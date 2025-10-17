ETV Bharat / opinion

भारत का अगला भ्रष्टाचार-विरोधी योद्धा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्या AI रोक पाएगा इंडिया में करप्शन!

जब एक रोबोट मंत्री बनता है: सितंबर 2025 में, अल्बानिया ने दुनिया को चौंका दिया, जब उसने पहली बार एआई कैबिनेट मंत्री, डिएला को नियुक्त किया. इसका नाम अल्बानियाई भाषा के शब्द "सूर्य" के नाम पर रखा गया है. डिएला कोई इंसान नहीं, बल्कि एक डिजिटल इकाई है, जो सीधे देश की शासन व्यवस्था से जुड़ी है. अपनी "पदोन्नति" से पहले ही, इसने 36,000 दस्तावेज़ों का प्रसंस्करण और 1,000 से ज़्यादा नागरिक सेवाओं का संचालन किया था. अब, इसे निविदाओं की निगरानी, ​​बढ़ी हुई लागतों पर अंकुश लगाने, मिलीभगत का पता लगाने और यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है कि खरीद पारदर्शी रहे.

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) का भ्रष्टाचार-विरोधी और सत्यनिष्ठा परिदृश्य (2024) इस बात पर जोर देता है कि सिर्फ़ तकनीक ही भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा सकती, जब तक कि उसके साथ नागरिक निगरानी और राजनीतिक इच्छाशक्ति न हो. लेकिन एक असहज सच्चाई यह है. समस्या तो सभी जानते हैं, फिर भी बहुत कम लोग इसका सामना करने के लिए आगे आते हैं. पुरानी कहावत है, "बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा?" भारत के मामले में, क्या यह नागरिक, नागरिक समाज या स्वयं प्रौद्योगिकी होगी?

चूंकि राज्य सरकारें लोगों के दैनिक जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं, इसलिए उनका भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है. इससे निपटने के लिए न केवल निगरानीकर्ताओं और तकनीक की आवश्यकता है, बल्कि जनमत निर्माण की भी आवश्यकता है. नागरिकों को पारदर्शी शासन की मांग करने, निगरानी कार्यक्रमों में भाग लेने और भ्रष्ट नेटवर्कों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.

मध्य प्रदेश में व्यापम भर्ती घोटाला, कर्नाटक और गोवा में अवैध खनन घोटाले, और बिहार और उत्तर प्रदेश में रेत माफिया दिखाते हैं कि स्थानीय भ्रष्टाचार राष्ट्रीय घोटालों जितना ही नुकसानदेह हो सकता है. यहां तक कि झारखंड या छत्तीसगढ़ में खाद्य राशन प्रणालियों में भी ऐसे फर्जी लाभार्थी देखे गए हैं, जो गरीबों के लिए निर्धारित संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं.

भ्रष्टाचार घर के करीब: ज़्यादातर सुर्खियां राष्ट्रीय स्तर के घोटालों को उजागर करती हैं, लेकिन ज़्यादातर भ्रष्टाचार घर के अंदर ही होता है. राज्य सरकारें, जो स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों और कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च को नियंत्रित करती हैं, अक्सर भ्रष्टाचार का केंद्र होती हैं.

लोकल सर्कल्स द्वारा 2023 में किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 10 में से 7 भारतीयों को बुनियादी सेवाओं तक पहुंचने के लिए रिश्वत देनी पड़ी या कनेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ा. आम नागरिकों के लिए, भ्रष्टाचार कोई अमूर्त मुद्दा नहीं है. यह रोजमर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है.

विश्व बैंक का अनुमान है कि भ्रष्टाचार के कारण भारत को हर साल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3% नुकसान होता है. ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी ने 2019 में अपनी रिपोर्ट में बताया था कि पिछले एक दशक में भारत को अवैध वित्तीय लेनदेन में सालाना 83 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान हुआ है. लेकिन यह सिर्फ़ बड़े घोटालों तक ही सीमित नहीं है.

हैदराबाद: भ्रष्टाचार लंबे समय से भारत के सबसे गहरे घावों में से एक रहा है. यह जनता के पैसे को बर्बाद करता है, विकास में देरी करता है और सरकार में नागरिकों के विश्वास को कम करता है. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के अनुसार, भारत 180 देशों में 93वें स्थान पर है - यह इस बात का प्रमाण है कि प्रगति तो हुई है, लेकिन भ्रष्टाचार अब भी अपनी जड़ें जमाए हुए है.

अल्बानिया के प्रधानमंत्री ने तो यहां तक घोषणा कर दी कि डिएला के नेतृत्व में, सार्वजनिक अनुबंध "100% भ्रष्टाचार मुक्त" होंगे. खरीद की शक्ति को मानव अधिकारियों से हटाकर एक भ्रष्टाचार-मुक्त एल्गोरिथम को सौंपकर, देश दशकों से चले आ रहे पक्षपात और भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने की उम्मीद कर रहा है.

अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां वर्षों से सरकारों से इस दिशा में आग्रह कर रही हैं. ओईसीडी ने कहा है कि "एआई-संचालित विश्लेषण खरीद में निगरानी में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है, जिससे मिलीभगत और धोखाधड़ी की गुंजाइश कम हो सकती है." विश्व बैंक का तर्क है कि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और कृत्रिम बुद्धिमत्ता "संवेदनशील निर्णयों में मानवीय विवेक को सीमित करते हैं. इससे किराया-मांग के जोखिम कम होते हैं." अल्बानिया ने बस वह कदम उठा लिया है, जिस पर बड़े देश अब भी बहस कर रहे हैं.

भारत के अरबों दांव पर: अगर 30 लाख की आबादी वाला देश शासन में एआई का प्रयोग कर सकता है, तो कल्पना कीजिए कि 1.4 अरब की आबादी वाले देश के लिए क्या दांव पर लगा होगा. भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का 20-22% सालाना सार्वजनिक खरीद पर खर्च करता है. लाखों करोड़ रुपये के हजारों अनुबंध. यहां एक छोटी सी चूक भी भारी नुकसान का कारण बन सकती है.

2जी स्पेक्ट्रम मामला, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला और हाल ही में हुआ ₹50,000 करोड़ का फर्जी जीएसटी चालान घोटाला इस बात की याद दिलाता है कि भ्रष्टाचार राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों को कैसे लूट रहा है. राज्य भी ऐसी ही कहानी बयां करते हैं. महाराष्ट्र में सिंचाई परियोजनाएं, पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला, या पंजाब में बिजली वितरण अनुबंध. मनरेगा के ऑडिट में फर्जी मजदूरों को भुगतान दिखाया गया, जबकि पीएम-किसान योजना में नकली लाभार्थियों की समस्या का सामना करना पड़ा.

और फिर भी, भारत के पास पहले से ही एआई-संचालित प्रणाली की नींव मौजूद है. पहचान के लिए आधार, कर डेटा के लिए जीएसटी, भुगतान के लिए यूपीआई और ई-खरीद पोर्टल. बस एक बुद्धिमान इंजन की कमी है, जो वास्तविक समय में सभी बिंदुओं को जोड़ सके.

जैसा कि संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (यूएनओडीसी) ने कहा है, "एआई और बिग डेटा एनालिटिक्स सरकारों को विशाल डेटासेट में ऐसे संदिग्ध पैटर्न का पता लगाने में सक्षम बनाते हैं, जिन्हें मानव ऑडिटर कभी पकड़ नहीं पाते."

सीमा पार नेपाल में, भ्रष्टाचार और कुशासन को लेकर हाल ही में लोगों की हताशा सड़कों पर उतर आई, जहाँ युवाओं के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन घातक रूप ले चुके हैं. भारत ऐसी अशांति का इंतज़ार नहीं कर सकता। एआई-आधारित पारदर्शिता को अभी अपनाने से जनता का गुस्सा चरम पर पहुँचने से पहले ही विश्वास बहाल हो सकता है.

क्या कर सकता है भारतीय भ्रष्टाचार-रोधी एआई

टेंडर वॉचडॉग - बढ़ी हुई बोलियों, कार्टेल व्यवहार या बार-बार जीतने वालों के लिए अनुबंधों की जांच करता है.

वेलफेयर गार्जियन - फर्जी या नकली लाभार्थियों की पहचान करता है.

टैक्स फ्रॉड डिटेक्टर - फर्जी फर्मों का पता लगाने के लिए जीएसटी, कॉर्पोरेट फाइलिंग और बैंकिंग डेटा की दोबारा जाँच करता है.

केस असिस्टेंट - जांच में तेजी लाने के लिए सीवीसी, सीएजी और लोकपाल के लिए विसंगति रिपोर्ट तैयार करता है.

सिटीजन डैशबोर्ड - विश्वास और जवाबदेही बनाने के लिए अनियमितताओं को सार्वजनिक रूप से साझा करता है.

विश्व बैंक के अनुसार, डिजिटल निगरानी के साथ खुले अनुबंधों से खरीद संबंधी नुकसान 30% तक कम हो सकते हैं. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी सरकारी अनुबंधों की एआई-आधारित निगरानी का समर्थन किया है, क्योंकि यह "भ्रष्टाचार-विरोधी कार्रवाई को दंड से रोकथाम की ओर ले जाएगा." भारत के लिए, इसका मतलब हो सकता है कि लीक को बड़े घोटालों में बदलने से पहले ही रोक दिया जाए.

आगे की चुनौतियां: एआई कोई जादू की छड़ी नहीं है. एल्गोरिदम उतने ही अच्छे होते हैं जितना कि उनमें डाला गया डेटा, और वे मौजूदा पूर्वाग्रहों को प्रतिबिंबित कर सकते हैं. गोपनीयता संबंधी चिंताएं वास्तविक हैं, और उचित जांच के बिना, एक शक्तिशाली प्रणाली निगरानी या राजनीतिक दुरुपयोग का साधन बन सकती है.

विशेषज्ञों का तर्क है कि एआई को स्वतंत्र निगरानी और पारदर्शिता के साथ मिलकर काम करना चाहिए। अन्यथा, भ्रष्टाचार नए रूपों में बदल सकता है. ओईसीडी इंटीग्रिटी आउटलुक (2024) में कहा गया है कि खरीद में एआई उपकरणों को अपनाने वाले देश "निष्पक्षता और दक्षता में मापनीय सुधार दिखाते हैं," लेकिन केवल तभी जब उन्हें स्पष्ट जवाबदेही नियमों के साथ जोड़ा जाए. यूएनडीपी भी इसी तरह चेतावनी देता है कि "एआई लेखा परीक्षकों के लिए एक बल गुणक है, संस्थागत अखंडता का प्रतिस्थापन नहीं."

एक डिजिटल सहयोगी: भारत ने दुनिया को पहले ही दिखा दिया है कि डिजिटल नवाचार क्या हासिल कर सकता है. UPI ने भुगतान को बदल दिया है, और आधार ने कल्याणकारी योजनाओं के दुरुपयोग पर लगाम लगाई है. भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए AI का इस्तेमाल अगला तार्किक कदम है.

एक AI भ्रष्टाचार-विरोधी प्रणाली मानवीय निगरानी की जगह नहीं लेगी, बल्कि उसे मज़बूत करेगी. यह अरबों डॉलर बचा सकती है, सेवाएं तेजी से प्रदान कर सकती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, सरकार में लोगों का विश्वास बहाल कर सकती है.

भ्रष्टाचार लंबे समय से भारत का "पुराना दुश्मन" रहा है. अब, AI के साथ, देश को आखिरकार एक नया शक्तिशाली सहयोगी मिल सकता है, लेकिन सवाल यह है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा—और कब? चाहे कोई भी हो, कार्रवाई का समय अभी है.