प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान भारत और न्यूजीलैंड ने समुद्री सुरक्षा साझेदारी को और गहरा किया
तीन समुद्री समझौतों से साउथ पैसिफिक में भारत का जुड़ाव और गहरा होगा.
Published : July 12, 2026 at 10:42 AM IST
नई दिल्ली: जैसे-जैसे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा तेज होती जा रही है, भारत और न्यूजीलैंड ने तीन समझौतों के माध्यम से अपनी समुद्री साझेदारी को संस्थागत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. ये समुद्री सुरक्षा और हाइड्रोग्राफी से लेकर पारस्परिक रसद समर्थन तक के क्षेत्रों में रक्षा सहयोग को गहरा करता है.
ऑकलैंड में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके न्यूज़ीलैंड के समकक्ष क्रिस्टोफर लक्सन के बीच हुई द्विपक्षीय शिखर बैठक के बाद साइन किए गए ये एग्रीमेंट, बिना किसी फॉर्मल मिलिट्री अलायंस के सिग्नल के, एक फ्री, ओपन और रूल्स-बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर को सेफ रखने के लिए दोनों डेमोक्रेसी के बीच बढ़ते कन्वर्जन को दिखाते हैं.
भारत के रक्षा मंत्रालय और न्यूज़ीलैंड डिफेंस फोर्स के बीच मैरीटाइम कोऑपरेशन पर एक मेमोरेंडम ऑफ़ अरेंजमेंट, बातचीत, कोऑर्डिनेशन, जानकारी के लेन-देन और जॉइंट एक्टिविटीज़ के जरिए इंडो-पैसिफिक में बेहतर मैरीटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क बनाता है.
हाइड्रोग्राफी और नॉटिकल कार्टोग्राफी के मामलों में कोऑपरेशन से जुड़ा एक इम्प्लीमेंटेशन अरेंजमेंट, नेविगेशनल चार्ट के जॉइंट प्रोडक्शन, हाइड्रोग्राफिक डेटा शेयरिंग, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के जरिए हाइड्रोग्राफिक कोऑपरेशन को मजबूत करता है.
इंडियन नेवी और न्यूज़ीलैंड डिफेंस फोर्स के बीच आपसी लॉजिस्टिक्स सपोर्ट देने से जुड़ा एक अरेंजमेंट, मंज़ूर एक्टिविटीज और ऑपरेशन्स के दौरान इंडियन नेवी और न्यूजीलैंड डिफेंस फोर्स के बीच आपसी लॉजिस्टिक्स सपोर्ट को आसान बनाता है.
पीएम मोदी ने डेलीगेशन लेवल की बातचीत के दौरान अपनी शुरुआती बातों में कहा, 'डेमोक्रेटिक वैल्यूज में हमारा पक्का यकीन हमें नैचुरल पार्टनर बनाता है. हम सच में एक-दूसरे के लिए बने हैं. इसके अलावा दो समुद्री देशों के तौर पर हमारा करीबी सहयोग इंडो-पैसिफिक को नई ताकत देता है और हमारी पार्टनरशिप शांति के हमारे साझा लक्ष्यों को पाने में नई एनर्जी डाल सकती है.'
बाइलेटरल समिट के बाद जारी एक जॉइंट स्टेटमेंट के मुताबिक, प्रधानमंत्रियों ने कहा कि भारत और न्यूज़ीलैंड, समुद्री देशों के तौर पर एक आज़ाद, खुले, शांतिपूर्ण और खुशहाल इंडो-पैसिफिक में दिलचस्पी रखते हैं. बयान में लिखा, 'वे इसलिए समुद्री सहयोग को मज़बूत करने पर सहमत हुए, जिसमें हाल ही में हुए मैरीटाइम कोऑपरेशन अरेंजमेंट (MCA), हाइड्रोग्राफी और नॉटिकल कार्टोग्राफी के मामलों में सहयोग पर एक इम्प्लीमेंटिंग अरेंजमेंट, और समुद्री डोमेन पर फोकस करने वाला एक म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट अरेंजमेंट शामिल है. उन्होंने एमसीए के हिस्से के तौर पर बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज़ समेत नेवल एक्टिविटीज का भी स्वागत किया.'
भारत ने इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव के तहत मैरीटाइम सिक्योरिटी को अपने प्रायोरिटी पिलर के तौर पर न्यूज़ीलैंड के नॉमिनेशन का भी स्वागत किया, और दोनों पक्ष इस पिलर के तहत खास कोऑपरेशन एक्टिविटीज को एक्सप्लोर करने पर सहमत हुए. बयान में आगे कहा गया, 'वे कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज को मज़बूत करने के लिए एक सालाना मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग शुरू करने पर भी सहमत हुए.'
तीनों एग्रीमेंट मैरीटाइम कोऑपरेशन के अलग-अलग पहलुओं को कवर करके एक-दूसरे को पूरा करते हैं. अलग-अलग इनिशिएटिव के बजाय, वे मिलकर लगातार मैरीटाइम कोऑपरेशन के लिए एक इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर बनाते हैं. ये एग्रीमेंट इंडो-पैसिफिक के भारत के विजन को मजबूत करते हैं, जैसा कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स (MAHASAGAR), इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव (IPOI), और मैरीटाइम विजन 2030 जैसे इनिशिएटिव के जरिए बताया गया है.
पारंपरिक रूप से भारत का समुद्री जुड़ाव हिंद महासागर क्षेत्र, दक्षिण-पूर्व एशिया और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित रहा है. न्यूज़ीलैंड भारत को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार प्रदान करता है, जो दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में अपने जुड़ाव को और गहरा करता है.
यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि दक्षिण प्रशांत क्षेत्र बढ़ते रणनीतिक मुकाबले का क्षेत्र बनता जा रहा है, चीन का प्रभाव प्रशांत द्वीप देशों के बीच काफी बढ़ गया है, और समुद्री बुनियादी ढांचा और नौसेना की पहुंच प्रमुख भू-राजनीतिक मुद्दे बन गए हैं.
न्यूजीलैंड के साथ मिलकर काम करने से भारत को सैन्य मुकाबले में पड़े बिना ओशिनिया में अपनी डिप्लोमैटिक और समुद्री मौजूदगी बढ़ाने में मदद मिलती है. समझौतों के सबसे महत्वपूर्ण नतीजों में से एक समुद्री क्षेत्र के बारे में बेहतर जागरूकता है. समुद्री सहयोग व्यवस्था अवैध मछली पकड़ने, समुद्री डकैती, समुद्री आतंकवाद, तस्करी अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध, संदिग्ध जहाजों की गतिविधियों और मानवीय आपात स्थितियों की बेहतर निगरानी में योगदान दे सकती है.
जैसे-जैसे समुद्री खतरे तेजी से राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर रहे हैं, सूचना-साझाकरण सबसे मूल्यवान रणनीतिक संपत्तियों में से एक बन गया है. हाइड्रोग्राफी एग्रीमेंट टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसका स्ट्रेटेजिक महत्व काफी है. हाइड्रोग्राफिक सहयोग में सीबेड मैपिंग, कोस्टल सर्वे, नेविगेशनल चार्ट बनाना, नॉटिकल कार्टोग्राफी और ओशनोग्राफिक डेटा कलेक्शन शामिल है.
ये एक्टिविटीज सुरक्षित नेविगेशन, नेवल ऑपरेशन, कमर्शियल शिपिंग, सबमरीन केबल प्रोटेक्शन, डिज़ास्टर रिस्पॉन्स और ऑफशोर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए जरूरी है. इंडियन नेवी के हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट के जरिए भारत के पास काफी एक्सपर्टीज है, जिसने इंडियन ओशन के कई देशों की मदद की है.
लॉजिस्टिक्स सपोर्ट अरेंजमेंट स्ट्रेटेजिक रूप से सबसे अहम एग्रीमेंट्स में से एक है. ऐसे अरेंजमेंट्स आम तौर पर रीफ्यूलिंग, रीप्लेनिशमेंट, रिपेयर, मेंटेनेंस, मेडिकल सपोर्ट, सप्लाई और पोर्ट सर्विसेज के लिए आपसी एक्सेस की इजाजत देते हैं.
हालांकि मिलिट्री अलायंस के बराबर नहीं, लेकिन लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को काफी बेहतर बनाते हैं. भारत ने एंटी-पायरेसी डिप्लॉयमेंट, इवैक्युएशन मिशन, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, हाइड्रोग्राफिक सपोर्ट और पार्टनर देशों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग के जरिए हिंद महासागर में खुद को एक 'नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर' के तौर पर तेजी से पेश किया है.
पूर्व भारतीय डिप्लोमैट अमित दासगुप्ता, जिन्होंने इंडो-पैसिफिक में बड़े पैमाने पर काम किया है और इस क्षेत्र में उनकी गहरी दिलचस्पी है, के अनुसार, न्यूज़ीलैंड के साथ समुद्री एग्रीमेंट बहुत लॉजिकल हैं. दासगुप्ता ने ईटीवी भारत को बताया, 'आप ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसे एग्रीमेंट नहीं कर सकते और न्यूजीलैंड को बाहर नहीं रख सकते, क्योंकि आप जानते हैं, आम तौर पर उस क्षेत्र में, जिसे एएनजेड कहा जाता है, वे एक साथ मिलकर काम करते हैं. यह एक अच्छी बात है. और इसलिए, यह एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो-पैसिफिक पर प्रधानमंत्री की पर्सनल पहल को मजबूत करता है.
इस बारे में उन्होंने म्यांमार के प्रेसिडेंट मिन आंग ह्लाइंग के हाल के भारत दौरे और पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद के दौरों से पहले इंडोनेशिया दौरे का ज़िक्र किया. दासगुप्ता ने कहा, 'विदेश मंत्रालय की मजबूत पहल इंडो-पैसिफिक में भारत की दिलचस्पी दिखाती है और हम इसे स्ट्रेटेजिक महत्व का इलाका और क्षेत्र कैसे मानते हैं. इसलिए, इसमें स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए. और पानी में स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी तभी आ सकती है जब आपके पास मैरीटाइम सिक्योरिटी हो.'
उन्होंने कहा, 'भारत की हमेशा से हिंद महासागर में दिलचस्पी रही है, लेकिन फिर लोग पैसिफिक क्षेत्र में भारत की बढ़ती दिलचस्पी के बारे में बात कर रहे थे. उन्होंने कहा, 'यह हिंद महासागर और पैसिफिक महासागर दोनों का संगम है क्योंकि आप इसे एक लगातार बहने वाले बहाव के रूप में देखते हैं. आप हिंद महासागर को देखे बिना पैसिफिक को नहीं देख सकते. आप हिंद महासागर को देखकर पैसिफिक को नजरअंदाज नहीं कर सकते. इसलिए, यह एक लगातार बहने वाला बहाव है क्योंकि आपके समुद्री व्यापार को पैसिफिक और हिंद महासागर से होकर गुज़रना होगा.'
शिलांग के एशियन कॉन्फ्लुएंस थिंक टैंक के फेलो और इंडो-पैसिफिक मामलों के एक्सपर्ट के. योमे के मुताबिक, शनिवार के तीन एग्रीमेंट का मतलब है कि भारत एक फ्री और ओपन इंडो-पैसिफिक के लिए कमिटमेंट को फिर से पक्का करता है.
योमे ने कहा, 'यह बात कि भारत इंडो-पैसिफिक में अलग-अलग देशों के साथ पार्टनरशिप बना रहा है, यह पक्का इस बात का संकेत है कि नई दिल्ली आज इस इलाके में कानून का राज पक्का करने के मामले में लीडरशिप ले रही है और अपने दोस्तों और एक जैसी सोच वाले देशों के साथ पार्टनरशिप में इस इलाके में सिक्योरिटी देने के मामले में भी बड़ी भूमिका निभा रही है.'
उन्होंने कहा कि इस मामले में खासकर इस इलाके में बदलती जियोपॉलिटिक्स में एक और दिलचस्प बात यह भी है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के तहत अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन में अनिश्चितता रही है. योम ने कहा, 'इससे इस इलाके के ये देश अनिश्चितता के प्रति कमजोर हो गए हैं. वॉशिंगटन से पैदा हो रही अनिश्चितता के कारण, इंडो-पैसिफिक के देशों को सुरक्षा में शामिल होने के लिए अलग-अलग तरीकों पर गौर करने की जरूरत है और इसमें भारत ने इस इलाके में नए सुरक्षा सहयोग को बनाने में खुद को एक अहम पिलर के तौर पर स्थापित किया है.'
इस सिलसिले में उन्होंने ट्रंप के हाल के चीन दौरे के दौरान जी2 की बात करने और अमेरिका के इंडो-पैसिफिक कमांड से पैसिफिक कमांड पर वापस लौटने का भी जिक्र किया. योम ने कहा, 'न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर के बीच में है. अब, यह बात कि भारत न्यूजीलैंड के साथ रक्षा संबंध बना रहा है या मज़बूत कर रहा है, यह भी बताता है कि भारत अब सिर्फ़ हिंद महासागर या पड़ोस तक ही सीमित नहीं है.'
कुल मिलाकर शनिवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच साइन किए गए तीन समुद्री समझौते मिलकर भारत-न्यूज़ीलैंड के समुद्री रिश्तों में एक बड़ा बदलाव लाते हैं. स्ट्रेटेजिक बातचीत, हाइड्रोग्राफिक सहयोग और आपसी लॉजिस्टिक सपोर्ट को मिलाकर, ये एक टिकाऊ समुद्री पार्टनरशिप की नींव रखते हैं जो ऑपरेशनल इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाती है, समुद्री डोमेन के बारे में जागरूकता को मजबूत करती है और क्षेत्रीय लचीलापन बेहतर बनाती है.
दोनों देशों के फ़ायदों के अलावा ये व्यवस्थाएँ एक बड़े इंडो-पैसिफिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में योगदान देती हैं जो नियमों पर आधारित समुद्री व्यवस्था, क्षमता निर्माण और पारंपरिक और गैर-पारंपरिक दोनों तरह की चुनौतियों के लिए मिलकर जवाब देने पर केंद्रित है.
भारत के लिए ये समझौते इंडो-पैसिफिक में एक बड़ी समुद्री ताकत और पसंदीदा सिक्योरिटी पार्टनर बनने की उसकी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाते हैं, साथ ही न्यूजीलैंड को स्थिरता, कनेक्टिविटी और सुरक्षित समुद्री रास्ते बनाए रखने के लिए कमिटेड एक अहम क्षेत्रीय हिस्सेदार के साथ जुड़ाव को गहरा करने में मदद करते हैं.
(डिस्क्लेमरः इस आर्टिकल में दिए गए फैक्ट्स और राय लेखक के हैं और ETV भारत के विचारों को नहीं दिखाते हैं.)