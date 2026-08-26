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रक्षा क्षेत्र में मजबूत होंगे रिश्ते! भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में हुई दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता का महत्व

नई दिल्ली: भारत और न्यूजीलैंड ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच रक्षा सहयोग का मतलब हिंद प्रशांत में एक और मिलिट्री ब्लॉक बनाना नहीं है. बल्कि, इसका महत्व ऐसी व्यावहारिक क्षमताएं और साझेदारी बनाना है जो इस इलाके को स्थिर, सुरक्षित और खुला रखने में मदद कर सकें.

ज्यादा समुद्री सहयोग, सैन्य लेनदेन और अंतरसंचालनीयता के जरिए, दोनों देश अपने आपसी रिश्ते को बड़े क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना में एक रचनात्मक योगदान के तौर पर पेश कर रहे हैं. मंगलवार को रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक, 24 अगस्त को भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता हुई.

रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और न्यूजीलैंड रक्षा मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी रिचर्ड श्मिट की सह-अध्यक्षता में हुई इस उच्चस्तरीय बातचीत में समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और पूरे रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने पर फोकस किया गया.

यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूजीलैंड दौरे के दौरान दोनों देशों द्वारा अपने आपसी रिश्ते को रणनीतिक साझेदारी (स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप) तक बढ़ाने और 2030 के लिए रोडमैप अपनाने के कुछ ही हफ्ते बाद हुई है. इसलिए, यह नई बातचीत दोनों देशों के बीच राजनीतिक समझ को लगातार सैन्य और समुद्री सहयोग में बदलने की कोशिश है.

बयान के मुताबिक, पिछले महीने समिट-लेवल की मीटिंग में बनाए गए शेयर्ड फ्रेमवर्क पर काम करते हुए, दोनों प्रतिनिधिमंडल ने नई रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए पूरी बातचीत की.

मंत्रालय ने कहा, "मुख्य एजेंडा भारत-न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी रोडमैप 2030 में बताए गए रणनीतिक टारगेट को लागू करने पर फोकस थे." "दोनों देशों ने एक फ्री, ओपन और इनक्लूसिव इंडो-पैसिफिक रीजन के लिए अपना कमिटमेंट दोहराया. प्रतिनिधिमंडल ने जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, क्रॉस-सर्विस पर्सनल एक्सचेंज और मैरीटाइम, एयर और लैंड यूनिट्स में डिफेंस स्टाफ कॉलेज पार्टनरशिप के जरिए सैन्य-से-सैन्य जुड़ाव को बढ़ाने के विकल्प पर विस्तार से समीक्षा की.

भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कार्रवाई योग्य रणनीतिक अभिसरण को और मजबूत करने के लिए न्यूजीलैंड डिफेंस फोर्स और रक्षा मंत्रालय के मुख्य नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी कीं.

मंत्रालय ने आगे कहा कि, प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा बल के उप प्रमुख, कमांडर संयुक्त बल न्यूजीलैंड और डिप्टी सेक्रेटरी क्षमता वितरण के साथ फायदेमंद बातचीत की." "ये मुलाकातें संयुक्त पूंजी खरीद अंतर्दृष्टि को तेज करने, परिचालन ढांचा का मेल करने और आने वाले कामों के लिए बिना रुकावट समन्वय पक्का करने पर फोकस थीं."

बयान में आगे कहा गया कि नियमित उच्च-स्तरीय बैठक मंत्री स्तरीय आदान-प्रदान के जरिए गति को तेज करने के आपसी समझौते के साथ खत्म हुई. दोनों देशों ने भरोसा जताया कि इस बातचीत के दौरान उठाए गए कदम रक्षा और सुरक्षा समन्वय को काफी बढ़ाएंगे, और इसे उनके द्विपक्षीय रिश्तों का एक अहम स्तंभ बनाएंगे.

इस साझेदारी का महत्व दिपक्षीय रक्षा संबंधों से कहीं आगे तक है. भारत और न्यूजीलैंड दोनों का सीधा दिलचस्पी एक मुक्त, खुला, समावेशी, शांतिपूर्ण और नियमों पर आधारित भारत-प्रशांत में है, जहां समुद्री रास्ते सुरक्षित रहें, अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान किया जाए और देश बिना किसी दबाव के अपने आर्थिक और सुरक्षा संबंधी दिलचस्पी को आगे बढ़ा सकें. उनका 2026 रणनीतिक ढांचा खास तौर पर रक्षा और सुरक्षा, समुद्री सहयोग और क्षेत्रीय और बहुपक्षीय समन्वय को लगातार एक्शन के क्षेत्र के तौर पर पहचानता है.

समुद्री पहलू खास तौर पर इसलिए जरूरी है क्योंकि दोनों देश समुद्री देश हैं जिनके हित बड़े भारत-प्रशांत तक फैले हुए हैं. भारत के लिए, हिंद महासागर और उससे आगे व्यापार, ऊर्जा सप्लाई और कनेक्टिविटी के लिए सुरक्षित समुद्री रास्ते बहुत जरूरी हैं. न्यूजीलैंड के लिए, बड़े इंडो-पैसिफिक (भारत-प्रशांत) में स्थिरता उसकी आर्थिक सुरक्षा और क्षेत्रीय जुड़ाव के लिए भी उतनी ही जरूरी है.

दोनों देशों ने पहले ही ऐसे तरीके बना लिए हैं जो इस सहयोग को व्यावहारिक रूप दे सकते हैं. जुलाई 2026 में संबंधों को आगे बढ़ाने के दौरान, भारत और न्यूजीलैंड ने एक समुद्री सहयोग व्यवस्था, हाइड्रोग्राफी और नॉटिकल कार्टोग्राफी पर एक व्यवस्था, और समुद्री क्षेत्र पर केंद्रित एक आपसी लॉजिस्टिक्स सपोर्ट व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए. वे एक समुद्री सुरक्षा वार्ता शुरू करने और द्विपक्षीय नौसैनिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने पर भी सहमत हुए.

भारत की हिंद-प्रशांत महासागर पहल (भारत के इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव) (IPOI) के समुद्री सुरक्षा स्तंभ में भाग लेने के न्यूजीलैंड के फैसले से सहयोग का दायरा और बढ़ गया है. दोनों देशों ने गैर-कानूनी, बिना रिपोर्ट की और बिना नियम के मछली पकड़ने से निपटने जैसे क्षेत्रों की पहचान की है. यह एक ऐसा मुद्दा है जो समुद्री शासन, समुद्री संसाधनों और तटीय समुदायों की आजीविका को प्रभावित करता है.