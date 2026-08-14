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भारत-SACU व्यापार वार्ता: अफ्रीकी देशों में बाजार विस्तार और खनिज सुरक्षा की दिशा में नई दिल्ली का बड़ा कदम

नई दिल्लीः भारत द्वारा पांच देशों के 'दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ' (SACU)- जिसमें दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, लेसोथो और इस्वातिनी शामिल हैं- के साथ तरजीही व्यापार समझौता (PTA- preferential trade agreement) के लिए आधिकारिक तौर पर बातचीत शुरू करने का फैसला किया गया है. यह फैसला दक्षिणी अफ्रीका के साथ नई दिल्ली के आर्थिक रिश्तों में एक बड़ा बदलाव दिखाता है.

यह कदम पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर सप्लाई-चेन की मजबूती, औद्योगिक साझेदारी और रणनीतिक संसाधनों तक पहुंच बनाने पर केंद्रित है. हालांकि, इसका तात्कालिक उद्देश्य भारतीय निर्यात के लिए इन बाजारों में आसान पहुंच सुरक्षित करना है. लेकिन, इस बातचीत का असली महत्व एक गहरे भारत-दक्षिणी अफ्रीका आर्थिक कॉरिडोर के निर्माण में है.

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक प्रतिस्पर्धा के लिए महत्वपूर्ण खनिज और मजबूत सप्लाई-चेन बेहद अहम होते जा रहे हैं. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी एक बयान के अनुसार, भारत और SACU ने एक तरजीही व्यापार समझौते (PTA) की दिशा में बातचीत के लिए संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किए हैं.

बयान में कहा गया है, "इस समझौते पर हस्ताक्षर होना भारत और SACU के सदस्य देशों के बीच व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है."

इस अवसर पर बोलते हुए, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और SACU के बीच एक संतुलित, निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यापार समझौते का आह्वान किया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह साझेदारी बाजारों में विविधता लाने और दोनों पक्षों को आगे बढ़ने के अवसर पैदा करने में मदद कर सकती है. उन्होंने कहा कि भारत SACU क्षेत्र में सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने और आईटी क्षेत्र में नई प्रतिभाओं के विकास में सहयोग देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.

गोयल ने आगे कहा कि भारत उन क्षेत्रों में SACU देशों को वैश्विक सप्लाई-चेन से जोड़ने में भी मदद कर सकता है जहां उनके व्यवसाय प्रतिस्पर्धी हैं और जहां कौशल व प्रतिभा का विकास किया जा सकता है या वे पहले से ही उपलब्ध हैं.

वाणिज्य और उद्योग सचिव राजेश अग्रवाल के अनुसार, इस व्यापार समझौते (PTA) के तहत आठ महत्वपूर्ण विषयों को शामिल करने की योजना है. इनमें वस्तुओं का व्यापार और वस्तुओं तक बाज़ार की पहुंच; मूल देश के नियम और प्रक्रियाएं; सीमा शुल्क प्रक्रियाएं और व्यापार सरलीकरण; व्यापारिक उपचार; स्वच्छता और पादप-स्वच्छता (SPS) उपाय; व्यापार में तकनीकी बाधाएं; विवाद निपटारा; तथा कानूनी और अन्य सामान्य प्रावधान शामिल हैं.

भारत-SACU PTA पूरी तरह से कोई नया विचार नहीं है. भारत और SACU ने साल 2002 में बातचीत शुरू की थी और साल 2010 में यह प्रक्रिया रुकने से पहले दोनों पक्षों के बीच पांच दौर की बातचीत हो चुकी थी. इसके बाद साल 2020 में दोनों पक्ष दोबारा बातचीत शुरू करने पर सहमत हुए थे. 'बिजनेस इनसाइडर अफ्रीका' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह बातचीत सितंबर से शुरू होने और एक साल के भीतर पूरी होने की उम्मीद है.

रिपोर्ट में कहा गया है, "दक्षिण अफ्रीका इस समूह की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसके छोटे सदस्य देशों के निर्यात हित अलग-अलग हैं. बोत्सवाना और नामीबिया काफी हद तक खनिजों पर निर्भर हैं, लेसोथो और इस्वातिनी निर्मित वस्तुओं और कृषि निर्यात के एक छोटे समूह पर निर्भर हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका का औद्योगिक आधार काफी व्यापक है."

यह संदर्भ की शर्तें (ToR) एक ऐसे समझौते के लिए बातचीत का ढांचा तैयार करती हैं, जो भारतीय कंपनियों को संसाधनों से भरपूर और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में बड़ी पहुंच दे सकता है. साथ ही, इससे भारतीय बाजार भी SACU देशों के लिए और अधिक खुल जाएगा.

दक्षिण अफ्रीका के पास मौजूद प्लैटिनम-ग्रुप मेटल्स और मैंगनीज का भंडार, नामीबिया का यूरेनियम और वहां उभरती खनिज संभावनाएं, और बोत्सवाना की खनिज संपदा इस प्रस्तावित समझौते को टैक्स से कहीं आगे का एक नया आयाम देती हैं.

अगर नई दिल्ली इस तरजीही व्यापार को निवेश, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, खनिज खरीद समझौतों और स्थानीय स्तर पर प्रोसेसिंग के साथ जोड़ सकती है, तो यह समझौता भारत की उस रणनीति का एक अहम हिस्सा बन सकता है, जिसका मकसद महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई-चेन को सुरक्षित करना और साथ ही अफ्रीका में अपनी आर्थिक मौजूदगी को मजबूत करना है.

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, यह भारत द्वारा किसी अफ्रीकी क्षेत्र के साथ हस्ताक्षरित किया गया पहला ToR है. यही बात इस घटनाक्रम को भारत की अफ्रीका नीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण बनाती है. अलग-अलग अफ्रीकी देशों के साथ अलग से बातचीत करने के बजाय, नई दिल्ली एक ऐसे कस्टम यूनियन के साथ आर्थिक संबंध बनाने की कोशिश कर रही है जो एक समान बाहरी टैरिफ पर काम करता है और अपने सदस्य देशों के बीच व्यापार को आसान बनाता है.

SACU का ऐतिहासिक महत्व

SACU ऐतिहासिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण है. साल 1910 में स्थापित, इसे दुनिया का सबसे पुराना काम कर रहा सीमा शुल्क संघ माना जाता है. इसलिए, यह ब्लॉक भारत को एक बेहद आपस में जुड़े हुए दक्षिणी अफ्रीकी बाज़ार में प्रवेश का रास्ता देता है. साथ ही, यह एक समान क्षेत्रीय ढांचे के भीतर अलग-अलग देशों के साथ आर्थिक साझेदारी विकसित करने के अवसर भी बनाता है.

व्यापार विस्तार और तकनीकी पहलू

प्रस्तावित पीटीए (PTA) के पीछे का तात्कालिक व्यापारिक तर्क बिल्कुल साफ है. SACU देशों को होने वाले भारत के निर्यात में विस्तार की काफी गुंजाइश है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां भारतीय कंपनियां पहले से ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी हैं.

सचिव अग्रवाल द्वारा बताए गए पीटीए के नियम काफी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि बाज़ार में पहुंच केवल टैक्स से तय नहीं होती. मूल देश के नियम यह तय कर सकते हैं कि किसी भारतीय उत्पाद को वास्तव में तरजीही छूट मिलने का हक है या नहीं; सीमा शुल्क की प्रक्रियाएं सामान ले जाने की लागत और गति तय कर सकती हैं; और तकनीकी व स्वच्छता के मानक कभी-कभी टैक्स जितने ही बड़े अवरोध बन सकते हैं.