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भारत की फ्यूचर टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स रणनीति के लिए वेनेजुएला क्यों है जरूरी?

भारत की महत्वपूर्ण खनिज रणनीति का ध्यान अब तेजी से लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और मध्य एशिया पर केंद्रित हो रहा है.

India Venezuela Critical Minerals
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार, 04 जून, 2026 को वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज के साथ. (IANS)
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By Aroonim Bhuyan

Published : June 5, 2026 at 4:22 PM IST

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नई दिल्लीः भारत ने इलेक्ट्रिक वाहनों, सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी और रक्षा क्षेत्र के निर्माण के लिए जरूरी महत्वपूर्ण खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) की सप्लाई सुरक्षित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं. इस मामले में भरपूर संसाधनों वाला देश वेनेजुएला अब एक मजबूत साझेदार बनकर उभर रहा है. वेनेजुएला की यह भूमिका तेल सप्लाई करने वाले उसके पारंपरिक रोल से कहीं आगे बढ़कर है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच गुरुवार को यहां हुई बातचीत में माइनिंग और महत्वपूर्ण खनिजों का मुद्दा प्रमुखता से छाया रहा. यह बातचीत दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला के सोने, हीरे, कोल्टन, लोहे के अयस्क (आयरन ओर) और अन्य रणनीतिक संसाधनों के विशाल और अनछुए भंडारों में नई दिल्ली की बढ़ती दिलचस्पी को दिखाती है.

"महत्वपूर्ण खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) पर निश्चित रूप से चर्चा हुई थी." दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक के बाद एक विशेष मीडिया ब्रीफिंग के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) रुद्रेंद्र टंडन ने यह बात कहीं. उन्होंने कहा, "पूरे खनन क्षेत्र पर बात हुई. वेनेजुएला संसाधनों से भरपूर देश है. यहां सिर्फ महत्वपूर्ण खनिज ही नहीं, बल्कि सोना, हीरे और अन्य सामग्रियां भी मौजूद हैं. इसलिए खनन पर खास तौर पर फोकस है."

हालांकि वेनेजुएला दुनिया भर में कच्चे तेल के सबसे बड़े भंडारों में से एक के लिए जाना जाता है. लेकिन इसके पास खनिजों के भी बड़े भंडार हैं, जो अब तक काफी हद तक अनछुए हैं. इनमें सोना, हीरे, लौह अयस्क, बॉक्साइट, कोल्टन (टैंटलम और नियोबियम का स्रोत), निकल, तांबा, रेयर अर्थ एलिमेंट्स (दुर्लभ पृथ्वी तत्व) के संभावित भंडार और अन्य औद्योगिक खनिज शामिल हैं.

इनमें से अधिकांश संसाधन दक्षिणी वेनेजुएला के विशाल क्षेत्र में फैले 'ओरिनोको माइनिंग आर्क' क्षेत्र में मौजूद हैं. वेनेजुएला सरकार ने इस क्षेत्र में व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण सोने, हीरे, कोल्टन, तांबे और अन्य खनिजों के भंडारों की पहचान की है.

इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण, बैटरी स्टोरेज सिस्टम, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, सेमीकंडक्टर निर्माण, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस और स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ-साथ टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स के कारण भारत में महत्वपूर्ण खनिजों की मांग तेजी से बढ़ने की उम्मीद है.

हाल के वर्षों में, भारत ने 'खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड' (KABIL) जैसी कंपनियों के जरिए विदेशों से क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई सुरक्षित करने के लिए कई प्रयास शुरू किए हैं. यह कंपनी लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के देशों में खनिज संपत्तियों की खोज कर रही है.

इसका मुख्य उद्देश्य कुछ सीमित देशों पर अपनी निर्भरता को कम करना है, खासकर चीन पर, जो कई महत्वपूर्ण खनिजों के प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग के मामले में दुनिया पर हावी है. भारत की इस विविधता रणनीति में वेनेजुएला एक नया और अतिरिक्त जरिया बन सकता है.

भारत के नजरिए से वेनेजुएला में मौजूद सबसे महत्वपूर्ण खनिजों में से एक 'कोल्टन' (coltan) है, जिसमें टैंटलम और नियोबियम होता है. मोबाइल फोन, सेमीकंडक्टर, एयरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस सिस्टम और मेडिकल डिवाइस बनाने के लिए टैंटलम बहुत जरूरी है. नियोबियम का उपयोग हाई-स्ट्रेंथ स्टील अलॉय (मजबूत स्टील मिश्र धातु), हवाई जहाज के इंजन, रक्षा उपकरण और ऊर्जा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जाता है.

ऐसा माना जाता है कि वेनेजुएला के पास कोल्टन का बड़ा भंडार है, विशेष रूप से देश के दक्षिणी हिस्से में. भारत जैसे-जैसे 'मेक इन इंडिया' जैसी पहलों के तहत अपने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन प्रोग्राम का विस्तार कर रहा है. टैंटलम युक्त खनिजों तक पहुंच रणनीतिक रूप से बहुत कीमती साबित हो सकती है.

हालांकि वेनेजुएला के 'रेयर अर्थ एलिमेंट्स' के भंडारों का ब्राजील या ऑस्ट्रेलिया की तरह पूरी तरह से विकास या मानचित्रण (मैपिंग) नहीं हुआ है, फिर भी कई अध्ययन वहां ऐसे खनिजों की मौजूदगी की ओर इशारा करते हैं.

ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स ईवी (EV) मोटर्स में इस्तेमाल होने वाले परमानेंट मैग्नेट, पवन चक्कियों, सटीक निशाना लगाने वाले हथियारों, रडार सिस्टम और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बेहद जरूरी हैं.

वेनेजुएला के पास लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े बॉक्साइट भंडारों में से एक है. अकेले 'लॉस पिजिगुआओस' (Los Pijiguaos) क्षेत्र में ही अरबों टन बॉक्साइट का भंडार होने का अनुमान है. एल्युमिना और एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट ही सबसे मुख्य कच्चा माल है.

एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs), डिफेंस प्लेटफॉर्म, रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसमिशन लाइनों के लिए एल्युमिनियम बेहद जरूरी है. भारत जैसे-जैसे अपने औद्योगिक और रक्षा निर्माण क्षेत्र को बढ़ाना चाहता है, वैसे में विदेशों से बॉक्साइट और एल्युमिना मिलने से उसकी सप्लाई सुरक्षित और मजबूत हो सकती है.

वेनेजुएला के पास लोहे के अयस्क का भी बड़ा भंडार है, विशेष रूप से 'गुयाना' क्षेत्र में. स्टील (इस्पात) बनाने के लिए आयरन ओर सबसे मुख्य चीज है, और इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, जहाजों के निर्माण (शिपबिल्डिंग) और एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए स्टील एक बेहद जरूरी इनपुट है.

वेनेजुएला के सोने और हीरे के संसाधनों का टंडन द्वारा जिक्र किया जाना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस देश के पास इन दोनों खनिजों का दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा अनछुआ भंडार मौजूद है.

भारत आभूषणों, निवेश की मांग और वित्तीय रिजर्व के लिए दुनिया में सोने के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है. दोनों देशों के बीच लंबे समय का सहयोग भारत के लिए सोना खरीदने के नए रास्ते खोल सकता है.

भारत पहले से ही हीरों की कटिंग और पॉलिशिंग का वैश्विक केंद्र है, जहां सूरत जैसे शहर दुनिया के अधिकांश कच्चे हीरों को तराशने का काम करते हैं. वेनेजुएला के हीरा संसाधनों तक सीधी पहुंच मिलने से भारतीय कंपनियों के लिए खोज, खनन और प्रोसेसिंग के क्षेत्र में नए अवसर पैदा हो सकते हैं.

वेनेजुएला की मौजूदा सरकार उन क्षेत्रों को फिर से खड़ा करने के लिए विदेशी निवेश की तलाश कर रही है, जो सालों से कम निवेश और प्रतिबंधों (sanctions) की मार झेल रहे हैं.

भारत के लिए यहां कई मौके हो सकते हैं, जैसे खोज के कॉन्ट्रैक्ट, खदानों के विकास से जुड़े प्रोजेक्ट, खनिज प्रोसेसिंग यूनिट्स, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, तकनीक का ट्रांसफर और खनन क्षेत्रों के आस-पास इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास. खनन इंजीनियरिंग, मिनरल प्रोसेसिंग और प्रोजेक्ट को पूरा करने का अनुभव रखने वाली भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के संसाधन क्षेत्र को दोबारा जिंदा करने में मदद कर सकती हैं.

नई दिल्ली के 'इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज' के पूर्व निदेशक और लैटिन अमेरिका मामलों के विशेषज्ञ एश नारायण रॉय के अनुसार, द्विपक्षीय और कभी-कभी बहुपक्षीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण खनिज अब बेहद जरूरी हो गए हैं.

रॉय ने ईटीवी भारत से कहा, "लैटिन अमेरिका के देशों के पास जो महत्वपूर्ण खनिज हैं, उस लिहाज से यह क्षेत्र बहुत अहम है. पहले लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी कि इन देशों के पास किस तरह के रणनीतिक खनिज मौजूद हैं. लेकिन क्या वे इनका इतना खनन कर पा रहे हैं कि निर्यात कर सकें, या उन्हें भी इसके लिए सहयोग की जरूरत है? मुझे ऐसा लगता है कि वेनेजुएला इन खनिजों के खनन के लिए भारत के साथ सहयोग की उम्मीद कर रहा है." उन्होंने कहा कि वेनेजुएला और भारत के बीच शुरू से ही बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, चाहे वह निकोलस मादुरो का शासनकाल रहा हो या उससे पहले की सरकारें.

रॉय ने कहा, "यहां संभवतः वेनेजुएला यह उम्मीद कर रहा है कि भारत एक बड़ी भूमिका निभाए. वह सिर्फ इन दुर्लभ और रणनीतिक खनिजों को खरीदे ही नहीं, बल्कि वेनेजुएला में इनके खनन और प्रोसेसिंग में भी मदद करे, ताकि इन खनिजों को इस्तेमाल के लायक और रणनीतिक उपयोग के योग्य बनाया जा सके." उन्होंने समझाया कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि वहां मौजूद 'रेयर अर्थ्स' किस हालत में हैं, क्योंकि इनमें से कुछ को रिफाइन करने की जरूरत होती है.

रॉय ने आगे कहा, "भारत लगातार बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना से संपर्क बढ़ा रहा है, जिन्हें 'लिथियम ट्राइएंगल' के रूप में जाना जाता है. दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी हिस्से में स्थित इन तीनों देशों के पास काफी अच्छी मात्रा में लिथियम मौजूद है. यही वजह है कि पिछले 5-6 सालों या कहें कि 10 सालों में लैटिन अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते और मजबूत हुए हैं, जिसके पीछे यह रणनीतिक खनिज वाला पहलू ही है."

भारत की महत्वपूर्ण खनिज रणनीति का ध्यान अब तेजी से लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और मध्य एशिया पर केंद्रित हो रहा है.

भारत के लिए वेनेजुएला अभी तक महत्वपूर्ण खनिजों का कोई बड़ा सप्लायर नहीं है. हालांकि, कोल्टन, बॉक्साइट, लौह अयस्क, सोने, हीरे और संभावित रूप से रेयर अर्थ एलिमेंट्स के अपने विशाल और अनछुए भंडारों के कारण यह भविष्य में एक बेहद महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक साझेदार बन सकता है.

प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति रोड्रिगेज के बीच हुई बातचीत से संकेत मिलता है कि नई दिल्ली अब केवल ऊर्जा (तेल) सहयोग से आगे बढ़कर सोच रही है. भारत यह तलाश कर रहा है कि कैसे वेनेजुएला की खनिज संपदा का उपयोग महत्वपूर्ण खनिजों, मैन्युफैक्चरिंग और नई तकनीकों के लिए सुरक्षित सप्लाई चेन बनाने की उसकी व्यापक रणनीति में किया जा सकता है.

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