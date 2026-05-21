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भारत-इटली समुद्री सहयोग: भूमध्यसागर और इंडो-पैसिफिक के बीच जुड़ाव

इटली के साथ सहयोग से भारत को अपनी जरूरी समुद्री संचार लाइनों के स्वेज नदी के बाद के हिस्से में ट्रैफिक की निगरानी और सुरक्षा करने में मदद मिलती है. इससे भीड़भाड़ वाले और संवेदनशील जल में समुद्री अधिकार क्षेत्र के बारे में जागरूकता बढ़ती है. इससे स्थानीय यूरोपीय नौसेना शक्ति के साथ तालमेल बढ़ता है.

भारत के लिए जो इंडो-पैसिफिक समुद्री रास्ते मायने रखते हैं, वे लाल सागर पर खत्म नहीं होते. वे स्वेज नहर से होकर भूमध्य सागर में जाते हैं और आगे जिब्राल्टर की खाड़ी से होते हुए अटलांटिक तक जाते हैं. भारत-यूरोप व्यापार और एनर्जी कार्गो का एक बड़ा हिस्सा इसी कॉरिडोर से होकर जाता है.

दोनों नेताओं के बयान एक ही समुद्री मार्ग की ओर इशारा करते हैं जो हिंद महासागर से यूरोप तक व्यापार, ऊर्जा, डेटा और सुरक्षा हितों को ले जाता है. नई दिल्ली के लिए, भूमध्य सागर में इटली के साथ साझेदारी इंडो-पैसिफिक विचार के लिए बाहरी नहीं है - यह इसका एक विस्तार है.

द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के बाद जारी एक संयुक्त बयान के मुताबिक, "दोनों प्रधानमंत्रियों ने इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC) पर सहयोग करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, और ग्लोबल ट्रेड, कनेक्टिविटी और खुशहाली को नया आकार देने और बढ़ावा देने में इसकी बदलाव लाने की क्षमता को पहचाना. प्रोजेक्ट के बारे में शुरुआती बातचीत की तारीफ करते हुए, उन्होंने पहली IMEC मंत्री-स्तरीय बैठक को 2026 में इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए बढ़ावा दिया."

अपनी ओर से, मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली दो प्रायद्वीप या दो प्लेटफॉर्म हैं, जो दुनिया के महत्वपूर्ण क्षेत्रों – भूमध्य सागर और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में मौजूद हैं. उन्होंने कहा, "हमें लगता है कि इन दो अहम क्षेत्रों के बीच अंतर-संबंध को मजबूत करना बहुत जरूरी है. यही वजह है कि हम IMEC (इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर) को और विकसित करना चाहते थे… जिसकी घोषणा G20 समिट (2023 में नई दिल्ली में) के दौरान की गई थी."

पीएम मोदी की यात्रा के दौरान दोनों देश अपने संबंधों को एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं. मोदी ने "हम शिपिंग, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्थ पर मिलकर काम करेंगे."

मोदी ने बुधवार को रोम में मेलोनी के साथ संयुक्त मीडिया ब्रीफिंग में कहा, "समुद्री ताकतों के तौर पर, संपर्क के क्षेत्र में भारत और इटली के लिए करीबी सहयोग स्वाभाविक है."

भूमध्यसागर भारत की सोच में इंडो-पैसिफिक के पश्चिमी प्रवेश द्वार के रूप में उभर रहा है – जहां समुद्री सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखलाएं और भू-राजनीतिक साझेदारियां मिलती हैं, जिसमें इटली एक प्रमुख मध्यस्थ है.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बंदरगाह आधुनिकीकरण और लॉजिस्टिक्स पर जोर, और उनकी इटली की समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी का भूमध्यसागर और इंडो-पैसिफिक को आपस में जुड़े हुए क्षेत्र बताना, इस बात को दिखाता है कि भारत दूर के जल को कैसे देखता है.

उत्तरी इटली के पोर्ट - खासकर ट्राइस्टे का पोर्ट - मध्य और पूर्वी यूरोप तक तेज मल्टीमॉडल ( एक साथ कई माध्यमों का उपयोग) पहुंच देते हैं. भारतीय निर्यातकों और लॉजिस्टिक्स प्लानर्स के लिए, इसका मतलब है उत्तरी सागर के विकल्प के मुकाबले यूरोपीय संघ के बाजार में छोटे और ज्यादा मजबूत रास्ते, रेल-रोड कॉरिडोर जो पारंपरिक प्रवेश द्वार से भीड़ कम करते हैं, और बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, स्मार्ट लॉजिस्टिक्स और शिपिंग सहयोग की गुंजाइश, जैसा कि दोनों नेताओं ने बताया है.

द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी एक अलग बयान में कहा गया, "दोनों नेताओं ने मंत्री और ऑफिशियल बातचीत, पोर्ट विजिट और डिफेंस फोर्स के नियमित जुड़ाव के जरिये डिफेंस सहयोग को गहरा करने पर खुशी जताई. उन्होंने रक्षा उत्पादन के को-डिजाइन, को-डेवलपमेंट और को-प्रोडक्शन में सहयोग के लिए एक इंडस्ट्रियल रोडमैप, जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट पर साइन करने का स्वागत किया."

इटैलियन नेवी के साथ नियमित पोर्ट कॉल, अभ्यास और स्टाफ बातचीत से भूमध्य सागर में इंडियन नेवी की मौजूदगी सामान्य हो जाती है. इससे गठबंधन मिशन में अनुभवी NATO नेवी के साथ अंतरसंचालनीयता बढ़ती है, हिंद महासागर के बाहर एक सुरक्षा साझेदार के तौर पर भारत की भूमिका का संकेत मिलता है, और पाइरेसी स्पिलओवर, ट्रैफिकिंग और मैरीटाइम टेररिज्म जैसे अपरंपरागत खतरों से मिलकर निपटने की दक्षता बनती है.

यूरोप जाने वाले हाइड्रोकार्बन और LNG की एक बड़ी मात्रा भूमध्य सागर से गुजरती है, साथ ही समुद्र के नीचे घने केबल नेटवर्क भी हैं जो ग्लोबल डेटा ले जाते हैं. सब-सी केबल और पाइपलाइन की सुरक्षा, पोर्ट एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा, और समुद्री इमरजेंसी प्लानिंग पर इटली के साथ संयुक्त बातचीत सीधे भारत की ऊर्जा सुरक्षा गणना और ट्रेड और वित्त को सहारा देने वाली डिजिटल धमनी (Artery) की सुरक्षा में उसकी दिलचस्पी को बढ़ाती है.

शिपिंग, बंदरगाह आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था पर मोदी का जोर, शिपबिल्डिंग, मरीन इंजीनियरिंग, पोर्ट मैनेजमेंट और तटीय अर्थव्यवस्था मॉडल में इटली की ताकत से मेल खाता है. व्यावहारिक सहयोग में ग्रीन पोर्ट टेक्नोलॉजी और डिजिटाइज्ड लॉजिस्टिक्स चेन, मरीन रिसर्च, मत्स्य पालन प्रबंधन और तटीय स्थिरता, और भारत के आत्मनिर्भरता अभियान के तहत मैरीटाइम एप्लीकेशन के साथ औद्योगिक साझेदारी शामिल हो सकती हैं.

यूरोपीय संघ और NATO की समुद्री बातचीत में इटली की आवाज, यूरोपीय सुरक्षा सोच में भारत के लिए एक कीमती पुल बनाती है. रोम के जरिये, नई दिल्ली भारत-EU समुद्री सहयोग को और मजबूत कर सकता है, यूरोपियन नेवी से जुड़ी गतिविधियों में ज्यादा अहम तौर पर हिस्सा ले सकता है, और पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका से आने वाले खतरों पर आकलन को एक जैसा कर सकता है जो शिपिंग पर असर डालते हैं.

उत्तरी अफ्रीकी समुद्र तट और लेवेंट (Levant) में अस्थिरता का सीधा असर भूमध्य सागर से गुजरने वाले जहाजों पर पड़ता है. इटली के साथ मिलकर किए गए राजनयिक और समुद्री जुड़ाव से भारत इस बड़े पड़ोस में बिना ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर बताए स्थिरता लाने में मदद कर पाएगा.

सामरिक मामलों के विशेषज्ञ और नई दिल्ली के इमेजइंडिया थिंक टैंक के प्रेसिडेंट रोबिंदर सचदेव के मुताबिक, इंडो-पैसिफिक और भूमध्य सागर के बीच इस संपर्क की संरचना सबसे पहले IMEC पर आधारित है. ईटीवी भारत से बात करते हुए सचदेव ने कहा, "अब सवाल यह है कि कॉरिडोर कहां खत्म होगा? क्या यह इटली, ग्रीस या फ्रांस में खत्म होगा? बात यह है कि जिस भी देश में यह कॉरिडोर खत्म होगा, तो कह सकते हैं कि उसे ट्रेड, वेयरहाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से कुछ आर्थिक बूस्ट मिलेगा और यूरोप के हार्टलैंड तक जाएगा, और जब, मान लीजिए, यूरोप से इंडिया को सामान एक्सपोर्ट किया जाएगा तो इसका उल्टा होगा."

उन्होंने कहा कि ऐसा प्रवेश द्वार आर्थिक गतिविधियों के लिहाज से जरूरी हो जाएगा और इटली ऐसा करना चाहेगा. सचदेव ने कहा, "IMEC के फायदे यह हैं कि इससे परिवहन में कम समय लगेगा. इससे स्वेज नहर के रास्ते जाने के मुकाबले परिवहन का समय कम हो जाएगा. इसलिए, यह भारत और यूरोप दोनों के निर्यातकों और आयातकों के लिए फायदेमंद होगा."

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इटली ने IMEC के लिए एक विशेष दूत नियुक्त किया है.

भूमध्य सागर भारत के इंडो-पैसिफिक समुद्री रास्तों का पश्चिमी हिस्सा है. कनेक्टिविटी, पोर्ट, लॉजिस्टिक्स, नौसैन्य सहयोग और समुद्री अर्थव्यवस्था पर इटली के साथ साझेदारी करके, भारत अपनी अर्थव्यवस्था को यूरोप से जोड़ने वाली लाइनों को सुरक्षित करता है, अपनी नौसैन्य पहुंच बढ़ाता है, और यूरोपीय समुद्री सुरक्षा ढांचे से जुड़ता है. रणनीतिक नजरिये से, इटली भारत को यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि हिंद महासागर से अटलांटिक तक इंडो-पैसिफिक विजन बना रहे.

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