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अफ्रीका में अपनी रणनीतिक पहुंच मजबूत कर रहा भारत, चाड पर फोकस

नई दिल्ली : अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले से पश्चिम एशिया में छिड़े संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा और आपूर्ति श्रृंखलाओं में गहरा असर डाला है. इस बीच भारत चुपचाप अफ्रीका में अपनी रणनीतिक उपस्थिति बढ़ा रहा है.पहली नजर में आपको लग सकता है कि भारत मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है. इसमें बुर्किना फासो, मलावी और मोजाम्बिक को चावल और राहत सामग्री की खेप भेजना शामिल है. पर वह वास्तव में ऊर्जा परिवर्तन, रक्षा विनिर्माण और उच्च-प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों के विशाल भंडार तक पहुंच सुरक्षित करने के प्रयास शामिल हैं.

इसलिए आप कह सकते हैं कि मदद, व्यापार कूटनीति और खनिज रणनीति का यह संगम है. शुक्रवार को बेंगलुरु में आयोजित भारत-अफ्रीका व्यापार सम्मेलन 2026 में स्पष्ट रूप से इसे देखा जा सकता था. यहां भारतीय निवेश के लिए एक नए प्रवेश द्वार के रूप में अफ्रीकी देश चाड पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया.रिपोर्टों में भारत में चाड की राजदूत इल्डजिमा बड्डा मलोट के हवाले से कहा गया है कि उनका देश विदेशी निवेश के प्रति बढ़ती खुली सोच रखता है और अफ्रीका में विस्तार करने के इच्छुक भारतीय उद्यमों के लिए एक सेतु के रूप में कार्य करने की क्षमता रखता है.

सम्मेलन के आयोजकों ने कहा कि निवेशक चाड के फार्मास्यूटिकल्स और शिक्षा क्षेत्रों में अवसरों की तलाश कर रहे हैं, जो बुनियादी ढांचे और आवश्यक सेवाओं की बढ़ती मांग को दर्शाता है.उन्होंने निरंतर द्विपक्षीय सहयोग पर भी बल दिया, जिसमें भारत-अफ्रीका व्यापार परिषद द्वारा आयोजित चाड के राष्ट्रपति की पिछली यात्रा और भारत-एससीओ व्यापार परिषद और चाड सरकार के बीच हाल ही में हस्ताक्षरित शिक्षा समझौता ज्ञापन का उल्लेख किया गया.

आयोजकों द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, "भारत-अफ्रीका व्यापार सम्मेलन 2026 ने प्रभावशाली साझेदारियों को बढ़ावा दिया, सीमा पार निवेश को प्रोत्साहित किया और चाड को अफ्रीका में विस्तार करने के इच्छुक भारतीय उद्यमों के लिए एक रणनीतिक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित किया."

बेंगलुरु व्यापार सम्मेलन के दौरान चाड पर दिया गया जोर इस बात का संकेत है कि भारत अफ्रीका के खनिज ज्योग्रफी में नए प्रवेश बिंदुओं की पहचान कर रहा है.चाड उत्तरी, पश्चिमी और मध्य अफ्रीका के चौराहे पर स्थित है, जिसकी सीमा लीबिया, सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कैमरून, नाइजर और नाइजीरिया से लगती है. यह इसे साहेल और मध्य अफ्रीका के कई खनिज क्षेत्रों के बीच एक लॉजिस्टिकल ब्रिज बनाता है.

चाड में सोने, यूरेनियम, दुर्लभ खनिज और औद्योगिक खनिजों के भंडार होने की संभावना है. पश्चिम अफ्रीकी खनन केंद्रों की तुलना में इनमें से अधिकांश का अभी तक पूरी तरह से अन्वेषण नहीं हुआ है, जिससे भारतीय कंपनियों को शुरुआती लाभ मिल रहा है.चाड में तेल और गैस के भंडार भी हैं, जिनका अन्वेषण पहले से ही जारी है. यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि अफ्रीका के खनन परिदृश्य को नया रूप देने के उद्देश्य से, अफ्रीकी संघ (AU) में आर्थिक विकास, व्यापार, पर्यटन, उद्योग और खनिज मामलों की आयुक्त फ्रांसिस्का टाचोओप बेलोबे ने इस वर्ष जनवरी में चाड की राष्ट्रीय सभा के आर्थिक और वित्तीय आयोग के उपाध्यक्ष जिविदी बोउकर दिबीइंग के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की.

बैठक अफ्रीकी खनिज विकास केंद्र (AMDC) की स्थापना करने वाले कानून के शीघ्र अनुमोदन पर केंद्रित थी. अंतरराष्ट्रीय आर्थिक उपकरणों की समीक्षा करने के लिए गठित संसदीय निकाय के रूप में, आयोग ने विधायी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अपनी तत्परता व्यक्त की. दोनों पक्षों ने इस बात पर जोर दिया कि महाद्वीपीय उद्देश्यों के साथ कानून का तालमेल बिठाना अफ्रीकी संघ की एकीकरण प्राथमिकताओं को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक है.

आयुक्त ने सदस्य देशों के बीच खनिज नीतियों में सामंजस्य स्थापित करने और संस्थागत समन्वय को मजबूत करने के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में एएमडीसी की भूमिका पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि चाड की विधायिका को शामिल करने से एएमडीसी को न केवल एक कानूनी ढांचे के रूप में, बल्कि क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ावा देने और महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के जिम्मेदार प्रबंधन के लिए एक व्यावहारिक तंत्र के रूप में स्थापित करने में मदद मिलती है. इस प्रयास में चाड की स्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है.

अफ्रीकी संघ की वेबसाइट पर एक पोस्ट के अनुसार, हाइड्रोकार्बन से लेकर यूरेनियम, एंटीमनी और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के आशाजनक भंडार की यहां संभावना है. रेटिफिकेशन की गति को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी स्थिति में देखा जा रहा है. संसदीय स्वामित्व को बढ़ावा देकर, अफ्रीकी संघ का विभाग एएमडीसी के लक्ष्यों को महाद्वीप की दीर्घकालिक विकास योजनाओं के साथ संरेखित करना चाहता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि चाड और ग्रेटर साहेल में मिनरल्स गवर्नेंस, औद्योगीकरण, संरचनात्मक परिवर्तन और आर्थिक आत्मनिर्भरता का समर्थन करे.

इस बीच, भारत और चाड के बीच द्विपक्षीय संबंध सौहार्दपूर्ण बने हुए हैं. 2011 से दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय दौरों और उच्च स्तरीय वार्ताओं के साथ हाई लेवल संपर्क और सहयोग में तेजी आई है.चाड गणराज्य में भारत के पहले स्थायी राजदूत ने 1 मई, 2023 को न्जामेना में अपना कार्यभार संभाला. इससे पहले, नाइजीरिया के अबुजा स्थित भारतीय उच्चायोग को चाड के लिए भी मान्यता प्राप्त थी.