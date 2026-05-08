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भारत और नेपाल के बीच कूटनीतिक बातचीत के केंद्र में लिपुलेख दर्रा

कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा से पहले नेपाल ने लिपुलेख दर्रे के इस्तेमाल को लेकर भारत के समक्ष विरोध जताया है.

India Nepal Border issues Kailash Mansarovar Yatra Lipulekh Pass territorial claims by Kathmandu
SDRF के लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले पर्वतारोहियों की मदद करते हुए (File/ ANI)
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By Aroonim Bhuyan

Published : May 8, 2026 at 1:03 PM IST

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नई दिल्ली: तीर्थयात्री लंबे समय से जिस पहाड़ी दर्रे का इस्तेमाल करते हैं, वह एक बार फिर भारत और नेपाल के बीच कूटनीतिक बातचीत के केंद्र में है. लिपुलेख दर्रा (Lipulekh Pass) को लेकर, कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा के 2026 सीजन से पहले काठमांडू से एक ऑफिशियल विरोध जताया है, जिसमें नेपाल की नई सरकार ने अधिक स्पष्टता के साथ इलाके पर अपना दावा जताया है. भारत लिपुलेख दर्रा का इस्तेमाल वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक रास्ते के तौर पर करता है.

नेपाल के विरोध पर भारत का जवाब सख्त लेकिन नपा-तुला रहा है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जोर देकर कहा कि तीर्थयात्रा का रास्ता दशकों पुराना है. साथ ही कहा कि नई दिल्ली बातचीत के लिए तैयार है. जायसवाल ने गुरुवार को नई दिल्ली में साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, "नेपाल में, जैसा कि लिपुलेख और लिम्पियाधुरा (Limpiyadhura) का जिक्र हुआ है, खासकर लिपुलेख में, कैलाश मानसरोवर यात्रा 1954 से चल रही है. यह कोई नई बात नहीं है. हमने अपने बयान में साफ कहा है कि एकतरफा और बनावटी बढ़ोतरी का यह दावा सही नहीं है."

उन्होंने कहा कि भारत नेपाल के साथ बैठकर बाकी सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है. जायसवाल ने कहा, "अगर सीमा को लेकर कोई समस्या है, तो हम बैठकर इस पर बात करने के लिए तैयार हैं. लेकिन यह एकतरफा दावा कि इस पर हमारी स्थिति सही है, मुझे लगता है कि यह तरीका सही नहीं है. अगर कोई समस्या है, तो हम बैठकर इस पर बात कर सकते हैं."

30 अप्रैल को विदेश मंत्रालय ने चीन के साथ मिलकर जून से अगस्त 2026 के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने की घोषणा की है. मंत्रालय ने कहा, "इस साल, 10 बैच, जिनमें से हर बैच में 50 यात्री होंगे, उत्तराखंड से लिपुलेख दर्रे को पार करके यात्रा करेंगे और दूसरे 10 बैच, जिनमें से हर बैच में 50 यात्री होंगे, सिक्किम से नाथू ला दर्रे को पार करके यात्रा करेंगे."

कैलाश मानसरोवर यात्रा — तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की एक पवित्र यात्रा — हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन परंपरा को मानने वालों के लिए बहुत आध्यात्मिक महत्व रखती है. दुनिया के सबसे मुश्किल ऊंचे इलाकों से गुजरते हुए, जिनकी ऊंचाई लगभग 19,500 फीट तक है, यह यात्रा भक्ति और शारीरिक सहनशक्ति दोनों को चुनौती देती है क्योंकि तीर्थयात्रियों को खराब मौसम और ऊबड़-खाबड़ रास्तों का सामना करना पड़ता है.

विदेश मंत्रालय इस तीर्थयात्रा का संचालन करता है और यह भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए खुली है. इसके संचालन में इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP), कुमाऊं मंडल विकास निगम और सिक्किम टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जैसी कई एजेंसियों के साथ करीबी तालमेल शामिल है.

लेकिन, 30 अप्रैल को सरकार के तीर्थयात्रा कार्यक्रम के ऐलान के बाद, मई की शुरुआत में, नेपाल के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक विरोध जताया, जिसमें कहा गया कि यात्रा की घोषणा से पहले न तो उससे सलाह ली गई और न ही उसे बताया गया. मंत्रालय ने दोहराया कि लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी नेपाल के अहम हिस्से हैं. काठमांडू ने भारत और चीन दोनों को अपना रुख बताया और नई दिल्ली से फिर से विचार करने की अपील की, और जोर दिया कि नेपाल की सहमति के बिना ऐसी गतिविधियां नहीं होनी चाहिए.

मई 2020 में, नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार ने भारत सरकार के लिपुलेख दर्रे पर एक सड़क के उद्घाटन के जवाब में देश के नए नक्शे जारी किए थे, जिसमें कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा के विवादित इलाके शामिल थे. इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच 'कार्टोग्राफिक युद्ध' छिड़ गया. ओली की सरकार देश के आधिकारिक नक्शे और प्रतीक में बदलाव के लिए संसद में एक संवैधानिक संशोधन बिल लाई, जिसे उस समय की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा प्रमाणित किए जाने से पहले दोनों सदनों में एकमत से पास किया गया था.

यह असहमति भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को शामिल करने वाले ट्राई-जंक्शन क्षेत्र को लेकर लंबे समय से चले आ रहे इलाके के विवाद से उपजी है. नेपाल का दावा है कि 1816 की सुगौली संधि के तहत, महाकाली नदी के पूरब के इलाके – जिसमें लिपुलेख भी शामिल है – नेपाल की संप्रभु जमीन का हिस्सा हैं. काठमांडू का कहना है कि भारत का लिपुलेख दर्रे का इस्तेमाल सड़क तक पहुंच, व्यापार और तीर्थयात्रा जैसी गतिविधियों के लिए करना उस इलाके में दखल है जिसे वह नेपाली क्षेत्र मानता है. दूसरी ओर, भारत का कहना है कि लिपुलेख रास्ता उसके इलाके में आता है और दशकों से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है.

नेपाल की तरफ से उठाई गई नई आपत्तियां काठमांडू में प्रधानमंत्री बालेन शाह की नई सरकार की पृष्ठभूमि में अहम हो जाती हैं. लिपुलेख पर नया कूटनीतिक दावा, सीमा के मुद्दों पर वर्षों की शांत बातचीत के बाद नेपाल के इलाके के दावों और राष्ट्रीय संप्रभुता पर जोर देने की नई लीडरशिप की बड़ी कोशिश को दिखाता है. नेपाल की नई कोशिश को राष्ट्रवादी साख को मजबूत करने और इलाके की अखंडता को लेकर जनता की भावनाओं का जवाब देने की घरेलू राजनीतिक रणनीति के हिस्से के तौर पर देखा जा सकता है.

फिर भी काठमांडू ने कहा है कि वह तनाव बढ़ाने के बजाय कूटनीतिक बातचीत को प्राथमिकता देता है, और उसने ऐतिहासिक समझौतों, नक्शों और सबूतों के आधार पर बातचीत के जरिये सीमा विवाद को सुलझाने का अपना वादा दोहराया है.

लिपुलेख पर विवाद ऐसे समय में हुआ है जब भारत की पड़ोसी पहले नीति पड़ोसी पहले की नीति (Neighbourhood First Policy) — जिसे पड़ोसी देशों के साथ मजबूत, स्थिर और सहयोग वाले संबंधों को प्राथमिकता देने के लिए बनाया गया है — नई दिल्ली की विदेश नीति का एक सक्रिय हिस्सा है. इस नीति के तहत, भारत आर्थिक सहयोग बढ़ाकर, लोगों के बीच संबंध बढ़ाकर, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की पहल करके, और बातचीत से विवाद को सुलझाने के जरिये द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना चाहता है.

नई दिल्ली के दृष्टिकोण से, काठमांडू के साथ लिपुलेख विवाद को सुलझाने के लिए कानूनी और ऐतिहासिक बातों को नेपाल की चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता के साथ संतुलित करना होगा, बातचीत के रास्ते खुले रखने होंगे और पुरानी बातों को भी मानना ​​होगा. नेपाल के साथ बातचीत करने की भारत की इच्छा इस बात का इशारा है कि सीमा विवाद को विकास, व्यापार, सुरक्षा और सांस्कृतिक रिश्तों पर बड़े आपसी सहयोग पर हावी होने से बचाने की कोशिश की जा रही है, जो 'पड़ोसी पहले' सोच का अहम हिस्सा है.

हालांकि, नेपाल में भारत के पूर्व राजदूत रंजीत राय ने लिपुलेख के फिर से सुर्खियों में आने पर कोई हैरानी नहीं जताई. राय ने ईटीवी भारत से कहा, "नेपाल में जो भी सरकार सत्ता में होगी, वह इस मुद्दे को उठाएगी. इसे उनके संविधान में शामिल किया गया है."

उन्होंने कहा कि अगर नेपाल में सत्ता में बैठी सरकार इस मुद्दे को नहीं उठाती है तो वह मुश्किल में पड़ जाएगी. राय ने कहा, "आखिरकार, भारत और नेपाल दोनों को बातचीत के जरिये इस मुद्दे को सुलझाना होगा."

हालांकि यह विवाद बॉर्डर की पुरानी संवेदनशीलता को दिखाता है, लेकिन दोनों पक्ष अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए कूटनीतिक तरीकों पर भरोसा कर सकते हैं, भले ही देश की भावनाएं और राजनीतिक हालात दोनों देशों की बातचीत पर असर डालते रहें.

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