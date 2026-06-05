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भारत की फ्यूचर टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स रणनीति के लिए वेनेजुएला क्यों है जरूरी?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार, 04 जून, 2026 को वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज के साथ. ( IANS )

By Aroonim Bhuyan 9 Min Read