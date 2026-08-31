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परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनेगा भारत; जानिए कैसे उज्बेकिस्तान से यूरेनियम डील से दूर होगा बिजली संकट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार, 30 अगस्त, 2026 को ताशकंद, उज्बेकिस्तान में अपनी मीटिंग के बाद एक जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट के दौरान उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्ज़ियोयेव के साथ. ( IANS/X/@president_uz )

उज्बेकिस्तान के जुड़ने से भारत को एक ऐसे क्षेत्र से एक और सप्लायर मिल गया है जो पहले से ही वैश्विक यूरेनियम बाजार का केंद्र है. अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (EIA) के आंकड़ों से पता चलता है कि 2025 में अमेरिका को होने वाली कुल यूरेनियम आपूर्ति में उज्बेकिस्तान की हिस्सेदारी लगभग 7 प्रतिशत थी, जबकि कजाकिस्तान की हिस्सेदारी 28 प्रतिशत थी. यह अंतरराष्ट्रीय बाजार में मध्य एशियाई उत्पादकों की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 30 अगस्त, 2026 को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्ज़ियोयेव ने उज्बेकिस्तान के सबसे बड़े सम्मान ‘ओली दरजाली दोस्तलिक’ ऑर्डर से सम्मानित किया. (IANS/PMO)

यूरेनियम बाजार पर भू-राजनीतिक बाधाओं, परिवहन की दिक्कतों, खनन में रुकावटों और कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर पड़ता है. इसलिए, सीमित संख्या में आपूर्तिकर्ताओं से ही खरीदारी करना उन देशों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है जो आने वाले कई दशकों में परमाणु ऊर्जा का विस्तार करना चाहते हैं.

भारत के सप्लाई नेटवर्क में उज्बेकिस्तान को शामिल करने का महत्व सिर्फ यूरेनियम की उस मात्रा तक सीमित नहीं है जो अंततः आपूर्ति की जाएगी. यह मुख्य रूप से भौगोलिक रूप से विविध और मजबूत परमाणु-ईंधन सप्लाई चेन के निर्माण के बारे में है.

उज्बेकिस्तान यूरेनियम उत्पादन के क्षेत्र में एक स्थापित देश है. यह कजाकिस्तान के साथ-साथ मध्य एशिया में भारत को परमाणु ईंधन का एक और स्रोत प्रदान करता है. कजाकिस्तान पहले से ही भारत के लिए यूरेनियम का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता रहा है.

चूंकि भारत आने वाले दशकों में परमाणु ऊर्जा उत्पादन में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी की योजना बना रहा है, इसलिए यूरेनियम तक सुरक्षित और सुनिश्चित पहुंच उसकी ऊर्जा सुरक्षा रणनीति का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर उभर रही है. उज्बेकिस्तान के साथ यह आपूर्ति समझौता, कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ भारत की मौजूदा और बढ़ती परमाणु ईंधन साझेदारियों के साथ मिलकर, नई दिल्ली के उस प्रयास को दर्शाता है जिसके तहत वह एक भौगोलिक रूप से विविध और भरोसेमंद यूरेनियम खरीद नेटवर्क बनाना चाहता है.

विदेश मंत्री एस. जयशंकर और उज़्बेकिस्तान के माइनिंग इंडस्ट्री और जियोलॉजी मंत्री बोबुर इस्लामोव ने रविवार, 30 अगस्त, 2026 को ताशकंद में जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट के दौरान MoUs का आदान-प्रदान किया. (IANS/PMO)

बयान में आगे कहा गया कि दोनों पक्ष भूवैज्ञानिक अन्वेषण (जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन), खनन, खनिज प्रसंस्करण और एकीकृत मूल्य श्रृंखलाओं (इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन्स) के विकास में संयुक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन के जरिए महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं. इस व्यवस्था का महत्व उज्बेकिस्तान द्वारा प्रदान किए जाने वाले अतिरिक्त यूरेनियम से कहीं अधिक है.

बयान के मुताबिक, "उन्होंने उज्बेकिस्तान में संभावित खनिज भंडारों के विकास में भारतीय कंपनियों को और भारत में संयुक्त सहयोग के लिए उज्बेक उद्यमों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने में भी रुचि दिखाई. दोनों नेताओं ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की."

बयान में कहा गया है, "दोनों नेताओं ने भूविज्ञान, खनन, परमाणु ऊर्जा, औद्योगिक सहयोग, और महत्वपूर्ण व रणनीतिक खनिजों के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं तलाशने पर सहमति जताई. इसमें खनिज संसाधनों के प्रसंस्करण, वैल्यू-एडेड उत्पादों के उत्पादन और रीसाइक्लिंग की पहल जैसी परियोजनाएं शामिल हैं."

बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान के अनुसार, दोनों पक्षों ने रिन्यूएबल एनर्जी, ऊर्जा बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और भविष्य की निवेश परियोजनाओं के कार्यान्वयन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा का स्वागत किया.

वार्ता के बाद एक अलग मीडिया ब्रीफिंग में, विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने कहा कि दोनों पक्ष यूरेनियम की लंबी अवधि की आपूर्ति की व्यवस्था पर सहमत हुए हैं. सिबी जॉर्ज ने कहा, "खनन पर एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो यूरेनियम की आपूर्ति सहित महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग को बढ़ावा देगा."

रविवार, 30 अगस्त, 2026 को उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में विदेश सचिव विक्रम मिस्री और उज़्बेकिस्तान के ट्रांसपोर्ट मंत्री इल्खोम मखकामोव ने MoUs का आदान-प्रदान किया. (IANS/PMO)

भारत अपने यूरेनियम आपूर्तिकर्ताओं के नेटवर्क का दायरा बढ़ा रहा है ताकि किसी एक स्रोत पर निर्भरता कम हो सके और परमाणु ईंधन की सप्लाई चेन को मजबूत बनाया जा सके. द्विपक्षीय प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद मिर्जियोयेव के साथ मीडिया को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, "डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई, महत्वपूर्ण खनिजों, स्वच्छ ऊर्जा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा में सहयोग हमारे संबंधों को भविष्य के लिए तैयार कर रहा है."

नई दिल्लीः यूरेनियम की लंबी अवधि आपूर्ति के लिए उज्बेकिस्तान के साथ भारत का समझौता एक और महत्वपूर्ण कदम है. भारत यह प्रयास परमाणु ऊर्जा के अपने बड़े विस्तार के लिए जरूरी परमाणु ईंधन को सुरक्षित करने के लिए कर रहा है. इस समझौते की घोषणा रविवार को ताशकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के बीच हुई बातचीत के दौरान की गई.

इस समझौते का समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत दशकों में अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के सबसे बड़े विस्तार की शुरुआत कर रहा है. वर्तमान में भारत में 24 परमाणु रिएक्टर काम कर रहे हैं, जिनकी स्थापित क्षमता 8.78 गीगावाट (GW) है. सरकार को उम्मीद है कि 2031-32 तक यह क्षमता बढ़कर लगभग 22 गीगावाट हो जाएगी, जबकि 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता हासिल करने का दीर्घकालिक रोडमैप तैयार किया गया है.

इस विस्तार में स्वदेशी 700-मेगावाट के प्रेशराइज्ड हैवी वॉटर रिएक्टर (PHWRs), आयातित बड़े रिएक्टर और आगे चलकर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर शामिल होंगे. सरकार का इरादा 2033 तक कम से कम पांच स्वदेशी SMRs को भी चालू करने का है. इस तरह के बड़े विस्तार के लिए निश्चित रूप से बहुत अधिक मात्रा में परमाणु ईंधन की आवश्यकता होगी. परिणामस्वरूप, नए रिएक्टरों के चालू होने से काफी पहले यूरेनियम की आपूर्ति सुरक्षित करना उतना ही महत्वपूर्ण होता जा रहा है जितना कि खुद रिएक्टरों का निर्माण करना.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रविवार, 30 अगस्त, 2026 को ताशकंद एयरपोर्ट पर किर्गिज़ रिपब्लिक के लिए रवाना होते समय उज़्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला अरिपोव ने विदा किया. (IANS/PIB)

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) की निगरानी वाले रिएक्टरों के लिए भारत ने साल 2008-09 से 2024-25 के बीच पहले ही 18,842.60 टन यूरेनियम का आयात किया है. यह आयात यूरेनियम अयस्क सांद्र, प्राकृतिक UO₂ पेलेट्स और संवर्धित UO₂ पेलेट्स के रूप में किया गया है.

इसलिए उज्बेकिस्तान के साथ हुए इस समझौते को केवल एक अलग खरीदारी के फैसले के रूप में नहीं, बल्कि भारत के दीर्घकालिक परमाणु विस्तार को सहारा देने वाले ईंधन-सुरक्षा ढांचे के एक हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए.

साल 2008 में अंतरराष्ट्रीय नागरिक परमाणु सहयोग समझौतों के बाद, सुरक्षित रिएक्टरों के लिए परमाणु ईंधन के आयात का रास्ता साफ हुआ था. तब से भारत की यूरेनियम खरीद रणनीति में एक बड़ा बदलाव आया है. नई दिल्ली ने धीरे-धीरे कई यूरेनियम उत्पादक देशों के साथ अपने संबंध मजबूत किए हैं.

कजाकिस्तान भारत के सबसे महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ताओं में से एक रहा है. कजाकिस्तान के साथ भारत का नागरिक परमाणु सहयोग समझौता साल 2011 से है, और पिछले अनुबंधों के जरिए भारत को भारी मात्रा में यूरेनियम ओर कॉन्संट्रेट की आपूर्ति हुई थी.

कनाडा भी एक बड़े स्रोत के रूप में फिर से उभरा है. मार्च 2026 में, सस्काटून स्थित कैमेको (Cameco), जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली यूरेनियम कंपनी है, ने भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ एक दीर्घकालिक समझौता किया है. इस समझौते के तहत नौ वर्षों में लगभग 2.2 करोड़ पाउंड यूरेनियम ओर कॉन्संट्रेट की आपूर्ति की जाएगी, जिसकी अनुमानित कीमत 2.6 अरब कनाडाई डॉलर है. इसकी आपूर्ति साल 2027 में शुरू होने और 2035 तक जारी रहने की उम्मीद है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रविवार, 30 अगस्त, 2026 को ताशकंद, उज्बेकिस्तान में औपचारिक स्वागत किया गया. (IANS/PMO)

ऑस्ट्रेलिया इस सूची में एक और बड़ा नाम है. जुलाई 2026 में, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिक परमाणु सहयोग समझौते के तहत एक प्रशासनिक व्यवस्था को अंतिम रूप दिया. इसने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) की निगरानी में शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम के दीर्घकालिक निर्यात का रास्ता साफ किया. ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है, जो वैश्विक कुल भंडार के एक-तिहाई से भी अधिक है.

इसके अलावा, भारत के रूस और अर्जेंटीना के साथ भी नागरिक परमाणु सहयोग समझौते हैं. साथ ही अमेरिका, फ्रांस और अन्य देशों के साथ भी साझेदारियां हैं. भारत का परमाणु ऊर्जा विभाग कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, कनाडा और रूस के साथ हुए नागरिक परमाणु सहयोग समझौतों को देश की प्रमुख अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं में गिनता है.

रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ और नई दिल्ली स्थित 'इमेजिंडिया' थिंक टैंक के अध्यक्ष रोबिंदर सचदेव ने समझाया कि मार्च 2011 में जापान में आए भीषण भूकंप और सुनामी के कारण हुए फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र हादसे के बाद, अब परमाणु ऊर्जा का वैश्विक स्तर पर एक नई शुरुआत हो रहा है.

परमाणु ऊर्जा क्षेत्र पर करीब से नजर रखने वाले सचदेव ने ईटीवी भारत को बताया, "अब, एसएमआर (Small Modular Reactor) के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है. एसएमआर में कम पूंजी की जरूरत होती है, क्योंकि पारंपरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को लगाने के लिए बहुत बड़े निवेश और करीब आठ से दस साल जैसे लंबे समय की आवश्यकता होती है."

इस सिलसिले में, उन्होंने पिछले साल दिसंबर में भारत में लागू हुए 'शांति' (SHANTI - Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India) अधिनियम का जिक्र किया.

उन्होंने कहा, "भारत में हमारी सरकारी कंपनी 'न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया' के अलावा परमाणु ऊर्जा का अभी तक बहुत ज्यादा विस्तार नहीं हो पाया था. भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के बाद, जब भारत वैश्विक बाजारों से खुद यूरेनियम खरीदने के योग्य हुआ, तब परमाणु दायित्व विधेयक ऐसा था कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों का कोई भी निजी क्षेत्र भारत आने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था."

उन्होंने कहा कि 'शांति' (SHANTI) अधिनियम के तहत जिम्मेदारी वेंडर की नहीं, बल्कि ऑपरेटर की होगी.

सचदेव ने कहा, "इसलिए, अब भारत में एक बड़े ऊर्जा स्रोत के रूप में परमाणु ऊर्जा के तेजी से विकास की काफी संभावनाएं हैं. हम अब भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के लिए यूरेनियम की आपूर्ति का एक मजबूत पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं. मैं उज्बेकिस्तान के साथ हुई इस व्यवस्था को भारत के लिए यूरेनियम आपूर्ति का एक विविध पोर्टफोलियो बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखता हूं."

इस लिहाज से, मोदी-मिर्जियोयेव समझौता महज एक नए ऊर्जा सौदे से कहीं बढ़कर है. यह भारत के एक दीर्घकालिक, भौगोलिक रूप से विविध और भू-राजनीतिक रूप से मजबूत परमाणु ईंधन आपूर्ति प्रणाली बनाने के प्रयास में एक और महत्वपूर्ण कड़ी है - जो भविष्य में बिजली उत्पादन के क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा की भूमिका को बड़े पैमाने पर बढ़ाने के देश के संकल्प को पूरा सहारा दे सके.

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