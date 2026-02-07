पीएम मोदी की कुआलालंपुर यात्राः मलेशिया और भारत के लिए क्या है रणनीतिक महत्व?
नई दिल्ली और कुआलालंपुर वायु सेना, नौसेना और पनडुब्बी क्षेत्रों में सहयोग गहरा करने के रास्ते तलाश रहे हैं.
Published : February 7, 2026 at 3:36 PM IST
नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7-8 फरवरी की कुआलालंपुर यात्रा में रक्षा सहयोग एक मुख्य आधार बनकर उभरने वाला है. यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र (Indo-Pacific) की बदलती भू-राजनीति के बीच भारत और मलेशिया के बढ़ते रणनीतिक जुड़ाव को दर्शाता है.
विदेश मंत्रालय के सचिव, पी. कुमारन ने एक विशेष प्रेस ब्रीफिंग में कहा, "रक्षा सहयोग के मामले में काफी संभावनाएं हैं. हम डोर्नियर विमानों की बिक्री पर विचार कर रहे हैं. मलेशिया के पास स्कॉर्पीन पनडुब्बियां भी हैं और हम विशेष रूप से उनके मिड-लाइफ अपग्रेड और रेट्रोफिटिंग (आधुनिकीकरण) में सहयोग के अवसर तलाश रहे हैं. हम भारतीय शिपयार्डों द्वारा नौसैनिक प्लेटफॉर्मों की आपूर्ति की क्षमता पर भी नजर रख रहे हैं. ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जो काफी आशाजनक दिख रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इन पर जल्द ही काम शुरू हो सकेगा."
वर्ष 2010 में भारत और मलेशिया के द्विपक्षीय संबंधों को 'रणनीतिक साझेदारी' का दर्जा दिया गया था. नवंबर 2015 में प्रधानमंत्री मोदी की मलेशिया यात्रा के दौरान इसे 'उन्नत रणनीतिक साझेदारी' में बदला गया. इसके बाद, 19-21 अगस्त 2024 को मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की भारत यात्रा के दौरान, इन संबंधों को और ऊंचा उठाते हुए 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' का नाम दिया गया.
#WATCH | Kuala Lumpur, Malaysia | PM Narendra Modi was welcomed by Prime Minister of Malaysia, Anwar Ibrahim, as he landed in Kuala Lumpur, for his two-day visit.— ANI (@ANI) February 7, 2026
PM Narendra Modi received a warm cultural welcome upon his arrival.
Source: DD https://t.co/c2n62sUtmg pic.twitter.com/YfNg7nFF3w
मलेशिया में लगभग 27.5 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा भारतीय समुदाय है. साथ ही, मलेशिया में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भारतीय प्रवासियों का समूह रहता है. इस पृष्ठभूमि में, जब हिंद-प्रशांत क्षेत्र (Indo-Pacific) में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है-खासकर दक्षिण चीन सागर और पूर्वी हिंद महासागर में चीन की बढ़ती नौसैनिक सक्रियता- तब भारत और मलेशिया एक स्थिर और नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक साथ खड़े हैं.
मलेशिया हिंद और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों पर स्थित है, जिसमें मलक्का जलडमरूमध्य शामिल है, जहां से वैश्विक व्यापार और ऊर्जा (तेल-गैस) का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है. भारत के लिए, मलेशिया के साथ गहरे रक्षा संबंध मलक्का जलडमरूमध्य के पूर्वी हिस्से में उसकी रणनीतिक मौजूदगी को मजबूत करते हैं, जो भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति और व्यापक हिंद-प्रशांत विजन का पूरक है.
भारत और मलेशिया के रक्षा संबंध पिछले कुछ वर्षों में लगातार मजबूत हुए हैं, जिनमें सैन्य प्रशिक्षण से लेकर रक्षा उपकरणों की आपूर्ति और सुरक्षा संवादों का विस्तार शामिल है. दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों की नींव 1993 में हस्ताक्षरित रक्षा सहयोग पर आधारित सहमति पत्र (MoU) है.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10-11 जुलाई, 2023 को मलेशिया की आधिकारिक यात्रा की थी, जिस दौरान इस MoU में एक महत्वपूर्ण संशोधन पर हस्ताक्षर किए गए. इसी यात्रा के दौरान, कुआलालंपुर में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के पहले क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया. इसके बाद, राजनाथ सिंह ने 31 अक्टूबर से 1 नवंबर, 2025 तक 12वीं 'आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस' में भाग लेने के लिए एक बार फिर मलेशिया का दौरा किया.
पारंपरिक रूप से, भारत और मलेशिया के रक्षा संबंध केवल सैन्य प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और संस्थागत आदान-प्रदान तक सीमित थे. लेकिन वर्तमान चरण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अब दोनों देशों का ध्यान रक्षा औद्योगिक सहयोग और रखरखाव साझेदारी पर केंद्रित है.
जैसा कि सचिव कुमारन ने बताया, डोर्नियर विमानों की बिक्री, स्कॉर्पीन पनडुब्बियों पर सहयोग और सुखोई (SU-30) लड़ाकू विमानों के अपग्रेडेशन पर चल रही चर्चा एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करती है. अब यह रिश्ता सिर्फ 'खरीदार और विक्रेता' का नहीं रह गया है, बल्कि दीर्घकालिक रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (MRO) और सह-विकास के मॉडल की ओर बढ़ रहा है.
PM Narendra Modi tweets, " landed in kuala lumpur. deeply touched by the warm welcome extended by my friend, prime minister anwar ibrahim at the airport. i look forward to our conversations and to further strengthening the bonds of friendship between india and malaysia."— ANI (@ANI) February 7, 2026
(pics:… pic.twitter.com/W9cdAMWYwt
नौसैनिक सहयोग का महत्व
नौसैनिक सहयोग का विशेष भू-राजनीतिक महत्व है. भारतीय शिपयार्डों से नौसैनिक जहाजों की आपूर्ति में मलेशिया की रुचि, भारत की एक किफायती और भरोसेमंद जहाज निर्माण भागीदार की छवि के अनुरूप है. इस तरह का सहयोग क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को मजबूत करता है और समुद्री डकैती, अवैध शिकार और तस्करी जैसे खतरों से निपटने की सामूहिक क्षमता को बढ़ाता है. ये ऐसे मुद्दे हैं जो आसियान (ASEAN) देशों के लिए सीधे चिंता का विषय हैं.
लंबे समय में, मलेशिया की पनडुब्बी अपग्रेडेशन या नौसैनिक बेड़े के आधुनिकीकरण में भारत की भागीदारी एक बड़ा रणनीतिक संकेत देती है. यह हिंद महासागर में एक 'नेट सुरक्षा प्रदाता' के रूप में भारत की भूमिका को मजबूत करता है. साथ ही, यह उन दक्षिण-पूर्वी एशियाई नौसेनाओं के लिए भारत को एक भरोसेमंद भागीदार के रूप में पेश करता है, जो अमेरिका और चीन के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा के बीच अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना चाहती हैं.
दक्षिण-पूर्वी एशिया में सेवा दे चुके पूर्व भारतीय राजनयिक अमित दासगुप्ता का मानना है कि मलेशिया के साथ भारत के जुड़ाव को नई दिल्ली की 'हिंद-प्रशांत रणनीति' के नजरिए से देखा जाना चाहिए. दासगुप्ता ने 'ईटीवी भारत' से कहा, "भारत-मलेशिया रक्षा सहयोग को अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए. आपको इस क्षेत्र के अन्य देशों जैसे फिलीपींस और इंडोनेशिया के साथ भारत के रक्षा सहयोग को भी देखना होगा. आपको अपने समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखना ही होगा."
उन्होंने आगे समझाया कि कोई भी देश अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक खास देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कदम किसी देश (चीन) के खिलाफ निर्देशित नहीं है, बल्कि यह विशुद्ध रूप से मलेशिया के अपने रणनीतिक हितों में है. अमित दासगुप्ता ने कहा, "एक सुरक्षित हिंद-प्रशांत क्षेत्र भारत के हित में है और मलेशिया के साथ एक मजबूत रक्षा सहयोग भी भारत के हित में है." उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में, रक्षा को भारत और दक्षिण-पूर्वी एशिया के सहयोग के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में शामिल किया गया है.
यह स्पष्ट करते हुए कि मलेशिया के साथ भारत का रक्षा सहयोग कोई चीन-विरोधी नीति नहीं है. दासगुप्ता ने कहा- "भारत, मलेशिया को रक्षा समझौतों के लिए मजबूर नहीं कर रहा है. मलेशिया खुद नई दिल्ली से रक्षा सहायता चाहता है क्योंकि वह भारत की रक्षा क्षमताओं को पहचानता है."
शिलॉन्ग स्थित 'एशियन कॉन्फ्लुएंस' थिंक टैंक के फेलो के. योम के अनुसार, भारत-मलेशिया रक्षा सहयोग वास्तव में मलेशिया द्वारा अपनी विदेश नीति में विविधता लाने की कोशिश है, जो हिंद-प्रशांत की बदलती भू-राजनीति के संदर्भ में की जा रही है. योम ने कहा, 'पिछले महीने, मलेशिया ने एक नई राष्ट्रीय रक्षा उद्योग नीति (NDIP) शुरू की है. प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के नेतृत्व में वर्तमान मलेशियाई सरकार रक्षा खरीद के लिए किसी एक देश पर निर्भरता कम करना चाहती है.'
22 जनवरी को NDIP के शुभारंभ समारोह में बोलते हुए, इब्राहिम ने इस बात पर जोर दिया था कि यह नई रक्षा उद्योग नीति समय की जरूरतों के अनुरूप है और हाल के वर्षों में मलेशियाई सशस्त्र बलों द्वारा सामना की गई कठिनाइयों को दूर करने में मदद करेगी.
मलेशिया की नई रक्षा नीति और भारत के लिए इसके रणनीतिक महत्व
मलेशिया की नई राष्ट्रीय रक्षा उद्योग नीति (NDIP) चार मुख्य स्तंभों पर आधारित है. शासन और संस्थागत ढांचे को मजबूत करना, तकनीकी क्षमताओं का विकास करना, घरेलू रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) और सप्लाई चेन को सुदृढ़ बनाना और मलेशियाई रक्षा उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना.
एशियन कॉन्फ्लुएंस के फेलो के. योम ने कहा, "मलेशिया अपनी रक्षा साझेदारियों में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें इस क्षेत्र में चल रही चीन-अमेरिका प्रतिद्वंद्विता के संदर्भ में भारत एक अत्यंत महत्वपूर्ण भागीदार बनकर उभरा है."
उन्होंने आगे समझाया कि भारत, मलेशिया को रणनीतिक दृष्टिकोण से देख रहा है क्योंकि वह देश बंगाल की खाड़ी के उप-क्षेत्र का हिस्सा है. उन्होंने कहा, "मलक्का और सुंडा जलडमरूमध्य के करीब होने के कारण भारत के लिए मलेशिया रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है."
योम ने कहा कि इन सब बातों को देखते हुए, प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत-मलेशिया रक्षा संबंधों को और भी मजबूत करेगी. उन्होंने कहा, "यह दोनों देशों के लिए बहुत शुभ संकेत है. इसे 'ग्लोबल साउथ' (विकासशील देशों) के ढांचे में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका के रूप में भी देखा जाना चाहिए."
इस रणनीतिक साझेदारी का महत्व
अंततः, भारत-मलेशिया रक्षा सहयोग का महत्व केवल रक्षा उपकरणों और अपग्रेडेशन तक ही सीमित नहीं है. यह दोनों देशों के एक जैसे रणनीतिक नजरिए को दर्शाता है. जैसे कि एक 'बहुध्रुवीय एशिया' (जहां किसी एक देश का दबदबा न हो) का समर्थन करना, एक-दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना और वर्तमान स्थिति (status quo) को एकतरफा बदलने के किसी भी प्रयास का विरोध करना.
जैसे-जैसे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं बढ़ रही हैं, यह साझेदारी दोनों देशों को न केवल सुरक्षा लाभ प्रदान करती है, बल्कि एक स्थिर और संतुलित क्षेत्रीय व्यवस्था बनाए रखने के उनके साझा हितों को भी मजबूत करती है.
इसे भी पढ़ेंः