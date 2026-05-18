डच तकनीक से थमेगी बाढ़ की विभीषिका: भारत-नीदरलैंड आए साथ
जलवायु परिवर्तन और पानी की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए भारत-नीदरलैंड के बीच एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन एक अहम मुद्दा बन गया है.
Published : May 18, 2026 at 3:15 PM IST
नई दिल्लीः जब भारत और नीदरलैंड जल क्षेत्र में अपनी 'रणनीतिक साझेदारी' (Strategic Partnership) को आगे बढ़ाने और इसका विस्तार करने पर सहमत हुए, तो यह एक तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के सामान्य विस्तार से कहीं बढ़कर था.
नई दिल्ली के लिए, यह साझेदारी बाढ़ नियंत्रण, डेल्टा प्रबंधन और शहरी जल संरक्षण के क्षेत्रों में दुनिया की सबसे आधुनिक और बेहतरीन तकनीकों तक पहुंच प्रदान करती है. वहीं, द हेग (नीदरलैंड की सरकार) के लिए, यह भारत जैसे दुनिया के सबसे जटिल और बड़े नदी बेसिन तथा तटीय प्रबंधन परिदृश्य पर अपने दशकों पुराने जल इंजीनियरिंग कौशल को आजमाने का एक बेहतरीन मौका है.
शनिवार को द हेग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के पीएम रॉब जेटन के बीच हुई द्विपक्षीय शिखर बैठक के बाद 'भारत-नीदरलैंड रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा (2026-2030)' जारी की गई. इसके अनुसार, भारत और नीदरलैंड ने मार्च 2022 में हस्ताक्षरित जल रणनीतिक साझेदारी को नया रूप देने की अपनी साझा इच्छा जताई, जो मार्च 2027 तक प्रभावी है. साथ ही, जल क्षेत्र पर बने 'मंत्रिस्तरीय संयुक्त कार्य समूह' के माध्यम से इसकी प्रगति की समीक्षा करने की भी बात कही.
Accompanied by PM Rob Jetten, Prime Minister @narendramodi visited the Afsluitdijk and learnt about the Netherlands' pioneering work in water resources management.— PMO India (@PMOIndia) May 17, 2026
He highlighted India's efforts to adopt modern technology for irrigation, flood control and inland waterways.
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दोनों देश इन बातों पर मिलकर काम करने के लिए सहमत हुए हैं:
- जल प्रबंधन और गंगा बेसिन: एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन, तटीय क्षेत्र प्रबंधन, शहरी जल प्रबंधन, बाढ़ से सुरक्षा, नदी बेसिन प्रबंधन और गंगा बेसिन में पानी की गुणवत्ता व उपलब्धता को टिकाऊ (सस्टेनेबल) बनाने में सहयोग बढ़ाना.
- क्लीन गंगा मिशन और स्टार्टअप्स: 'नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा' के साथ मिलकर 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन Water' का लाभ उठाना, ताकि ज्ञान और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर इसके मौजूदा कामों को मदद मिल सके.
- शहरी नदियों का विकास: भारत के तय शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं बनाने में सहायता करना. इसके लिए 'शहरी नदी प्रबंधन योजना' और 'वॉटर एज़ लीवरेज' के तरीकों को बढ़ावा देकर प्रोजेक्ट्स के जरिए लागू करना, जिससे 'वॉटर एक्शन एजेंडा' के साझा संकल्प को पूरा किया जा सके.
- आपदा से सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर: भारत की अगुवाई वाले वैश्विक संगठन 'कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर' (CDRI) के माध्यम से, भारत और दुनिया भर में आपदाओं को झेलने में सक्षम शहरी जल बुनियादी ढांचे को विकसित और मजबूत करना.
बैठक के बाद जारी एक अलग संयुक्त बयान के अनुसार, "दोनों नेताओं ने जल क्षेत्र की रणनीतिक साझेदारी के तहत हुई प्रगति की सराहना की. इस साझेदारी में भारत की पानी से जुड़ी जरूरतों और नीदरलैंड के हुनर व अनुभव का बेहतरीन तालमेल देखने को मिला है.
बयान में आगे कहा गया, "दोनों प्रधानमंत्रियों ने पानी और नदी प्रबंधन के क्षेत्र में किए जा रहे साझा प्रयासों की तारीफ की. इसमें 'नमामि गंगे मिशन' में साझेदारी, 'वॉटर एज लीवरेज' तकनीक के साथ मिलकर 'शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं' के ज़रिए मौसम के बदलावों से निपटने के लिए शहरी जल प्रबंधन, डेल्टा प्रबंधन, पानी की गुणवत्ता का रखरखाव, गंदे पानी का दोबारा इस्तेमाल और पानी की नई तकनीकों को अपनाना शामिल है. दोनों नेताओं ने सुरक्षित साफ-सफाई (सैनिटेशन) और सभी तक साफ पानी की पहुंच पर ज़ोर दिया. साथ ही, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पानी और स्वच्छता (WASH) से जुड़े विकास कार्यों के लिए नीदरलैंड द्वारा दिए जा रहे वित्तीय सहयोग को सराहा, जो भारत के 'स्वच्छ भारत मिशन' के लक्ष्यों के अनुकूल है."
रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने डच पीएम जेट्टन के साथ नीदरलैंड के प्रसिद्ध जल प्रबंधन ढांचे 'अफस्लूटडाइक' (Afsluitdijk) का दौरा किया. विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "यह दौरा आधुनिक जल प्रबंधन समाधानों, जलवायु लचीलेपन और टिकाऊ बुनियादी ढांचे के प्रति दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है."
विज्ञप्ति के अनुसार, "अफस्लूटडाइक एक 32 किलोमीटर लंबा बांध और जलमार्ग है, जो बाढ़ नियंत्रण और जमीन को दोबारा उपयोग लायक बनाने के मामले में दुनिया के लिए एक मिसाल है. यह बांध नीदरलैंड के एक बड़े हिस्से को 'उत्तरी सागर' से बचाता है और मीठे पानी को इकट्ठा करने में मदद करता है."
मंत्रालय ने आगे कहा कि इस बांध के दौरे ने 'अफस्लूटडाइक' और गुजरात में भारत के महत्वाकांक्षी 'कल्पसर प्रोजेक्ट' के बीच की समानताओं को सामने लाया है.
कल्पसर प्रोजेक्ट का उद्देश्य खंभात की खाड़ी (Gulf of Khambhat) के आर-पार मीठे पानी का एक विशाल जलाशय बनाना है, जिसमें ज्वारीय ऊर्जा (टाइड पावर), सिंचाई और परिवहन बुनियादी ढांचे को एक साथ जोड़ा जाएगा.
इससे पहले, शनिवार को द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के बाद द हेग में एक विशेष मीडिया ब्रीफिंग के दौरान, विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने कल्पसर प्रोजेक्ट पर तकनीकी सहयोग के लिए हुए 'आशय पत्र' (लेटर ऑफ इंटेंट) को एक बड़ा नतीजा बताया.
उन्होंने कहा, "जैसा कि आप जानते हैं, इस परियोजना की परिकल्पना एक बहुउद्देशीय विशाल जल परियोजना (मल्टी-पर्पज मेगा वॉटर प्रोजेक्ट) के रूप में की गई है, जिसका उद्देश्य मीठे पानी का एक जलाशय बनाना है. यह भारत के सौराष्ट्र क्षेत्र में जल और खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान देगा. दोनों देश पहले से ही जल क्षेत्र में मजबूत सहयोग साझा करते हैं और दोनों के बीच पानी को लेकर एक रणनीतिक साझेदारी है."
विदेश मंत्रालय द्वारा रविवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, दोनों नेताओं ने माना कि नीदरलैंड का हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का हुनर और भारत में बड़े पैमाने पर काम करने की क्षमता, दोनों देशों के लिए फायदेमंद साझेदारी के नए अवसर पैदा करते हैं. विज्ञप्ति में कहा गया, "यह दौरा पानी के क्षेत्र में भारत-नीदरलैंड की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करता है, जो आधुनिक तौर-तरीकों और टिकाऊ विकास के प्रति दोनों देशों के साझा संकल्प को दर्शाता है."
नीदरलैंड को जल प्रबंधन, इंजीनियरिंग कौशल और बाढ़ के खतरे, समुद्र के बढ़ते जलस्तर व डेल्टा प्रणालियों से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के अपने अनुभव के लिए दुनिया भर में जाना जाता है. बुनियादी ढांचा और जल प्रबंधन मंत्रालय जैसे सरकारी निकायों से लेकर वहां के रिसर्च सेंटर्स और इंजीनियरिंग कंपनियों ने बाढ़ के खतरे को कम करने, डेल्टा योजना, तटीय सुरक्षा, शहरी जल प्रणाली, पानी की गुणवत्ता की निगरानी और जलवायु अनुकूलन रणनीतियों जैसे क्षेत्रों में बेहद आधुनिक तकनीकें विकसित की हैं.
दूसरी ओर, भारत के पास अपनी विशाल और विविध जल प्रणालियों का गहरा व्यावहारिक अनुभव है, जिसमें बर्फ से पिघलकर बहने वाली हिमालय की नदियां, विशाल तटीय मैदान और सूखे की मार झेलने वाले क्षेत्र शामिल हैं. भारत बड़े पैमाने पर नदी घाटियों, पानी की मांग के प्रबंधन और जल स्थिरता के सामाजिक-आर्थिक पहलुओं की गहरी समझ रखता है.
इस प्रकार, यह सहयोग नीदरलैंड की तकनीकी उत्कृष्टता को भारत के जटिल और बहु-हितधारक जल प्रणालियों को संभालने के अनुभव के साथ जोड़ता है. रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा में जल संसाधनों के सहयोग पर दिया गया जोर एक समग्र दृष्टिकोण है. यह पर्यावरण की सेहत को बनाए रखते हुए कृषि, उद्योग, शहरों और पर्यावरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पानी के उपयोग को बेहतर बनाता है.
यह आर्थिक विकास और पर्यावरण की स्थिरता के बीच संतुलन बनाने के लिए अंतर-क्षेत्रीय योजना (क्रॉस-सेक्टोरल प्लानिंग) को बढ़ावा देता है. साथ ही, यह पानी के कुशल बंटवारे को बढ़ावा देता है जिससे उपभोक्ताओं के बीच प्रतिस्पर्धा कम होती है, और डेटा-आधारित फैसले लेने व जन-भागीदारी वाली शासन प्रणाली (पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस) के लिए संस्थागत क्षमता को मजबूत करता है.
भारत के लिए, जहां जल प्रबंधन को केंद्रीय, राज्य और स्थानीय प्रणालियों द्वारा आकार दिया जाता है, हितधारकों के तालमेल और संस्थागत समन्वय (इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन) में नीदरलैंड की विशेषज्ञता का लाभ मिलना राष्ट्रीय और क्षेत्रीय योजना को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है.
नीदरलैंड ने, एम्स्टर्डम और रॉटरडैम जैसे शहरों के साथ जो समुद्र तल से नीचे होने के बावजूद समृद्ध हुए हैं, दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरी जल प्रबंधन प्रणालियों को विकसित किया है. इनमें टिकाऊ शहरी जल निकासी, तूफानी पानी को रोकना व उसका दोबारा इस्तेमाल, बाढ़ से सुरक्षित शहरी डिजाइन, और स्मार्ट वॉटर ग्रिड तथा निगरानी तकनीकें शामिल हैं.
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज के प्रोफेसर गुलशन सचदेवा ने ईटीवी भारत को बताया, "जल संसाधनों के प्रबंधन में नीदरलैंड की महारत दुनिया भर में जानी जाती है."
उन्होंने आगे कहा, "नीदरलैंड की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि, जैसा कि आप जानते हैं, आज जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया के कई देशों पर पानी में डूबने का खतरा मंडरा रहा है. नीदरलैंड बहुत लंबे समय से इसी स्थिति का सामना कर रहा है. अगर उन्होंने अपने संसाधनों का बहुत ही कुशल तरीके से प्रबंधन नहीं किया होता, तो नीदरलैंड के कुछ हिस्से वास्तव में समुद्र में समा चुके होते."
प्रोफेसर सचदेवा ने इस बात पर भी जोर दिया कि एम्स्टर्डम में कई ऐसी नहरें हैं, जिनका इस्तेमाल परिवहन के लिए किया जाता है. उन्होंने कहा, "इसके बाद, वहां बंदरगाह हैं. फिर रॉटरडैम बंदरगाह है, जो कि एक बहुत बड़ा बंदरगाह है. वास्तव में यूरोप के साथ होने वाला हमारा एक बड़ा व्यापार इसी रॉटरडैम बंदरगाह के रास्ते जुड़ा हुआ है."
मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान (MP-IDSA) के सीनियर फेलो और जल संसाधन प्रबंधन के विशेषज्ञ उत्तम कुमार सिन्हा ने नीदरलैंड को उसकी भौगोलिक स्थिति के कारण बाढ़ नियंत्रण और मीठे पानी के प्रबंधन के मामले में एक मिसाल बताया. सिन्हा ने कहा, "उस देश का एक बड़ा हिस्सा समुद्र तल से नीचे है. जल संसाधनों का प्रबंधन करने के मामले में वे पूरी तरह से इंजीनियरिंग पर आधारित और बेहद कुशल दृष्टिकोण रखते हैं."
उन्होंने समझाया कि डच (नीदरलैंड के) इंजीनियर पानी को इकट्ठा करने की तकनीकों में बेहद माहिर हैं. सिन्हा ने कहा, "उनके पास बहुत सारे आंतरिक जलमार्ग हैं. यूरोप के साथ मिलकर हमारा ध्यान मुख्य रूप से दो चीज़ों पर होता है: बाढ़ नियंत्रण और पानी का भंडारण. इसके अलावा, उनकी सिंचाई प्रणाली भी बहुत आधुनिक है."
रविवार को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 'अफस्लूटडाइक' (Afsluitdijk) परियोजना का दौरा किए जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से भारत के सीखने के लिए बहुत अच्छे सबक हैं.
संक्षेप में कहें तो, जल संसाधनों के प्रबंधन पर भारत और नीदरलैंड के बीच यह नया रणनीतिक सहयोग संकट झेलने में सक्षम, समावेशी (सभी को साथ लेकर चलने वाली) और जलवायु के अनुकूल जल प्रणालियों के साझा दृष्टिकोण को दर्शाता है. नीदरलैंड के तकनीकी हुनर को भारत के बड़े विकास लक्ष्यों के साथ जोड़कर, इस साझेदारी का उद्देश्य न केवल पानी की मौजूदा चुनौतियों से निपटना है, बल्कि दुनिया भर के लिए जल प्रबंधन में सहयोग की एक मिसाल पेश करना है- जिससे दोनों देशों के करोड़ों लोगों को फायदा होगा और पानी के मामले में एक सुरक्षित व बेहतर भविष्य का निर्माण होगा.
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