एक्सट्रीम वेदर बड़ा संकट, पिछले 29 सालों से इस वार का सामना कर रहा भारत
भारत पर लगातार हो रहा क्लाइमेट का वार. 1995 से 2024 तक लगातार बना एक्सट्रीम वेदर का निशाना.
हैदराबाद : क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 ने एक बार फिर याद दिलाया है कि जलवायु संकट अब भविष्य की नहीं, वर्तमान की कहानी है. जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों के 30वें सम्मेलन (COP30) में पेश की गई जर्मनवॉच की नई रिपोर्ट क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में इसका जिक्र किया गया है.
रिपोर्ट के मुताबिक, 1995 से 2024 के बीच दुनिया भर में 9,700 से ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर की घटनाओं में 8,32,000 लोगों की मौत हुई और 4.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (मुद्रास्फीति समायोजित) का आर्थिक नुकसान हुआ.
रिपोर्ट के अनुसार, भारत 1995 से 2024 के बीच बार बार हो रही एक्सट्रीम वेदर की घटनाओं से सबसे अधिक प्रभावित देशों में शामिल है. रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि में भारत दुनिया के 10 सबसे अधिक प्रभावित देशों में नौवें स्थान पर है. भारत को बाढ़, चक्रवात, लू और सूखे जैसी आपदाओं ने बार-बार झकझोरा है. देश के कई हिस्सों में एक्सट्रीम वेदर अब एक आवर्ती (बार-बार आने वाला) संकट बन चुका है.
दुनिया भर में लगभग 40 प्रतिशत लोग - तीन अरब से ज़्यादा - वर्तमान में उन 11 देशों में रहते हैं जो पिछले 30 वर्षों में एक्सट्रीम वेदर की घटनाओं जैसे हीट वेव्स, तूफ़ानों और बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं. इन देशों में भारत (9वें स्थान पर) और चीन (11वें स्थान पर), और लीबिया (4वें स्थान पर), हैती (5वें स्थान पर) और फ़िलीपींस (7वें स्थान पर) जैसे अन्य देश शामिल हैं. इन ग्यारह देशों में से कोई भी समृद्ध औद्योगिक देशों में शामिल नहीं है. वहीं, यूरोपीय संघ के देश और औद्योगिक देश जैसे फ़्रांस (12वें स्थान पर), इटली (16वें स्थान पर), या अमेरिका (18वें स्थान पर) एक्सट्रीम वेदर से सबसे ज्यादा प्रभावित 30 देशों में शामिल हैं. ये जलवायु जोखिम सूचकांक (CRI) 2026 के प्रमुख निष्कर्ष हैं, जिसे पर्यावरण और विकास संगठन जर्मनवॉच ने बेलेम में COP30 में प्रस्तुत किया.
कुल मिलाकर, सूचकांक 1995 और 2024 के बीच 9,700 से ज़्यादा चरम मौसम की घटनाओं को दर्ज करता है, जिनमें 830,000 से ज़्यादा मौतें और 4.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का प्रत्यक्ष नुकसान हुआ है, जिसे मुद्रास्फीति के हिसाब से समायोजित किया गया है.
सीआरआई की लेखिकाओं में शामिल लौरा शेफर ने बताया, "चरम मौसम की घटनाओं की बात करें तो लू और तूफ़ान मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं. तूफानों ने अब तक सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान भी पहुंचाया है, जबकि बाढ़ के कारण सबसे ज़्यादा लोग चरम मौसम से प्रभावित हुए हैं." हैती, फिलीपींस और भारत जैसे देश बेहद विनाशकारी बार बार चरम मौसम की विनाशकारी घटनाओं से पीड़ित रहे, जबकि सूचकांक में बहुत ऊपर रैंक करने वाले कुछ देशों ने व्यक्तिगत रूप से विनाश लीला का सामना किया.
1995 से 2024 के बीच सबसे ज्यादा प्रभावित देश
1. डॉमिनिका
2. म्यांमार
3. होंडुरस
4. लीबिया
5. हैती
6. ग्रेनाडा
7. फिलीपींस
8. निकारागुआ
9. भारत
10. बहामास
वर्ष 2024 के लिए सबसे प्रभावित देश
1. सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइन्स
2. ग्रेनाडा
3. चाड
4. पापुआ न्यू गिनी
5. नाइजर
6. नेपाल
7. फिलीपींस
8. मलावी
9. म्यांमार
10. वियतनाम
रिपोर्ट में बताया गया है कि सिर्फ 2024 में ही दर्जनों देशों ने एक्सट्रीम बाढ़, चक्रवात और हीटवेव जैसी घटनाओं का सामना किया, जिनका सीधा असर स्थानीय अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर पड़ा. रिपोर्ट में उद्धृत एक 2025 के अध्ययन के अनुसार, चक्रवात अम्फान (2020) की तीव्रता असामान्य रूप से गर्म समुद्री तापमान के कारण बढ़ी, जो मानवजनित जलवायु परिवर्तन से जुड़ी परिस्थितियों से प्रभावित थी. इसी तरह, हाल के वर्षों में भारत लगातार लंबी और अधिक घातक हीट वेव्स का सामना कर रहा है.
आईपीसीसी के अनुसार, औसत और चरम दोनों तरह की गर्मी में हर महाद्वीप पर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. वैज्ञानिक अब इस बात पर एकमत हैं कि दुनिया में आने वाली हर हीटवेव अब मानवीय गतिविधियों से प्रेरित तापमान वृद्धि के कारण और अधिक संभावित तथा अधिक तीव्र हो गई है.
रिपोर्ट क्या कहती है
जर्मनवॉच की यह वार्षिक रिपोर्ट इंटरनेशनल डिज़ास्टर डेटाबेस (EM-DAT), वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों पर आधारित है. यह छह संकेतकों के आधार पर देशों की रैंकिंग तय करती है—मृतकों की संख्या, प्रभावित लोगों की संख्या, और आर्थिक नुकसान (दोनों सापेक्ष और पूर्ण रूप में).
विशेषज्ञों ने क्या कहा
“क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 के नतीजे बताते हैं कि अब वैश्विक स्तर पर उत्सर्जन में तुरंत कटौती ज़रूरी है. अगर कार्रवाई में देरी हुई, तो मौतों और आर्थिक तबाही का सिलसिला बढ़ता जाएगा. साथ ही, एडॉप्टेशन और लॉस एंड डैमेज पर ठोस कदम उठाने होंगे.” - डेविड एकस्टीन, वरिष्ठ सलाहकार (क्लाइमेट फाइनेंस और निवेश), जर्मनवॉच
“हैती, फिलीपींस और भारत जैसे देश बार-बार आपदाओं से प्रभावित होते हैं. इतनी आवृत्ति के कारण इन क्षेत्रों को अगले संकट से पहले संभलने का वक्त तक नहीं मिल पाता. ऐसे देशों के लिए लंबी अवधि की सहायता और फंडिंग बेहद ज़रूरी है.” - वीरा क्यूंज़ेल, वरिष्ठ सलाहकार (एडॉप्टेशन और मानवाधिकार), जर्मनवॉच
“चरम मौसम घटनाओं में सबसे अधिक जानलेवा प्रभाव हीटवेव और तूफानों का है. आर्थिक नुकसान की दृष्टि से भी तूफानों का योगदान सबसे ज़्यादा रहा, जबकि बाढ़ से सबसे अधिक लोग प्रभावित हुए.” - लॉरा शेफ़र, प्रमुख (अंतरराष्ट्रीय जलवायु नीति विभाग), जर्मनवॉच
वैश्विक संदर्भ
रिपोर्ट ऐसे समय में सामने आई है जब दुनिया भर के नेता COP30 में एकजुट होकर जलवायु कार्रवाई को तेज़ करने की बात कर रहे हैं. इस साल अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने भी यह ऐतिहासिक राय दी थी कि देशों पर जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान को रोकने और उसकी भरपाई करने की कानूनी ज़िम्मेदारी है. वहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2025 की अपनी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में चरम मौसम को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खतरा बताया है, जो सिर्फ युद्ध से पीछे है.
भारत के लिए संदेश
भारत, जो पहले से ही बढ़ती हीटवेव, बाढ़ और चक्रवातों से जूझ रहा है, अब जलवायु संकट की वैश्विक रैंकिंग में भी लगातार ऊपर बना हुआ है. रिपोर्ट एक स्पष्ट चेतावनी देती है कि अगर उत्सर्जन में कटौती, अनुकूलन और जलवायु फाइनेंस पर निर्णायक कदम नहीं उठाए गए, तो इसका असर आने वाले दशकों में और गहरा होगा.
