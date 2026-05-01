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समुद्री सुरक्षा, उद्योग और भू-राजनीति: भारत-इटली के रक्षा संबंधों को मजूबत करने में अहम कारक

भारत-इटली सैन्य सहयोग कार्य योजना पर हस्ताक्षर के समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो ( X/ @rajnathsingh )

नई दिल्ली: जैसे-जैसे यूरोप अपनी सुरक्षा प्राथमिकताओं को फिर से तय कर रहा है और भारत पारंपरिक सहयोगियों से आगे बढ़कर अपनी रक्षा साझेदारी बढ़ा रहा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके इतालवी समकक्ष गुइडो क्रोसेटो (Guido Crosetto) के बीच गुरुवार को नई दिल्ली में हुई बैठक का महत्व और बढ़ गया है.

एक औपचारिक सैन्य सहयोग कार्ययोजना पर बातचीत और रक्षा उद्योग संबंधों पर नए सिरे से जोर देने के साथ, बैठक में यह दिखाया गया कि कैसे दो-तरफा रक्षा संबंध, खासकर समुद्री सहयोग और सप्लाई-चेन एकीकरण के क्षेत्रों में, भारत-यूरोपियन यूनियन (EU) के बड़े रणनीतिक फ्रेमवर्क के साथ तेजी से जुड़ रहे हैं.

एक्स पोस्ट में, राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने और उनके समकक्ष क्रोसेटो ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति सहित कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की. रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, "दोनों मंत्रियों ने 'आत्मनिर्भर भारत' प्रोग्राम और इटली की रक्षा सहयोग पहल के तहत पारस्परिक रूप से लाभकारी रक्षा औद्योगिक सहयोग को और बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की."

बैठक के दौरान 2026-27 के लिए एक द्विपक्षीय सैन्य सहयोग योजना पर बातचीत हुई, जिसमें दोनों देशों के रक्षा बलों के बीच सैन्य जुड़ाव का रास्ता बताया गया. अलग-अलग खास समुद्री मुद्दों पर दोनों पुराने समुद्री देशों के बीच समन्वय पर भी जोर दिया गया, जिसमें गुरुग्राम में इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर-इंडियन ओशन रीजन के जरिये सूचनाओं का आदान-प्रदान भी शामिल है.

EU के साथ भारत के संबंध पारंपरिक रूप से व्यापार, टेक्नोलॉजी और राजनीतिक बातचीत से चलते रहे हैं, लेकिन फ्रांस या जर्मनी जैसी अलग-अलग यूरोपीय ताकतों के साथ भारत की साझेदारी की तुलना में रक्षा का पहलू ऐतिहासिक रूप से पीछे रहा है. नया भारत-EU डिफेंस फ्रेमवर्क औद्योगिक सहयोग, संयुक्त उत्पादन और सप्लाई-चेन इंटीग्रेशन को बढ़ावा देकर इसे बदलना चाहता है.

इस मामले में, इटली के पास अनोखे फायदे हैं. इसके पास एयरोस्पेस, नेवल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स और हथियारों का एक मजबूत रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र है. इटली की कंपनियां पूरे यूरोप में रक्षा सप्लाई चेन और मिलकर काम करने वाले EU डिफेंस प्रोग्राम में गहराई से जुड़ी हुई हैं. इटली अपने औद्योगिक कूटनीति मॉडल के तहत रक्षा निर्यात (Defence Export) और पार्टनरशिप को प्रमुखता से बढ़ावा दे रहा है.

राजनाथ सिंह अक्टूबर 2023 में क्रोसेटो के साथ द्विपक्षीय बातचीत के लिए इटली गए थे. रक्षा सहयोग पर एक समझौता किया गया था. सिंह ने इटली की कंपनियों के CEOs से भी बातचीत की थी.

पिछले साल फरवरी में इटली के उप सचिव (रक्षा) मैटेओ पेरेगो डि क्रेमनागो (Matteo Perego di Cremnago) और लेफ्टिनेंट जनरल लुपोली, एक इतालवी रक्षा व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ एयरो इंडिया 2025 में शामिल होने के लिए भारत आए थे. रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने क्रेमनागो से मुलाकात की थी.

इटली के रक्षा महा-सचिव लेफ्टिनेंट जनरल लुसियानो पोर्टोलानो ने मार्च 2024 में रक्षा सचिव के साथ 10वीं जॉइंट डिफेंस कमेटी (JDC) और मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप (MCG) मीटिंग्स की सह-अध्यक्षता करने के लिए भारत का दौरा किया. मार्च 2025 में, सैन्य-से-सैन्य द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करने और 2025-26 के लिए कार्ययोजना तैयार करने के लिए रोम में 13वीं भारत-इटली मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप की मीटिंग हुई थी.

11वीं भारत-इटली जॉइंट डिफेंस कमेटी मीटिंग अप्रैल 2025 में रोम में हुई थी. इसकी सह-अध्यक्षता रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और इटली की उप-राष्ट्रीय आयुध निदेशक लुइसा रिकार्डी (Luisa Riccardi) ने इतालवी प्रतिनिधिमंडल के साथ मिलकर की थी.

सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स (SIDM) और फेडरेशन ऑफ इटैलियन कंपनीज फॉर एयरोस्पेस, डिफेंस एंड सिक्योरिटी (AIAD) के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे द्विपक्षीय रक्षा औद्योगिक सहयोग का रास्ता साफ हुआ. दोनों रक्षा उद्योगों के बीच कुछ B2B बैठकें भी हुईं.

इस साल फरवरी में रोम में हुए इंडिया-इटली डिफेंस इंडस्ट्री सेमिनार में एक बिजनेस डेलीगेशन ने हिस्सा लिया. रक्षा मंत्रालय के सचिव (रक्षा उत्पादन) संजीव कुमार और भारत की बड़ी रक्षा कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कई इतालवी कंपनियों से बातचीत की.

हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर फोकस के तहत, नियमित शिप विजिट और पोर्ट कॉल होते हैं. इतालवी नौसेना के जहाज ITS मोरोसिनी ने अगस्त 2023 में मुंबई में, ITS कैवूर ने अक्टूबर 2024 में गोवा में, ITS वेस्पुची ने नवंबर-दिसंबर 2024 में मुंबई में और एंटोनियो मार्सेग्लिया ने मई-जून 2025 में मुंबई में पोर्ट कॉल (बंदरगाह पर आए) किया. भारतीय नौसेना के जहाज INS तमाल ने अगस्त 2025 में नेपल्स में और INS त्रिकंद ने सितंबर 2025 में टारंटो (Taranto) में बंदरगाह पर गए. भारतीय नौसेना के जहाज INS सुमेधा ने अप्रैल 2023 में सार्डिनिया के तट पर ITS मोरोसिनी के साथ PASSEX सैन्य अभ्यास में भाग लिया.

गुरुवार की बैठक के बाद 2026-27 के लिए द्विपक्षीय सैन्य सहयोग योजना की अदला-बदली जरूरी है, क्योंकि यह स्टाफ बातचीत और ट्रेनिंग एक्सचेंज, पोर्ट कॉल और नौसैनिक सहयोग, और पेशेवर सैन्य शिक्षा और ऑपरेशनल एक्सपोजर के जरिये दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच नियमित बातचीत को संस्थागत बनाता है.