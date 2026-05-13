वैश्विक संकट के बीच भारत में BRICS विदेश मंत्रियों की बैठक का भू-राजनीतिक महत्व
यूरोप और पश्चिम एशिया में संघर्षों के बीच, भारत में BRICS की बैठक उभरती ताकतों को संकट पर चर्चा करने के लिए मंच देती है.
Published : May 13, 2026 at 5:41 PM IST
नई दिल्ली: यूरोप और पश्चिम एशिया दोनों में युद्ध जारी हैं, ऐसे में 14-15 मई को BRICS विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित करने के भारत के फैसले ने असाधारण भू-राजनीतिक महत्व हासिल कर लिया है.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बताया कि यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब BRICS ग्रुप खुद को दो बड़े वैश्विक संकटों – रूस-यूक्रेन युद्ध और ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजराइल युद्ध – के बीच फंसा हुआ पाता है.
जयशंकर ने कहा, "भारत 14 और 15 मई, 2026 को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा. बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे. BRICS के विदेश मंत्री और सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख मीटिंग में हिस्सा लेंगे. वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे. बैठक के दौरान, BRICS के सदस्य देशों के विदेश मंत्री साझा हितों के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे."
मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, 15 मई को BRICS के सदस्य और साझेदार देश 'BRICS@20: Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability' थीम वाले सत्र में हिस्सा लेंगे. बयान में आगे कहा गया है, "इसके बाद 'वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार' पर एक सत्र होगा."
भारत, इस साल BRICS की अध्यक्षता कर रहा है. नई दिल्ली के लिए यह बैठक एक ऐसा मंच बनने जा रही है, जहां ग्लोबल साउथ की बड़ी आवाजें उन युद्धों पर चर्चा करेंगी जो ऊर्जा बाजार, ट्रेड रूट और वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल रहे हैं.
BRICS एक बड़ा अंतर-सरकारी संगठन है जिसमें 11 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं - ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) और इंडोनेशिया – जो दुनिया की 40 प्रतिशत से ज्यादा आबादी और वैश्विक GDP का 37.3 प्रतिशत हिस्सा साझा करते हैं. यह आर्थिक सहयोग, भू-राजनीतिक असर और वैश्विक शासन सुधार को बढ़ावा देता है.
शुरू में 2006 में BRIC (ब्राजील, रूस, भारत, चीन) के तौर पर बना, यह 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ BRICS बन गया, और 2024-2025 में इसे बढ़ाकर मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, UAE और इंडोनेशिया को भी इसमें शामिल किया गया.
BRICS विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में तेजी से बंटवारा हो रहा है. अमेरिका यूरोपीय और पश्चिम एशियाई दोनों युद्ध क्षेत्र में गहराई से शामिल है. रूस यूक्रेन में फंसा हुआ है और उस पर बड़े प्रतिबंध लगे हैं. ईरान, इजराइल और अमेरिका की सेनाओं के बीच टकराव से पश्चिम एशिया में अस्थिरता है. ऊर्जा बाजार, जहाजों के लिए समुद्री मार्ग और फूड सप्लाई चेन पर दबाव है.
BRICS देश मिलकर दुनिया की आबादी, ऊर्जा की मांग, कमोडिटी प्रोडक्शन (Commodity Production) और उभरते बाजार के विकास का एक बड़ा हिस्सा हैं. विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करके, भारत BRICS को पश्चिमी गठबंधन के ढांचे के बाहर एक स्थिर राजनयिक मंच के तौर पर अपनी जगह बनाने में मदद कर रहा है. नई दिल्ली, युद्ध से होने वाले आर्थिक झटकों पर ग्लोबल साउथ के साथ मिलकर जवाब देने के लिए एक मंच दे रहा है. यह भी उम्मीद है कि यह मुख्य रूप से NATO या G7 ग्रुप में बनने वाली बातों के जवाब में एक संतुलन के तौर पर काम करेगी.
पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने का सीधा असर BRICS के सदस्य देशों पर पड़ रहा है. ईरान ऊर्जा प्रवाह और इलाके की स्थिरता के लिए जरूरी है. होर्मुज स्ट्रेट और लाल सागर के मार्ग ग्लोबल ट्रेड के लिए बहुत जरूरी हैं. तेल की कीमतें और शिपिंग इंश्योरेंस का खर्च बढ़ रहा है.
भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका पश्चिम एशियाई ऊर्जा पर बहुत अधिक निर्भर हैं. ब्राजील एक बड़ा कमोडिटी निर्यातक है जो शिपिंग में रुकावटों से प्रभावित है.
अभी BRICS विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाकर, भारत तनाव कम करने की अपील करने वाले सामूहिक राजनयिक संदेश पर चर्चा करने, हिंद महासागर और आस-पास के पानी में समुद्री सुरक्षा पर ध्यान देने, ऊर्जा सप्लाई की स्थिरता और कीमतों में उतार-चढ़ाव पर अपनी स्थिति के साथ तालमेल बिठाने, और इस सिद्धांत को मजबूत करने के लिए जगह बना रहा है कि क्षेत्रीय युद्धों से ग्लोबल ट्रेड अस्थिर नहीं होना चाहिए.
दूसरी तरफ, रूस-यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को प्रतिबंध लगाने वाले और गैर-प्रतिबंध लगाने वाले ग्रुप में बांट दिया है. BRICS में, रूस एक मुख्य सदस्य है और युद्ध में एक पार्टी है. चीन और भारत ने मॉस्को की आलोचना करने से परहेज किया है, जबकि बातचीत की वकालत की है. ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने तटस्थ, बातचीत पर ध्यान देने वाला रुख अपनाया है.
इस बैठक की मेजबानी करने से भारत को तनाव बढ़ाने के बजाय बातचीत के पक्ष में BRICS के सामूहिक रुख को मजबूत करने का मौका मिलेगा.
भारत खास तौर पर सभी मुख्य देशों के साथ कामकाजी रिश्ते बनाए रखता है. नई दिल्ली की अमेरिका के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी है. रूस के साथ भी इसके लंबे समय से रक्षा और ऊर्जा संबंध हैं. यह इजराइल के साथ गहरा जुड़ाव रखता है, ईरान के साथ सभ्यता और ऊर्जा संबंध रखता है, और ग्लोबल साउथ में लीडरशिप की योग्यता रखता है.
इससे भारत को बिना किसी पक्षपात के मुश्किल बातचीत की मेजबानी करने का भरोसा मिलता है. यह बैठक नई दिल्ली को अपने दुश्मनों को एक ही टेबल पर बुलाने की अपनी क्षमता, बंटी हुई दुनिया में एक पुल की ताकत के तौर पर काम करने की अपनी ख्वाहिश, और ग्लोबल साउथ के एक डिप्लोमैटिक हब के तौर पर उभरने का मौका देती है.
शुरू में एक आर्थिक समूह के तौर पर देखा जाने वाला BRICS अब एक भू-राजनीति मंच बनता जा रहा है. दो देशों के बीच जंग के समय इस बैठक की मेजबानी करके, भारत यह दिखा रहा है कि BRICS अब वैश्विक मुश्किलों पर राजनीतिक तालमेल के लिए एक फोरम है. यह यह भी इशारा दे रहा है कि ग्लोबल साउथ बड़ी ताकतों के बीच होने वाले झगड़ों को सिर्फ देखता नहीं रहेगा.
उदयपुर के उसानास फाउंडेशन (Usanas Foundation) थिंक टैंक में रिसर्च एसोसिएट रुचिका शर्मा के अनुसार, भारत में होने वाली BRICS विदेश मंत्रियों की बैठक पश्चिम एशिया में चल रहे भू-राजनीतिक मंथन के बीच एक अहम पल है. शर्मा ने ईटीवी भारत को बताया, "ईरान-अमेरिका युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर डाल रहा है और भू-राजनीतिक गठबंधन को बड़े पैमाने पर बदल रहा है."
उन्होंने कहा, "इन घटनाक्रमों के बीच, BRICS सहयोग के लिए एक अहम मंच बना हुआ है और भारत इसे बहुत महत्व देता है. 'बिल्डिंग रेजिलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी' थीम, ग्लोबल साउथ के साथ साझेदारी को गहरा करने में और भी ज्यादा महत्व रखती है, जो भारत को BRICS को एक ऐसे मंच के तौर पर पेश करने का मौका देती है जो बातचीत, सहयोग और एकता को बनाए रखने में सक्षम है, जो बहुपक्षीय जुड़ाव के मुख्य आधार हैं."
कुल मिलाकर, भारत का BRICS विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करना भू-राजनीति दृष्टि बहुत अहम है. युद्ध और गुटों में तेजी से बंटती दुनिया में, नई दिल्ली BRICS को बातचीत, संतुलन और रणनीतिक संयम (strategic moderation) के लिए एक जगह के तौर पर पेश कर रहा है – और खुद को उस बातचीत को आगे बढ़ाने में सक्षम ताकत के तौर पर पेश कर रहा है.
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