भारत का शोध प्रकाशन निर्णायक मोड़ पर, विस्तार से जानें हर पहलू
भारत की शैक्षणिक मूल्यांकन प्रणालियों को केवल संख्याओं के बजाय मौलिकता, कठोरता और सामाजिक प्रभाव को पुरस्कृत करने के लिए विकसित होना चाहिए.
Published : November 17, 2025 at 7:08 AM IST
हैदराबाद: भारत का शोध पारिस्थितिकी तंत्र एक निर्णायक मोड़ पर है. शोध प्रकाशनों की संख्या के मामले में देश अब विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है, जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि है और उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान एवं विकास में बढ़ती भागीदारी का संकेत है. फिर भी, इन प्रभावशाली आंकड़ों के पीछे एक असहज सच्चाई छिपी है. मात्रा की निरंतर खोज ने गुणवत्ता को ग्रहण लगाना शुरू कर दिया है. प्रकाशन के बढ़ते दबाव, जो अक्सर संस्थागत और नियामक प्रोत्साहनों से प्रेरित होता है, ने शैक्षणिक परिदृश्य में विकृतियां पैदा कर दी हैं.
गौर करें तो ये परिणाम उन पत्रों का प्रसार है, जो संख्यात्मक लक्ष्यों को तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान या नवाचार को आगे बढ़ाने में बहुत कम योगदान देते हैं. भारत को एक सच्ची वैश्विक शोध शक्ति के रूप में उभरने के लिए शोध अखंडता सुनिश्चित करने और गुणवत्ता प्रकाशन के अवसरों तक समान पहुंच को सक्षम करने की दोहरी चुनौतियों का समाधान करना होगा.
ये चुनौतियां अब खुली पहुंच प्रकाशन की व्यावसायिक गतिशीलता से अधिक जटिल हो गई हैं. मेट्रिक्स का बोझ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा शुरू की गई शैक्षणिक प्रदर्शन संकेतक (एपीआई) प्रणाली का उद्देश्य छात्रवृत्ति और प्रदर्शन-आधारित मूल्यांकन को प्रोत्साहित करना था.
हालांकि, व्यवहार में, इसने "प्रकाशित करें या नष्ट हो जाएं" संस्कृति को बढ़ावा दिया है, जो मूल्य से अधिक मात्रा को पुरस्कृत करता है. कई शोधकर्ता, पदोन्नति या अनुदान के लिए संख्यात्मक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दबाव में, "सलामी स्लाइसिंग" जैसी प्रथाओं का सहारा लेते हैं. देखें तो यह समस्या केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि विकासशील देशों में इसके प्रभाव अधिक स्पष्ट हैं, जहां संस्थागत सहायता प्रणालियां, मार्गदर्शन और अनुसंधान नैतिकता प्रशिक्षण अब भी विकसित हो रहे हैं.
यह मुद्दा अब एक नए वैश्विक चलन से जुड़ गया है, ओपन एक्सेस प्रकाशन में आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज (APC) का उदय. ओपन एक्सेस विरोधाभास ओपन एक्सेस (OA) प्रकाशन एक महान विचार से पैदा हुआ था. वैज्ञानिक ज्ञान को सभी के लिए मुफ्त में उपलब्ध कराना.
पारंपरिक सदस्यता-आधारित मॉडल के विपरीत, जहां पाठक या संस्थान पत्रिकाओं तक पहुंचने के लिए भुगतान करते हैं. OA लागत को लेखकों या उनके वित्तपोषकों पर स्थानांतरित कर देता है. लेखक अपने पेपर को जनता के लिए मुफ्त में सुलभ बनाने के लिए APC का भुगतान करते हैं. सिद्धांत रूप में, यह मॉडल ज्ञान तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण करता है. लेकिन व्यवहार में, इसने नई असमानताएं पैदा की हैं. खासकर धनी देशों के शोधकर्ताओं और विकासशील देशों के शोधकर्ताओं के बीच.
APC पत्रिकाओं और प्रकाशकों के बीच व्यापक रूप से भिन्न होते हैं. प्रमुख अंतरराष्ट्रीय घरानों द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित, उच्च-प्रभाव वाली पत्रिकाओं के लिए, APC प्रति पेपर US$2,000 से US$10,000 (₹1.7-8.5 लाख) तक हो सकती है. यहां तक कि मध्यम-स्तरीय पत्रिकाएं भी अक्सर 1,000-2,000 अमेरिकी डॉलर लेती हैं, जो भारत के अधिकतर शोधकर्ताओं के लिए निषेधात्मक राशि है, जिनके प्रोजेक्ट अनुदान मामूली होते हैं और अक्सर उनमें प्रकाशन लागत शामिल नहीं होती.
इस तरह से तीन वर्षों में 20-30 लाख रुपये के अनुदान पर काम करने वाले एक भारतीय शोधकर्ता के लिए, शीर्ष-स्तरीय ओपन एक्सेस पत्रिकाओं में केवल कुछ शोधपत्र प्रकाशित करना शोध बजट का एक बड़ा हिस्सा ले सकता है, जो एक अस्थिर प्रस्ताव है, भले ही प्रोजेक्ट में इसकी अनुमति हो.
व्यावसायिक दृष्टिकोण: ओपन एक्सेस मॉडल ने अनजाने में ही विद्वत्तापूर्ण प्रकाशन को एक बहु-अरब डॉलर के वैश्विक उद्योग में बदल दिया है. प्रमुख प्रकाशकों ने उच्च लाभ मार्जिन बनाए रखते हुए, सदस्यता राजस्व को APC आय से सफलतापूर्वक प्रतिस्थापित कर दिया है.
पूर्णतः ओपन एक्सेस और हाइब्रिड पत्रिकाओं (जो सदस्यता उपलब्ध होने पर भी APC से शुल्क लेती हैं) की बढ़ती संख्या ने आलोचकों के अनुसार "प्रकाशन के लिए भुगतान करें" जैसा माहौल पैदा कर दिया है. इस व्यावसायीकरण ने इस बात को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं कि क्या वैज्ञानिक योग्यता के बजाय भुगतान करने की क्षमता, इस बात को प्रभावित करने लगी है कि क्या और कहां प्रकाशित किया जाए.
विकसित देशों के धनी संस्थान और शोध समूह विशिष्ट पत्रिकाओं में प्रकाशन कर सकते हैं, जिससे उनकी दृश्यता और प्रतिष्ठा बनी रहती है, जबकि विकासशील देशों के प्रकाशकों को हाशिये पर धकेले जाने का खतरा रहता है. दूसरी ओर, शिकारी प्रकाशकों ने APC मॉडल का फायदा उठाते हुए ऐसी पत्रिकाएं शुरू की हैं, जो बिना किसी सार्थक समीक्षा के, शुल्क लेकर त्वरित स्वीकृति और प्रकाशन का वादा करती हैं.
इन "पत्रिकाओं" के शीर्षक अक्सर भ्रामक होते हैं, जो वैध शीर्षकों की नकल करते हैं. इससे युवा या अनुभवहीन शोधकर्ता भ्रमित होते हैं. प्रकाशित करो या नष्ट हो जाओ के दबाव और अफोर्डेबल ए.पी.सी. के संयोजन ने ऐसे शोषक आउटलेट्स के लिए उपजाऊ जमीन तैयार कर दी है.
सामर्थ्य और समानता भारत जैसे विकासशील देशों के लिए, सामर्थ्य का मुद्दा ओपन एक्सेस प्रकाशन की स्थिरता के लिए केंद्रीय है. यूरोप या संयुक्त राज्य अमेरिका के शोधकर्ताओं के विपरीत, भारतीय शिक्षाविदों के पास एपीसी को कवर करने के लिए शायद ही कभी संस्थागत या राष्ट्रीय तंत्र होते हैं. अधिकतर विश्वविद्यालयों के पास प्रकाशन निधि नहीं होती है, और शोध अनुदान अक्सर एपीसी समर्थन को बाहर कर देते हैं. यह असमानता एक विरोधाभासी स्थिति को जन्म देती है.
भारतीय शोधकर्ता उच्च-गुणवत्ता वाला काम कर सकते हैं, लेकिन वित्तीय बाधाओं के कारण इसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रकाशित करने के लिए संघर्ष करते हैं. नतीजतन, वे न्यूनतम शुल्क वाले निम्न-स्तरीय पत्रिकाओं का सहारा ले सकते हैं या इससे भी बदतर, विश्वसनीयता से समझौता करने वाले शिकारी आउटलेट का सहारा ले सकते हैं. इसके विपरीत, कई यूरोपीय देशों में इस समस्या के समाधान के लिए संस्थागत व्यवस्था है.
उदाहरण के लिए, जर्मनी का ड्यूश फोर्सचुंग्सगेमेइंसचाफ्ट (DFG) संस्थागत अनुदानों के माध्यम से प्रकाशन लागतों का सह-वित्तपोषण करता है. अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान (एनआईएच) और राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन (एनएसएफ) एपीसी को वैध अनुदान व्यय के रूप में अनुमति देते हैं. एशिया में भी इसी तरह की प्रथाएं उभर रही हैं.
जापान के जेएसटी और जेएसपीएस अनुसंधान अनुदानों में एपीसी को शामिल करते हैं और संस्थागत ओए नीतियों को बढ़ावा देते हैं. ताइवान और सिंगापुर सीमित संस्थागत स्तर पर एपीसी समर्थन प्रदान करते हैं, जबकि दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन अनुदान-आधारित एपीसी कवरेज की अनुमति देता है और राष्ट्रीय प्रकाशक समझौतों को प्रोत्साहित करता है.
इस पृष्ठभूमि में, पूरी तरह से ओए (OA) पत्रिकाओं की चुनिंदा सूची में प्रकाशित लेखों के लिए एपीसी का समर्थन करने के लिए भारत की "वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ओएनओएस)" पहल एक ऐतिहासिक, केंद्रीय रूप से समन्वित मॉडल का प्रतिनिधित्व करती है.
ओएनओएस का एक दूरदर्शी घटक उच्च गुणवत्ता वाले ओए पत्रिकाओं की एक चयनित सूची में प्रकाशित भारतीय शोधकर्ताओं के लिए एपीसी को पूरा करने के लिए सालाना 150 करोड़ रुपये का केंद्रीय वित्त पोषण है. यह प्रावधान सीधे तौर पर एक सतत बाधा को संबोधित करता है, जबकि खुली पहुंच दृश्यता और प्रभाव को बढ़ाती है. उच्च एपीसी, अक्सर कई हजार डॉलर, अधिकतर शोधकर्ताओं के लिए वहन करने योग्य नहीं रहे हैं.
हालांकि, चुनौती पारदर्शी जर्नल चयन को बनाए रखने, शोध अखंडता की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने में है कि गुणवत्ता, मात्रा नहीं, भारत के विस्तारित वैज्ञानिक पदचिह्न को परिभाषित करती है. गुणवत्ता के रूप में क्या गिना जाता है, इस पर पुनर्विचार करना, जबकि प्रकाशन के अर्थशास्त्र में सुधार की आवश्यकता है, सांस्कृतिक आयाम भी उतना ही महत्वपूर्ण है. भारत की शैक्षणिक मूल्यांकन प्रणालियों को केवल संख्याओं के बजाय मौलिकता, कठोरता और सामाजिक प्रभाव को पुरस्कृत करने के लिए विकसित होना चाहिए.
यूजीसी और कई विज्ञान मंत्रालयों ने संदिग्ध पत्रिकाओं में प्रकाशन को हतोत्साहित करने और गुणवत्ता-आधारित मूल्यांकन को बढ़ावा देने के लिए मूल्यांकन मानदंडों को संशोधित करने पर चर्चा शुरू कर दी है. लेकिन प्रणालीगत बदलाव के लिए नीति से कहीं अधिक की आवश्यकता है. इसके लिए "अधिक प्रकाशित करें" से "सार्थक रूप से प्रकाशित करें" की मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है. नैतिक प्रशिक्षण और मार्गदर्शन को शोध शिक्षा का अभिन्न अंग बनना चाहिए.
साहित्यिक चोरी, छद्म लेखकत्व और डेटा हेरफेर को रोकने के लिए संस्थागत नैतिकता समितियों और शोध अखंडता कार्यालयों को मजबूत किया जाना चाहिए. विश्वविद्यालय प्रकाशन सहायता कार्यालय भी बना सकते हैं, जो विद्वानों को वैध पत्रिकाओं की ओर मार्गदर्शन करते हैं और जटिल ओए (OA) परिदृश्य को नेविगेट करने में मदद करते हैं. उधर एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र की ओर वैश्विक शोध समुदाय पहले से ही उच्च-एपीसी मॉडल के विकल्पों के साथ प्रयोग कर रहा है.
साइलो (लैटिन अमेरिका) और ओपन लाइब्रेरी ऑफ ह्यूमैनिटीज (यूके) जैसी पहल दर्शाती हैं कि लेखकों पर पूरी तरह से बोझ डाले बिना भी न्यायसंगत और टिकाऊ ओए प्रकाशन संभव है. भारत, अपनी विशाल सार्वजनिक विश्वविद्यालय प्रणाली और राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास एजेंसियों के साथ, इसी तरह के मॉडल तलाशने के लिए अच्छी स्थिति में है.
शायद प्रमुख प्रकाशकों के साथ सामूहिक प्रकाशन अधिकारों पर बातचीत करने वाले संघों के माध्यम से, या नैतिक, कम लागत वाली ओए प्रथाओं का पालन करने वाली घरेलू पत्रिकाओं को मजबूत करके कर सके.
असली लक्ष्य अधिक शोधपत्र प्रकाशित करना नहीं, बल्कि बेहतर विज्ञान प्रकाशित करना होना चाहिए. सच्ची प्रगति तब होगी, जब प्रत्येक शोध परिणाम संस्थागत बाध्यता के बजाय सावधानीपूर्वक जांच, पारदर्शिता और उद्देश्य को दर्शाएगा.
गुणवत्ता-संचालित सुधार का आह्वान जैसे-जैसे भारत 2047 तक विकसित भारत की आकांक्षा रखता है. इसकी वैज्ञानिक प्रगति सत्यनिष्ठा, खुलेपन और उत्कृष्टता पर आधारित होनी चाहिए. ओए प्रकाशन ज्ञान के लोकतंत्रीकरण का वादा करता है, लेकिन सामर्थ्य की कमी और व्यावसायिक विकृतियों को दूर किए बिना, यह वैश्विक विज्ञान में असमानता को गहराने का जोखिम उठाता है.
शोध मूल्यांकन में सुधार, नैतिक और किफायती प्रकाशन के लिए समर्थन प्रदान करना, और एक ऐसी संस्कृति का विकास करना जो मात्रा से अधिक गहराई को महत्व देती है, अब राष्ट्रीय अनिवार्यताएं हैं। ज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी के रूप में भारत का भविष्य इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि उसके विद्वान कितने शोधपत्र तैयार करते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगा कि उनका कार्य समझ, नीति और समाज को कितनी गहराई से बदलता है.
