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जांजीबार के राष्ट्रपति की भारत यात्रा: कैसे मजबूत हो रही है नई दिल्ली की अफ्रीका नीति?

जांजीबार के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी ने 19 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी. ( PTI )

By Aroonim Bhuyan 10 Min Read

नई दिल्ली: राष्ट्रपति हुसैन अली म्विनयी की 17-20 जुलाई तक की भारत यात्रा, भारत और तंजानिया के अर्ध-स्वायत्त द्वीपसमूह जांजीबार के बीच एक सामान्य द्विपक्षीय जुड़ाव से कहीं बढ़कर थी. यह यात्रा अफ्रीका के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली के उस बड़े रणनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो पारंपरिक सहायता-आधारित कूटनीति के बजाय विकास साझेदारी, शिक्षा, डिजिटल बदलाव, समुद्री सहयोग और क्षमता निर्माण पर केंद्रित है. इसके साथ ही, यह अफ्रीका महाद्वीप पर बढ़ते भू-राजनीतिक कॉम्पिटिशन के बीच, ग्लोबल साउथ (विकासशील देशों) की एक प्रमुख आवाज के रूप में खुद को स्थापित करने के भारत के बढ़ते प्रयासों को भी रेखांकित करती है. उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन के आधिकारिक 'X' हैंडल पर किए गए एक पोस्ट के अनुसार, दोनों नेताओं ने रविवार को यहां राष्ट्रपति भवन में व्यापक और सार्थक चर्चा की. नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति भवन में ज़ांज़ीबार के राष्ट्रपति के साथ मीटिंग के दौरान वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन. (PTI) उपराष्ट्रपति कार्यालय ने कहा, "इस बैठक ने भारत-तंजानिया की स्थायी साझेदारी और जांजीबार के साथ भारत के विशेष संबंधों को फिर से मजबूत किया है, जो सदियों पुराने समुद्री, सांस्कृतिक और आपसी जन-संबंधों पर टिके हैं. दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, विकास साझेदारी, पर्यटन, ब्लू इकोनॉमी (समुद्री अर्थव्यवस्था), शिक्षा, प्रौद्योगिकी और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की." इससे पहले दिन में, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी राष्ट्रपति म्विनयी के साथ एक बैठक की थी. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अपने 'X' हैंडल पर एक पोस्ट में कहा, "तंजानिया के संयुक्त गणराज्य में ज़ांज़ीबार के राष्ट्रपति और क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष डॉ. हुसैन अली म्विनयी से आज दिल्ली में मिलकर बहुत खुशी हुई. हमने उच्च शिक्षा, क्षमता निर्माण, जलापूर्ति, स्वास्थ्य, AI, डिजिटल और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अपने सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की." हालांकि राष्ट्रपति म्विनयी तंजानिया की केंद्र सरकार के बजाय जांजीबार (अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र) का प्रतिनिधित्व करते हैं, फिर भी उनकी इस यात्रा का बहुत बड़ा राजनयिक महत्व था. ऐसा इसलिए है क्योंकि पश्चिमी हिंद महासागर में पूर्वी अफ्रीकी तट पर ज़ांज़ीबार एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान पर स्थित है. इतिहास में इसने भारत, पूर्वी अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप को जोड़ने वाले प्रमुख समुद्री द्वारों में से एक के रूप में काम किया है. भारत ने जांजीबार के साथ सदियों पुराने सभ्यतागत, व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध बनाए रखे हैं. भारतीय मूल के बड़े समुदाय जांजीबार की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देना जारी रखे हुए हैं, जबकि हिंद महासागर के पार हुए ऐतिहासिक व्यापार ने दोनों देशों के लोगों के बीच स्थायी संबंधों की नींव रखी. राष्ट्रपति म्विनयी की उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन और विदेश मंत्री जयशंकर के साथ हुई बैठकों ने इस ऐतिहासिक साझेदारी को फिर से मजबूत किया है, साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डिजिटल तकनीक, स्वास्थ्य सेवा, जल प्रबंधन, उच्च शिक्षा और क्षमता निर्माण जैसे सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान की है. शायद इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू 17 जुलाई को आईआईटी मद्रास के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति म्विनयी की भागीदारी थी, जो अक्टूबर 2023 में स्थापित आईआईटी मद्रास जांजीबार परिसर की सफलता को उजागर करता है. यह कैंपस रणनीतिक रूप से कई मायनों में पहला है. यह किसी भी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) का पहला विदेशी कैंपस है. यह केवल अंतरराष्ट्रीय छात्रों को भारत बुलाने के बजाय, दुनिया को उच्च गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा निर्यात करने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित करता है. यह विदेश में विकास सहायता देने के बजाय वहां संस्थानों का निर्माण करने के भारत के बदलते रुख को दर्शाता है. इसके अलावा, यह सतत विकास की बुनियाद के रूप में मानव संसाधन विकास पर भारत के जोर को साबित करता है. अन्य बड़ी ताकतों द्वारा वित्तपोषित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विपरीत, इस आईआईटी कैंपस का मुख्य ध्यान अफ्रीका के भीतर ही वहां की अपनी वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं को तैयार करना है. यह भारत के उस पुराने दर्शन के बिल्कुल अनुकूल है, जो मानता है कि केवल वित्तीय सहायता देने की तुलना में क्षमता निर्माण से कहीं अधिक टिकाऊ और मजबूत साझेदारियां बनती हैं. आईआईटी मद्रास जांजीबार कैंपस की यह पहल पूरे अफ्रीका में भारत के विकास सहयोग मॉडल का एक प्रमुख (फ्लैगशिप) उदाहरण बन गई है. जांजीबार भारत की व्यापक पूर्वी अफ्रीका नीति का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. भारत के तंजानिया, केन्या, मोज़ाम्बिक, मॉरीशस, सेशेल्स और मेडागास्कर के साथ मजबूत संबंध हैं, और ये सभी पश्चिमी हिंद महासागर में रणनीतिक स्थानों पर स्थित हैं. ये देश भारत के 'विजन सागर' (SAGAR - Security and Growth for All in the Region) और इसके विस्तारित 'महासागर' (MAHASAGAR) ढांचे के तहत भारत की समुद्री सुरक्षा प्रणाली के केंद्र में हैं. म्विनयी की यात्रा ने अफ्रीका के साथ भारत के जुड़ाव की विशिष्ट प्रकृति को भी उजागर किया. कई बड़ी ताकतों के विपरीत, जिनका जुड़ाव अक्सर मुख्य रूप से रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता से प्रेरित होता है, भारत का दृष्टिकोण मांग-आधारित विकास सहायता, स्थानीय क्षमता निर्माण, सस्ती तकनीक, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा सहयोग, कौशल विकास, शिक्षा और बिना किसी राजनीतिक शर्तों के रियायती वित्तपोषण पर आधारित है.