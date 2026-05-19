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भारत-स्वीडन की रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों के सैन्य संबंधों को कैसे दे रही है नया विस्तार? जानिए इसके दूरगामी रणनीतिक मायने

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, केंद्रीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर, स्वीडिश क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया और दूसरे लोगों के साथ सोमवार, 18 मई, 2026 को स्वीडन के गोथेनबर्ग में यूरोपियन राउंड टेबल (ERT) के सदस्यों के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाते हुए. ( IANS/PMO )

गोटेबर्ग में भारत-स्वीडन संबंधों को 'रणनीतिक साझेदारी' के स्तर पर ले जाना, रक्षा सहयोग को स्थिरता, तकनीकी विश्वास और औद्योगिक साझेदारी के एक बड़े एजेंडे के केंद्र में रखता है. नई दिल्ली और स्टॉकहोम ने यह साफ संकेत दिया है कि रक्षा अब केवल सामान खरीदने और बेचने का सीमित दायरा नहीं रह गया है. इसके बजाय, यह भारत के आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों और स्वीडन की उच्च-तकनीकी क्षमताओं के तालमेल के साथ मिलकर नई तकनीक विकसित करने, सह-उत्पादन और संस्थागत जुड़ाव का एक बड़ा मंच बन गया है.

भारत-स्वीडन के बीच संबंधों का भारत-स्वीडन रक्षा सहयोग के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में क्या महत्व है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार, 17 मई, 2026 को स्वीडन के गोटेबोर्ग में स्वीडन के सबसे बड़ा सम्मान, रॉयल ऑर्डर ऑफ़ पोलर स्टार, कमांडर ग्रैंड क्रॉस, प्राप्त किया. (IANS/PMO)

जॉर्ज ने कहा, "हम भारत और स्वीडन के बीच एक 'साइबर-नीति संवाद' को औपचारिक रूप दे रहे हैं. एक और महत्वपूर्ण विकास जिस पर हम काम कर रहे हैं, वह है आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक 'संयुक्त कार्य समूह' की स्थापना करना. इसके अलावा रक्षा से जुड़े मामलों पर बातचीत बढ़ाना, संयुक्त सेवा स्टाफ वार्ता को संस्थागत रूप देना, और रक्षा के संयुक्त कार्य समूह के काम से जुड़े रक्षा नवाचार में सहयोग की संभावनाएं तलाशना शामिल है."

मोदी-क्रिस्टरसन द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के बाद एक अलग विशेष मीडिया ब्रीफिंग में, विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने कहा कि भारत और स्वीडन अपने रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर सहमत हुए हैं.

रविवार को क्रिस्टरसन के साथ बैठक के बाद 'यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री' में मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "रक्षा क्षेत्र में हमारा सहयोग लगातार बढ़ रहा है. स्वीडिश कंपनियों द्वारा भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना यह दिखाता है कि हमारी साझेदारी अब सिर्फ खरीदार और विक्रेता के रिश्ते से आगे बढ़कर एक दीर्घकालिक औद्योगिक सहयोग का रूप ले रही है."

स्वीडन और भारत ने रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी (स्पेस टेक्नोलॉजी) के क्षेत्र में मिलकर काम किया है, जिसमें 'साब' (SAAB) जैसी स्वीडिश रक्षा कंपनियों ने भारत के रक्षा क्षेत्र में निवेश किया है. साल 2023 में रक्षा सहयोग पर नौवें संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई थी, और SAAB कंपनी ने हरियाणा में 'कार्ल-गुस्ताफ' शोल्डर-फायर्ड (कंधे से दागे जाने वाले) हथियारों के निर्माण के लिए एक मैनुफैक्चरिंग यूनिट भी स्थापित की है.

साल 2021 में, स्वीडन के रक्षा मंत्री ने 'भारत-स्वीडन रक्षा उद्योग सहयोग वेबिनार' में हिस्सा लिया था, जिसके बाद 'सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स' और 'स्वीडिश सिक्योरिटी एंड डिफेंस इंडस्ट्री' के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए. इसी तरह, स्वीडन के वायु सेना प्रमुख ने भारत के 'एयरो इंडिया शो 2021' में शिरकत की थी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार, 17 मई, 2026 को स्वीडन के गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन की मौजूदगी में यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री के सदस्यों को संबोधित करते हुए. (IANS/PMO)

लेकिन हकीकत यह है कि भारत और स्वीडन औद्योगिक सहयोग सहित रक्षा क्षेत्र में एक-दूसरे का साथ दे रहे हैं. साल 2009 में हुए एक समझौता ज्ञापन ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की नींव रखी थी, जिसके बाद साल 2019 के एक सामान्य सुरक्षा समझौते ने दोनों देशों के बीच गोपनीय जानकारियों को साझा करने की व्यवस्था को और मजबूत किया.

यह बदलाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि संबंधित अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से भारत-स्वीडन रक्षा सहयोग के बारे में हाल के समय में अधिक जानकारी साझा नहीं की गई थी.

इस स्तंभ के तहत, दोनों पक्ष मंत्री स्तर सहित रक्षा से जुड़े मामलों पर बातचीत बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं. इसके साथ ही, रक्षा पर संयुक्त कार्य समूह के कामकाज से जुड़े रक्षा नवाचारों में सहयोग की संभावनाएं तलाशने; भारत के रक्षा गलियारों में स्वीडन के मौजूदा निवेशों को ध्यान में रखते हुए वहां स्वीडिश निवेश को और बढ़ावा देने और दोनों देशों के राष्ट्रीय रक्षा कॉलेजों और अन्य प्रासंगिक रणनीतिक संस्थानों के बीच जुड़ाव को मजबूत करने पर सहमति बनी है.

द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के संदर्भ में 'स्थिरता और सुरक्षा के लिए रणनीतिक संवाद' का क्या अर्थ है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार, 17 मई, 2026 को स्वीडन के गोथेनबर्ग में स्वीडिश इंडस्ट्री लीडर्स से मिले. (IANS/PMO)

रविवार को गोटेबर्ग में मोदी और क्रिस्टरसन के बीच हुई द्विपक्षीय शिखर बैठक के बाद भारत-स्वीडन रणनीतिक साझेदारी को लागू करने के लिए 'संयुक्त कार्य योजना 2026-2030' (Joint Action Plan 2026-2030) की घोषणा की गई. यह योजना चार महत्वपूर्ण स्तंभों पर टिकी है, जिनमें से एक स्तंभ 'स्थिरता और सुरक्षा के लिए रणनीतिक संवाद' है.

जो रिश्ता कभी सिर्फ सामान बेचने और खरीदने (विक्रेता-खरीदार) तक सीमित था, उसे अब एक दीर्घकालिक तकनीकी और औद्योगिक सहयोग के रूप में नया रूप दिया जा रहा है. इसका उद्देश्य भारत के रक्षा क्षेत्र के भीतर मिलकर नई तकनीक विकसित करना, नए आविष्कार और भरोसेमंद उत्पादन करना है.

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष उल्फ क्रिस्टरसन द्वारा रक्षा सहयोग को भारत-स्वीडन रणनीतिक साझेदारी के केंद्र में रखने का फैसला दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव है.

स्वीडन की बड़ी रक्षा कंपनी 'साब एब' (Saab AB) दशकों से भारत में मौजूद है, जो मुख्य रूप से भारतीय थल सेना की टुकड़ियों में शामिल 'कार्ल गुस्ताफ' शोल्डर-फायर्ड (कंधे से दागे जाने वाले) वेपन सिस्टम के जरिए दिखाई देती है. संचालन के इस लंबे इतिहास ने सेना के बीच इसके प्रति एक भरोसा और पहचान बनाई है. अब नया ढांचा इस सहयोग को एक पायदान और ऊपर ले जाने का काम करेगा - यानी सिर्फ लाइसेंस सप्लाई और रख-रखाव से आगे बढ़कर संयुक्त रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D), डिजाइनिंग में भागीदारी और भारत के डिफेंस कॉरिडोर्स के भीतर स्थानीय स्तर पर हथियारों का निर्माण करना.

भारत के लिए, यह बदलाव रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' के अभियानों को मजबूती देता है. वहीं स्वीडन के लिए, यह भारत के विशाल औद्योगिक आधार के साथ मिलकर अपने उत्पादन को बढ़ाने और दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते रक्षा बाज़ारों में से एक में हिस्सेदार बनने का रास्ता खोलता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन, रविवार, 17 मई, 2026 को स्वीडन के गोथेनबर्ग में स्वागत समारोह के दौरान कलाकारों का प्रदर्शन देखते हुए. (IANS/PMO)

स्वीडन के पास दुनिया भर में मानी जाने वाली कई बेहतरीन क्षमताएं हैं. इनमें आधुनिक लड़ाकू विमानों की डिजाइनिंग (जैसे साब जेएएस 39 ग्रिपेन और एवियोनिक्स आर्किटेक्चर), हवा में ही दुश्मन का पता लगाने और निगरानी रखने वाली प्रणालियां, रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सेंसर्स और युद्ध क्षेत्र के नेटवर्किंग सिस्टम शामिल हैं. इसके साथ ही स्वीडन सैनिकों के लिए हल्के और बेहद मारक हथियार, गोला-बारूद, सब-सिस्टम्स इंजीनियरिंग और उन्नत सिस्टम इंटीग्रेशन में भी माहिर है.

दूसरी तरफ, भारत के पास एक बहुत बड़ा और लगातार बढ़ता हुआ रक्षा औद्योगिक ढांचा (इकोसिस्टम) है. इसमें बढ़ते हुए टेस्ट रेंज, अत्याधुनिक लैब्स, रक्षा क्षेत्र की सरकारी कम्पनियां (DPSUs), निजी क्षेत्र की बढ़ती क्षमताएं, तीनों सेनाओं का एक बहुत बड़ा यूज़र बेस और स्वदेशीकरण तथा निर्यात को बढ़ावा देने वाली मज़बूत सरकारी नीतियां शामिल हैं.

दोनों देशों का यह तालमेल स्वीडन के उच्च स्तरीय सब-सिस्टम्स और डिज़ाइन के तरीकों को भारत की मजबूत मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और बड़े बाज़ार के साथ जोड़ता है.

इस सहयोग को रक्षा पर संयुक्त कार्य समूह से जोड़ना नए इनोवेशन से जुड़ी बातचीत को एक व्यवस्थित और संस्थागत रूप देता है. यह इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हथियार बनने के बाद केवल उन्हें खरीदने के बजाय, दोनों देशों को मिलकर हथियारों के शुरुआती मॉडल तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करता है.

यह व्यवस्था दोनों पक्षों के स्टार्टअप्स, एमएसएमई (MSMEs) और रिसर्च लैब्स को भी एक मंच पर लाती है. इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित रक्षा प्रणालियों, ऑटोमेशन (autonomy), सुरक्षित संचार और सेंसर फ्यूजन के क्षेत्रों में सहयोग के रास्ते खुलते हैं. साथ ही, यह मंत्री और विशेषज्ञ स्तर पर भविष्य की नीतियों को तय करने में मदद करती है.

भारत के डिफेंस कॉरिडोर्स - मुख्य रूप से तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में स्वीडन का निवेश रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है. यह सिर्फ किसी एक प्रोजेक्ट के लिए सामान की सप्लाई करने के बजाय, लंबे समय के लिए एक मजबूत औद्योगिक उपस्थिति सुनिश्चित करता है. इससे कुशल रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और स्थानीय वेंडर्स (आपूर्तिकर्ताओं) का एक पूरा ढांचा तैयार होता है.

इसके अलावा, यह दोनों देशों की संयुक्त ब्रांडिंग के तहत भारत से तीसरे देशों (अन्य बाजारों) में हथियारों के निर्यात को सक्षम बनाता है और भारत में ही स्थानीय स्तर पर रख-रखाव, मरम्मत और ओवरहॉलिंग (MRO) तथा स्पेयर पार्ट्स के उत्पादन के जरिए हथियारों के पूरे जीवनकाल की लागत को कम करता है.

रविवार, 17 मई, 2026 को स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान को स्वीडिश ग्रिपेन फाइटर जेट्स ने एस्कॉर्ट किया. (IANS)

भारत के केंद्रीय बजट 2026-27 में रक्षा आवंटन के संदर्भ में यह बदलाव क्यों महत्वपूर्ण है?

यहां यह बताना जरूरी है कि भारत के वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में रक्षा सेवाओं के लिए रिकॉर्ड ₹7.85 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो इस क्षेत्र के लिए अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है.

यह रक्षा बजट अगले वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित जीडीपी (GDP) का लगभग 2 प्रतिशत है और 2025-26 के बजट अनुमानों की तुलना में 15.19 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दर्शाता है. केंद्र सरकार के कुल खर्च का 14.67 प्रतिशत होने के साथ, रक्षा क्षेत्र को सभी मंत्रालयों में सबसे बड़ा हिस्सा मिलना जारी है.

इस साल फरवरी में केंद्रीय बजट की घोषणा के बाद रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि बढ़ा हुआ यह बजट न केवल सशस्त्र बलों की नियमित परिचालन और आधुनिकीकरण संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि पिछले साल 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद हथियारों और गोला-बारूद की आपातकालीन खरीद से उत्पन्न अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा.

राष्ट्रीय रक्षा कॉलेजों और रणनीतिक संस्थानों के बीच जुड़ाव को गहरा करने के फैसले का एक शांत लेकिन स्थायी प्रभाव पड़ता है. यह दोनों देशों की सेनाओं के बीच सैद्धांतिक परिचितता और अधिकारी-स्तर के नेटवर्क को मजबूत करता है. साथ ही, यह आर्कटिक सुरक्षा, समुद्री क्षेत्र की जागरूकता, हाइब्रिड खतरों और साइबर सुरक्षा पर एक साझा समझ को बढ़ावा देता है, और टेबल-टॉप अभ्यासों, वॉरगेमिंग एक्सचेंजों तथा अनुसंधान (रिसर्च) सहयोग को आसान बनाता है.

यूरोपीय संघ (EU) के उन्नत प्रौद्योगिकी तंत्र (एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम) में स्वीडन की मजबूत भूमिका का मतलब है कि भारत-स्वीडन रक्षा सहयोग व्यापक यूरोपीय औद्योगिक साझेदारियों के लिए एक पुल (कड़ी) के रूप में काम कर सकता है. विशेष रूप से दोहरे उपयोग वाली तकनीक (ड्यूल-यूज़ टेक), मैटेरियल्स साइंस, प्रोपल्शन (प्रणोदन) और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में यह बेहद मददगार होगा.

सामरिक मामलों के विशेषज्ञ और नई दिल्ली स्थित 'इमेजिनइंडिया' थिंक टैंक के अध्यक्ष रोबिंदर सचदेव का मानना है कि भारत उन सभी समान विचारधारा वाले देशों के साथ अपने संबंधों को गहरा करना चाहता है, जिनके साथ वैश्विक दृष्टिकोण में समानता और पिछले संबंधों में एक स्थिरता रही है.

सचदेव ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, "स्वीडन निश्चित रूप से एक ऐसा देश है जो तकनीक के मामले में बहुत आगे है और अपने रक्षा उत्पादन के लिए भी जाना जाता है. इसकी 'साब' कंपनी और 'ग्रिपेन' लड़ाकू विमान आदि अक्सर भारत के रक्षा सौदों की दौड़ में रहे हैं." उन्होंने कहा कि इस समझौते का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सुरक्षा ढांचे के अंतर्गत गोपनीय जानकारियों को साझा करना है.

सचदेव ने आगे कहा, "इसका मतलब यह है कि अब दोनों देशों के बीच उच्च स्तर की तकनीक के आदान-प्रदान पर चर्चा की जा सकती है. इसका मुख्य उद्देश्य भारत के डिफेंस कॉरिडोर्स (रक्षा गलियारों) में स्वीडन के रक्षा उत्पादन निवेश को और अधिक बढ़ावा देना है." उन्होंने इस तथ्य की ओर भी इशारा किया कि स्वीडन की रक्षा कंपनी 'साब' का एक सबमरीन (पनडुब्बी) डिवीजन भी है.

उन्होंने आगे कहा, "इसलिए, स्वीडन भारत में उन अवसरों को देख रहा है. मुख्य बात यह है कि यह सहयोग या तो बड़े रक्षा सौदों (बिग टिकट आइटम्स) के रूप में हो सकता है, या फिर स्वीडिश कंपनियां भारत में अन्य ओईएम (मूल उपकरण निर्माताओं) को सामान सप्लाई करने वाले छोटे वेंडर्स बन सकती हैं, क्योंकि यहां एक पूरी वैल्यू चेन मौजूद है."

कुल मिलाकर देखा जाए तो, भारत-स्वीडन रक्षा सहयोग इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उस आदर्श रिश्ते का प्रतिनिधित्व करता है जो भारत तकनीकी रूप से उन्नत और राजनीतिक रूप से भरोसेमंद साझेदारों के साथ चाहता है. रणनीतिक साझेदारी के सुरक्षा स्तंभ के तहत, रक्षा अब केवल पारंपरिक सैन्य खरीद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नए आविष्कारों (इनोवेशन), औद्योगिक विकास और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास को बढ़ाने वाला एक मुख्य जरिया बन गया है.