यता संकेत (Probability Signal) भी उतना ही जरूरी है. IMD का अनुमान है कि पूरे देश में सामान्य से कम या कम बारिश होने की 84% संभावना है. मानसून कोर जोन (जहां मानसून के दौरान सबसे अधिक बारिश होती है), जिसमें बारिश पर निर्भर कई खेती वाले इलाके आते हैं, में भी सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है. उत्तर-पश्चिम भारत, मध्य भारत और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत अधिक कमजोर दिख रहे हैं, जबकि उत्तर-पूर्व भारत और पूर्वी प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना अधिक है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग के ताजा लंबी अवधि के पूर्वानुमान (LRF) से पता चलता है कि जून-सितंबर 2026 में भारत में बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है, जो दीर्घकालिक औसत (LPA) का लगभग 90% है, जिसमें +/-4% की आदर्श त्रुटि (model error) है. क्योंकि अभी पूरे भारत में मौसमी मानसून LPA 87 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है कि बारिश लगभग 78 सेंटीमीटर होगी, जो दीर्घकालिक सामान्य से लगभग 9 सेंटीमीटर कम है.

2026 के मानसून को न सिर्फ एक मौसमी पूर्वानुमान के तौर पर देखा जाना चाहिए, बल्कि खेती, जल प्रबंधन और आपदा की तैयारी के लिए जलवायु-खतरे की चेतावनी के तौर पर भी देखा जाना चाहिए.

2026 के मानसून पर विशेष ध्यान देने की जरूरत क्यों है इस साल, मानसून के बारे में चर्चा और भी जरूरी हो गई है क्योंकि जलवायु वैज्ञानिक 2026 के दौरान एक मजबूत एल नीनो (El Niño) इवेंट के बनने की संभावना पर करीब से नजर रख रहे हैं. मौसमी घटना एल नीनो दुनिया के कई इलाकों में औसत से ज्यादा और औसत से कम बारिश की संभावना बढ़ने से जुड़ी है. पहले, एल नीनो वाले साल अक्सर भारत में कमजोर मानसून बारिश से जुड़े रहे हैं. जाहिर है, कई किसान और नीति-निर्माता एक आसान सा सवाल पूछ रहे हैं: क्या मानसून गर्म होते जलवायु में भारत को सपोर्ट करता रहेगा?

हालांकि मानसून सिस्टम दुनिया के कई इलाकों में होता है, जिसमें अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी एशिया शामिल हैं, लेकिन भारतीय मानसून सबसे शक्तिशाली और असरदार है. दुनिया की लगभग आधी आबादी मानसून पर निर्भर इलाकों में रहती है, लेकिन बहुत कम देश मानसून की बारिश पर भारत जितना निर्भर हैं.

वैज्ञानिक रूप से, मानसून जमीन और समुद्र के बीच अलग-अलग गर्मी की वजह से हवाओं के मौसमी उलटफेर से चलता है. गर्मियों में, भारत की जमीन आस-पास के समुद्रों की तुलना में तेजी से गर्म होती है, जिससे एक बड़ा निम्न दबाव क्षेत्र बनता है जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाओं को खींचता है. ये हवाएं लो-लेवल जेट (वायुमंडल की निचली परतों में बहने वाली हवाओं की एक तेज धारा), मानसून ट्रफ (लंबा कम दबाव वाला क्षेत्र) और तिब्बती पठार के ऊष्मीय असर से बनती हैं, और ये सब मिलकर धरती पर सबसे शक्तिशाली बारिश के सिस्टम में से एक को बनाए रखती हैं.

इस मानसून सिस्टम पर भारत की निर्भरता बहुत अधिक है. जून से सितंबर तक सक्रिय रहने वाला दक्षिण-पश्चिम मानसून, भारत की वार्षिक बारिश का लगभग 80% हिस्सा देता है और खरीफ फसल के मौसम के लिए सहारा होता है. अक्टूबर से दिसंबर तक चलने वाला उत्तर-पूर्वी मानसून भी तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के कुछ हिस्सों के लिए बहुत जरूरी है. यह बारिश खेती को पोषण करती है, नदियों और तालाबों में पानी भरती है, भूजल को बढ़ाती है, जलविद्युत उत्पादन को बनाए रखती है, और खाने की चीजों की कीमतों और आर्थिक वृद्धि पर असर डालती है. इस तरह, भारत का मानसून सिर्फ एक बारिश का दौर नहीं है, बल्कि एक जटिल मौसमी जल चक्र है, जो एक अरब से ज्यादा लोगों के लिए सहायक होता है.

हर साल जब दक्षिण-पश्चिम मानसून पूरे भारत में आगे बढ़ता है, तो लाखों किसान उम्मीद से आसमान की ओर देखते हैं. पहली बारिश बुवाई के फैसलों, जलाशयों में पानी जमा करने, भूजल पुनर्भरण, पनबिजली बनाने और गांव की रोजी-रोटी पर असर डालती है. भारत में, मानसून सिर्फ एक मौसम का सिस्टम नहीं है; यह खेती, जल सुरक्षा और आर्थिक मजबूती की नींव है.

एल नीनो का खतरा: घबराएं नहीं, तैयारी करें

विकसित हो रहा एल नीनो इस चिंता को और बढ़ा रहा है. एल नीनो की पहचान मध्य और पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर के असामान्य रूप से गर्म होने से होती है और यह अक्सर भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून (Indian Summer Monsoon) के कमजोर होने से जुड़ा होता है. IMD ने संकेत दिया है कि मानसून के मौसम में ENSO (एल नीनो-दक्षिणी दोलन) की स्थिति एल नीनो की ओर बढ़ रही है, जबकि हिंद महासागर द्विध्रुव (IOD), जिसे 'हिंद महासागर का अल नीनो' भी कहा जाता है, के उदासीन रहने की संभावना है. एक उदासीन IOD मानसून की बारिश पर एल नीनो के दबाव वाले असर को कम करने की संभावना को कम कर सकता है.

प्रयागराज में गर्मी के एक दिन में संगम इलाके में एक नल पर लोग अपनी प्यास बुझाते हुए (ANI)

अंतरराष्ट्रीय ENSO दृष्टिकोण भी 2026 में एल नीनो की स्थिति की बहुत अधिक संभावना की ओर इशारा करते हैं, और साल के आखिर में इसके और मजबूत होने की संभावना है. हालांकि, एल नीनो को अपने आप सूखे की चेतावनी नहीं समझना चाहिए. भारतीय मानसून की बारिश कई परस्पर क्रिया प्रणाली (interacting systems) से तय होती है, जिसमें हिंद महासागर का तापमान, मानसून दबाव, जमीन की सतह का गर्म होना, बर्फ का आवरण, मैडेन-जूलियन ऑसीलेशन (MJO) और क्षेत्रीय परिसंचरण पैटर्न शामिल हैं. एल नीनो प्रभाव वाले कुछ वर्षों में बारिश में बहुत कमी आई है, जबकि अन्य वर्षों में मिले-जुले क्षेत्रीय प्रभाव दिखे हैं. इसलिए व्यावहारिक संदेश तैयारी है, घबराना नहीं.

कैसे बदल रहा 2026 का मानसून

मौजूदा मौसम में पहले से ही जगह के हिसाब से अनियमित बदलाव दिख रहा है. IMD ने केरल में दक्षिण-पश्चिम मानसून के 4 जून 2026 को दस्तक देने की घोषणा की, जो आम तारीख 1 जून से थोड़ा बाद का है. 1-10 जून के दौरान, पूरे भारत में मानसून की बारिश सामान्य से 26% कम थी, जबकि पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत (-39%) और मध्य भारत (-45%) में ज्यादा कमी रही. इसके उलट, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में बारिश सामान्य के करीब से लेकर सामान्य से थोड़ी ज्यादा (+3%) रही. यह पैटर्न दिखाता है कि शुरुआती मौसम की चिंता खराब मानसून नहीं है, बल्कि खेती के लिए अहम कई इलाकों में कम बारिश के साथ धीमी और असमान बढ़त है.

एल नीनो से जुड़ी स्थितियों का समय (स्रोत: क्लाइमेट हैज़र्ड्स सेंटर, अमेरिका)

दक्षिण-पश्चिम मानसून आम तौर पर तेजी से आगे बढ़ता है और जुलाई के बीच तक पूरे देश को ढक लेता है. इसलिए, जून की शुरुआत में होने वाली कमी पर ध्यान से नजर रखनी चाहिए, लेकिन इसे आखिरी मौसमी नतीजा नहीं समझना चाहिए. अगर मानसून का परिसंचरण मजबूत होता है, तो जून के आखिर और जुलाई में रिकवरी मुमकिन है. हालांकि, उभरती एल नीनो स्थिति, बड़े पैमाने पर बदलते परिसंचरण और बीच-बीच में मौसम की गड़बड़ी से सीजन के दौरान अंतर-मौसमी बदलाव बढ़ सकते हैं.

इसलिए 2026 में मुख्य खतरा न सिर्फ मौसमी बारिश का पूरा भाग है, बल्कि बारिश का समय, वितरण और तीव्रता भी है. लंबे समय तक सूखे के बाद छोटी, तेज बारिश हो सकती है, जिससे अचानक बाढ़, शहरों में बाढ़ और फसल पर असर का खतरा बढ़ सकता है, भले ही मौसमी बारिश आखिरकार सामान्य स्तर पर पहुंच जाए. तेलंगाना, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश के लिए, बारिश का यह असमान वितरण खास तौर पर जरूरी है क्योंकि बुआई, जलाशयों में पानी का बहाव और भू-जल रिचार्ज, बारिश के समय पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं.

सांबा में एक किसान भीषण गर्मी के बीच गेहूं का ढेर लगाता हुआ. (ANI)

आगे देखें तो, अगर एल नीनो मानसून के बाद के मौसम में भी बना रहता है, तो अक्टूबर-दिसंबर के दौरान दक्षिण-पूर्व भारत, खासकर तमिलनाडु, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में उत्तर-पूर्व मानसून अधिक सक्रिय हो सकता है. पुरानी अध्ययनों से पता चलता है कि एल नीनो वाले साल अक्सर दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में सामान्य से ज्यादा उत्तर-पूर्व मानसून बारिश के लिए सही होते हैं. इस संभावना के लिए बंगाल की खाड़ी के डिप्रेशन (Depression) और चक्रवाती प्रणाली पर भी कड़ी नजर रखने की जरूरत है, जिससे दक्षिण-पूर्वी तट पर तेज बारिश हो सकती है. कुल मिलाकर, 2026 को सिर्फ कमजोर मानसून साल के बजाय ज्यादा परिवर्तनशीलता मानसून वाले साल के तौर पर बेहतर समझा जा सकता है.

गर्म जलवायु से बदल रहे जोखिम

ज्यादा चिंता की बात यह है कि एल नीनो अब एक गर्म जलवायु प्रणाली में बन रहा है. हाल के आकलन से पता चलता है कि 2015-2024 के दौरान भारत का औसत तापमान 1901-1930 के बेसलाइन (आधार रेखा) से लगभग 0.89°C ज्यादा था. IMD ने 1901-2024 के दौरान हर 100 साल में पूरे भारत में लगभग 0.68°C तापमान वृद्धि के एक बड़े ट्रेंड की भी रिपोर्ट दी है, जिसमें 1901 में रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से 2024 सबसे गर्म साल होगा. उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर भी तेजी से गर्म हुआ है, 1950 से हर दशक में लगभग 0.12°C, जबकि व्यापक हिंद महासागर 1950-2020 के दौरान हर सदी में लगभग 1.2°C गर्म हुआ. एक गर्म वायुमंडल हर 1°C तापमान वृद्धि के लिए लगभग 7% अधिक जल वाष्प कर सकता है, जिससे कम समय के लिए, अधिक बारिश की संभावना बढ़ जाती है.

इसका मतलब है कि सामान्य से कम मानसून सीजन में भी बादल फटने, अचानक बाढ़ और शहरों में पानी भरने की हानिकारक घटनाएं हो सकती हैं. IMD ग्रिडेड बारिश के डेटा का इस्तेमाल करके हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि 1950 के बाद से मध्य भारत में अत्यधिक बारिश की घटनाएं लगभग तीन गुना बढ़ गई हैं. 1951-2024 के लिए नए विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि मध्य भारत के कई हिस्सों में अत्यधिक बारिश की घटनाएं क्षेत्र के हिसाब से असमान रूप से बढ़ रही हैं. उभरता खतरा सिर्फ कम बारिश या ज्यादा बारिश का नहीं है; यह एक ही सीजन में असमान बारिश, देर से शुरू होना, लंबे समय तक सूखा पड़ना और अचानक भारी बारिश है.

तेलुगु राज्यों, खासकर तेलंगाना, रायलसीमा और दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में, इस बदलाव का सीधा असर पड़ता है. कमजोर या देर से आने वाला दक्षिण-पश्चिम मानसून बुवाई, जलाशयों में पानी का बहाव और भू-जल स्तर पर असर डाल सकता है. रायलसीमा और दक्षिण तटीय जिलों में, उत्तर-पूर्व मानसून कृषि और पेय जल की सुरक्षा के लिए उतना ही जरूरी है. इसलिए, मौसमी बारिश के अनुमानों को जिला स्तर की सलाह, फसल-आपातकालीन योजना और जल प्रबंधन के फैसलों में बदलना चाहिए.

जनता की समझ के लिए मुख्य वैज्ञानिक संकेत

संकेतक वैज्ञानिक प्रासंगिकता दक्षिण-पश्चिम मानसून का योगदान भारत की सालाना बारिश का लगभग 80% हिस्सा; खरीफ फसलों, जलाशयों और भूजल के लिए बहुत जरूरी. आईएमडी 2026 पूर्वानुमान मौसमी बारिश LPA का लगभग 90% (+/-4%) होने की संभावना है, जिसका मतलब है कि सामान्य बारिश 87 सेंटीमीटर के मुकाबले लगभग 78 सेंटीमीटर बारिश होगी. संभाव्यता संकेत पूरे भारत में मौसमी बारिश सामान्य से कम या कम होने की 84% संभावना है. ENSO आउटलुक 2026 के मानसून सीजन में एल नीनो की स्थिति होने की संभावना है; IOD के उदासीन रहने की उम्मीद है. तापमान में वृद्धि हालिया पोस्ट-AR6 आकलन: 1901-1930 के मुकाबले 2015-2024 के लिए भारत की जमीन का औसत तापमान लगभग 0.89°C बढ़ा है; IMD ट्रेंड: 1901-2024 के दौरान हर 100 साल में +0.68°C; 1950-2020 के दौरान उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर SSTs हर दशक में लगभग 0.12°C गर्म हुए. अत्यधिक बारिश 1950 के बाद से मध्य भारत में बड़े पैमाने पर अत्यधिक बारिश की घटनाएं लगभग तीन गुना बढ़ गई हैं; हाल के 1951–2024 के विश्लेषण से पता चलता है कि मध्य भारत के कई हिस्सों में क्षेत्र के हिसाब से बारिश में असमान तेजी आई है.

निष्कर्ष

2026 का मानसून इस बात की याद दिलाता है कि भारत में बारिश का भविष्य और अधिक जटिल होता जा रहा है. बढ़ता एल नीनो, IMD के हिसाब से सामान्य से कम बारिश का अनुमान, गर्म होते समुद्र और बढ़ती अत्यधिक बारिश, ये सब मिलकर मानसून के और अनिश्चित होने की ओर इशारा करते हैं. बारिश की कमी दिखने से पहले फसल की योजना, जलाशय का काम, सूखे की निगरानी, भूजल बचाना और जिला स्तर पर सलाह को मजबूत करना होगा. भारतीय मानसून देश को सहारा देता रहेगा, लेकिन हो सकता है कि यह पहले की जानी-पहचानी रफ्तार को बरकरार न रख पाए. गर्म होती दुनिया में, भारत को न सिर्फ कमजोर मानसून के लिए, बल्कि देर से, असमान और बहुत ज्यादा बारिश के लिए भी तैयार रहना होगा. मजबूत मानसून का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि विज्ञान, शासन, खेती और स्थानीय समुदाय कितने अच्छे से मिलकर काम करते हैं.

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