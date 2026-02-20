ETV Bharat / opinion

पैक्स सिलिका: क्या भारत केवल उपभोक्ता बनकर रह जाएगा या भविष्य की तकनीक का 'आर्किटेक्ट' बनेगा?

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव शुक्रवार, 20 फरवरी, 2026 को नई दिल्ली में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में भारत और अमेरिका के बीच पैक्स सिलिका घोषणा पर साइन करने के दौरान बोलते हुए. ( IANS )

नई दिल्ली में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 (India AI Impact Summit 2026) के दौरान अमेरिकी नेतृत्व वाले 'पैक्स सिलिका' (Pax Silica) गठबंधन में भारत का औपचारिक प्रवेश देश के तकनीकी और रणनीतिक भविष्य के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित होगा. अमेरिकी दूतावास के अनुसार, शुक्रवार 20 फरवरी को भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में भारत आधिकारिक तौर पर इस गठबंधन में शामिल हो गया है.

यह कदम केवल एक कूटनीतिक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह सुरक्षित और लचीली वैश्विक टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन बनाने में भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में वॉशिंगटन की मान्यता को दर्शाता है. इस गठबंधन में शामिल होकर भारत केवल एक बड़े उपभोक्ता बाजार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य के तकनीकी शासन के ढांचे को आकार देने में एक सक्रिय भागीदार की भूमिका निभाएगा.

यह अमेरिका द्वारा शुरू किया गया एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन है, जिसका मुख्य उद्देश्य उन्नत तकनीकों, विशेष रूप से सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन-आधारित हार्डवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बुनियादी ढांचे और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए भरोसेमंद वैश्विक सप्लाई चेन को सुरक्षित और मजबूत करना है. इसे दिसंबर 2025 में साझेदार देशों के एक समूह के साथ लॉन्च किया गया था ताकि लचीले और विश्वसनीय तकनीकी नेटवर्क बनाए जा सकें और किसी भी एक आपूर्तिकर्ता या भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी (जैसे चीन) पर अत्यधिक निर्भरता को कम किया जा सके.

अभी तक अमेरिका के नेतृत्व वाली इस पहल में शामिल होने वाले देशों में ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, सिंगापुर, इजरायल, नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और कतर शामिल हैं.

इस गठबंधन के मुख्य लक्ष्यों में तकनीकी सप्लाई चेन (विशेष रूप से सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण खनिजों) का विविधीकरण करना, एआई (AI) बुनियादी ढांचे और हार्डवेयर पर सहयोग और मानकों को एक समान बनाना, वैश्विक तकनीकी व्यापार और निर्भरता में तानाशाही शक्तियों के प्रभाव को कम करना और भागीदार देशों के बीच भरोसेमंद नवाचार इकोसिस्टम को बढ़ावा देना शामिल है.

पैक्स सिलिका (Pax Silica) में शामिल होना भारत को भविष्य के वैश्विक तकनीकी शासन ढांचे में एक सक्रिय हितधारक के रूप में स्थापित करता है. यह उन पुरानी धारणाओं को भी खारिज करता है कि भारत इस तरह के सुरक्षा-केंद्रित गठबंधनों से बाहर रहा है या पिछड़ गया है. नई दिल्ली का यह कदम ऐसे समय में आया है जब भारत घरेलू स्तर पर अपने सेमीकंडक्टर और एआई इकोसिस्टम को तेजी से विकसित कर रहा है और चिप निर्माण व एआई बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए सरकारी पहल कर रहा है.

पैक्स सिलिका में भागीदारी से भारत को उन्नत चिप तकनीकों और सहयोग तक आसान पहुंच, वैश्विक सप्लाई चेन में भारतीय कंपनियों की बेहतर स्थिति, अधिक विदेशी निवेश और सह-विकास के अवसर, साथ ही लॉजिस्टिक्स, विनिर्माण और महत्वपूर्ण इनपुट पर बेहतर समन्वय जैसे लाभ मिलेंगे. यह कदम भारत की उस महत्वाकांक्षा को मजबूती देता है जिसमें वह केवल असेंबली या टेस्टिंग बेस बनकर रहने के बजाय वैश्विक सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन का एक प्रमुख केंद्र बनना चाहता है.

पैक्स सिलिका (Pax Silica) को व्यापक रूप से महत्वपूर्ण तकनीक- खासकर चिप निर्माण, दुर्लभ खनिज, एआई कंप्यूटिंग और बुनियादी ढांचे में चीन के दबदबे को संतुलित करने की एक कोशिश के रूप में देखा जा रहा है. भारत की इस भागीदारी से अमेरिका और अन्य लोकतांत्रिक देशों के साथ उसके आर्थिक और तकनीकी संबंध और मजबूत होंगे.

यह बढ़ती वैश्विक भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच एक गहरे रणनीतिक जुड़ाव का संकेत है. साथ ही, यह वैश्विक तकनीकी मानदंडों और मानकों को तय करने में भारत की स्थिति को मजबूत करता है और भू-राजनीतिक तनावों के कारण सप्लाई चेन में होने वाली बाधाओं के प्रति भारत की निर्भरता को कम करने में मदद करता है.

भारत का इस गठबंधन में शामिल होना उसकी विदेश नीति के एक सूक्ष्म संतुलन को भी दर्शाता है-यानी अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए पश्चिमी देशों के साथ तकनीक के क्षेत्र में गहरा जुड़ाव रखना.

भू-राजनीतिक संकेतों से परे, इसके अन्य ठोस लाभ भी हैं. भारतीय सेमीकंडक्टर फैब्स (चिप बनाने वाली इकाइयां), एआई डेटा सेंटर और हाई-टेक आरएंडडी (R&D) हब वैश्विक निवेशकों के लिए और अधिक आकर्षक बन जाएंगे. यह साझेदारी चिप डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और उन्नत एआई बुनियादी ढांचे में ज्ञान साझा करने को बढ़ावा दे सकती है. भारत उन सहयोगात्मक ढांचों में शामिल हो सकता है जो सुरक्षित तकनीकी इकोसिस्टम के मानक तय करते हैं, जिन्हें अपनाकर घरेलू कंपनियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगी. यह अगली पीढ़ी की तकनीकों में तकनीकी संप्रभुता और आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता के भारत के नीतिगत लक्ष्यों को और मजबूत करता है.

'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' के दौरान भारत का इस गठबंधन में शामिल होना यह दर्शाता है कि कैसे तकनीकी सहयोग अब भारत-अमेरिका संबंधों का एक मुख्य स्तंभ बन रहा है, जो व्यापक रणनीतिक और आर्थिक संवादों का पूरक है. अब तकनीकी सहयोग द्विपक्षीय संबंधों से आगे बढ़कर बहुपक्षीय ढांचों तक फैल जाएगा. यह गठबंधन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षित सेमीकंडक्टर और भरोसेमंद टेक नेटवर्क जैसी साझा प्राथमिकताओं पर एक व्यवस्थित जुड़ाव प्रदान करता है, जो वैश्विक राजनीति में तेजी से आधारभूत बनते जा रहे हैं. यह इस धारणा को पुख्ता करता है कि भारत केवल एक बाजार नहीं है, बल्कि भविष्य की साझा तकनीक का एक सक्रिय निर्माता भी है.