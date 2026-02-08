ETV Bharat / opinion

मलेशिया के सबाह में भारतीय कॉन्सुलेट खोलने का कूटनीतिक और आर्थिक महत्व

मलेशिया के सबाह राज्य में कॉन्सुलेट खोलने का भारत का फैसला दक्षिण-पूर्व एशिया और हिंद-प्रशांत में सब-रीजनल, इकॉनमी-ड्रिवन कूटनीति की ओर बदलाव का संकेत है.

Indian consulate in Sabah Malaysia signals shift toward diplomacy in Southeast Asia and Indo-Pacific
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कुआलालंपुर में द्विपक्षीय बातचीत की. (PTI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 8, 2026 at 10:08 PM IST

9 Min Read
नई दिल्ली: मलेशिया के पूर्वी शहर कोटा किनाबालु (Kota Kinabalu) में अपना पहला कॉन्सुलेट (वाणिज्य दूतावास) खोलने का भारत का फैसला, दक्षिण-पूर्व एशिया में नई दिल्ली की राजनयिक भौगोलिक स्थिति में एक बड़ा बदलाव दिखाता है.

इस हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मलेशिया यात्रा के दौरान घोषित इस कदम से भारत के राष्ट्रीय राजधानियों से आगे बढ़कर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उप-क्षेत्रों में भी जुड़ाव को गहरा करने के इरादे का संकेत मिलता है.

मोदी ने रविवार को कुआलालंपुर में अपने मलेशियाई समकक्ष अनवर इब्राहिम के साथ संयुक्त मीडिया ब्रीफिंग में कहा, "हम यूनिवर्सिटी एक्सचेंज, स्टार्ट-अप कनेक्ट इनिशिएटिव और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिये अपने युवाओं के बीच मौके भी बढ़ा रहे हैं. हमारे बढ़ते रिश्तों को समर्थन करने के लिए, हम मलेशिया में एक नया कॉन्सुलेट खोलने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं."

इब्राहिम ने अपनी तरफ से सबाह (Sabah) राज्य के कोटा किनाबालू में एक नया कॉन्सुलेट खोलने के भारत के फैसले का समर्थन करने पर सहमति जताई है, जो मलेशिया-भारत संबंधों की बढ़ती गहराई को दिखाता है. उन्होंने कहा, "हमारे अच्छे संबंधों के संकेत के तौर पर, मैं कोटा किनाबालू (सबाह) में भारत का कॉन्सुलेट खोलने के भारत सरकार के फैसले का समर्थन करने के लिए सहमत हो गया हूं."

कुआलालंपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम बातचीत करते हुए
कुआलालंपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम बातचीत करते हुए (PTI)

रविवार को पीएम मोदी के मलेशिया दौरे के बारे में एक खास मीडिया ब्रीफिंग में, विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) पी. कुमारन ने पुष्टि की कि प्रस्तावित नया कॉन्सुलेट मलेशिया के सबाह राज्य की राजधानी कोटा किनाबालु में खोला जाएगा. कुमारन ने कहा, "हम एक नया कॉन्सुलेट खोलने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री इब्राहिम ने घोषणा की है कि यह सबाह के कोटा किनाबालु में होगा, और शायद सबाह की ओर भी हमारी अधिक कनेक्टिविटी होगी."

मलेशिया के सबाह राज्य में बोर्नियो आइलैंड के उत्तरी किनारे पर बसा कोटा किनाबालु, भारत को राजनयिक रूप से जरूरी समुद्री रास्तों, एसोसिएशन ऑफ साउथ-ईस्ट एशियन नेशंस (ASEAN) के उभरते विकास केंद्रों, और भू-राजनीति रूप से संवेदनशील पूर्वी हिंद-प्रशांत के करीब लाता है.

अब तक, मलेशिया में भारत की राजनयिक मौजूदगी कुआलालंपुर में उसके उच्चायोग (High Commission) पर ही केंद्रित रही है, जो राष्ट्रीय राजधानी पर फोकस करने वाले जुड़ाव के पारंपरिक मॉडल को दिखाता है. बोर्नियो द्वीप पर पूर्वी मलेशिया के सबाह राज्य की राजधानी कोटा किनाबालु को चुनना, इस पैटर्न से एक जानबूझकर बदलाव दिखाता है. यह भारत की इस बात को पहचानने का संकेत देता है कि दक्षिण-पूर्व एशिया में रणनीतिक महत्व उन सब-रीजनल हब में तेजी से बढ़ रहा है जो ट्रेड रूट, रिसोर्स कॉरिडोर और समुद्री नेटवर्क के चौराहे (Intersection) पर हैं. सबाह में कॉन्सुलेट खोलकर, भारत खुद को एक ऐसे क्षेत्र में शामिल कर रहा है जो भौगोलिक रूप से कुआलालंपुर से दूर है, लेकिन क्षेत्रीय आर्थिक और रणनीतिक प्रवाह (Strategic Flow) के लिए तेजी से केंद्र बन रहा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया में लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया में लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए (PTI)

उत्तरी बोर्नियो में सबाह की स्थिति इसे रीजनल कनेक्टिविटी में बहुत अधिक अहमियत देती है. यह राज्य बोर्नियो के तेजी से बदलते आर्थिक माहौल के लिए एक गेटवे की तरह काम करता है, जो मलेशिया और इंडोनेशिया तक फैला हुआ है और क्रॉस-बॉर्डर ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स के जरिये और अधिक एकीकृत होता जा रहा है. कोटा किनाबालु भारत को पूर्वी ASEAN मार्केट से जोड़ने के लिए अच्छी जगह पर है, खासकर वे जो इंडोनेशिया के कालीमंतन इलाके और बड़े पूर्वी इंडोनेशियाई आइलैंड ग्रुप से जुड़े हैं. भारत के नजरिये से, इससे न सिर्फ मलेशिया तक, बल्कि एक बड़े ASEAN सब-रीजन तक भी पहुंच बढ़ती है, जिसे अक्सर पारंपरिक राजनयिक जुड़ाव में कम प्रतिनिधित्व मिलता है.

यह फैसला स्पष्ट आर्थिक हिसाब-किताब पर भी आधारित है. सबाह और बड़ा बोर्नियो इलाका हाइड्रोकार्बन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से भरपूर है, और पर्यटन, खेती-बाड़ी के उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के हब के तौर पर उभर रहा है. कोटा किनाबालु में एक कॉन्सुलेट भारतीय निवेश को सक्रिय रूप से आसान बना सकता है, पूर्वी मलेशिया में काम कर रही या मौके ढूंढ रही भारतीय कंपनियों को मदद कर सकता है, और भारत की विदेशी व्यावसायिक रणनीति से जुड़े क्षेत्र में सहयोग के नए रास्ते पहचानने में मदद कर सकता है. यह ASEAN के अंदर ट्रेड लिंक को अलग-अलग तरह का बनाने और पारंपरिक पश्चिमी तट की ASEAN अर्थव्यवस्थाओं से आगे तक फैली रीजनल सप्लाई चेन से जुड़ने की भारत की बड़ी कोशिशों से मेल खाता है.

पॉलिसी स्तर पर, यह कदम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को असल में दिखाता है, जिसका उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ राजनीतिक, आर्थिक और लोगों के बीच जुड़ाव को गहरा करना है. सबाह में कॉन्सुलेट खोलना यह दिखाता है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी सिर्फ हाई-लेवल समिट और पूंजी- आधारित कूटनीति से नहीं चल सकती. इसके बजाय, इसके लिए उन इलाकों में मौजूदगी की जरूरत है जहां आर्थिक गतिविधि, समुद्री आवाजाही और स्थानीय शासन एक-दूसरे से मिलते हैं. कोटा किनाबालु भारत को सब-नेशनल लेवल पर अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लागू करने की अनुमति देता है, जिससे न सिर्फ मलेशिया की संघीय सरकार के साथ बल्कि राज्य के अधिकारियों और स्थानीय हितधारकों के साथ भी रिश्ते मजबूत होते हैं.

दक्षिण चीन सागर, सुलु सागर (Sulu Sea) और बड़े हिंद-प्रशांत को जोड़ने वाली खास समुद्री जगहों से सबाह की नजदीकी इस फैसले को एक रणनीतिक पहलू देती है. हालांकि कॉन्सुलेट कोई सुरक्षा चौकी नहीं है, लेकिन इसकी लोकेशन भारत को कूटनीतिक रूप से उन जरूरी समुद्री रास्तों के करीब लाती है जो क्षेत्रीय व्यापार और समुद्री स्थिरता के लिए जरूरी हैं. हिंद-प्रशांत और ASEAN साझदारों के साथ समुद्री सहयोग पर भारत के बढ़ते जोर के संदर्भ में, कोटा किनाबालु में मौजूदगी हालात की जानकारी बढ़ाती है और बिना किसी खुले सैन्यकरण के क्षेत्रीय स्थिरता में एक हितधारक के तौर पर भारत की छवि को मजबूत करती है.

दक्षिण-पूर्व एशिया में काम कर चुके पूर्व भारतीय राजनयिक अमित दासगुप्ता के अनुसार, कोटा किनाबालु में नया कॉन्सुलेट खुलने से व्यापार, रक्षा और कॉन्सुलर सेवाएं बढ़ेंगी. दासगुप्ता ने ईटीवी भारत को बताया, "इस नए वाणिज्य दूतावास के खुलने का मतलब है मलेशियाई नागरिकों और भारतीय मूल के मलेशियाई लोगों को अधिक सुविधा प्रदान करना."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुआलालंपुर में मलेशिया इंडिया हेरिटेज सोसाइटी के सदस्यों के साथ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुआलालंपुर में मलेशिया इंडिया हेरिटेज सोसाइटी के सदस्यों के साथ (PTI)

मलेशिया में 29 लाख भारतीय रहते हैं, जो दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा भारतीय समुदाय है. मलेशिया में कुशल और अकुशल दोनों तरह के करीब 185,000 अनिवासी भारतीय (एनआरआई) हैं. मलेशिया में भारतीय प्रवासियों की संख्या करीब 25,000 है. भारतीय मूल के लोगों (PIOs) की कुल संख्या करीब 27.5 लाख है, जो मलेशिया की आबादी का करीब 6.8 प्रतिशत है. 90 प्रतिशत PIOs तमिल बोलते हैं और बाकी तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, बंगाली, गुजराती और मराठी बोलते हैं.

शिलांग के एशियन कॉन्फ्लुएंस थिंक टैंक के फेलो के. योमे ने कहा कि सबाह राज्य बोर्नियो आइलैंड के उत्तरी सिरे पर रणनीतिक रूप से स्थित है. योमे ने कहा, “आर्थिक नजरिये से, सबाह राज्य में तेल और गैस के बड़े भंडार हैं. यह पाम ऑयल का एक बड़ा प्रोड्यूसर है. भारत की अपनी ऊर्जा टोकरी (Energy Basket) में विविधता लाने की दिलचस्पी को देखते हुए, व्यापार और निवेश की बहुत संभावना है. मलेशिया के एक-तिहाई तेल भंडार सबाह में हैं. सबाह में कॉन्सुलेट होने से, भारत और मलेशिया दोनों व्यापार और निवेश का फायदा उठाने के तरीके देखेंगे."

उन्होंने आगे कहा कि रणनीतिक नजरिये से, मलेशिया उन दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में से है जो चीन के साथ दक्षिण चीन सागर विवाद में शामिल हैं.

योमे ने कहा, "सबाह दक्षिण चीन सागर के बीच में है. इसकी स्थिति को देखते हुए, बहुत सारी इंटरनेशनल शिपिंग इसके पास के पानी से होकर गुजरती है. सबाह राज्य अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य के लिए एक जरूरी हब और गेटवे बन गया है. वहां कॉन्सुलेट होने का मतलब है कि इससे भारत को रणनीतिक रूप से जरूरी इस इलाके में हो रहे विकास पर नजर रखने का मौका मिलेगा. उन्होंने कहा कि दक्षिण चीन सागर में चीन का रवैया उस पड़ोस के लिए और भारत जैसे अंतरराष्ट्रीय भागीदार के लिए भी चिंता की बात है.

योमे ने कहा, "इस बात को ध्यान में रखते हुए, सबाह में इंडियन कॉन्सुलेट खोलने का प्लान चीन के लिए एक संदेश है. मलेशिया चीन को यह संदेश देना चाहता है कि वह भारत जैसे सहयोगी देशों को जगह देने को तैयार है. यह इस बात का भी इशारा है कि मलेशिया का भारत पर गहरा भरोसा और दृढ़ विश्वास है."

कुल मिलाकर, कोटा किनाबालु में भारत का प्रस्तावित कॉन्सुलेट पैमाने से कम और रणनीतिक इरादे से अधिक जुड़ा है. यह भारत की बदलती कूटनीतिक सोच को दिखाता है – जो ऐतिहासिक परंपराओं के बजाय ट्रेड रूट, विकास केंद्र और समुद्री हकीकत का अनुसरण करती है. सबाह को चुनकर, भारत यह संकेत दे रहा है कि उसकी दक्षिण-पूर्व एशिया रणनीति अधिक बारीक, अधिक क्षेत्रीय तौर पर आधारित और ASEAN में हो रहे आर्थिक और रणनीतिक बदलावों के साथ अधिक करीब से जुड़ रही है.

