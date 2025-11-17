ETV Bharat / opinion

भारत का शोध प्रकाशन निर्णायक मोड़ पर, विस्तार से जानें हर पहलू

हैदराबाद: भारत का शोध पारिस्थितिकी तंत्र एक निर्णायक मोड़ पर है. शोध प्रकाशनों की संख्या के मामले में देश अब विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है, जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि है और उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान एवं विकास में बढ़ती भागीदारी का संकेत है. फिर भी, इन प्रभावशाली आंकड़ों के पीछे एक असहज सच्चाई छिपी है. मात्रा की निरंतर खोज ने गुणवत्ता को ग्रहण लगाना शुरू कर दिया है. प्रकाशन के बढ़ते दबाव, जो अक्सर संस्थागत और नियामक प्रोत्साहनों से प्रेरित होता है, ने शैक्षणिक परिदृश्य में विकृतियां पैदा कर दी हैं.

गौर करें तो ये परिणाम उन पत्रों का प्रसार है, जो संख्यात्मक लक्ष्यों को तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान या नवाचार को आगे बढ़ाने में बहुत कम योगदान देते हैं. भारत को एक सच्ची वैश्विक शोध शक्ति के रूप में उभरने के लिए शोध अखंडता सुनिश्चित करने और गुणवत्ता प्रकाशन के अवसरों तक समान पहुंच को सक्षम करने की दोहरी चुनौतियों का समाधान करना होगा.

ये चुनौतियां अब खुली पहुंच प्रकाशन की व्यावसायिक गतिशीलता से अधिक जटिल हो गई हैं. मेट्रिक्स का बोझ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा शुरू की गई शैक्षणिक प्रदर्शन संकेतक (एपीआई) प्रणाली का उद्देश्य छात्रवृत्ति और प्रदर्शन-आधारित मूल्यांकन को प्रोत्साहित करना था.

हालांकि, व्यवहार में, इसने "प्रकाशित करें या नष्ट हो जाएं" संस्कृति को बढ़ावा दिया है, जो मूल्य से अधिक मात्रा को पुरस्कृत करता है. कई शोधकर्ता, पदोन्नति या अनुदान के लिए संख्यात्मक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दबाव में, "सलामी स्लाइसिंग" जैसी प्रथाओं का सहारा लेते हैं. देखें तो यह समस्या केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि विकासशील देशों में इसके प्रभाव अधिक स्पष्ट हैं, जहां संस्थागत सहायता प्रणालियां, मार्गदर्शन और अनुसंधान नैतिकता प्रशिक्षण अब भी विकसित हो रहे हैं.

यह मुद्दा अब एक नए वैश्विक चलन से जुड़ गया है, ओपन एक्सेस प्रकाशन में आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज (APC) का उदय. ओपन एक्सेस विरोधाभास ओपन एक्सेस (OA) प्रकाशन एक महान विचार से पैदा हुआ था. वैज्ञानिक ज्ञान को सभी के लिए मुफ्त में उपलब्ध कराना.

पारंपरिक सदस्यता-आधारित मॉडल के विपरीत, जहां पाठक या संस्थान पत्रिकाओं तक पहुंचने के लिए भुगतान करते हैं. OA लागत को लेखकों या उनके वित्तपोषकों पर स्थानांतरित कर देता है. लेखक अपने पेपर को जनता के लिए मुफ्त में सुलभ बनाने के लिए APC का भुगतान करते हैं. सिद्धांत रूप में, यह मॉडल ज्ञान तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण करता है. लेकिन व्यवहार में, इसने नई असमानताएं पैदा की हैं. खासकर धनी देशों के शोधकर्ताओं और विकासशील देशों के शोधकर्ताओं के बीच.

APC पत्रिकाओं और प्रकाशकों के बीच व्यापक रूप से भिन्न होते हैं. प्रमुख अंतरराष्ट्रीय घरानों द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित, उच्च-प्रभाव वाली पत्रिकाओं के लिए, APC प्रति पेपर US$2,000 से US$10,000 (₹1.7-8.5 लाख) तक हो सकती है. यहां तक कि मध्यम-स्तरीय पत्रिकाएं भी अक्सर 1,000-2,000 अमेरिकी डॉलर लेती हैं, जो भारत के अधिकतर शोधकर्ताओं के लिए निषेधात्मक राशि है, जिनके प्रोजेक्ट अनुदान मामूली होते हैं और अक्सर उनमें प्रकाशन लागत शामिल नहीं होती.

इस तरह से तीन वर्षों में 20-30 लाख रुपये के अनुदान पर काम करने वाले एक भारतीय शोधकर्ता के लिए, शीर्ष-स्तरीय ओपन एक्सेस पत्रिकाओं में केवल कुछ शोधपत्र प्रकाशित करना शोध बजट का एक बड़ा हिस्सा ले सकता है, जो एक अस्थिर प्रस्ताव है, भले ही प्रोजेक्ट में इसकी अनुमति हो.

व्यावसायिक दृष्टिकोण: ओपन एक्सेस मॉडल ने अनजाने में ही विद्वत्तापूर्ण प्रकाशन को एक बहु-अरब डॉलर के वैश्विक उद्योग में बदल दिया है. प्रमुख प्रकाशकों ने उच्च लाभ मार्जिन बनाए रखते हुए, सदस्यता राजस्व को APC आय से सफलतापूर्वक प्रतिस्थापित कर दिया है.

पूर्णतः ओपन एक्सेस और हाइब्रिड पत्रिकाओं (जो सदस्यता उपलब्ध होने पर भी APC से शुल्क लेती हैं) की बढ़ती संख्या ने आलोचकों के अनुसार "प्रकाशन के लिए भुगतान करें" जैसा माहौल पैदा कर दिया है. इस व्यावसायीकरण ने इस बात को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं कि क्या वैज्ञानिक योग्यता के बजाय भुगतान करने की क्षमता, इस बात को प्रभावित करने लगी है कि क्या और कहां प्रकाशित किया जाए.

विकसित देशों के धनी संस्थान और शोध समूह विशिष्ट पत्रिकाओं में प्रकाशन कर सकते हैं, जिससे उनकी दृश्यता और प्रतिष्ठा बनी रहती है, जबकि विकासशील देशों के प्रकाशकों को हाशिये पर धकेले जाने का खतरा रहता है. दूसरी ओर, शिकारी प्रकाशकों ने APC मॉडल का फायदा उठाते हुए ऐसी पत्रिकाएं शुरू की हैं, जो बिना किसी सार्थक समीक्षा के, शुल्क लेकर त्वरित स्वीकृति और प्रकाशन का वादा करती हैं.

इन "पत्रिकाओं" के शीर्षक अक्सर भ्रामक होते हैं, जो वैध शीर्षकों की नकल करते हैं. इससे युवा या अनुभवहीन शोधकर्ता भ्रमित होते हैं. प्रकाशित करो या नष्ट हो जाओ के दबाव और अफोर्डेबल ए.पी.सी. के संयोजन ने ऐसे शोषक आउटलेट्स के लिए उपजाऊ जमीन तैयार कर दी है.

सामर्थ्य और समानता भारत जैसे विकासशील देशों के लिए, सामर्थ्य का मुद्दा ओपन एक्सेस प्रकाशन की स्थिरता के लिए केंद्रीय है. यूरोप या संयुक्त राज्य अमेरिका के शोधकर्ताओं के विपरीत, भारतीय शिक्षाविदों के पास एपीसी को कवर करने के लिए शायद ही कभी संस्थागत या राष्ट्रीय तंत्र होते हैं. अधिकतर विश्वविद्यालयों के पास प्रकाशन निधि नहीं होती है, और शोध अनुदान अक्सर एपीसी समर्थन को बाहर कर देते हैं. यह असमानता एक विरोधाभासी स्थिति को जन्म देती है.