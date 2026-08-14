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भारत-SACU व्यापार वार्ता: अफ्रीकी देशों में बाजार विस्तार और खनिज सुरक्षा की दिशा में नई दिल्ली का बड़ा कदम

भारत और 5 देशों के दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ (SACU) ने ऐतिहासिक व्यापार समझौते (PTA) के लिए बातचीत शुरू कर दी है.

India-SACU trade talks
दक्षिण अफ्रीका के सदस्य के साथ पीयूष गोयल. (X@PiyushGoyal)
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By Aroonim Bhuyan

Published : August 14, 2026 at 3:59 PM IST

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नई दिल्लीः भारत द्वारा पांच देशों के 'दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ' (SACU)- जिसमें दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, लेसोथो और इस्वातिनी शामिल हैं- के साथ तरजीही व्यापार समझौता (PTA- preferential trade agreement) के लिए आधिकारिक तौर पर बातचीत शुरू करने का फैसला किया गया है. यह फैसला दक्षिणी अफ्रीका के साथ नई दिल्ली के आर्थिक रिश्तों में एक बड़ा बदलाव दिखाता है.

यह कदम पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर सप्लाई-चेन की मजबूती, औद्योगिक साझेदारी और रणनीतिक संसाधनों तक पहुंच बनाने पर केंद्रित है. हालांकि, इसका तात्कालिक उद्देश्य भारतीय निर्यात के लिए इन बाजारों में आसान पहुंच सुरक्षित करना है. लेकिन, इस बातचीत का असली महत्व एक गहरे भारत-दक्षिणी अफ्रीका आर्थिक कॉरिडोर के निर्माण में है.

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक प्रतिस्पर्धा के लिए महत्वपूर्ण खनिज और मजबूत सप्लाई-चेन बेहद अहम होते जा रहे हैं. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी एक बयान के अनुसार, भारत और SACU ने एक तरजीही व्यापार समझौते (PTA) की दिशा में बातचीत के लिए संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किए हैं.

बयान में कहा गया है, "इस समझौते पर हस्ताक्षर होना भारत और SACU के सदस्य देशों के बीच व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है."

इस अवसर पर बोलते हुए, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और SACU के बीच एक संतुलित, निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यापार समझौते का आह्वान किया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह साझेदारी बाजारों में विविधता लाने और दोनों पक्षों को आगे बढ़ने के अवसर पैदा करने में मदद कर सकती है. उन्होंने कहा कि भारत SACU क्षेत्र में सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने और आईटी क्षेत्र में नई प्रतिभाओं के विकास में सहयोग देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.

गोयल ने आगे कहा कि भारत उन क्षेत्रों में SACU देशों को वैश्विक सप्लाई-चेन से जोड़ने में भी मदद कर सकता है जहां उनके व्यवसाय प्रतिस्पर्धी हैं और जहां कौशल व प्रतिभा का विकास किया जा सकता है या वे पहले से ही उपलब्ध हैं.

वाणिज्य और उद्योग सचिव राजेश अग्रवाल के अनुसार, इस व्यापार समझौते (PTA) के तहत आठ महत्वपूर्ण विषयों को शामिल करने की योजना है. इनमें वस्तुओं का व्यापार और वस्तुओं तक बाज़ार की पहुंच; मूल देश के नियम और प्रक्रियाएं; सीमा शुल्क प्रक्रियाएं और व्यापार सरलीकरण; व्यापारिक उपचार; स्वच्छता और पादप-स्वच्छता (SPS) उपाय; व्यापार में तकनीकी बाधाएं; विवाद निपटारा; तथा कानूनी और अन्य सामान्य प्रावधान शामिल हैं.

भारत-SACU PTA पूरी तरह से कोई नया विचार नहीं है. भारत और SACU ने साल 2002 में बातचीत शुरू की थी और साल 2010 में यह प्रक्रिया रुकने से पहले दोनों पक्षों के बीच पांच दौर की बातचीत हो चुकी थी. इसके बाद साल 2020 में दोनों पक्ष दोबारा बातचीत शुरू करने पर सहमत हुए थे. 'बिजनेस इनसाइडर अफ्रीका' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह बातचीत सितंबर से शुरू होने और एक साल के भीतर पूरी होने की उम्मीद है.

रिपोर्ट में कहा गया है, "दक्षिण अफ्रीका इस समूह की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसके छोटे सदस्य देशों के निर्यात हित अलग-अलग हैं. बोत्सवाना और नामीबिया काफी हद तक खनिजों पर निर्भर हैं, लेसोथो और इस्वातिनी निर्मित वस्तुओं और कृषि निर्यात के एक छोटे समूह पर निर्भर हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका का औद्योगिक आधार काफी व्यापक है."

यह संदर्भ की शर्तें (ToR) एक ऐसे समझौते के लिए बातचीत का ढांचा तैयार करती हैं, जो भारतीय कंपनियों को संसाधनों से भरपूर और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में बड़ी पहुंच दे सकता है. साथ ही, इससे भारतीय बाजार भी SACU देशों के लिए और अधिक खुल जाएगा.

दक्षिण अफ्रीका के पास मौजूद प्लैटिनम-ग्रुप मेटल्स और मैंगनीज का भंडार, नामीबिया का यूरेनियम और वहां उभरती खनिज संभावनाएं, और बोत्सवाना की खनिज संपदा इस प्रस्तावित समझौते को टैक्स से कहीं आगे का एक नया आयाम देती हैं.

अगर नई दिल्ली इस तरजीही व्यापार को निवेश, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, खनिज खरीद समझौतों और स्थानीय स्तर पर प्रोसेसिंग के साथ जोड़ सकती है, तो यह समझौता भारत की उस रणनीति का एक अहम हिस्सा बन सकता है, जिसका मकसद महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई-चेन को सुरक्षित करना और साथ ही अफ्रीका में अपनी आर्थिक मौजूदगी को मजबूत करना है.

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, यह भारत द्वारा किसी अफ्रीकी क्षेत्र के साथ हस्ताक्षरित किया गया पहला ToR है. यही बात इस घटनाक्रम को भारत की अफ्रीका नीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण बनाती है. अलग-अलग अफ्रीकी देशों के साथ अलग से बातचीत करने के बजाय, नई दिल्ली एक ऐसे कस्टम यूनियन के साथ आर्थिक संबंध बनाने की कोशिश कर रही है जो एक समान बाहरी टैरिफ पर काम करता है और अपने सदस्य देशों के बीच व्यापार को आसान बनाता है.

SACU का ऐतिहासिक महत्व

SACU ऐतिहासिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण है. साल 1910 में स्थापित, इसे दुनिया का सबसे पुराना काम कर रहा सीमा शुल्क संघ माना जाता है. इसलिए, यह ब्लॉक भारत को एक बेहद आपस में जुड़े हुए दक्षिणी अफ्रीकी बाज़ार में प्रवेश का रास्ता देता है. साथ ही, यह एक समान क्षेत्रीय ढांचे के भीतर अलग-अलग देशों के साथ आर्थिक साझेदारी विकसित करने के अवसर भी बनाता है.

व्यापार विस्तार और तकनीकी पहलू

प्रस्तावित पीटीए (PTA) के पीछे का तात्कालिक व्यापारिक तर्क बिल्कुल साफ है. SACU देशों को होने वाले भारत के निर्यात में विस्तार की काफी गुंजाइश है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां भारतीय कंपनियां पहले से ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी हैं.

सचिव अग्रवाल द्वारा बताए गए पीटीए के नियम काफी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि बाज़ार में पहुंच केवल टैक्स से तय नहीं होती. मूल देश के नियम यह तय कर सकते हैं कि किसी भारतीय उत्पाद को वास्तव में तरजीही छूट मिलने का हक है या नहीं; सीमा शुल्क की प्रक्रियाएं सामान ले जाने की लागत और गति तय कर सकती हैं; और तकनीकी व स्वच्छता के मानक कभी-कभी टैक्स जितने ही बड़े अवरोध बन सकते हैं.

भारत के लिए निर्यात की संभावना वाले क्षेत्र

भारत के लिए, जिन क्षेत्रों में निर्यात की काफी संभावनाएं हैं, उनमें ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स, दवाएं (फार्मास्यूटिकल्स) और मेडिकल उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान और मशीनरी, रसायन, कपड़ा और परिधान, कृषि व प्रोसेस्ड फूड उत्पाद और अन्य निर्मित सामान शामिल हैं.

इसलिए PTA भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को दक्षिणी अफ्रीका को सिर्फ एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के तौर पर ही नहीं, बल्कि बड़े अफ्रीकी मार्केट एक्सपेंशन के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करने में मदद कर सकता है. यह ऐसे समय में खास तौर पर जरूरी है जब भारत बढ़ते ट्रेड फ्रैगमेंटेशन और प्रोटेक्शनिज़्म के बीच एक्सपोर्ट मार्केट में डाइवर्सिटी लाने की कोशिश कर रहा है.

शायद लंबे समय में भारत-SACU रिश्ते का सबसे स्ट्रेटेजिक रूप से जरूरी एलिमेंट क्रिटिकल मिनरल्स होंगे. भारत के एनर्जी ट्रांजिशन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रिन्यूएबल-एनर्जी एक्सपेंशन, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन और डिफेंस इंडस्ट्रीज को कई तरह के मिनरल्स तक सुरक्षित एक्सेस की जरूरत होगी, जिनका ग्लोबल प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा कंसन्ट्रेटेड है.

भारत सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के ज़रिए इस कमजोरी को पहले ही पहचान लिया है, जिसमें एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, बेनिफिशिएशन, प्रोसेसिंग और रीसाइक्लिंग शामिल हैं और इसका मकसद भारतीय कंपनियों को विदेशों में मिनरल एसेट्स खरीदने के लिए बढ़ावा देना है. इस प्रोग्राम ने भारतीय कंपनियों को 50 विदेशी माइनिंग एसेट्स खरीदने का टारगेट भी रखा है. नतीजतन, भारत की 'क्रिटिकल मिनरल्स' रणनीति में दक्षिणी अफ्रीका तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है.

प्रस्तावित पीटीए (PTA) भारत की व्यापक अफ्रीका और 'ग्लोबल साउथ' रणनीति में भी बिल्कुल सटीक बैठता है.

भारत पारंपरिक रूप से अफ्रीका के साथ अपने संबंधों में विकास साझेदारी, क्षमता निर्माण, दवाओं (फार्मास्यूटिकल्स), डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और प्रशिक्षण पर जोर देता रहा है. SACU के साथ व्यापार समझौता इस रिश्ते को एक मजबूत व्यावसायिक और औद्योगिक आधार दे सकता है.

यह कदम ऐसे समय में आया है जब दुनिया की महाशक्तियां अफ्रीकी बाजारों और रणनीतिक संसाधनों तक पहुंच बनाने के लिए आपस में होड़ कर रही हैं. पूरे अफ्रीका में चीन की व्यावसायिक और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में बड़ी मौजूदगी है, जबकि अमेरिका, यूरोपीय संघ (EU), खाड़ी देश, जापान और अन्य देश तेजी से महत्वपूर्ण खनिजों और मजबूत सप्लाई-चेन पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं.

'विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन' थिंक टैंक की सीनियर फेलो और अफ्रीका मामलों की विशेषज्ञ रुचिरा बेरी ने इस संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर को अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंधों के लिहाज से एक बड़ा कदम बताया.

बेरी ने ईटीवी भारत से कहा, "यह पहली बार है जब हम किसी अफ्रीकी देश या क्षेत्र के साथ तरजीही व्यापार समझौते (PTA) पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं." उन्होंने आगे कहा, "इसलिए, यह अफ्रीकी देशों, विशेष रूप से दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ (SACU) के देशों के साथ भारत के संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है."

उन्होंने समझाया कि भारत शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका के साथ ऐसा तरजीही व्यापार समझौता (PTA) करना चाहता था, लेकिन प्रिटोरिया (दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी) ने कहा कि ऐसा समझौता व्यक्तिगत रूप से करने के बजाय पूरे SACU ब्लॉक के साथ किया जाना चाहिए.

बेरी ने कहा, "इसलिए, यह निश्चित रूप से इन देशों के साथ हमारे व्यापारिक संबंधों को बेहतर बनाएगा, खासकर इस बात को देखते हुए कि इनमें से कई देश 'क्रिटिकल मिनरल्स' से समृद्ध हैं, जो भारत जैसे देशों के लिए आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत हैं."

उन्होंने आगे कहा, "भविष्य में अपनी ऊर्जा मजबूती के लिए उन महत्वपूर्ण खनिजों को हासिल करने के लिहाज से यह हमारी ऊर्जा सुरक्षा को बेहतर बनाने में निश्चित रूप से मदद करेगा. साथ ही, इन देशों के साथ हमारा व्यापार भी बढ़ेगा. ये सभी 'ग्लोबल साउथ' (विकासशील और गरीब देशों का समूह) के देश हैं."

बेरी ने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि भारत हाल के दिनों में विकसित उत्तरी देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) साइन करता रहा है. उन्होंने कहा, "लंबे समय के बाद यह पहला ऐसा क्षेत्र है जिसके साथ हमने ग्लोबल साउथ के भीतर किसी संदर्भ की शर्त (ToR) पर हस्ताक्षर किए हैं. इससे ग्लोबल साउथ के साथ भारत के संबंधों को एक नया जीवन देने में भी मदद मिलेगी."

इसलिए, इस हस्ताक्षरित ToR को केवल एक व्यापारिक दस्तावेज नहीं, बल्कि कहीं अधिक व्यापक रणनीतिक आर्थिक संबंधों के एक ढांचे के रूप में देखा जाना चाहिए. इसका तात्कालिक उद्देश्य बाज़ार में तरजीही पहुंच (Preferential market access) हासिल करना है. मध्यम अवधि का उद्देश्य व्यापार और निवेश को बढ़ाना होना चाहिए. लेकिन लंबी अवधि का असली फायदा मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, कृषि, डिजिटल तकनीक और क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्रों में एक-दूसरे से जुड़े भारत-दक्षिणी अफ्रीका वैल्यू चेन्स का निर्माण करना हो सकता है.

(डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी हैं.)

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