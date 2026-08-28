ETV Bharat / opinion

भारत की मध्य एशियाई रणनीति: उज़्बेकिस्तान से रक्षा संबंधों को मजबूत करना क्यों है जरूरी?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार, 27 अगस्त 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए 'खेलो इंडिया डायलॉग' में शामिल हुए. ( IANS/PMO )

नई दिल्ली: उज्बेकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग को मजबूत करने का भारत का प्रयास एक बड़ी भू-राजनीतिक सच्चाई को दिखाता है. अब मध्य एशिया को केवल रूस के प्रभाव वाला क्षेत्र नहीं माना जा सकता. चीन की बढ़ती मौजूदगी, अफगानिस्तान में सुरक्षा की चुनौतियां और संपर्क तथा रणनीतिक प्रभाव बढ़ाने की होड़ ने इस क्षेत्र को भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण बना दिया है.

इस स्थिति में, ताशकंद (उज्बेकिस्तान) के साथ करीबी सैन्य संबंध भारत को रणनीतिक रूप से मजबूत बना सकते हैं. यह एक ऐसे क्षेत्र में बेहद जरूरी है जहां भारत के हित तो बढ़ रहे हैं, लेकिन वहां तक सीधे पहुंचने के रास्ते सीमित हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 29-30 अगस्त की उज्बेकिस्तान यात्रा से पहले, गुरुवार को एक विशेष मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच पहले से ही सैन्य संबंध हैं, जो पिछले कुछ समय से चल रहे हैं.

जॉर्ज ने कहा, "हमने 2019 में रक्षा पर एक संयुक्त कार्य समूह की संस्थागत व्यवस्था बनाई थी. इसके बाद, इस साल की शुरुआत में हुई बैठक में रक्षा उद्योग के क्षेत्र में सहयोग के नए रास्तों की तलाश की गई." उन्होंने बताया कि भारत और उज्बेकिस्तान नियमित रूप से 'डस्टलिक' (DUSTLIK) नामक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेते हैं, जिसका सातवां संस्करण इसी साल अप्रैल में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था.

उन्होंने आगे कहा, "दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी काफी बातचीत हुई है, जिसमें उज्बेकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री एजेंसी के एक प्रतिनिधिमंडल ने 2025 में 'एयरो-इंडिया' (AERO-India) में हिस्सा लिया था."

सचिव (पश्चिम) ने आगे बताया कि स्थापित किए गए संयुक्त कार्य समूह के तहत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच मजबूत सहयोग है.

जॉर्ज ने कहा, "पिछले साल ताशकंद में संयुक्त कार्य समूह की नौवीं बैठक हुई थी. इसके अलावा भारत और उज्बेकिस्तान 'सेंट्रल एशिया फॉर्मेट' के तहत भी सहयोग करते हैं, जो क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों की समीक्षा करता है, आतंकवाद विरोधी अभियानों और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देता है, तथा 2022 में शुरू की गई बातचीत के सिलसिले को जारी रखता है. हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के स्तर पर भी बातचीत होती है. भारत-मध्य एशिया एनएसएस (NSS) और सुरक्षा परिषदों के सचिवों की तीसरी बैठक अक्टूबर 2025 में बिश्केक में हुई थी. इसलिए, हमारे रक्षा सहयोग में कई महत्वपूर्ण कड़ियां हैं, और इस यात्रा के दौरान हम इन सभी क्षेत्रों में अपने संबंधों को और मजबूत करने की उम्मीद करते हैं."

उज्बेकिस्तान मध्य एशिया के केंद्र में एक रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर है. इसकी सीमाएं अन्य चारों मध्य एशियाई देशों के साथ-साथ अफगानिस्तान से भी मिलती हैं, जिससे इसका सुरक्षा माहौल अफगानिस्तान और पूरे यूरेशिया क्षेत्र के घटनाक्रमों से गहराई से जुड़ा हुआ है.

भारत के लिए उज्बेकिस्तान (ताशकंद) के साथ मजबूत सैन्य संबंध बनाना एक ऐसा रास्ता है, जिससे वह उस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है जो भारत की विदेश और सुरक्षा नीति के लिए लगातार महत्वपूर्ण होता जा रहा है. मध्य एशिया एक ऐसा क्षेत्र है जहां रूस, चीन, ईरान, तुर्की और पश्चिमी देशों के रणनीतिक हित आपस में टकराते हैं.

आतंकवाद, उग्रवाद, ड्रग्स की तस्करी, सीमा सुरक्षा और अफगानिस्तान से पैदा होने वाली अस्थिरता जैसी चिंताओं के कारण भी यह क्षेत्र और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है. यही वजह है कि आतंकवाद को रोकने और चरमपंथी नेटवर्कों को पैर पसारने से रोकने के मामले में भारत और उज्बेकिस्तान के विचार काफी मिलते-जुलते हैं. दोनों देशों का सैन्य अभ्यास 'डस्टलिक' (DUSTLIK) मुख्य रूप से गैर-कानूनी हथियारों से लैस गुटों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने पर केंद्रित है, जो उनकी इस साझी सुरक्षा चिंता को दिखाता है.

अफगानिस्तान और उसके आसपास के सुरक्षा हालात दोनों देशों के लिए बेहद खास हैं. उज्बेकिस्तान की सीमा सीधे अफगानिस्तान से लगती है, जबकि भारत लंबे समय से इस क्षेत्र से या इसके जरिए काम करने वाले आतंकवाद और चरमपंथी नेटवर्कों को लेकर चिंतित रहा है.

नतीजतन, रक्षा सहयोग दोनों देशों के लिए अपने काम करने के अनुभव, खुफिया जानकारियों और आतंकवाद से निपटने के तरीकों को एक-दूसरे के साथ साझा करने का एक जरिया बनता है. विशेष सैन्य अभियानों, निगरानी, टोह लेने और संयुक्त योजना से जुड़े सैन्य अभ्यास दोनों पक्षों को ऐसी सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार कर सकते हैं, जिनका सामना अकेले पारंपरिक सेना के दम पर करना मुश्किल होता है.

भारत के लिए मध्य एशियाई देशों के साथ करीबी सुरक्षा संबंध बनाए रखने का एक फायदा यह भी है कि इससे उसे अफगानिस्तान के ताजा हालातों और भारत की सुरक्षा पर उनके पड़ने वाले असर को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है.

भारत और उज्बेकिस्तान के बीच बढ़ते संबंधों को केवल किसी तीसरे देश (जैसे चीन या रूस) का मुकाबला करने की कोशिश के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. नई दिल्ली और ताशकंद, दोनों ही रूस और चीन के साथ अपने संबंध बनाए रखते हैं और अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को सुरक्षित रखने में गहरी रुचि रखते हैं.

इसके बावजूद, मध्य एशिया को लेकर चल रही भू-राजनीतिक होड़ उज्बेकिस्तान के साथ भारत के बढ़ते संबंधों को रणनीतिक रूप से बहुत कीमती बनाती है.

चीन ने पूरे मध्य एशिया में अपने आर्थिक, बुनियादी ढांचे और सुरक्षा से जुड़े प्रभाव को बढ़ाया है, जबकि रूस ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र का एक प्रभावशाली सैन्य और राजनीतिक खिलाड़ी बना हुआ है. दूसरी ओर, उज्बेकिस्तान ने एक 'बहु-आयामी विदेश नीति' अपनाई है, जिसका मकसद इन बड़ी शक्तियों के बीच खुद को स्वतंत्र रूप से फैसले लेने के काबिल बनाए रखना है.