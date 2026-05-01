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समुद्री सुरक्षा, उद्योग और भू-राजनीति: भारत-इटली के रक्षा संबंधों को मजूबत करने में अहम कारक

भारत-इटली सैन्य सहयोग कार्ययोजना इस बात पर जोर देती है कि दोनों देश समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग और जियोपॉलिटिक्स को कैसे जोड़ रहे हैं.

India Italy military cooperation plan maritime security, defence industry, and geopolitics within India-EU framework
भारत-इटली सैन्य सहयोग कार्य योजना पर हस्ताक्षर के समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो (X/ @rajnathsingh)
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By Aroonim Bhuyan

Published : May 1, 2026 at 11:46 AM IST

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नई दिल्ली: जैसे-जैसे यूरोप अपनी सुरक्षा प्राथमिकताओं को फिर से तय कर रहा है और भारत पारंपरिक सहयोगियों से आगे बढ़कर अपनी रक्षा साझेदारी बढ़ा रहा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके इतालवी समकक्ष गुइडो क्रोसेटो (Guido Crosetto) के बीच गुरुवार को नई दिल्ली में हुई बैठक का महत्व और बढ़ गया है.

एक औपचारिक सैन्य सहयोग कार्ययोजना पर बातचीत और रक्षा उद्योग संबंधों पर नए सिरे से जोर देने के साथ, बैठक में यह दिखाया गया कि कैसे दो-तरफा रक्षा संबंध, खासकर समुद्री सहयोग और सप्लाई-चेन एकीकरण के क्षेत्रों में, भारत-यूरोपियन यूनियन (EU) के बड़े रणनीतिक फ्रेमवर्क के साथ तेजी से जुड़ रहे हैं.

एक्स पोस्ट में, राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने और उनके समकक्ष क्रोसेटो ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति सहित कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की. रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, "दोनों मंत्रियों ने 'आत्मनिर्भर भारत' प्रोग्राम और इटली की रक्षा सहयोग पहल के तहत पारस्परिक रूप से लाभकारी रक्षा औद्योगिक सहयोग को और बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की."

बैठक के दौरान 2026-27 के लिए एक द्विपक्षीय सैन्य सहयोग योजना पर बातचीत हुई, जिसमें दोनों देशों के रक्षा बलों के बीच सैन्य जुड़ाव का रास्ता बताया गया. अलग-अलग खास समुद्री मुद्दों पर दोनों पुराने समुद्री देशों के बीच समन्वय पर भी जोर दिया गया, जिसमें गुरुग्राम में इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर-इंडियन ओशन रीजन के जरिये सूचनाओं का आदान-प्रदान भी शामिल है.

EU के साथ भारत के संबंध पारंपरिक रूप से व्यापार, टेक्नोलॉजी और राजनीतिक बातचीत से चलते रहे हैं, लेकिन फ्रांस या जर्मनी जैसी अलग-अलग यूरोपीय ताकतों के साथ भारत की साझेदारी की तुलना में रक्षा का पहलू ऐतिहासिक रूप से पीछे रहा है. नया भारत-EU डिफेंस फ्रेमवर्क औद्योगिक सहयोग, संयुक्त उत्पादन और सप्लाई-चेन इंटीग्रेशन को बढ़ावा देकर इसे बदलना चाहता है.

इस मामले में, इटली के पास अनोखे फायदे हैं. इसके पास एयरोस्पेस, नेवल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स और हथियारों का एक मजबूत रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र है. इटली की कंपनियां पूरे यूरोप में रक्षा सप्लाई चेन और मिलकर काम करने वाले EU डिफेंस प्रोग्राम में गहराई से जुड़ी हुई हैं. इटली अपने औद्योगिक कूटनीति मॉडल के तहत रक्षा निर्यात (Defence Export) और पार्टनरशिप को प्रमुखता से बढ़ावा दे रहा है.

राजनाथ सिंह अक्टूबर 2023 में क्रोसेटो के साथ द्विपक्षीय बातचीत के लिए इटली गए थे. रक्षा सहयोग पर एक समझौता किया गया था. सिंह ने इटली की कंपनियों के CEOs से भी बातचीत की थी.

पिछले साल फरवरी में इटली के उप सचिव (रक्षा) मैटेओ पेरेगो डि क्रेमनागो (Matteo Perego di Cremnago) और लेफ्टिनेंट जनरल लुपोली, एक इतालवी रक्षा व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ एयरो इंडिया 2025 में शामिल होने के लिए भारत आए थे. रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने क्रेमनागो से मुलाकात की थी.

इटली के रक्षा महा-सचिव लेफ्टिनेंट जनरल लुसियानो पोर्टोलानो ने मार्च 2024 में रक्षा सचिव के साथ 10वीं जॉइंट डिफेंस कमेटी (JDC) और मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप (MCG) मीटिंग्स की सह-अध्यक्षता करने के लिए भारत का दौरा किया. मार्च 2025 में, सैन्य-से-सैन्य द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करने और 2025-26 के लिए कार्ययोजना तैयार करने के लिए रोम में 13वीं भारत-इटली मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप की मीटिंग हुई थी.

11वीं भारत-इटली जॉइंट डिफेंस कमेटी मीटिंग अप्रैल 2025 में रोम में हुई थी. इसकी सह-अध्यक्षता रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और इटली की उप-राष्ट्रीय आयुध निदेशक लुइसा रिकार्डी (Luisa Riccardi) ने इतालवी प्रतिनिधिमंडल के साथ मिलकर की थी.

सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स (SIDM) और फेडरेशन ऑफ इटैलियन कंपनीज फॉर एयरोस्पेस, डिफेंस एंड सिक्योरिटी (AIAD) के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे द्विपक्षीय रक्षा औद्योगिक सहयोग का रास्ता साफ हुआ. दोनों रक्षा उद्योगों के बीच कुछ B2B बैठकें भी हुईं.

इस साल फरवरी में रोम में हुए इंडिया-इटली डिफेंस इंडस्ट्री सेमिनार में एक बिजनेस डेलीगेशन ने हिस्सा लिया. रक्षा मंत्रालय के सचिव (रक्षा उत्पादन) संजीव कुमार और भारत की बड़ी रक्षा कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कई इतालवी कंपनियों से बातचीत की.

हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर फोकस के तहत, नियमित शिप विजिट और पोर्ट कॉल होते हैं. इतालवी नौसेना के जहाज ITS मोरोसिनी ने अगस्त 2023 में मुंबई में, ITS कैवूर ने अक्टूबर 2024 में गोवा में, ITS वेस्पुची ने नवंबर-दिसंबर 2024 में मुंबई में और एंटोनियो मार्सेग्लिया ने मई-जून 2025 में मुंबई में पोर्ट कॉल (बंदरगाह पर आए) किया. भारतीय नौसेना के जहाज INS तमाल ने अगस्त 2025 में नेपल्स में और INS त्रिकंद ने सितंबर 2025 में टारंटो (Taranto) में बंदरगाह पर गए. भारतीय नौसेना के जहाज INS सुमेधा ने अप्रैल 2023 में सार्डिनिया के तट पर ITS मोरोसिनी के साथ PASSEX सैन्य अभ्यास में भाग लिया.

गुरुवार की बैठक के बाद 2026-27 के लिए द्विपक्षीय सैन्य सहयोग योजना की अदला-बदली जरूरी है, क्योंकि यह स्टाफ बातचीत और ट्रेनिंग एक्सचेंज, पोर्ट कॉल और नौसैनिक सहयोग, और पेशेवर सैन्य शिक्षा और ऑपरेशनल एक्सपोजर के जरिये दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच नियमित बातचीत को संस्थागत बनाता है.

इस तरह की सुव्यवस्थित योजना से यह पता चलता है कि भारत और इटलीअस्थायी अदला-बदली के बजाय लगातार सेनाओं के बीच जुड़ाव के लिए प्रतिबद्ध हैं.

दोनों मंत्रियों ने समुद्री सहयोग पर जोर दिया, जो दो ऐतिहासिक समुद्री देशों की साझी विरासत और आज के हितों को दिखाता है. इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर – इंडियन ओशन रीजन के जरिये जानकारी साझा करने का जिक्र खास तौर पर जरूरी है. यह दिखाता है कि इटली हिंद महासागर में भारत के समुद्री डोमेन अवेयरनेस आर्किटेक्चर के साथ जुड़ने को तैयार है.

यह मेल इटली के भूमध्यसागरीय समुद्री दृष्टिकोण, भारत की भारत-प्रशांत समुद्री प्राथमिकताओं, और समुद्री मार्ग सुरक्षा, समुद्री डकैती और गैर-पारंपरिक खतरों पर साझा चिंताओं को जोड़ता है.

इस तरह समुद्री सहयोग यूरोप और हिंद-प्रशांत के बीच एक रणनीतिक पुल बन जाता है.

पश्चिम एशिया समेत क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा से पता चलता है कि यह बातचीत वर्तमान भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के हिसाब से है, जैसे रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोप में लंबे समय से अस्थिरता, पश्चिम एशिया में संघर्ष और अनिश्चितता, समुद्री साझा क्षेत्रों में बढ़ता विवाद, और यूरोप द्वारा भारत को एक प्रमुख सुरक्षा साझेदार के रूप में बढ़ती मान्यता.

इस माहौल में, यूरोपीय देशों के साथ भारत का रक्षा सहयोग ज्यादा रणनीतिक और विविधीकृत (Diversified) होता जा रहा है. इटली की पहुंच इस बड़े पैटर्न में फिट बैठती है.

दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज के प्रोफेसर गुलशन सचदेवा ने ईटीवी भारत को बताया, "हाल के दिनों में भारत और यूरोप के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ रहा है. यह इस साल जनवरी में नई दिल्ली में हुए इंडिया-EU समिट और कोऑपरेशन के लिए बनाए गए रोडमैप के दौरान साफ तौर पर दिखा."

सचदेवा ने कहा कि अटलांटिक महासागर के पार तनाव की वजह से यूरोप रक्षा पर बहुत खर्च करेगा. उन्होंने कहा, "फ्रांस और जर्मनी के साथ भारत बड़ी रक्षा खरीद करने जा रहा है."

उन्होंने यह भी बताया कि 2012 में एनरिका लेक्सी (Enrica Lexie) घटना के बाद भारत-इटली के कूटनीतिक रिश्तों में गिरावट आई थी. इस घटना में दो इतालवी नौसैनिकों ने केरल के तट पर दो भारतीय मछुआरों को मार डाला था. इससे अधिकार क्षेत्र को लेकर एक बड़ा कानूनी विवाद पैदा हो गया. हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (PCA - Permanent Court of Arbitration) के फैसले के बाद, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में सभी कार्रवाई बंद कर दी. इटली ने 10 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया और अधिकारी छूट का हवाला देते हुए नौसैनिकों पर अपने अधिकार क्षेत्र में मुकदमा चलाने पर सहमत हो गया.

मार्च 2023 में, भारत और इटली ने अपने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया, जिसमें रक्षा, ऊर्जा परिवर्तन और टेक्नोलॉजी पर फोकस किया गया. मुख्य नतीजों में 2025-2029 संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना को अपनाना, समुद्री सहयोग बढ़ाना, रक्षा औद्योगिक सहयोग, और प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए आर्थिक संबंधों और गतिशीलता को बढ़ावा देने की पहल शामिल हैं.

सचदेवा ने कहा, "हमने सभी क्षेत्रों में इटली के साथ संबंधों को बेहतर बनाया है."

उदयपुर के उसनास फाउंडेशन थिंक टैंक में रिसर्च एसोसिएट रुचिका शर्मा के अनुसार, गुरुवार का घटनाक्रम 2023 में हस्ताक्षरित रक्षा सहयोग समझौते को आगे बढ़ाने के लिए भारत और इटली की प्रतिबद्धता को दिखाता है. शर्मा ने कहा, "इससे आत्मनिर्भर भारत और इटली की रक्षा पहल के तहत सैन्य जुड़ाव और रक्षा औद्योगिक साझेदारी में उनका सहयोग मजबूत होगा."

उन्होंने आगे कहा कि गुरुवार को नई दिल्ली में भारत और इटली के बीच हुई बातचीत रक्षा संबंधों को बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है. शर्मा ने कहा, "इस जुड़ाव का एक खास पहलू समुद्री क्षेत्र में बढ़ती पार्टनरशिप है. भूमध्य सागर और हिंद-प्रशांत क्षेत्र को आपस में जुड़े हुए थिएटर के तौर पर देखा जा रहा है, समुद्री सहयोग इटली को भारत के इंडो-पैसिफिक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क में एक जरूरी स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाता है."

कुल मिलाकर, भारत-इटली रक्षा सहयोग इसलिए अहम है क्योंकि यह राजनयिक संबंधों में सुधार से सुव्यवस्थित रक्षा साझेदारी में बदलाव को दिखाता है. यह एक औपचारिक परिचालन कार्ययोजना के जरिये सैन्य जुड़ाव को संस्थागत बनाता है.

यह सहयोग भूमध्य सागर और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा डिजाइन को भी जोड़ता है. यह भारत के स्वदेशीकरण लक्ष्यों के साथ जुड़े रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए रास्ते खोलता है. सबसे बढ़कर, यह भारत-EU रणनीतिक और रक्षा जुड़ाव (Defence Convergence) के बड़े रास्ते को समर्थन करता है.

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