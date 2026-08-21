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अब सिर्फ सैन्य अभ्यास नहीं, मिलकर युद्धपोत और घातक तकनीक बनाएंगे भारत-जापान; जानिए क्यों अहम है यह डील

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बदला सुरक्षा का समीकरण: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापानी रक्षा के बीच नई दिल्ली में ऐतिहासिक समझौता हुआ है.

India Japan Defence Deal 2026
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी गुरुवार, 20 अगस्त, 2026 को नई दिल्ली में एक द्विपक्षीय बैठक के दौरान. (IANS/PIB)
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By Aroonim Bhuyan

Published : August 21, 2026 at 4:25 PM IST

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नई दिल्लीः भारत और जापान के बीच रक्षा संबंध अब एक नए और अधिक महत्वपूर्ण दौर में प्रवेश कर रहे हैं. दोनों देश अब केवल सैन्य अभ्यासों और उच्च स्तरीय रणनीतिक बैठकों तक सीमित न रहकर रक्षा तकनीक और औद्योगिक सहयोग को और गहरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. गुरुवार को नई दिल्ली में दोनों देशों के बीच हुए समझौते से यह संकेत मिल रहे हैं.

इस समझौते के तहत समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने, जहाजों की मरम्मत और लॉजिस्टिक्स की सुविधा देने, मिलकर नौसैनिक जहाजों के निर्माण की संभावनाएं तलाशने और रक्षा तकनीक सहयोग को मजबूत करने पर सहमति बनी है. इसका उद्देश्य "मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र" के अपने साझा दृष्टिकोण को वास्तविक और ठोस क्षमताओं में बदलना है.

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केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार, 20 अगस्त को नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान जापानी रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी से हाथ मिलाते हुए. (IANS)

यहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके जापानी रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी के बीच हुई बैठक के बाद, दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया, "यह समझौता ज्ञापन समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है."

बयान में आगे कहा गया, "विशेष रूप से, इसमें जापान मैरीटाइम सेल्फ-डिफेंस फोर्स और भारतीय नौसेना के बीच सहयोग को मजबूत करना शामिल है. जिसमें समुद्री क्षेत्र की जानकारी साझा करना शामिल है. इसके साथ ही खोज और बचाव और मानवीय सहायता व आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाना भी इसका हिस्सा है." इस नए सहयोग में समुद्री सुरक्षा का पहलू संभवतः सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है.

दोनों देश सुरक्षित समुद्री मार्गों पर बहुत अधिक निर्भर हैं. जापान एक ऐसा द्वीप व्यापारिक देश है जिसकी अर्थव्यवस्था बिना किसी रुकावट के होने वाले समुद्री व्यापार पर टिकी है. वहीं दूसरी ओर, भारत की भौगोलिक स्थिति इसे हिंद महासागर के मुख्य समुद्री मार्गों के ठीक बीच में लाती है.

हिंद महासागर व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए भी लगातार महत्वपूर्ण होता जा रहा है क्योंकि व्यापारिक जहाज, तेल- गैस की आपूर्ति और रणनीतिक सैन्य गतिविधियां मिडिल ईस्ट, दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया को आपस में जोड़ती हैं.

पारंपरिक नौसैनिक ताकत (लड़ाकू जहाजों और हथियारों) जितनी ही अब समुद्री जागरुकता भी महत्वपूर्ण होती जा रही है. समुद्र में क्या चल रहा है यह जानना- और उस जानकारी को तेजी से एक-दूसरे के साथ साझा कर पाना - ग्रे-जोन गतिविधियों, अवैध रूप से मछली पकड़ने, समुद्री डकैती, जबरन दबाव बनाने की कोशिशों और सैन्य तैनाती का मुकाबला करने के लिए बेहद जरूरी है.

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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार, 20 अगस्त, 2026 को नई दिल्ली में एक द्विपक्षीय बैठक के दौरान जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी से मिले. (IANS/X/@rajnathsingh)

भारत के पास गुरुग्राम में स्थित 'इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर-इंडियन ओशन रीजन' (IFC-IOR) के जरिए पहले से ही क्षेत्रीय स्तर पर जानकारी साझा करने की एक महत्वपूर्ण भूमिका है. दूसरी ओर, जापान अपने साथ आधुनिक नौसैनिक निगरानी और सैन्य संचालन क्षमताएं लेकर आता है. इसलिए, दोनों देश एक-दूसरे की क्षमताओं को दोहराने के बजाय उन्हें पूरा कर सकते हैं.

दोनों देशों के बीच हुए पिछले सुरक्षा समझौतों में भी IFC-IOR और 'इंडो-पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस' जैसे माध्यमों से समुद्री जानकारी साझा करने और सहयोग बढ़ाने की परिकल्पना की गई थी.

संयुक्त बयान के अनुसार, दोनों पक्षों ने नौवहन और उड़ानों की स्वतंत्रता व सुरक्षा में बाधा डालने वाले किसी भी एकतरफा कदम का कड़ा विरोध किया. साथ ही, उन्होंने ताकत या दबाव के बल पर मौजूदा स्थिति को बदलने के किसी भी प्रयास का पुरज़ोर विरोध जताया.

भारत और जापान द्वारा इस्तेमाल की गई यह भाषा क्षेत्रीय सुरक्षा के माहौल को लेकर उनकी साझा चिंताओं को दर्शाती है. रणनीतिक संदेश को समझने के लिए दोनों में से किसी भी देश को साफ तौर पर चीन का नाम लेने की जरूरत नहीं है.

जापान को पूर्वी चीन सागर और व्यापक पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के आसपास चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं दूसरी ओर, हिमालयी सीमा पर चीन के साथ भारत के अपने कठिन संबंध हैं, और भारत हिंद महासागर में चीन की नौसैनिक व रणनीतिक गतिविधियों पर लगातार करीब से नजर रख रहा है.

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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार, 20 अगस्त, 2026 को नई दिल्ली में एक द्विपक्षीय बैठक के दौरान जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी के साथ. (IANS/X/@rajnathsingh)

हालिया रिपोर्टों में पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती नौसैनिक क्षमताओं और बढ़ती रणनीतिक गतिविधियों को रेखांकित किया गया है. शायद रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण दीर्घकालिक बदलाव सिर्फ रक्षा उपकरण खरीदने के बजाय, मिलकर उनका विकास और उत्पादन करने की दिशा में आगे बढ़ना है.

संयुक्त बयान के अनुसार, दोनों मंत्रियों ने रणनीतिक और व्यावहारिक जरूरतों को पूरा करने वाले ठोस समुद्री सुरक्षा सहयोग को तेजी से लागू करने पर सहमति जताई. उन्होंने आगे यह विचार साझा किया कि दोनों पक्षों को बारूदी सुरंगों से निपटने की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए. साथ ही, अपनी-अपनी नीतियों के अनुसार जापान की तकनीकी विशेषज्ञता और भारत की उत्पादन क्षमताओं का लाभ उठाकर, नौसैनिक जहाजों के निर्माण और डिजाइन के संयुक्त विकास की संभावनाओं को तलाशना चाहिए.

बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया, "रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के ट्रांसफर से जुड़े अपने नियमों की जापान द्वारा हाल ही में की गई समीक्षा का स्वागत किया. उन्होंने उम्मीद जताई कि जापान हिंद-प्रशांत क्षेत्र और पूरी दुनिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने में और अधिक योगदान देगा. उन्होंने विशेष रूप से दोनों देशों के बीच रक्षा और तकनीकी साझेदारी को और अधिक गहरा करने की अपनी उम्मीदें व्यक्त कीं." यह बदलाव आने वाले समय में बेहद क्रांतिकारी साबित हो सकता है.

जापान के पास अत्याधुनिक तकनीकें, आधुनिक विनिर्माण क्षमताएं और एक बेहद विकसित समुद्री औद्योगिक आधार है. दूसरी ओर, भारत के पास एक बड़ा रक्षा औद्योगिक तंत्र, बढ़ती जहाज निर्माण क्षमता, बड़ी संख्या में कुशल इंजीनियर और घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ाने का एक स्पष्ट नीतिगत लक्ष्य है. इसलिए, नौसैनिक जहाज निर्माण और डिजाइनिंग के क्षेत्र में मिलकर काम करने की संभावना दोनों देशों के संबंधों को एक-दूसरे का पूरक बनाती है.

दोनों मंत्रियों ने इंडो-पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के जरिए सहयोग को और बढ़ावा देने पर भी सहमति जताई, ताकि किसी प्राकृतिक आपदा के समय कर्मचारियों और जरूरी सामान को पहुंचाकर साझेदार देशों की मदद की जा सके. इस मामले में जापान द्वारा अप्रैल 2026 में रक्षा उपकरण हस्तांतरण के नियमों में किया गया संशोधन बेहद महत्वपूर्ण है.

जापान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस संशोधित नियम का उद्देश्य पूरे क्षेत्र में रक्षा उपकरणों और औद्योगिक सहयोग को और अधिक बढ़ाना है. दोनों मंत्रियों ने जापान और भारत द्वारा किए जाने वाले द्विपक्षीय अभ्यासों के निरंतर विस्तार और गहरे होते संबंधों का भी स्वागत किया. इनमें भारत-जापान थलसेना का अभ्यास 'धर्म गार्जियन' और नौसेना का अभ्यास 'जाइमेक्स' (JIMEX) शामिल हैं.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार, 20 अगस्त, 2026 को नई दिल्ली में एक मीटिंग के दौरान जापानी रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी के साथ. (IANS/X/@narendramodi)

उन्होंने विशेष रूप से इस साल होने वाले भारत-जापान वायुसेना अभ्यास 'वीर गार्जियन 26' की तैयारियों की प्रगति पर खुशी जताई. इस अभ्यास के तहत, जापान एयर सेल्फ-डिफेंस फोर्स के लड़ाकू विमान पहली बार अभ्यास में भाग लेने के लिए भारत भेजे जाएंगे. 'वीर गार्जियन 26' के लिए भारत में जापानी लड़ाकू विमानों की यह पहली तैनाती बेहद महत्वपूर्ण है. ऐसा इसलिए है क्योंकि वायुसेनाओं को किसी भी औपचारिक सैन्य मुलाकातों की तुलना में बहुत अधिक तकनीकी, लॉजिस्टिकल और व्यावहारिक तालमेल की आवश्यकता होती है.

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों मंत्रियों ने इन अभ्यासों को और अधिक जटिल बनाने, इनमें मानव रहित प्रणालियों को शामिल करने और बहुत कम समय के नोटिस पर अभ्यास आयोजित करने पर सहमति जताई. दोनों मंत्रियों ने इस साल टोक्यो में चौथी 'भारत-जापान विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक (2+2)' आयोजित करने के लिए बातचीत को तेज करने पर सहमति जताई.

भारत और जापान ने अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और जापान की एक्विजिशन, टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक्स एजेंसी के बीच रक्षा अनुसंधान एवं विकास (R&D) सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई.

गुरुवार की बैठक का एक और बहुत महत्वपूर्ण परिणाम महानिदेशक/संयुक्त सचिव स्तर के नेतृत्व में एक वर्किंग ग्रुप स्थापित करने का निर्णय था. यह ग्रुप ऑपरेशनल (कामकाज), खुफिया जानकारी, उपकरण, तकनीक और औद्योगिक क्षेत्रों में एक साथ मिलकर सहयोग को आगे बढ़ाएगा.

शिलॉन्ग स्थित 'एशियन कॉन्फ्लुएंस' थिंक टैंक के फेलो और हिंद-प्रशांत मामलों के विशेषज्ञ के. योम के अनुसार, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आपसी संबंधों और तकनीक के क्षेत्र में भारत-जापान का सहयोग हमेशा से मजबूत रहा है.

योम ने ईटीवी भारत से कहा, "हालांकि, रक्षा सहयोग के मामले में भले ही दोनों पक्षों ने इच्छा दिखाई थी, लेकिन इसमें बहुत अधिक प्रगति नहीं हुई थी. भारत को तो कोई खास समस्या नहीं थी, लेकिन जापान के पास अपनी संवैधानिक सीमाएं थीं." उन्होंने कहा कि इस साल अप्रैल में टोक्यो द्वारा अपनी रक्षा निर्यात शर्तों में ढील दिए जाने के बाद से भारत-जापान रक्षा सहयोग आगे बढ़ा है.

उन्होंने आगे कहा, "अब जब जापानियों ने सहयोग करने के लिए अपनी संवैधानिक सीमाओं में ढील दी है, तो मुझे लगता है कि इससे देशों के लिए अपने रक्षा संबंधों को और बड़ा करने का रास्ता निश्चित रूप से खुल गया है. हिंद-प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों के साझा रणनीतिक हितों को देखते हुए, मैं इसे एक सकारात्मक संकेत मानता हूं." उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे चीन अधिक शक्तिशाली हो रहा है, उसके पड़ोसी देशों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है.

योम ने आगे कहा, "हालांकि वॉशिंगटन को इस क्षेत्र में सुरक्षा देने वाले मुख्य देश के रूप में देखा जाता था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के तहत एशियाई क्षेत्र में असुरक्षा की एक भावना पैदा हुई है. और इसलिए, भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को इस क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करने के एक तरीके के रूप में भी देखा जा रहा है. भले ही यह निश्चित रूप से दोनों देशों के हितों को पूरा करने के लिए है, लेकिन यह बदलते सुरक्षा ढांचे के भीतर भी है, जहां किसी एक सुरक्षा गारंटर की अनुपस्थिति में, मध्यम शक्तियों को शामिल करने वाली अन्य सुरक्षा साझेदारियों की आवश्यकता है. उन्हें अब अपनी भूमिका बढ़ानी होगी."

इस प्रकार, भारत और जापान के बीच उभरती रक्षा साझेदारी को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक बिखरे हुए, मजबूत और नियमों पर आधारित सुरक्षा ढांचे के निर्माण के व्यापक प्रयास के रूप में सबसे बेहतर समझा जा सकता है. यह कोई औपचारिक गठबंधन नहीं है और आने वाले समय में भी इसके ऐसा बनने की संभावना नहीं है.

इसके बजाय, इसकी असली ताकत दो रणनीतिक रूप से स्वतंत्र देशों की अपनी-अपनी खूबियों को मिलाने की क्षमता में है. जिसमें भारत की भौगोलिक स्थिति, औद्योगिक क्षमता और क्षेत्रीय पहुंच तथा जापान की तकनीक, समुद्री विशेषज्ञता और आधुनिक विनिर्माण शामिल है - जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति के अधिक स्थिर संतुलन में योगदान दे सके. यही बात इस रिश्ते को न केवल नई दिल्ली और टोक्यो के लिए, बल्कि व्यापक क्षेत्रीय व्यवस्था के लिए रणनीतिक रूप से मूल्यवान बनाती है.

(डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी हैं.)

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