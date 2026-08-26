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रक्षा क्षेत्र में मजबूत होंगे रिश्ते! भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में हुई दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता का महत्व

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में हुई दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई.

India-New Zealand defence ties gain strategic heft in Indo-Pacific
न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रधानमंत्री मोदी (ANI)
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By Aroonim Bhuyan

Published : August 26, 2026 at 4:14 PM IST

9 Min Read
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नई दिल्ली: भारत और न्यूजीलैंड ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच रक्षा सहयोग का मतलब हिंद प्रशांत में एक और मिलिट्री ब्लॉक बनाना नहीं है. बल्कि, इसका महत्व ऐसी व्यावहारिक क्षमताएं और साझेदारी बनाना है जो इस इलाके को स्थिर, सुरक्षित और खुला रखने में मदद कर सकें.

ज्यादा समुद्री सहयोग, सैन्य लेनदेन और अंतरसंचालनीयता के जरिए, दोनों देश अपने आपसी रिश्ते को बड़े क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना में एक रचनात्मक योगदान के तौर पर पेश कर रहे हैं. मंगलवार को रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक, 24 अगस्त को भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता हुई.

रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और न्यूजीलैंड रक्षा मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी रिचर्ड श्मिट की सह-अध्यक्षता में हुई इस उच्चस्तरीय बातचीत में समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और पूरे रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने पर फोकस किया गया.

यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूजीलैंड दौरे के दौरान दोनों देशों द्वारा अपने आपसी रिश्ते को रणनीतिक साझेदारी (स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप) तक बढ़ाने और 2030 के लिए रोडमैप अपनाने के कुछ ही हफ्ते बाद हुई है. इसलिए, यह नई बातचीत दोनों देशों के बीच राजनीतिक समझ को लगातार सैन्य और समुद्री सहयोग में बदलने की कोशिश है.

बयान के मुताबिक, पिछले महीने समिट-लेवल की मीटिंग में बनाए गए शेयर्ड फ्रेमवर्क पर काम करते हुए, दोनों प्रतिनिधिमंडल ने नई रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए पूरी बातचीत की.

मंत्रालय ने कहा, "मुख्य एजेंडा भारत-न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी रोडमैप 2030 में बताए गए रणनीतिक टारगेट को लागू करने पर फोकस थे." "दोनों देशों ने एक फ्री, ओपन और इनक्लूसिव इंडो-पैसिफिक रीजन के लिए अपना कमिटमेंट दोहराया. प्रतिनिधिमंडल ने जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, क्रॉस-सर्विस पर्सनल एक्सचेंज और मैरीटाइम, एयर और लैंड यूनिट्स में डिफेंस स्टाफ कॉलेज पार्टनरशिप के जरिए सैन्य-से-सैन्य जुड़ाव को बढ़ाने के विकल्प पर विस्तार से समीक्षा की.

भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कार्रवाई योग्य रणनीतिक अभिसरण को और मजबूत करने के लिए न्यूजीलैंड डिफेंस फोर्स और रक्षा मंत्रालय के मुख्य नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी कीं.

मंत्रालय ने आगे कहा कि, प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा बल के उप प्रमुख, कमांडर संयुक्त बल न्यूजीलैंड और डिप्टी सेक्रेटरी क्षमता वितरण के साथ फायदेमंद बातचीत की." "ये मुलाकातें संयुक्त पूंजी खरीद अंतर्दृष्टि को तेज करने, परिचालन ढांचा का मेल करने और आने वाले कामों के लिए बिना रुकावट समन्वय पक्का करने पर फोकस थीं."

बयान में आगे कहा गया कि नियमित उच्च-स्तरीय बैठक मंत्री स्तरीय आदान-प्रदान के जरिए गति को तेज करने के आपसी समझौते के साथ खत्म हुई. दोनों देशों ने भरोसा जताया कि इस बातचीत के दौरान उठाए गए कदम रक्षा और सुरक्षा समन्वय को काफी बढ़ाएंगे, और इसे उनके द्विपक्षीय रिश्तों का एक अहम स्तंभ बनाएंगे.

इस साझेदारी का महत्व दिपक्षीय रक्षा संबंधों से कहीं आगे तक है. भारत और न्यूजीलैंड दोनों का सीधा दिलचस्पी एक मुक्त, खुला, समावेशी, शांतिपूर्ण और नियमों पर आधारित भारत-प्रशांत में है, जहां समुद्री रास्ते सुरक्षित रहें, अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान किया जाए और देश बिना किसी दबाव के अपने आर्थिक और सुरक्षा संबंधी दिलचस्पी को आगे बढ़ा सकें. उनका 2026 रणनीतिक ढांचा खास तौर पर रक्षा और सुरक्षा, समुद्री सहयोग और क्षेत्रीय और बहुपक्षीय समन्वय को लगातार एक्शन के क्षेत्र के तौर पर पहचानता है.

समुद्री पहलू खास तौर पर इसलिए जरूरी है क्योंकि दोनों देश समुद्री देश हैं जिनके हित बड़े भारत-प्रशांत तक फैले हुए हैं. भारत के लिए, हिंद महासागर और उससे आगे व्यापार, ऊर्जा सप्लाई और कनेक्टिविटी के लिए सुरक्षित समुद्री रास्ते बहुत जरूरी हैं. न्यूजीलैंड के लिए, बड़े इंडो-पैसिफिक (भारत-प्रशांत) में स्थिरता उसकी आर्थिक सुरक्षा और क्षेत्रीय जुड़ाव के लिए भी उतनी ही जरूरी है.

दोनों देशों ने पहले ही ऐसे तरीके बना लिए हैं जो इस सहयोग को व्यावहारिक रूप दे सकते हैं. जुलाई 2026 में संबंधों को आगे बढ़ाने के दौरान, भारत और न्यूजीलैंड ने एक समुद्री सहयोग व्यवस्था, हाइड्रोग्राफी और नॉटिकल कार्टोग्राफी पर एक व्यवस्था, और समुद्री क्षेत्र पर केंद्रित एक आपसी लॉजिस्टिक्स सपोर्ट व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए. वे एक समुद्री सुरक्षा वार्ता शुरू करने और द्विपक्षीय नौसैनिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने पर भी सहमत हुए.

भारत की हिंद-प्रशांत महासागर पहल (भारत के इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव) (IPOI) के समुद्री सुरक्षा स्तंभ में भाग लेने के न्यूजीलैंड के फैसले से सहयोग का दायरा और बढ़ गया है. दोनों देशों ने गैर-कानूनी, बिना रिपोर्ट की और बिना नियम के मछली पकड़ने से निपटने जैसे क्षेत्रों की पहचान की है. यह एक ऐसा मुद्दा है जो समुद्री शासन, समुद्री संसाधनों और तटीय समुदायों की आजीविका को प्रभावित करता है.

नवीनतम रक्षा रणनीतिक वार्ता इसलिए जरूरी है क्योंकि यह रणनीतिक इरादे को नियमित सैन्य जुड़ाव में बदलने पर फोकस करता है. दोनों पक्षों ने संयुक्त अभ्यास, व्यक्तिगत आदान-प्रदान और रक्षा स्टाफ कॉलेज साझेदारी पर चर्चा की, जिसमें समुद्री, हवाई और जमीनी सेनाएं शामिल थीं.

इस तरह की बातचीत से दोनों देशों को कोई औपचारिक सैन्य गठबंधन बनाने की जरूरत के बिना एक साथ काम करने की क्षमता बन सकती है. नियमित ट्रेनिंग और एक्सचेंज से अधिकारी एक-दूसरे के परिचालन प्रक्रिया, संचार और फैसले लेने के ढांचे को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं. समय के साथ, यह समुद्री इमरजेंसी, मानवीय सहायता और आपदा राहत ऑपरेशन और दूसरे मल्टीनेशनल मिशन के दौरान सहयोग को और असरदार बना सकता है.

इस तरह के जुड़ाव के लिए रिश्ते में पहले से ही एक नींव है. भारत और न्यूजीलैंड ने मार्च 2025 में अपने रक्षा सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे रक्षा रणनीति, डायलॉग, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और ट्रेनिंग में सहयोग सहित नियमित रक्षा जुड़ाव के लिए एक ढांचा बना. पहला रक्षा रणनीतिक वार्ता बाद में अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुआ.

दोनों देशों ने बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा कोशिशों में भी हिस्सा लिया है. भारत और न्यूजीलैंड ने कंबाइंड टास्क फोर्स 150 में एक साथ काम किया, जिसमें न्यूजीलैंड ने कमांड संभाली और भारत 2025 में डिप्टी कमांडर के तौर पर काम करेगा. मिशन का फोकस नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग, आतंकवाद और दूसरी गैर-कानूनी समुद्री गतिविधियों का मुकाबला करने पर था. ऐसा अनुभव दिखाता है कि कैसे द्विपक्षीय रक्षा संबंध बड़े क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा कोशिशों में योगदान दे सकते हैं.

भारत-न्यूजीलैंड के बीच रक्षा सहयोग का एक बड़ा कूटनीतिक महत्व भी है. एक स्थिर भारत-प्रशांत सिर्फ सैन्य क्षमता पर ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कानून और माने हुए समुद्री नियमों के पालन पर भी निर्भर करता है.

दोनों देशों ने नियमों पर आधारित इंडो-पैसिफिक और IPOI के समुद्री-सुरक्षा पिलर के तहत सहयोग का साफ तौर पर समर्थन किया है. उनके 2030 के रोडमैप में यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी (UNCLOS) समेत अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार शांतिपूर्ण विवाद समाधान के लिए भी समर्थन की बात कही गई है.

भारत के लिए, न्यूजीलैंड के साथ करीबी रिश्ते उसके भारत-प्रशांत रिश्तों के नेटवर्क में एक और जरूरी साझेदार जोड़ते हैं. भारत ने इस इलाके के देशों के साथ व्यावहारिक बचाव और समुद्री सहयोग को तेजी से आगे बढ़ाया है, जिसमें ट्रीटी-आधारित गठबंधन के बजाय इंटरऑपरेबिलिटी, इन्फ़ॉर्मेशन शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और समुद्री सुरक्षा पर जोर दिया गया है.

न्यूज़ीलैंड के लिए, भारत के साथ गहरा जुड़ाव हिंद महासागर के बारे में अपनी समझ को मजबूत करने और अपनी भारत-प्रशांत प्राथमिकताओं और एक बड़ी क्षेत्रीय ताकत के बीच बेहतर कनेक्टिविटी बनाने का मौका देता है. न्यूजीलैंड की सरकार ने भारत को एक रणनीतिक प्राथमिकता बताया है और एक स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध भारत और प्रशांत को साझा हित के रूप में पहचाना है.

रणनीतिक मामलों के जानकार और नई दिल्ली स्थित इमेजइंडिया थिंक टैंक के अध्यक्ष रोबिंदर सचदेव ने इस बात की ओर इशारा किया कि न्यूजीलैंड भारत को सबसे दक्षिणी भारत-प्रशांत तक पहुंच देता है.

सचदेव ने ईटीवी भारत को बताया, "न्यूजीलैंड का प्रशांत द्वीप देशों में क्षेत्रीय प्रभाव है." "इससे हमें दक्षिणी पैसिफिक के द्वीप देशों के साथ हमारी पहुंच के मामले में वहां तालमेल मिलता है. फिर, भारतीय नौसेना अपने ऑपरेशन और आपदा प्रबंधन को बढ़ा सकती है और दक्षिण तक पहुंच सकती है." उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड काफी उन्नत टेक्नोलॉजी वाला देश है और रक्षा सहयोग के हिस्से के रूप में ज्ञान का आदान-प्रदान हो सकता है.

सचदेव ने आगे कहा, "इसके अलावा, न्यूजीलैंड भारतीय रक्षा उपकरणों के निर्यात के लिए एक बाजार हो सकता है." पिछले दो सालों में भारत-न्यूजीलैंड के रक्षा रिश्तों में जो बदलाव आया है, 2025 रक्षा सहयोग समझौता ज्ञापन से लेकर, पहले रणनीतिक वार्ता, 2026 रणनीतिक साझेदारी और नए समुद्री इंतजाम तक, यह दिखाता है कि यह कभी-कभी होने वाले जुड़ाव से ज्यादा संस्थागत रिश्ते की ओर बढ़ रहा है.

दूसरा, रक्षा रणनीतिक वार्ता इसलिए जरूरी है क्योंकि यह एक बड़ा सैन्य पुनर्व्यवस्था नहीं दिखाता, बल्कि इसलिए कि यह दोनों देशों के नए रणनीतिक प्रतिबद्धता को व्यवस्थित तरीके से लागू करने का एक तरीका देता है.

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