ETV Bharat / opinion

भारत का प्राइवेट सेक्टर: गलत मांगें और कम से कम निवेश, जानें कितना पास कितना करीब !

(a) प्लांट, मशीनरी, टेक्नोलॉजी (रिसर्च एंड डेवलपमेंट या R&D) में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करके हो सकता है. इसके अलावा इन तीनों का इस्तेमाल वर्कफोर्स की अप-स्किलिंग/री-स्किलिंग के साथ करके हो सकता है. इससे कम लागत पर हर घंटे ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकेगा.

गलत सॉल्यूशन: बेसिक इकोनॉमिक लॉजिक बताता है कि प्रोडक्टिविटी, जो बदले में प्राइवेट सेक्टर के प्रॉफिट पर असर डालती है, सिर्फ दो तरीकों से बढ़ सकती है.

दिलचस्प बात यह है कि लगभग 43% जवाब देने वालों का कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर का इरादा नहीं था. कंपनियों के लिए वायबल बिजनेस मॉडल बनाने का यह बिल्कुल गलत तरीका है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग 1994-95 में लगभग 19% से गिरकर अब 12% हो गई है, और ज़्यादातर बिजनेस चीन से सामान इंपोर्ट करना पसंद कर रहे हैं, जबकि R&D तीन दशकों से ज़्यादा समय से GDP के लगभग 0.8% पर स्थिर है.

अच्छी बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग दूसरों की तुलना में ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक लग रही है. इसके अलावा, 28.4% मौजूदा एसेट्स में वैल्यू एडिशन में इन्वेस्ट करने का इरादा रखते हैं. सिर्फ 5.8% ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सहित इनटैन्जिबल एसेट्स में इन्वेस्ट करने का प्रपोजल दिया.

जिन लोगों ने बताया कि उनमें से 40.3% एंटरप्राइज 2024–25 के दौरान कोर एसेट्स पर कैपेक्स करने की योजना बना रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि सर्वे से पता चलता है कि ज़्यादातर सेक्टर पिछले साल की तुलना में 2025-26 में कैपेक्स कम करने का इरादा रखते हैं.

इसके बजाय, सस्टेनेबल ग्रोथ का आइडियल तरीका यह होगा कि सभी साइज के बिजनेस लगातार कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट करें, खासकर उन चीजों में जो उन्हें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सहित लंबे समय के फायदे देती हैं. हालांकि, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस (NSO)1 द्वारा प्राइवेट कैपेक्स ट्रेंड्स और भविष्य के आउटलुक पर किए गए एक बड़े ऑफिशियल सर्वे में, सिर्फ 71% ने ही अपने इरादे बताए. इससे ऐसा लगा कि या तो वे सावधान थे या उनके प्लान बहुत ज़्यादा फ़्लूइड थे या वे उन्हें बताना नहीं चाहते थे.

वहीं सरकार की अप्रेंटिस स्कीम पर कोई रिस्पॉन्स न मिलना और बीच में ही ज़्यादा ड्रॉप आउट होना यह दिखाता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है कि इससे कोई वैल्यू नहीं जुड़ती या उनका समय कहीं और बेहतर इस्तेमाल हो सकता है.

दुर्भाग्य से, इतिहास हमें कुछ और ही दिखाता है. बिजनेस की तीसरी कैटेगरी वो हैं, जो बस लाइसेंस लेने या यहां तक कि ऑफ-द-शेल्फ उपलब्ध बिजनेस मॉडल और टेक्नोलॉजी की कॉपी करने का इंतजार कर रही हैं. इनमें से कोई भी लंबे समय के लिए सस्टेनेबल मॉडल नहीं है. ये थ्योरी के हिसाब से संभव हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही सालों के लिए सस्टेनेबल हो सकते हैं.

कंपनियां यह भी दावा करती हैं कि वे सिर्फ सरकारी सब्सिडी पर निर्भर होकर इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगी या उम्मीद करती हैं कि विदेशी लोग रिस्क लेने में सब्सिडी देंगे, ताकि इंडियन प्रमोटर सिर्फ ऐसे लोग बन सकें, जिन्हें अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए “रेंट-सीकिंग” के एक रूप से फायदा हो.

इसके बजाय, हम प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट में तीन मुख्य ट्रेंड देखते हैं: इनमें शामिल हैं: वे कंपनियां जो किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए लगातार बहुत ज़्यादा सरकारी सब्सिडी की मांग करती हैं.

कम प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट की समस्या : इंडियन इकॉनमी के लिए समस्या यह रही है कि पिछले कुछ सालों से, ज़्यादातर बड़ी कंपनियां, जिनमें इन्वेस्ट करने की क्षमता भी है, लेकिन वे ऐसा नहीं कर रही हैं.

एक तरफ, नए लेबर कोड नोटिफाई हो गए हैं और अगले कुछ महीनों में नियम बनाए जाने हैं. दूसरी तरफ, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में कुछ अच्छी बातें भी हैं, जो मुश्किल होते जा रहे ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक नजरिए में हैं. कुछ साल पहले, इंडिया के “डेमोग्राफिक डिविडेंड” का फायदा उठाने की उम्मीद अब निराशा में बदलती दिख रही है. हर साल लेबर मार्केट में युवाओं की बढ़ती संख्या से नौकरियों में ठहराव और बढ़ गया है. यह बात कि इंडियन इकोनॉमी का लगभग 65% अंदरूनी खपत से चलता है. पॉलिसी बनाने वालों के लिए खतरे की घंटी होनी चाहिए, क्योंकि यह इंडिया के डेमोग्राफिक्स के आधार पर दिखाता है कि देश को उसी जगह पर बने रहने के लिए और तेज दौड़ने की मजबूरी है.

(b) हर एम्प्लॉई से ज़्यादा काम लेकर, जो आमतौर पर वर्कर्स को कम या ज़्यादा सैलरी पर ज़्यादा घंटे काम करवा कर हासिल किया जाता है. इससे एवरेज हर वर्कर ज़्यादा प्रोडक्शन देता है. इसलिए, जितनी जल्दी कंपनियां यह समझ लेंगी कि उधार के मॉडल पर आधारित सर्विस देना, जो सरकारी मदद पर आधारित हैं या यहां तक कि सरकारी सपोर्ट, जो आर्टिफिशियल रुकावटें पैदा करता है, न सिर्फ लंबे समय में प्रॉफिट कम करेगा, बल्कि इन बिजनेस को बेकार भी बना देगा. इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि कई पुराने बिजनेस जो लो-एंड सर्विस, खासकर लो-एंड सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में थे, उन्होंने सरकार से काम के घंटे अभी के 8 घंटे से बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे करने की अपील की.

सरकार बस (और गलत तरीके से) पिछली पीढ़ी के इन बिजनेस लीडर्स के दबाव में झुक गई है, जो आज के लेबर मार्केट के डॉयनामिक्स और प्रैक्टिकल पहलुओं को समझे बिना असलियत से दूर हैं. ज़्यादातर शहरों में जहां ऐसे बिजनेस और फैक्ट्रियां ज़्यादा हैं, काम पर जाने और वापस आने में 2 से 4 घंटे लगते हैं. इसलिए, 12 घंटे की वर्क शिफ्ट का मतलब होगा 14 से 16 घंटे, जिसमें परिवार के लिए या आराम करने के लिए भी समय नहीं बचेगा.

इतना ही नहीं, लंबे समय में इस तरह के ज़्यादा काम से सेहत से जुड़ी दिक्कतें होंगी और आप जल्दी बर्न आउट हो जाएंगे. इसके अलावा, ऐसा कोई भी काम, जिसमें दिमाग लगाना पड़े, वह काम आसानी से नहीं किया जा सकता.

असल में, कई इंडस्ट्रीज में, दिन में 8 घंटे से ज़्यादा काम की शिफ्ट पहले से ही एक असलियत है और लेबर डिपार्टमेंट इसे अक्सर नजरअंदाज कर देता है. इसलिए, जरूरी बात यह है कि सरकार ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया है कि ज़्यादातर प्राइवेट बिजनेस में, खासकर सर्विस सेक्टर में, ज़्यादातर कर्मचारी, जो हाथ से काम नहीं करते, वे कुछ बैकएंड और सपोर्ट सर्विस देकर अपना काम घर ले जाते हैं.

COVID के बाद यह और भी साफ हो गया है, जिसने “वर्क फ्रॉम होम” कॉन्सेप्ट बनाया है. मजे की बात यह है कि जिन बिजनेस लीडर्स ने काम के घंटे बढ़ाने की बात कही है, उनमें से कोई भी खास या लेटेस्ट सेक्टर से नहीं है.

इसके बजाय, वे ज़्यादातर ऐसे बिजनेस में हैं, जो या तो घटिया सामान बनाते हैं या घटिया सर्विस देते हैं. साथ ही, जो कम या ठीक-ठाक सैलरी पर लंबे समय तक काम करने वाले लोगों पर निर्भर हैं. इनमें से ज़्यादातर ऐसे सेक्टर हैं, जिन्हें AI (ऑर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) और रोबोटिक्स के इस्तेमाल से आसानी से हटाया जा सकता है. इसलिए, इंसानी मेहनत से सबसे कम रेट पर जल्दी से ज़्यादा से ज़्यादा निकालने की चाहत ही आजकल चलन में एकमात्र मॉडल लगता है.

रास्ता: रोबोटिक्स और AI जैसी तेजी से हो रही टेक्नोलॉजी में तरक्की के इस जमाने में, मुनाफा कमाना आसान नहीं होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी की शेल्फ लाइफ कम होती जा रही है. इसलिए, बिजनेस को उन मॉडल्स से आगे देखने की जरूरत है, जहां वे सरकारी सब्सिडी का इस्तेमाल करके जमीन और कम कीमतों जैसे एसेट्स हड़प सकते हैं. सिर्फ डेमोग्राफिक्स और शहरीकरण से फायदा उठाने के लिए, बिना प्लांट, मशीनरी और टेक्नोलॉजी में असल में इन्वेस्ट किए ही ये फायदा वे उठा सकते हैं.

साल 2008 के फाइनेंशियल संकट के बाद चीनी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट जबरदस्त है. पिछले 10 से 15 सालों में सरकारी मदद से उन्होंने रोबोटिक्स, AI और R&D में इन्वेस्ट किया है, जिसका कोई मुकाबला नहीं है. उनकी “डार्क फैक्ट्रियां” अब सोशियोलॉजिकल और इकोनॉमिक लेजेंड बन गई हैं. ये फैक्ट्रियां चौबीसों घंटे पूरी तरह से ऑटोमेटेड स्केल पर भारी मात्रा में प्रोडक्ट बनाती हैं. इसमें ज़्यादातर इंसानी मेहनत आगे के रिसर्च और डेवलपमेंट, सेल्स और आफ़्टर सेल्स सर्विस, लॉजिस्टिक्स वगैरह में लगाई जाती है.

रिसोर्सेज के सबसे अच्छे इस्तेमाल के लिए यह जरूरी है कि सरकार सब्सिडी देने का तरीका बदले. मुफ़्त जमीन और सस्ती बिजली के बजाय, यह सबसे अच्छा है कि सरकारें सब्सिडी को खास सेक्टर्स के आधार पर कुछ खास पैरामीटर्स में इन्वेस्टमेंट से जोड़ें. ये वैल्यू एडिशन, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, इनोवेशन, R&D के साथ-साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से बनी चीजें या ऐसी ही चीजें हो सकती हैं, जो सस्टेनेबल हों.

पॉलिटिकल या इलेक्शन फंडिंग के मकसद से ऐसे मॉडल्स पर अच्छा पब्लिक पैसा खर्च करने का कोई मतलब नहीं है, जो भविष्य के ग्लोबल कॉम्पिटिटिव मार्केट में टिक नहीं पाएंगे. सबसे जरूरी बात यह है कि बड़ी कंपनियों के अलावा कैपेक्स को भी शामिल किया जाए, क्योंकि ज़्यादातर देशों में, बड़ी इकॉनमी सहित, लगभग 50-60% हिस्सा छोटे और मीडियम एंटरप्राइज (जिन्हें हम MSME सेक्टर कहते हैं) का होता है.

भारत के मामले में, लगभग 80% मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स फैमिली बिजनेस द्वारा चलाई जाती हैं. इसलिए, कुछ चुने हुए लोगों के बजाय उन बड़ी संख्या को सपोर्ट करना शायद बड़ी इकॉनमी और कंज्यूमर के लिए बेहतर होगा. यह ध्यान रखना जरूरी है कि अगर लेबर कम्प्लायंस कम कर दिए जाते हैं और टैक्स जैसे दूसरे एरिया में भरे जाने वाले फॉर्म सहित कम्प्लायंस की जरूरतें बढ़ा दी जाती हैं, तो कोई काम का मकसद पूरा नहीं होगा. बदलते माहौल में सरकार के लिए सपोर्ट के नए तरीकों पर सोचना फायदेमंद हो सकता है.

जैसे एक स्पेशल एक्सटेंशन सर्विस बनाना, जो बेरोजगार ग्रेजुएट्स को काम पर रखे, उन्हें कम्प्लायंस की जरूरतों की ट्रेनिंग दे, उन्हें पैसे दे और उन्हें कुछ समय (जैसे 3 से 4 साल) के लिए MSMEs की कम्प्लायंस की जरूरतों और उनसे जुड़ी जरूरतों में मदद करने के लिए भेजे. इससे वे बिना किसी समय और पैसे के इन्वेस्टमेंट के फॉर्मल सेक्टर की जरूरतों को पूरा कर पाएंगे. उस समय में MSME खुद अपनी कोर एक्टिविटीज पर ध्यान दे सकते हैं, जबकि ये सर्विस देने वालों को नौकरी मिलेगी और उन्हें कीमती अनुभव मिलेगा.

इन लाखों MSMEs या फैमिली ओन्ड बिजनेस को सर्विस देना पढ़े-लिखे युवाओं के लिए रोजगार का एक कीमती जरिया हो सकता है, जो अब YouTube देखने या रील बनाने में अपना समय बर्बाद कर रहे होंगे. यह ध्यान रखना जरूरी है कि सपोर्ट हमेशा ज़्यादा लोन/क्रेडिट ही नहीं होना चाहिए. इसके बजाय, यूनिट्स के स्टेबल होने तक कुछ जरूरी सर्विस देना सपोर्ट का एक बेहतर तरीका हो सकता है.

ये भी पढ़ें -