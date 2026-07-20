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जांजीबार के राष्ट्रपति की भारत यात्रा: कैसे मजबूत हो रही है नई दिल्ली की अफ्रीका नीति?

IIT मद्रास कैंपस शुरू करने के बाद भारत अब वहां तेल और गैस के बड़े भंडारों की खोज में शामिल हो सकता है.

India Zanzibar Strategic Ties
जांजीबार के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी ने 19 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी. (PTI)
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By Aroonim Bhuyan

Published : July 20, 2026 at 6:55 PM IST

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नई दिल्ली: राष्ट्रपति हुसैन अली म्विनयी की 17-20 जुलाई तक की भारत यात्रा, भारत और तंजानिया के अर्ध-स्वायत्त द्वीपसमूह जांजीबार के बीच एक सामान्य द्विपक्षीय जुड़ाव से कहीं बढ़कर थी. यह यात्रा अफ्रीका के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली के उस बड़े रणनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो पारंपरिक सहायता-आधारित कूटनीति के बजाय विकास साझेदारी, शिक्षा, डिजिटल बदलाव, समुद्री सहयोग और क्षमता निर्माण पर केंद्रित है.

इसके साथ ही, यह अफ्रीका महाद्वीप पर बढ़ते भू-राजनीतिक कॉम्पिटिशन के बीच, ग्लोबल साउथ (विकासशील देशों) की एक प्रमुख आवाज के रूप में खुद को स्थापित करने के भारत के बढ़ते प्रयासों को भी रेखांकित करती है. उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन के आधिकारिक 'X' हैंडल पर किए गए एक पोस्ट के अनुसार, दोनों नेताओं ने रविवार को यहां राष्ट्रपति भवन में व्यापक और सार्थक चर्चा की.

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नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति भवन में ज़ांज़ीबार के राष्ट्रपति के साथ मीटिंग के दौरान वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन. (PTI)

उपराष्ट्रपति कार्यालय ने कहा, "इस बैठक ने भारत-तंजानिया की स्थायी साझेदारी और जांजीबार के साथ भारत के विशेष संबंधों को फिर से मजबूत किया है, जो सदियों पुराने समुद्री, सांस्कृतिक और आपसी जन-संबंधों पर टिके हैं. दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, विकास साझेदारी, पर्यटन, ब्लू इकोनॉमी (समुद्री अर्थव्यवस्था), शिक्षा, प्रौद्योगिकी और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की."

इससे पहले दिन में, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी राष्ट्रपति म्विनयी के साथ एक बैठक की थी. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अपने 'X' हैंडल पर एक पोस्ट में कहा, "तंजानिया के संयुक्त गणराज्य में ज़ांज़ीबार के राष्ट्रपति और क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष डॉ. हुसैन अली म्विनयी से आज दिल्ली में मिलकर बहुत खुशी हुई. हमने उच्च शिक्षा, क्षमता निर्माण, जलापूर्ति, स्वास्थ्य, AI, डिजिटल और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अपने सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की."

हालांकि राष्ट्रपति म्विनयी तंजानिया की केंद्र सरकार के बजाय जांजीबार (अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र) का प्रतिनिधित्व करते हैं, फिर भी उनकी इस यात्रा का बहुत बड़ा राजनयिक महत्व था. ऐसा इसलिए है क्योंकि पश्चिमी हिंद महासागर में पूर्वी अफ्रीकी तट पर ज़ांज़ीबार एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान पर स्थित है. इतिहास में इसने भारत, पूर्वी अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप को जोड़ने वाले प्रमुख समुद्री द्वारों में से एक के रूप में काम किया है.

भारत ने जांजीबार के साथ सदियों पुराने सभ्यतागत, व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध बनाए रखे हैं. भारतीय मूल के बड़े समुदाय जांजीबार की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देना जारी रखे हुए हैं, जबकि हिंद महासागर के पार हुए ऐतिहासिक व्यापार ने दोनों देशों के लोगों के बीच स्थायी संबंधों की नींव रखी.

राष्ट्रपति म्विनयी की उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन और विदेश मंत्री जयशंकर के साथ हुई बैठकों ने इस ऐतिहासिक साझेदारी को फिर से मजबूत किया है, साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डिजिटल तकनीक, स्वास्थ्य सेवा, जल प्रबंधन, उच्च शिक्षा और क्षमता निर्माण जैसे सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान की है.

शायद इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू 17 जुलाई को आईआईटी मद्रास के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति म्विनयी की भागीदारी थी, जो अक्टूबर 2023 में स्थापित आईआईटी मद्रास जांजीबार परिसर की सफलता को उजागर करता है.

यह कैंपस रणनीतिक रूप से कई मायनों में पहला है. यह किसी भी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) का पहला विदेशी कैंपस है. यह केवल अंतरराष्ट्रीय छात्रों को भारत बुलाने के बजाय, दुनिया को उच्च गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा निर्यात करने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित करता है. यह विदेश में विकास सहायता देने के बजाय वहां संस्थानों का निर्माण करने के भारत के बदलते रुख को दर्शाता है. इसके अलावा, यह सतत विकास की बुनियाद के रूप में मानव संसाधन विकास पर भारत के जोर को साबित करता है.

अन्य बड़ी ताकतों द्वारा वित्तपोषित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विपरीत, इस आईआईटी कैंपस का मुख्य ध्यान अफ्रीका के भीतर ही वहां की अपनी वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं को तैयार करना है. यह भारत के उस पुराने दर्शन के बिल्कुल अनुकूल है, जो मानता है कि केवल वित्तीय सहायता देने की तुलना में क्षमता निर्माण से कहीं अधिक टिकाऊ और मजबूत साझेदारियां बनती हैं. आईआईटी मद्रास जांजीबार कैंपस की यह पहल पूरे अफ्रीका में भारत के विकास सहयोग मॉडल का एक प्रमुख (फ्लैगशिप) उदाहरण बन गई है.

जांजीबार भारत की व्यापक पूर्वी अफ्रीका नीति का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. भारत के तंजानिया, केन्या, मोज़ाम्बिक, मॉरीशस, सेशेल्स और मेडागास्कर के साथ मजबूत संबंध हैं, और ये सभी पश्चिमी हिंद महासागर में रणनीतिक स्थानों पर स्थित हैं. ये देश भारत के 'विजन सागर' (SAGAR - Security and Growth for All in the Region) और इसके विस्तारित 'महासागर' (MAHASAGAR) ढांचे के तहत भारत की समुद्री सुरक्षा प्रणाली के केंद्र में हैं.

म्विनयी की यात्रा ने अफ्रीका के साथ भारत के जुड़ाव की विशिष्ट प्रकृति को भी उजागर किया. कई बड़ी ताकतों के विपरीत, जिनका जुड़ाव अक्सर मुख्य रूप से रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता से प्रेरित होता है, भारत का दृष्टिकोण मांग-आधारित विकास सहायता, स्थानीय क्षमता निर्माण, सस्ती तकनीक, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा सहयोग, कौशल विकास, शिक्षा और बिना किसी राजनीतिक शर्तों के रियायती वित्तपोषण पर आधारित है.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल तकनीकों, जलापूर्ति और स्वास्थ्य पर हुई चर्चाएं विकासात्मक समाधानों के भारत के बढ़ते निर्यात को दर्शाती हैं. जिन्हें घरेलू स्तर पर सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है. भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)- जिसमें डिजिटल पहचान (identity), डिजिटल भुगतान और ई-गवर्नेंस शामिल हैं- कम लागत वाले तकनीकी समाधान तलाशने वाले अफ्रीकी देशों के बीच लगातार रुचि का केंद्र बना हुआ है.

थिंक टैंक 'ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन' के एसोसिएट फेलो समीर भट्टाचार्य के अनुसार, म्विनयी की यह यात्रा इसलिए भी समझदारी भरी है क्योंकि जब भारत ने एक बार वहां आईआईटी कैंपस स्थापित कर दिया है, तो इसके बाद वहां अस्पतालों जैसी अन्य संबंधित विकास योजनाएं भी हमेशा शुरू की जा सकती हैं. म्विनयी की यह यात्रा 'ग्लोबल साउथ की आवाज' बनने के भारत के बड़े राजनयिक दृष्टिकोण में भी पूरी तरह फिट बैठती है.

साल 2023 में G20 की अध्यक्षता संभालने के बाद से, भारत लगातार इस बात की वकालत करता रहा है कि विकासशील देशों को वैश्विक शासन में अधिक प्रतिनिधित्व, उचित जलवायु वित्तपोषण, तकनीक तक सस्ती पहुंच मिलनी चाहिए. इसके साथ ही उन्हें खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार का अधिकार भी मिलना चाहिए.

भारत द्वारा आयोजित 'वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट्स' ने प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बैठकों से पहले विकासशील देशों के विचारों और दृष्टिकोणों को एक साथ लाने का प्रयास किया है. अफ्रीकी देश इस दृष्टिकोण के केंद्र में बने हुए हैं.

भारत ने G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ को शामिल करने का पुरजोर समर्थन किया, जो वैश्विक निर्णय लेने में अफ्रीका की आवाज को बुलंद करने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. म्विनयी की यह यात्रा भारत के इस संदेश को और मजबूत करती है कि उसकी 'ग्लोबल साउथ कूटनीति' केवल बातों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे ठोस विकासात्मक पहलों का पूरा समर्थन प्राप्त है.

जांजीबार के राष्ट्रपति की यह यात्रा अफ्रीका में बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच हुई है. चीन अपनी 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (BRI) के जरिए अफ्रीका का सबसे बड़ा बुनियादी ढांचा निवेशक बना हुआ है. यूरोपीय संघ (EU) ने 'ग्लोबल गेटवे' पहल शुरू की है. अमेरिका ने जी7 (G7) के माध्यम से 'पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट' का विस्तार किया है. जापान, तुर्की, खाड़ी देश और दक्षिण कोरिया भी अफ्रीका के साथ अपना जुड़ाव बढ़ा रहे हैं.

इस पृष्ठभूमि में, भारत की सस्ती तकनीक, स्थानीय स्वामित्व, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, लोकतांत्रिक संस्थानों, मानव संसाधन विकास, सांस्कृतिक जुड़ाव और ऐतिहासिक सद्भावना में निहित है.

भट्टाचार्य के अनुसार, म्विनयी की यह यात्रा भारत के प्रधानमंत्री की तंजानिया यात्रा का एक शुरुआती संकेत भी हो सकती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरी बार 2016 में तंजानिया का दौरा किया था. वहीं, तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहू हसन ने 2023 में भारत की यात्रा की थी.

भट्टाचार्य ने कहा कि चूंकि भारत इस साल ब्रिक्स (BRICS) की अध्यक्षता कर रहा है, इसलिए तंजानिया इस अंतर-सरकारी संगठन की पूर्ण सदस्यता पाने की उम्मीद कर रहा होगा. तंजानिया सक्रिय रूप से ब्रिक्स समूह के साथ जुड़ रहा है, और विशेष रूप से रूस और चीन से बड़े निवेश सुरक्षित करने के लिए रणनीतिक साझेदारियों की कोशिश में लगा है. यह देश अपने व्यापार और परिवहन संबंधों का विस्तार कर रहा है, ताकि पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में प्रवेश करने के इच्छुक ब्रिक्स निवेशकों के लिए एक क्षेत्रीय केंद्र (hub) के रूप में काम कर सके.

इस संबंध में, भट्टाचार्य ने कहा कि म्विनयी की यात्रा को जांजीबार में संभावित तेल भंडारों में भारत के हितों के नजरिए से भी देखा जाना चाहिए. भट्टाचार्य ने ईटीवी भारत से कहा, "और जांजीबार के उस तट पर, कुछ तेल और गैस स्रोतों की खोज करने पर चर्चा हुई थी. यह एक बड़ी साझेदारी बन सकती है. भारत ओएनजीसी विदेश (ONGC Videsh) जैसी संस्थाओं के माध्यम से वहां जाने और तेल की संभावनाओं को तलाशने में रुचि दिखा सकता है."

हालांकि अभी तक किसी कन्फर्म भंडार की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस क्षेत्र को एक बेहद ही आशाजनक फ्रंटियर (संभावनाओं वाला क्षेत्र) माना जाता है. तेल और गैस की खोज के मौजूदा और हालिया प्रयासों में अपतटीय लाइसेंसिंग शामिल है.

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नई दिल्ली के राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद विज़िटर बुक पर साइन करते जांजीबार के राष्ट्रपति. (PTI)

जांजीबार सरकार ने अपना पहला ऑफशोर लाइसेंसिंग राउंड शुरू किया है, जिसके तहत 31,883 वर्ग किलोमीटर में फैले आठ फ्रंटियर ब्लॉक की पेशकश की गई है. जांजीबार पेट्रोलियम डेवलपमेंट कंपनी (ZPDC) ने संभावित ड्रिलिंग साइटों की पहचान करने के लिए एजीएस तंजानिया को 3D सर्वे करने का ठेका दिया है- जो विशेष रूप से उत्तरी और दक्षिणी उंगुजा को लक्षित करता है, और यह काम 2027 तक जारी रहेगा. अपतटीय तेल की संभावनाओं के साथ-साथ, पेम्बा द्वीप पर प्रारंभिक प्राकृतिक गैस सर्वेक्षण भी सक्रिय रूप से चल रहे हैं.

इस संदर्भ में, राष्ट्रपति म्विनयी की यह यात्रा केवल तंजानिया और जांजीबार के साथ भारत की पुरानी दोस्ती की पुष्टि नहीं थी. इसने शिक्षा, तकनीक, क्षमता निर्माण और जन-केंद्रित विकास का लाभ उठाकर पूरे अफ्रीका में अपनी साझेदारियों को मजबूत करने, हिंद महासागर क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने और विकासशील देशों के बीच नेतृत्व के अपने दावे को मजबूत करने की नई दिल्ली की व्यापक राजनयिक रणनीति को भी प्रदर्शित किया.

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