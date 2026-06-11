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सिर्फ हथियारों की खरीद-बिक्री नहीं: भारत-स्लोवाकिया रक्षा कूटनीति के गहरे रणनीतिक मायने

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 14 से 16 जून तक होने वाली स्लोवाकिया यात्रा की तैयारियों के बीच, दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग आपसी रिश्तों का एक सबसे मजबूत और महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर उभरा है. इस क्षेत्र के बढ़ते महत्व को रेखांकित करते हुए, भारत में स्लोवाकिया के राजदूत रॉबर्ट मैक्सियन ने रक्षा संबंधों को इस साझेदारी का एक मुख्य हिस्सा बताया.

उन्होंने कहा कि यह बदलाव दिखाता है कि दोनों देशों के रिश्ते अब सिर्फ पारंपरिक हथियारों की सप्लाई तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आधुनिक सैन्य तकनीकों और मिलकर नए हथियार बनाने तक पहुंच गए हैं. मैक्सियन ने कहा कि जहां स्लोवाकिया लंबे समय से भारत को रक्षा तकनीकों की सप्लाई करता रहा है, वहीं भारत के बढ़ते घरेलू रक्षा उत्पादन ने भी इस साझेदारी का स्वरूप बदल दिया है. अब तो स्लोवाकिया खुद भारत से रक्षा तकनीकें खरीद रहा है.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक उन्होंने कहा, "रक्षा सहयोग का एक बहुत ही खास क्षेत्र है. स्लोवाकिया 1993 से भारत को रक्षा तकनीकों की भरोसेमंद सप्लाई करता आ रहा है. हम भारत को सैन्य उपकरण देने वाले सबसे बड़े देशों में से एक रहे हैं, और हमने यहा की सरकारी कंपनियों, भारतीय आयुध कारखानों और रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर काम किया है. लेकिन 30 साल बाद, भारत के आत्मनिर्भरता या 'स्वदेशीकरण' के कदम के कारण अब यह परिदृश्य थोड़ा बदल गया है."

मैक्सियन ने आगे कहा कि भारत में सैन्य उपकरणों का घरेलू उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण स्तर पर पहुंच गया है, और दोनों देश अब प्राइवेट सेक्टर में भी सहयोग कर रहे हैं. उन्होंने बताया, "हम कई प्रोजेक्ट्स पर मिलकर काम कर रहे हैं. हमारे रक्षा सहयोग का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू यह है कि अब स्लोवाकिया भी भारत से रक्षा तकनीकें खरीद रहा है."

1993 में स्लोवाकिया के एक स्वतंत्र देश बनने के बाद से ही, वहां के रक्षा उद्योग के भारतीय सशस्त्र बलों और सरकारी रक्षा कंपनियों के साथ करीबी संबंध रहे हैं. पारम्परिक खरीदार-बेचने वाले रिश्तों से अलग, भारत-स्लोवाकिया के रक्षा संबंध अब तेजी से टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और मिलकर उत्पादन करने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं. इस साझेदारी की सबसे बड़ी खूबी दोनों देशों के रक्षा उद्योगों का एक-दूसरे के पूरक होना है.

स्लोवाकिया के पास तोपखाने की प्रणालियों, बख्तरबंद गाड़ियों की तकनीक, बुर्ज प्रणालियों (turret systems), एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम और नाटो मानक के सैन्य उपकरणों को बनाने का बेहतरीन अनुभव और विशेषज्ञता है.

भारत के पास बड़े पैमाने पर निर्माण करने की क्षमता, तेजी से बढ़ता हुआ घरेलू रक्षा इकोसिस्टम, कुशल इंजीनियर, रक्षा उत्पादन के लिए 'आत्मनिर्भर भारत' का ढांचा और बढ़ता हुआ निर्यात (एक्सपोर्ट) बाजार है. यह तालमेल दोनों देशों को साधारण हथियारों की खरीद-बिक्री के बजाय, मिलकर नई तकनीक विकसित करने का मौका देता है.

तोपखाने (आर्टिलरी) और बख्तरबंद गाड़ियों के मामले में स्लोवाकिया के रक्षा उद्योग के पास काफी अनुभव है. उदाहरण के लिए, वहां की 'कॉन्स्ट्रक्टा डिफेंस' जैसी कंपनियों ने 'ज़ुज़ाना' (Zuzana) सीरीज की 155 एमएम वाली 'सेल्फ-प्रोपेलड होविट्जर' (स्वचालित तोपें) बनाई हैं, जिन्हें दुनिया भर में पहचान मिली है और जिनका इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में भी हुआ है. इस तरह की तकनीक भारत के लिए बहुत काम की है, क्योंकि भारत इस समय अपने तोपखाने और मशीनीकृत सैन्य बलों को आधुनिक बना रहा है.

नई दिल्ली को अपने भविष्य के लड़ाकू वाहनों, इन्फैंट्री कॉम्बैट वाहनों, हल्के टैंकों, रिमोट से चलने वाले हथियारों और एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए आधुनिक तकनीकों की तलाश है.

एक बड़ी उपलब्धि तब हासिल हुई, जब पिछले साल अप्रैल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की इस मध्य यूरोपीय देश (स्लोवाकिया) की यात्रा के दौरान पहले भारत-स्लोवाकिया रक्षा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए. यह समझौता जेसीबीएल ग्रुप की रक्षा शाखा 'एयरबोर्निक्स डिफेंस एंड स्पेस प्राइवेट लिमिटेड' के जरिए हुआ था. इस समझौते के तहत 'मेक इन इंडिया' अभियान के अंतर्गत हल्के टैंकों, एफआरसीवी और एफआईसीवी के लिए तकनीकों को मिलकर विकसित करने और भारत में ही बनाने की योजना है.

यह सहयोग आधुनिक बुर्ज प्रणालियों, रिमोट से चलने वाले हथियारों, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम और इंसानों व मशीनों के बीच तालमेल बिठाने वाली टेक्नोलॉजी तक फैला हुआ है. यह कदम रक्षा उपकरणों की केवल खरीद-बिक्री करने के बजाय मिलकर उत्पादन करने और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की दिशा में एक बड़ा बदलाव है. राष्ट्रपति के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रहे जेसीबीएल ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषि अग्रवाल ने तब कहा था, "यह साझेदारी भरोसे, तकनीक और बदलाव का एक बेहतरीन मेल है। यह 'मेक इन इंडिया' के हमारे मूल दृष्टिकोण के बिल्कुल अनुकूल है."