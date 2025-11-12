ETV Bharat / opinion

एक्सट्रीम वेदर बड़ा संकट, पिछले 29 सालों से इस वार का सामना कर रहा भारत

डॉ सीमा जावेद

हैदराबाद : क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 ने एक बार फिर याद दिलाया है कि जलवायु संकट अब भविष्य की नहीं, वर्तमान की कहानी है. जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों के 30वें सम्मेलन (COP30) में पेश की गई जर्मनवॉच की नई रिपोर्ट क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में इसका जिक्र किया गया है.

रिपोर्ट के मुताबिक, 1995 से 2024 के बीच दुनिया भर में 9,700 से ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर की घटनाओं में 8,32,000 लोगों की मौत हुई और 4.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (मुद्रास्फीति समायोजित) का आर्थिक नुकसान हुआ.

रिपोर्ट के अनुसार, भारत 1995 से 2024 के बीच बार बार हो रही एक्सट्रीम वेदर की घटनाओं से सबसे अधिक प्रभावित देशों में शामिल है. रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि में भारत दुनिया के 10 सबसे अधिक प्रभावित देशों में नौवें स्थान पर है. भारत को बाढ़, चक्रवात, लू और सूखे जैसी आपदाओं ने बार-बार झकझोरा है. देश के कई हिस्सों में एक्सट्रीम वेदर अब एक आवर्ती (बार-बार आने वाला) संकट बन चुका है.

दुनिया भर में लगभग 40 प्रतिशत लोग - तीन अरब से ज़्यादा - वर्तमान में उन 11 देशों में रहते हैं जो पिछले 30 वर्षों में एक्सट्रीम वेदर की घटनाओं जैसे हीट वेव्स, तूफ़ानों और बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं. इन देशों में भारत (9वें स्थान पर) और चीन (11वें स्थान पर), और लीबिया (4वें स्थान पर), हैती (5वें स्थान पर) और फ़िलीपींस (7वें स्थान पर) जैसे अन्य देश शामिल हैं. इन ग्यारह देशों में से कोई भी समृद्ध औद्योगिक देशों में शामिल नहीं है. वहीं, यूरोपीय संघ के देश और औद्योगिक देश जैसे फ़्रांस (12वें स्थान पर), इटली (16वें स्थान पर), या अमेरिका (18वें स्थान पर) एक्सट्रीम वेदर से सबसे ज्यादा प्रभावित 30 देशों में शामिल हैं. ये जलवायु जोखिम सूचकांक (CRI) 2026 के प्रमुख निष्कर्ष हैं, जिसे पर्यावरण और विकास संगठन जर्मनवॉच ने बेलेम में COP30 में प्रस्तुत किया.

कुल मिलाकर, सूचकांक 1995 और 2024 के बीच 9,700 से ज़्यादा चरम मौसम की घटनाओं को दर्ज करता है, जिनमें 830,000 से ज़्यादा मौतें और 4.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का प्रत्यक्ष नुकसान हुआ है, जिसे मुद्रास्फीति के हिसाब से समायोजित किया गया है.

सीआरआई की लेखिकाओं में शामिल लौरा शेफर ने बताया, "चरम मौसम की घटनाओं की बात करें तो लू और तूफ़ान मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं. तूफानों ने अब तक सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान भी पहुंचाया है, जबकि बाढ़ के कारण सबसे ज़्यादा लोग चरम मौसम से प्रभावित हुए हैं." हैती, फिलीपींस और भारत जैसे देश बेहद विनाशकारी बार बार चरम मौसम की विनाशकारी घटनाओं से पीड़ित रहे, जबकि सूचकांक में बहुत ऊपर रैंक करने वाले कुछ देशों ने व्यक्तिगत रूप से विनाश लीला का सामना किया.

1995 से 2024 के बीच सबसे ज्यादा प्रभावित देश

1. डॉमिनिका

2. म्यांमार

3. होंडुरस

4. लीबिया

5. हैती

6. ग्रेनाडा

7. फिलीपींस

8. निकारागुआ

9. भारत

10. बहामास

वर्ष 2024 के लिए सबसे प्रभावित देश