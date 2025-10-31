ETV Bharat / opinion

ब्रेन ड्रेन का 'तख्ता' पलटने की तैयारी: भारत ने प्रतिभा पलायन रोकने के लिए कसी कमर

भारत में ब्रेन ड्रेन का 'तख्ता' पलटने की तैयारी. ( ETV Bharat )

By Appa Rao Podile 8 Min Read

हैदराबाद: दशकों से भारत अपने प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और शिक्षाविदों के उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की ओर पलायन से जूझ रहा है. गौर करें तो इन प्रतिभाओं से बेहतर अनुसंधान अवसंरचना, वेतन और संस्थागत सहायता मिलती है. इस निरंतर "प्रतिभा पलायन" ने भारत की नवाचार क्षमता को कमजोर किया है. साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की ओर प्रगति को धीमा कर दिया है. अब, भारत सरकार इस नुकसान को लाभ में बदलने के लिए एक रणनीतिक, बहुआयामी दृष्टिकोण अपना रही है. इस नए दृष्टिकोण के केंद्र में भारत-टैलेंट (विशेषज्ञता और राष्ट्रीय प्रतिभा का रूपांतरण और लाभ उठाना) ढांचा और प्रस्तावित भारत प्रतिभा गठबंधन है, जो मिलकर मानव पूंजी, अनुसंधान और नवाचार पर नीतियों को एकीकृत करने के भारत के अब तक के सबसे सुसंगत प्रयास का प्रतिनिधित्व करते हैं. एक एकीकृत राष्ट्रीय मिशन: भारत-टैलेंट ढांचा प्रतिभा प्रबंधन के प्रति भारत के दृष्टिकोण में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक है. इसका उद्देश्य उन पहलों की एक विस्तृत श्रृंखला को एकीकृत करना है, जो लंबे समय से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में अलग-अलग संचालित होती रही हैं. इसके तीन लक्ष्य: घरेलू प्रतिभा को बनाए रखना, प्रवासी भारतीय पेशेवरों (भारत-वापसी) को आकर्षित करना, और अनुसंधान एवं नवाचार के लिए एक अधिक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके संस्थागत क्षमता का निर्माण करना. इसके लिए एक प्रमुख तंत्र भारत टैलेंट अलायंस होगा. इसकी परिकल्पना नीतियों को एकीकृत करने, भर्ती और वित्त पोषण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, और प्रवासी भारतीयों के जुड़ाव और वैश्विक साझेदारी के लिए एक एकल मंच के रूप में कार्य करने के लिए एक राष्ट्रीय समन्वय निकाय के रूप में की गई है. इसके अनुरूप, शिक्षा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय अल्पकालिक, उच्च-प्रभावी नियुक्तियों के लिए कुशल भारतीय मूल के शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों को आकर्षित करने के लिए एक नया कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं. यह घरेलू अनुसंधान क्षमता को मजबूत करेगा और साथ ही प्रवासी विद्वानों को भारत की अनुसंधान एवं विकास प्राथमिकताओं मे योगदान करने के लिए संरचित अवसर प्रदान करेगा. प्रतिभा पलायन से प्रतिभा प्राप्ति: भारत को वैश्विक भारतीय प्रतिभाओं के लिए एक प्रतिस्पर्धी गंतव्य बनाने के लिए, सरकार नई योजनाएं और प्रोत्साहन तैयार कर रही है. इनमें आईआईटी, आईआईएससी और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में नेतृत्वकारी पदों से लेकर आकर्षक पोस्टडॉक्टरल फेलोशिप तक शामिल हैं. प्रस्तावित "ब्रेन गेन भारत" पहल का उद्देश्य प्रतिस्पर्धी वेतन, स्टार्टअप अनुसंधान अनुदान और स्थानांतरण सहायता प्रदान करके हजारों अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) और विदेशी विशेषज्ञों को आकर्षित करना है. यह भारत में अल्पकालिक सहयोगात्मक अनुसंधान के लिए वज्र संकाय योजना (एसईआरबी/एएनआरएफ), भारतीय मूल के जैव चिकित्सा वैज्ञानिकों को वापस लौटने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए रामलिंगस्वामी फेलोशिप (डीबीटी), विदेशों में उत्कृष्ट भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए रामानुजन फेलोशिप (डीएसटी), और विभिन्न करियर चरणों में वापस लौटने वालों को सहायता प्रदान करने के लिए जैव चिकित्सा अनुसंधान कैरियर कार्यक्रम (बीआरसीपी) जैसे पूर्व प्रयासों पर आधारित है. हालांकि इन योजनाओं को मध्यम सफलता मिली है, लेकिन संस्थागत जड़ता, खंडित कार्यान्वयन और सीमित अनुवर्ती कार्रवाई जैसी समस्याओं ने इनके पूर्ण प्रभाव को कम कर दिया है. देश में प्रतिभाओं का पोषण: प्रवासी-केंद्रित कार्यक्रमों के साथ-साथ, सरकार ने घरेलू अनुसंधान पाइपलाइन को मजबूत करने के लिए कई पहल शुरू की है. इनमें प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता (पीएमआरएफ) कार्यक्रम, स्टार्स (विज्ञान में परिवर्तनकारी और उन्नत अनुसंधान योजना), इंस्पायर और एमके भान युवा शोधकर्ता फेलोशिप शामिल हैं. ये सभी मिलकर युवा वैज्ञानिक प्रतिभाओं का पोषण करने, शोधकर्ताओं के पलायन को कम करने और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि भारत में अवसर बौद्धिक और व्यावसायिक रूप से लाभकारी हों. एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण: नीतिगत सुधारों को अब व्यापक अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में निवेश द्वारा पूरक बनाया जा रहा है. बुनियादी ढांचा: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, एएनआरएफ और आईआईएससी व टीआईएफआर जैसे सहयोगी संस्थानों के माध्यम से नई प्रयोगशालाएं, उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) और सहयोगी केंद्र बनाए जा रहे हैं.