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भारत और नेपाल के बीच कूटनीतिक बातचीत के केंद्र में लिपुलेख दर्रा

नई दिल्ली: तीर्थयात्री लंबे समय से जिस पहाड़ी दर्रे का इस्तेमाल करते हैं, वह एक बार फिर भारत और नेपाल के बीच कूटनीतिक बातचीत के केंद्र में है. लिपुलेख दर्रा (Lipulekh Pass) को लेकर, कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा के 2026 सीजन से पहले काठमांडू से एक ऑफिशियल विरोध जताया है, जिसमें नेपाल की नई सरकार ने अधिक स्पष्टता के साथ इलाके पर अपना दावा जताया है. भारत लिपुलेख दर्रा का इस्तेमाल वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक रास्ते के तौर पर करता है.

नेपाल के विरोध पर भारत का जवाब सख्त लेकिन नपा-तुला रहा है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जोर देकर कहा कि तीर्थयात्रा का रास्ता दशकों पुराना है. साथ ही कहा कि नई दिल्ली बातचीत के लिए तैयार है. जायसवाल ने गुरुवार को नई दिल्ली में साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, "नेपाल में, जैसा कि लिपुलेख और लिम्पियाधुरा (Limpiyadhura) का जिक्र हुआ है, खासकर लिपुलेख में, कैलाश मानसरोवर यात्रा 1954 से चल रही है. यह कोई नई बात नहीं है. हमने अपने बयान में साफ कहा है कि एकतरफा और बनावटी बढ़ोतरी का यह दावा सही नहीं है."

उन्होंने कहा कि भारत नेपाल के साथ बैठकर बाकी सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है. जायसवाल ने कहा, "अगर सीमा को लेकर कोई समस्या है, तो हम बैठकर इस पर बात करने के लिए तैयार हैं. लेकिन यह एकतरफा दावा कि इस पर हमारी स्थिति सही है, मुझे लगता है कि यह तरीका सही नहीं है. अगर कोई समस्या है, तो हम बैठकर इस पर बात कर सकते हैं."

30 अप्रैल को विदेश मंत्रालय ने चीन के साथ मिलकर जून से अगस्त 2026 के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने की घोषणा की है. मंत्रालय ने कहा, "इस साल, 10 बैच, जिनमें से हर बैच में 50 यात्री होंगे, उत्तराखंड से लिपुलेख दर्रे को पार करके यात्रा करेंगे और दूसरे 10 बैच, जिनमें से हर बैच में 50 यात्री होंगे, सिक्किम से नाथू ला दर्रे को पार करके यात्रा करेंगे."

कैलाश मानसरोवर यात्रा — तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की एक पवित्र यात्रा — हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन परंपरा को मानने वालों के लिए बहुत आध्यात्मिक महत्व रखती है. दुनिया के सबसे मुश्किल ऊंचे इलाकों से गुजरते हुए, जिनकी ऊंचाई लगभग 19,500 फीट तक है, यह यात्रा भक्ति और शारीरिक सहनशक्ति दोनों को चुनौती देती है क्योंकि तीर्थयात्रियों को खराब मौसम और ऊबड़-खाबड़ रास्तों का सामना करना पड़ता है.

विदेश मंत्रालय इस तीर्थयात्रा का संचालन करता है और यह भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए खुली है. इसके संचालन में इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP), कुमाऊं मंडल विकास निगम और सिक्किम टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जैसी कई एजेंसियों के साथ करीबी तालमेल शामिल है.

लेकिन, 30 अप्रैल को सरकार के तीर्थयात्रा कार्यक्रम के ऐलान के बाद, मई की शुरुआत में, नेपाल के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक विरोध जताया, जिसमें कहा गया कि यात्रा की घोषणा से पहले न तो उससे सलाह ली गई और न ही उसे बताया गया. मंत्रालय ने दोहराया कि लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी नेपाल के अहम हिस्से हैं. काठमांडू ने भारत और चीन दोनों को अपना रुख बताया और नई दिल्ली से फिर से विचार करने की अपील की, और जोर दिया कि नेपाल की सहमति के बिना ऐसी गतिविधियां नहीं होनी चाहिए.

मई 2020 में, नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार ने भारत सरकार के लिपुलेख दर्रे पर एक सड़क के उद्घाटन के जवाब में देश के नए नक्शे जारी किए थे, जिसमें कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा के विवादित इलाके शामिल थे. इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच 'कार्टोग्राफिक युद्ध' छिड़ गया. ओली की सरकार देश के आधिकारिक नक्शे और प्रतीक में बदलाव के लिए संसद में एक संवैधानिक संशोधन बिल लाई, जिसे उस समय की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा प्रमाणित किए जाने से पहले दोनों सदनों में एकमत से पास किया गया था.

यह असहमति भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को शामिल करने वाले ट्राई-जंक्शन क्षेत्र को लेकर लंबे समय से चले आ रहे इलाके के विवाद से उपजी है. नेपाल का दावा है कि 1816 की सुगौली संधि के तहत, महाकाली नदी के पूरब के इलाके – जिसमें लिपुलेख भी शामिल है – नेपाल की संप्रभु जमीन का हिस्सा हैं. काठमांडू का कहना है कि भारत का लिपुलेख दर्रे का इस्तेमाल सड़क तक पहुंच, व्यापार और तीर्थयात्रा जैसी गतिविधियों के लिए करना उस इलाके में दखल है जिसे वह नेपाली क्षेत्र मानता है. दूसरी ओर, भारत का कहना है कि लिपुलेख रास्ता उसके इलाके में आता है और दशकों से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है.