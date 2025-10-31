ब्रेन ड्रेन का 'तख्ता' पलटने की तैयारी: भारत ने प्रतिभा पलायन रोकने के लिए कसी कमर
भारत अपने प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और शिक्षाविदों के पलायन को लेकर से जूझ रहा है. अब इन प्रतिभाओं को वापस लाने की तैयारी है.
Published : October 31, 2025 at 2:47 PM IST
हैदराबाद: दशकों से भारत अपने प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और शिक्षाविदों के उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की ओर पलायन से जूझ रहा है. गौर करें तो इन प्रतिभाओं से बेहतर अनुसंधान अवसंरचना, वेतन और संस्थागत सहायता मिलती है.
इस निरंतर "प्रतिभा पलायन" ने भारत की नवाचार क्षमता को कमजोर किया है. साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की ओर प्रगति को धीमा कर दिया है. अब, भारत सरकार इस नुकसान को लाभ में बदलने के लिए एक रणनीतिक, बहुआयामी दृष्टिकोण अपना रही है.
इस नए दृष्टिकोण के केंद्र में भारत-टैलेंट (विशेषज्ञता और राष्ट्रीय प्रतिभा का रूपांतरण और लाभ उठाना) ढांचा और प्रस्तावित भारत प्रतिभा गठबंधन है, जो मिलकर मानव पूंजी, अनुसंधान और नवाचार पर नीतियों को एकीकृत करने के भारत के अब तक के सबसे सुसंगत प्रयास का प्रतिनिधित्व करते हैं.
एक एकीकृत राष्ट्रीय मिशन: भारत-टैलेंट ढांचा प्रतिभा प्रबंधन के प्रति भारत के दृष्टिकोण में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक है. इसका उद्देश्य उन पहलों की एक विस्तृत श्रृंखला को एकीकृत करना है, जो लंबे समय से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में अलग-अलग संचालित होती रही हैं.
इसके तीन लक्ष्य: घरेलू प्रतिभा को बनाए रखना, प्रवासी भारतीय पेशेवरों (भारत-वापसी) को आकर्षित करना, और अनुसंधान एवं नवाचार के लिए एक अधिक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके संस्थागत क्षमता का निर्माण करना.
इसके लिए एक प्रमुख तंत्र भारत टैलेंट अलायंस होगा. इसकी परिकल्पना नीतियों को एकीकृत करने, भर्ती और वित्त पोषण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, और प्रवासी भारतीयों के जुड़ाव और वैश्विक साझेदारी के लिए एक एकल मंच के रूप में कार्य करने के लिए एक राष्ट्रीय समन्वय निकाय के रूप में की गई है.
इसके अनुरूप, शिक्षा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय अल्पकालिक, उच्च-प्रभावी नियुक्तियों के लिए कुशल भारतीय मूल के शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों को आकर्षित करने के लिए एक नया कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं. यह घरेलू अनुसंधान क्षमता को मजबूत करेगा और साथ ही प्रवासी विद्वानों को भारत की अनुसंधान एवं विकास प्राथमिकताओं मे योगदान करने के लिए संरचित अवसर प्रदान करेगा.
प्रतिभा पलायन से प्रतिभा प्राप्ति: भारत को वैश्विक भारतीय प्रतिभाओं के लिए एक प्रतिस्पर्धी गंतव्य बनाने के लिए, सरकार नई योजनाएं और प्रोत्साहन तैयार कर रही है. इनमें आईआईटी, आईआईएससी और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में नेतृत्वकारी पदों से लेकर आकर्षक पोस्टडॉक्टरल फेलोशिप तक शामिल हैं.
प्रस्तावित "ब्रेन गेन भारत" पहल का उद्देश्य प्रतिस्पर्धी वेतन, स्टार्टअप अनुसंधान अनुदान और स्थानांतरण सहायता प्रदान करके हजारों अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) और विदेशी विशेषज्ञों को आकर्षित करना है.
यह भारत में अल्पकालिक सहयोगात्मक अनुसंधान के लिए वज्र संकाय योजना (एसईआरबी/एएनआरएफ), भारतीय मूल के जैव चिकित्सा वैज्ञानिकों को वापस लौटने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए रामलिंगस्वामी फेलोशिप (डीबीटी), विदेशों में उत्कृष्ट भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए रामानुजन फेलोशिप (डीएसटी), और विभिन्न करियर चरणों में वापस लौटने वालों को सहायता प्रदान करने के लिए जैव चिकित्सा अनुसंधान कैरियर कार्यक्रम (बीआरसीपी) जैसे पूर्व प्रयासों पर आधारित है.
हालांकि इन योजनाओं को मध्यम सफलता मिली है, लेकिन संस्थागत जड़ता, खंडित कार्यान्वयन और सीमित अनुवर्ती कार्रवाई जैसी समस्याओं ने इनके पूर्ण प्रभाव को कम कर दिया है.
देश में प्रतिभाओं का पोषण: प्रवासी-केंद्रित कार्यक्रमों के साथ-साथ, सरकार ने घरेलू अनुसंधान पाइपलाइन को मजबूत करने के लिए कई पहल शुरू की है. इनमें प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता (पीएमआरएफ) कार्यक्रम, स्टार्स (विज्ञान में परिवर्तनकारी और उन्नत अनुसंधान योजना), इंस्पायर और एमके भान युवा शोधकर्ता फेलोशिप शामिल हैं.
ये सभी मिलकर युवा वैज्ञानिक प्रतिभाओं का पोषण करने, शोधकर्ताओं के पलायन को कम करने और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि भारत में अवसर बौद्धिक और व्यावसायिक रूप से लाभकारी हों.
एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण: नीतिगत सुधारों को अब व्यापक अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में निवेश द्वारा पूरक बनाया जा रहा है.
बुनियादी ढांचा: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, एएनआरएफ और आईआईएससी व टीआईएफआर जैसे सहयोगी संस्थानों के माध्यम से नई प्रयोगशालाएं, उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) और सहयोगी केंद्र बनाए जा रहे हैं.
नवाचार और उद्यमिता: स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत ने नवाचार और तकनीकी-उद्यमिता की एक जीवंत संस्कृति को प्रोत्साहित किया है.
प्रवासी जुड़ाव: प्रवासी भारतीय दिवस, वैभव शिखर सम्मेलन और वैश्विक शैक्षणिक नेटवर्क पहल (जीआईएएन) जैसी पहल भारतीय संस्थानों और वैश्विक भारतीय विद्वानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देती हैं.
शिक्षा सुधार: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 गुणवत्ता संवर्धन, अंतःविषयकता और एक वैश्विक शिक्षा ब्रांड के रूप में "भारत में अध्ययन" पर जोर देती है.
जीवन की गुणवत्ता: शहरी नवीनीकरण और स्मार्ट सिटी परियोजनाएं जीवन-यापन की स्थिति में सुधार ला रही हैं, जो प्रतिभाओं को आकर्षित करने और उन्हें बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण कारक है.
एक देश के रूप में, राज्यों को भारत सरकार के इस राष्ट्रीय प्रयास को सक्रिय रूप से पूरक बनाने की आवश्यकता को समझना चाहिए, क्योंकि अपेक्षित परिणाम सीमित ही रहेंगे. राज्यों के पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके स्थानीय मुद्दों के समाधान के लिए प्रतिभा पलायन की स्थिति को उलटने से लाभ प्राप्त करने के अधिक अवसर हैं.
लगातार चुनौतियां: मजबूत नीतिगत इरादे के बावजूद, संरचनात्मक बाधाएं बनी हुई हैं. कई सार्वजनिक विश्वविद्यालय, विशेष रूप से राज्य स्तरीय सार्वजनिक विश्वविद्यालय, नौकरशाही की देरी, अपर्याप्त वित्त पोषण और कम कठोर प्रक्रियाओं से भर्ती किए गए अस्थायी संकाय पर अत्यधिक निर्भरता से ग्रस्त हैं. वापस लौटने वाले वैज्ञानिकों को अक्सर अस्पष्ट प्रतिबद्धताओं, सीमित स्वायत्तता और प्रशासनिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है. मूल्यांकन प्रणालियां अक्सर संभावित स्थानीय प्रभाव की तुलना में पिछली उपलब्धियों को महत्व देती हैं.
कई नए केंद्रीय विश्वविद्यालय दूर-दराज के स्थानों पर हैं, जिससे स्थानांतरण में बाधा आ रही है। शैक्षणिक पदानुक्रम, रोस्टर अंक, अनुदान में देरी और आवास या स्कूली शिक्षा के विकल्पों की कमी मामलों को और जटिल बना देती है.
यदि भारत शीर्ष वैज्ञानिकों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनना चाहता है, तो इन प्रणालीगत मुद्दों को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से तत्परता और पारदर्शिता के साथ संबोधित किया जाना चाहिए.
पड़ोसी के अनुभव से सीखना: चीन की 2008 में शुरू की गई हजार प्रतिभा योजना, शिक्षाप्रद सबक देती है. प्रोत्साहनों को एकरूप करके, बुनियादी ढांचे में निवेश करके और विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करके, चीन ने दो दशकों के भीतर खुद को एक वैश्विक नवाचार महाशक्ति के रूप में बदल लिया.
एक लोकतांत्रिक और बाजार-संचालित व्यवस्था होने के नाते, भारत चीन के राज्य-नियंत्रित दृष्टिकोण का अनुकरण नहीं कर सकता और न ही उसे करना चाहिए. फिर भी, वह चीन की रणनीतिक सुसंगतता, दीर्घकालिक योजना और बुनियादी ढांचे-आधारित सुधारों से सीख सकता है.
एक सुसंगत 'ब्रेन गेन भारत मिशन' की ओर: ब्रेन ड्रेन को वास्तव में ब्रेन सर्कुलेशन में बदलने के लिए, भारत को भारत टैलेंट अलायंस पर आधारित एक राष्ट्रीय मिशन की आवश्यकता है. इस मिशन को प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना होगा, संस्थानों को अधिक नियुक्ति स्वायत्तता प्रदान करनी होगी, और शिक्षण, अनुसंधान और उद्योग सहयोग को मिलाकर मिश्रित करियर पथ प्रदान करना होगा.
दीर्घकालिक अनुसंधान अनुदान और संयुक्त नियुक्तियां जैसे दोहरे प्रोत्साहन, शीर्ष प्रतिभाओं को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं. क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों को मजबूत करने से यह सुनिश्चित होगा कि अवसर कुछ विशिष्ट संस्थानों तक ही सीमित न रहें. उद्योग-अकादमिक संबंधों को और गहरा करना आवश्यक है, ताकि विज्ञान मूर्त तकनीकी और सामाजिक प्रगति में परिवर्तित हो सके.
आगे की राह: प्रतिभा निर्यातक राष्ट्र से ज्ञान-संचालित नवाचार केंद्र के रूप में भारत का परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपने वैश्विक प्रवासी समुदाय की विशेषज्ञता का कितना प्रभावी ढंग से उपयोग कर पाता है. इसके साथ ही घरेलू उत्कृष्टता को भी पोषित करता है.
भारत-प्रतिभा ढांचा और भारत प्रतिभा गठबंधन, बिखरे हुए प्रयासों को एक सुसंगत राष्ट्रीय रणनीति में समेकित करने का एक ऐतिहासिक अवसर प्रस्तुत करते हैं. सफलता केवल प्रोत्साहनों पर ही नहीं, बल्कि संस्थागत सुधार, योग्यता-आधारित व्यवस्था और जवाबदेही पर भी निर्भर करेगी. एक ऐसा वातावरण तैयार करना, जहां भारतीय और भारतीय मूल के वैज्ञानिक भारत को एक विकल्प के रूप में नहीं, बल्कि प्रभावशाली अनुसंधान और नवाचार के लिए पहली पसंद के रूप में देखें.
