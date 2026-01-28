AI क्रांति और रोजगार: ITI से यूनिवर्सिटी तक, नई नौकरियों के लिए तैयार हो रहा है भारत
भारत आज केवल डिजिटल सेवाएं इस्तेमाल करने वाला देश नहीं, बल्कि उन्हें नियंत्रित करने वाला वैश्विक लीडर बनने की ओर अग्रसर है
Published : January 28, 2026 at 5:53 AM IST
भारत अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में बहुत तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है. आज देश के अलग-अलग राज्यों के बीच इस बात का मुकाबला चल रहा है कि कौन सबसे बेहतर डिजिटल सुविधाएं तैयार करेगा और दुनिया की बड़ी दिग्गज टेक कंपनियों को अपने यहां खींचकर लाएगा.
तमिलनाडु चेन्नई में समुद्र के भीतर बिछाए गए केबल्स और बड़े डेटा सेंटर्स के दम पर अपनी धाक जमा रहा है. महाराष्ट्र मुंबई और नवी मुंबई के इलाकों में पैसे के लेन-देन से जुड़ी तकनीकों (फिनटेक) में AI को बढ़ावा दे रहा है. गुजरात अपने धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के जरिए कंप्यूटर चिप (सेमीकंडक्टर) बनाने और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है. वहीं, कर्नाटक ने बेंगलुरु को AI रिसर्च और सॉफ्टवेयर का गढ़ बनाए रखा है, तो तेलंगाना ने खास तौर पर AI क्लस्टर और इसके टेस्टिंग सेंटर बनाने की घोषणा की है.
देशभर में दिख रही यह हलचल भारत की उस बड़ी सोच को दिखाती है, जिसमें वह AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और क्लाउड सेवाओं जैसी भविष्य की तकनीकों में दुनिया का लीडर बनना चाहता है.
देश के इस बड़े परिदृश्य में, आंध्र प्रदेश एक ऐसे राज्य के रूप में उभरा है जिसके इरादे बहुत बड़े हैं और काम करने की रफ्तार भी बहुत तेज है. विशाखापत्तनम और अमरावती में जो विकास योजनाएं बनाई गई हैं, वे सबसे अलग इसलिए हैं क्योंकि वे एक ही गलियारे (कॉरिडोर) के भीतर कई आधुनिक चीजों को साथ ला रही हैं. इसमें बहुत बड़े स्तर का AI इंफ्रास्ट्रक्चर, अंतरराष्ट्रीय डिजिटल नेटवर्क, क्वांटम रिसर्च की सुविधाएं और पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल (रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाला) कामकाज शामिल है. अपनी इन दोहरी कोशिशों की वजह से आंध्र प्रदेश भारत की AI यात्रा में केवल एक भागीदार बनकर नहीं रह गया है, बल्कि वह देश की सबसे उन्नत कंप्यूटर क्षमताओं का एक मुख्य आधार बनने की ओर बढ़ रहा है.
विशाखापत्तनम में एक बहुत बड़ा (6 गीगावाट का) डेटा-सेंटर नेटवर्क तैयार हो रहा है, जिसकी मुख्य नींव गूगल द्वारा किया जा रहा 1.25 लाख करोड़ रुपये का निवेश है. इसके साथ ही रिलायंस, अडाणी-कोनेक्स, टिलमैन ग्लोबल, सिफी और ब्रुकफील्ड जैसी बड़ी कंपनियां भी अपनी सुविधाएं वहां बनाने वाली हैं. इस पूरे प्रोजेक्ट को चलाने के लिए खास तौर पर सौर और स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल होगा, जिसमें रिलायंस का 6 गीगावाट का सोलर प्रोजेक्ट और ब्रुकफील्ड का 3 गीगावाट का क्लीन-एनर्जी प्लांट शामिल है.
विशाखापत्तनम में दुनिया भर के क्लाउड ऑपरेशंस, साइबर सुरक्षा कमांड सेंटर और बड़े AI मॉडल्स को चलाने के लिए जरूरी सुपर-कंप्यूटिंग यूनिट्स (GPU और TPU क्लस्टर) लगाए जाएंगे. इसके अलावा, सिफी (Sify) और मेटा (फेसबुक) मिलकर समुद्र के नीचे बिछने वाले 'वॉटरवर्थ' केबल के लिए एक बड़ा लैंडिंग स्टेशन बना रहे हैं. इससे इंटरनेट की रफ्तार इतनी तेज होगी कि दुनिया के किसी भी कोने से संपर्क में बिल्कुल देरी नहीं होगी. ये सारी चीजें विशाखापत्तनम को क्लाउड कंप्यूटिंग, अंतरराष्ट्रीय फिनटेक और उन आधुनिक AI सेवाओं का बड़ा केंद्र बना देंगी जिन्हें पलक झपकते ही ग्लोबल कनेक्टिविटी की जरूरत होती है.
वहीं दूसरी ओर, अमरावती में भारत की पहली बड़े पैमाने की 'क्वांटम वैली' (Quantum Valley) बनाने की तैयारी चल रही है, जिसे दिग्गज कंपनी IBM का सहयोग मिल रहा है. उम्मीद है कि इस पूरे नेटवर्क में क्वांटम एल्गोरिदम (सॉफ्टवेयर नियम) की रिसर्च लैब, क्वांटम हार्डवेयर बनाने वाली यूनिट्स, आधुनिक डेटा सुरक्षा केंद्र और भविष्य की कंप्यूटर तकनीक सिखाने के लिए खास ट्रेनिंग सेंटर शामिल होंगे.
कुल मिलाकर, विशाखापत्तनम और अमरावती मिलकर एक ऐसा कॉरिडोर बना रहे हैं, जहां सामान्य कंप्यूटर तकनीक (AI) और भविष्य की सबसे उन्नत तकनीक (क्वांटम साइंस) एक साथ काम करेंगी. यह गलियारा आज के समय की AI जरूरतों को क्वांटम सूचना विज्ञान की आधुनिक रिसर्च से जोड़ने का काम करेगा.
एक ही जगह पर केंद्रित लेकिन पूरे देश से जुड़े इस तरह के AI इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल, भारत में हो रहे एक बड़े बदलाव को दिखाता है. जैसे-जैसे बड़े पैमाने पर कंप्यूटिंग, क्वांटम रिसर्च और रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाली डिजिटल सुविधाएं कई राज्यों में फैल रही हैं, अब ध्यान सिर्फ बुनियादी ढांचा खड़ा करने पर नहीं, बल्कि उसे लंबे समय तक सफलतापूर्वक चलाने पर है.
डेटा सेंटर, AI क्लस्टर और क्वांटम लैब जैसी चीजें कोई 'एक बार का निवेश' नहीं हैं. इन्हें लगातार चलाने के लिए कुशल लोगों, विशेष ऑपरेशंस और लगातार विकसित होती तकनीकी विशेषज्ञता की जरूरत होती है. नतीजा यह है कि भारत की AI बनने की महत्वाकांक्षा अब केवल पैसा खर्च करने या सरकारी छूट देने तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि अब यह बड़े पैमाने पर काबिल मानव संसाधन तैयार करने, संस्थागत क्षमता बढ़ाने और तालमेल के साथ कौशल विकास (स्किल डेवलपमेंट) करने का विषय बन गई है.
इतने बड़े पैमाने पर हो रहे ये विकास हमारे सामने दो चीजें रखते हैं. एक तो कुशल लोगों की कमी की बड़ी चुनौती और दूसरा, तरक्की का एक ऐतिहासिक अवसर. बड़े-बड़े सर्वर फार्म, सोलर और विंड एनर्जी पार्क, ऑप्टिकल नेटवर्क और क्वांटम लैब को लगातार चलाने के लिए हमें तीन स्तरों पर टैलेंट तैयार करने की जरूरत है. इस जरूरत ने अब आईटीआई (ITI), पॉलिटेक्निक और यूनिवर्सिटीज से हमारी उम्मीदों को पूरी तरह बदल दिया है.
आईटीआई के स्तर पर अब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को बदलना होगा. अब इनमें फाइबर-ऑप्टिक केबल जोड़ना, हाई-डेंसिटी केबलिंग, समुद्र के नीचे बिछने वाले केबल की देखरेख, सर्वर रैक लगाना और मशीनों को ठंडा रखने वाले कूलिंग सिस्टम जैसे हुनर सिखाने होंगे. साथ ही, सोलर पैनल लगाना, इन्वर्टर की सर्विसिंग, विंड टरबाइन की देखरेख, पावर सिस्टम (UPS और DC) और नेटवर्क हार्डवेयर की कमियां दूर करने जैसी चीजें भी सिखानी होंगी. ये प्रोग्राम पूरी तरह से प्रैक्टिकल होने चाहिए और सीधे तौर पर डेटा सेंटरों और रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट की जरूरतों से जुड़े होने चाहिए.
जटिल तकनीकी माहौल को संभालने के लिए मिड-लेवल (मध्यम स्तर के) सुपरवाइजर तैयार करने में पॉलिटेक्निक संस्थानों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी. डिप्लोमा के सिलेबस में अब डेटा-सेंटर ऑपरेशंस, वर्चुअलाइजेशन, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की निगरानी और रिन्यूएबल एनर्जी को कंट्रोल करने वाले सिस्टम जैसे विषयों को शामिल करना होगा.
इसके अलावा, छात्रों को मशीनों की गर्मी कम करने वाले थर्मल सिस्टम, सर्वर की खराबी जांचने, डेटा स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन और हाई-स्पीड नेटवर्क चलाने की ट्रेनिंग देनी चाहिए. 'कुबेरनेट्स' जैसी नई टेक्नोलॉजी, वर्चुअल मशीन को मैनेज करना, मशीनों को ठंडा रखने वाले लिक्विड कूलिंग सिस्टम और AI हार्डवेयर के रख-रखाव का व्यावहारिक अनुभव अब पढ़ाई का हिस्सा होना चाहिए.
यूनिवर्सिटीज़ को AI इंजीनियरिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, कंप्यूटेशनल साइंस, टिकाऊ ऊर्जा प्रणालियों, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन और एडवांस साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में उच्च-स्तरीय कौशल विकास की कमान संभालनी होगी. नए डिग्री कोर्सेस में मशीन लर्निंग ऑपरेशंस, क्लाउड आर्किटेक्चर, क्वांटम थ्योरी, डिजिटल-ट्विन सिमुलेशन, जीनोमिक्स-आधारित कंप्यूटिंग, एल्गोरिथमिक फाइनेंस और पावर-ग्रिड की स्थिरता जैसे आधुनिक विषय शामिल होने चाहिए.
पढ़ाई के ये रास्ते केवल तभी प्रभावी होंगे जब इनके साथ गूगल, आईबीएम (IBM), रिलायंस, अडाणी, सिफी (Sify) और ब्रुकफील्ड जैसी कंपनियों के प्लांट और केंद्रों में लंबी अवधि की अपरेंटिसशिप (इंटर्नशिप) को जोड़ा जाएगा. डिजिटल इंडिया और इंडिया-एआई (IndiaAI) मिशन के लक्ष्यों के साथ कदम मिलाते हुए, भारत का यह बढ़ता हुआ आधुनिक कंप्यूटर ढांचा देश भर में कौशल विकास और रोजगार पैदा करने का एक शक्तिशाली इंजन बन रहा है.
दुनिया भर के एआई (AI) हब्स के अनुभव बताते हैं कि डेटा सेंटर या क्लाउड ऑपरेशंस जैसे क्षेत्रों में पैदा होने वाली एक सीधी नौकरी, अपने साथ निर्माण, बिजली व्यवस्था, कूलिंग टेक्नोलॉजी, नेटवर्क सर्विस और डिजिटल सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में तीन से पांच अप्रत्यक्ष नौकरियां लाती हैं. आमतौर पर हर बड़ा एआई या डेटा-सेंटर क्लस्टर करीब 10 से 15 अलग-अलग तरह की तकनीकी भूमिकाओं की मांग पैदा करता है- जिसमें आईटीआई-ट्रेनिंग वाले तकनीशियन से लेकर डिप्लोमा स्तर के सुपरवाइजर, ग्रेजुएट इंजीनियर और रिसर्च करने वाले छात्र शामिल हैं.
राष्ट्रीय स्तर पर इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में लाखों कुशल पेशेवरों की जरूरत होगी, जो डेटा सेंटर चलाने, एआई हार्डवेयर का रखरखाव करने, क्लाउड मैनेजमेंट और साइबर सुरक्षा जैसे कामों को संभाल सकें. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रोजगार के ये अवसर किसी एक जगह तक सीमित नहीं रहेंगे, जिससे टियर-2 और टियर-3 (छोटे और मझोले) शहर भी डिजिटल विकास के इस बड़े सफर का हिस्सा बन सकेंगे.
जैसे-जैसे भारत के अलग-अलग राज्यों में AI क्लस्टर बन रहे हैं, हमारे शिक्षण संस्थानों को भी आधुनिक कंप्यूटिंग और क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए 'टैलेंट हब' (कौशल केंद्रों) के रूप में तेजी से विकसित होना होगा. आने वाले साल यह तय करेंगे कि क्या हमारे देश का शिक्षा और कौशल विकास तंत्र खुद को इतनी जल्दी ढाल पाता है, जिससे इन विशाल और जटिल केंद्रों के लिए जरूरी विशेषज्ञ कर्मचारी तैयार किए जा सकें. इस प्रयास में मिलने वाली सफलता न केवल भारत के AI सपनों को सच करेगी, बल्कि देश को आधुनिक कंप्यूटिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में दुनिया का लीडर भी बना देगी.
(लेखक - एन शिवा प्रसाद)
(डिस्क्लेमर: इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के अपने हैं. यहां व्यक्त किए गए तथ्य और राय ईटीवी भारत के विचारों को नहीं दर्शाते हैं)
