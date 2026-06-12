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चीन की दादागीरी के बीच भारत-इंडोनेशिया का बड़ा कदम: क्या दक्षिण चीन सागर में बदलेगा शक्ति संतुलन?

विदेश मंत्री एस. जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो रविवार, 7 जून, 2026 को नई दिल्ली में 8वीं इंडोनेशिया-भारत जॉइंट कमीशन मीटिंग के दौरान. ( IANS/X/@DrSJaishankar )

इंडोनेशिया मुख्य दक्षिण चीन सागर विवादों में सीधे तौर पर कोई दावा करने वाला देश नहीं है. हालांकि, चीन के समुद्री दावे नटुना द्वीप समूह (Natuna Islands) के आसपास इंडोनेशिया के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) पर अतिक्रमण करते हैं, जिसके कारण इंडोनेशियाई अधिकारियों और चीनी मछली पकड़ने वाले जहाजों व कोस्ट गार्ड जहाजों के बीच बार-बार आमना-सामना होता रहता है.

चीन अपनी तथाकथित "नाइन-डैश लाइन" के माध्यम से लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है, जो कि एक ऐसा दावा है जिसे 2016 में 'परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन' के फैसले द्वारा खारिज कर दिया गया था.

यद्यपि न तो भारत और न ही इंडोनेशिया सार्वजनिक रूप से अपने सहयोग को चीन के खिलाफ बताते हैं, लेकिन दक्षिण चीन सागर में बीजिंग (चीन) की बढ़ती आक्रामक गतिविधियां एक महत्वपूर्ण रणनीतिक पृष्ठभूमि बनाती हैं.

विदेश मंत्री एस. जयशंकर, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो और अन्य 7 जून, 2026 को नई दिल्ली में 8वीं इंडोनेशिया-भारत जॉइंट कमीशन मीटिंग के दौरान. (IANS/X/@DrSJaishankar)

ये सिद्धांत उन कई रुख और विचारों से मेल खाते हैं जिन्हें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया वाले क्वाड (Quad) समूह द्वारा बार-बार दोहराया गया है. इसलिए, इस संयुक्त आयोग की बैठक का समय समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर समान चिंता रखने वाले प्रमुख आसियान (ASEAN) देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाने के भारत के व्यापक प्रयासों को और मजबूत करता है.

भले ही भारत और इंडोनेशिया औपचारिक सैन्य सहयोगी नहीं हैं, लेकिन उनके सुरक्षा हित लगातार एक जैसे होते जा रहे हैं. दोनों देश समुद्री आवाजाही और उड़ानों की स्वतंत्रता, अंतरराष्ट्रीय कानून - विशेष रूप से समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCLOS) का सम्मान, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान, यथास्थिति को बदलने वाली जबरन कार्रवाइयों के विरोध और एक नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था बनाए रखने का समर्थन करते हैं.

इंडोनेशिया का रणनीतिक महत्व इंडोनेशिया के आचे प्रांत और सबांग बंदरगाह की भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से निकटता के कारण और भी बढ़ जाता है. इस भौगोलिक वास्तविकता ने समुद्री सहयोग को भारत-इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी का एक मुख्य स्तंभ बना दिया है.

भारत के लिए, इंडोनेशिया हिंद महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर के बीच का प्रवेश द्वार है. मध्य पूर्व और अफ्रीका से पूर्वी एशिया की ओर जाने वाला लगभग सभी व्यावसायिक और ऊर्जा (ईंधन) का यातायात इंडोनेशिया के नजदीकी समुद्री मार्गों से होकर गुजरता है. नतीजतन, इस क्षेत्र की समुद्री स्थिरता सीधे तौर पर भारत की आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी हुई है.

इंडोनेशिया, भारत-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र में एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान रखता है. दुनिया के सबसे बड़े द्वीपसमूह वाले देश के रूप में, यह हिंद और प्रशांत महासागरों को जोड़ने वाले कुछ सबसे महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट्स (संकीर्ण रास्तों) के बीच स्थित है, जिनमें मलक्का, सुंडा और लोमबोक जलडमरूमध्य (Straits) शामिल हैं.

विदेश मंत्री एस. जयशंकर, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो और अन्य 7 जून, 2026 को नई दिल्ली में 8वीं इंडोनेशिया-भारत जॉइंट कमीशन मीटिंग के दौरान. (IANS/X/@DrSJaishankar)

भारत-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय विवादों पर बढ़ती चिंताओं के बीच, भारत और इंडोनेशिया तेजी से प्रमुख समुद्री भागीदार के रूप में उभर रहे हैं. संयुक्त आयोग की बैठक के दौरान रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर दिया गया जोर इस साझा सोच को दर्शाता है कि दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते आक्रामक रुख के बीच महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए, समान विचारधारा वाले देशों के बीच अधिक करीबी तालमेल की आवश्यकता होगी.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक अलग पोस्ट में जयशंकर ने कहा कि भारत-इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने हाल के वर्षों में मजबूत प्रगति देखी है. उन्होंने कहा, "हमने अपने राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री और शिपिंग, व्यापार, फिनटेक, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, उर्वरक, महत्वपूर्ण खनिज (क्रिटिकल मिनरल) के साथ-साथ पर्यटन, शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग पर गहन चर्चा की. इसके अलावा क्षेत्रीय विकास, हमारे बहुपक्षीय समन्वय को आगे बढ़ाने और भारत-आसियान (ASEAN) संबंधों को गहरा करने पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया."

बयान में आगे कहा गया, "इंडोनेशिया, भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' का एक प्रमुख स्तंभ है. गहरी सभ्यताओं के संबंधों से जुड़ी भारत-इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी, सहयोग के पुराने और नए क्षेत्रों में लगातार और मजबूत हो रही है."

विदेश मंत्री एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो की सह-अध्यक्षता में हुई इस बैठक के बाद विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया. उसके अनुसार- "भारत-इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और राजनीतिक, रक्षा व सुरक्षा, समुद्री, व्यापार व निवेश, फार्मा व स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष, शिक्षा, कांसुलर, संस्कृति और जन-संवाद (पीपुल-टू-पीपुल एक्सचेंज) के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के रास्तों पर चर्चा की."

राजधानी दिल्ली में क्वाड (Quad) देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के महज दो हफ्ते बाद हुई यह चर्चा, नई दिल्ली और जकार्ता के बीच बढ़ते रणनीतिक तालमेल को रेखांकित करती है. दोनों देश दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव और आक्रामक रुख के बीच एक नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं.

नई दिल्लीः भारत-इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहयोग पर दिया गया नया जोर ऐसे समय में आया है, जब भारत-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र में भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है.

इंडोनेशिया के लिए, नटुना द्वीप समूह के आसपास अपनी संप्रभुता (सॉवरेनिटी) की रक्षा करना एक प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता बन गया है.

भारत के लिए, हिंद महासागर में चीन की नौसेना का विस्तार और पूरे भारत-प्रशांत क्षेत्र में बीजिंग की बढ़ती सैन्य उपस्थिति ने शक्ति संतुलन (बैलेंस ऑफ पावर) और जहाजों की आवाजाही की स्वतंत्रता को लेकर चिंताएं पैदा कर दी हैं.

नतीजतन, नई दिल्ली और जकार्ता दोनों ही अब 'मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस' (समुद्री क्षेत्र की निगरानी), नौसैनिक सहयोग और खुफिया जानकारी साझा करने (इन्फॉर्मेशन शेयरिंग) को क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी हथियार के रूप में देख रहे हैं.

भारत-इंडोनेशिया सहयोग क्वाड के भारत-प्रशांत दृष्टिकोण को कैसे पूरा करता है?

क्वाड ने लगातार एक "मुक्त, खुले, समावेशी और नियम-आधारित भारत-प्रशांत क्षेत्र" पर जोर दिया है. इंडोनेशिया इस दृष्टिकोण में एक केंद्रीय स्थान रखता है क्योंकि यह आसियान (ASEAN) की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे अधिक आबादी वाला देश है. यह महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता है. यह आसियान के भीतर एक प्रमुख आवाज है और क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे में इस समूह की केंद्रीय भूमिका (सेंट्रलिटी) की वकालत करता है.

औपचारिक सैन्य गठबंधनों के विपरीत, क्वाड प्रभावशाली क्षेत्रीय ताकतों के साथ साझेदारी चाहता है. इसलिए, इंडोनेशिया एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भागीदार के रूप में कार्य करता है जो किसी गुट संरचना (ब्लॉक) का हिस्सा बने बिना साझा उद्देश्यों को मजबूत करने में सक्षम है.

इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो का रविवार, 07 जून, 2026 को नई दिल्ली पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया. (IANS/X/@MEAIndia)

भारत और इंडोनेशिया अपने रक्षा सहयोग का विस्तार कैसे कर रहे हैं?

भारत और इंडोनेशिया ने पिछले एक दशक में रक्षा क्षेत्र में अपनी भागीदारी को लगातार बढ़ाया है. इनमें समन्वित नौसैनिक गश्त (कोऑर्डिनेटेड नेवल पेट्रोल), संयुक्त सैन्य अभ्यास, बंदरगाहों के दौरे, रक्षा अधिकारियों के आदान-प्रदान, समुद्री क्षेत्र की निगरानी (मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस) में सहयोग और क्षमता निर्माण (कैपेसिटी-बिल्डिंग) की पहल शामिल हैं.

व्यापक रणनीतिक साझेदारी (कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप) का रक्षा घटक दोनों देशों के लिए लगातार महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि दोनों देश अपनी सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण कर रहे हैं और समुद्री अभियानों में एक-दूसरे के साथ बेहतर तालमेल (इंटरऑपरेबिलिटी) चाहते हैं. अगर रिपोर्टों की मानें, तो इंडोनेशिया भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की कतार में भी शामिल है.

अंडमान-निकोबार-सबांग लिंक का क्या महत्व है?

इस रिश्ते का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक पहलुओं में से एक भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा इंडोनेशिया के सबांग बंदरगाह (Sabang Port) के बीच का सहयोग है. इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी काफी कम है, जो दोनों देशों को मलक्का जलडमरूमध्य (Malacca Strait) से गुजरने वाले समुद्री यातायात की निगरानी में सहयोग करने का एक स्वाभाविक अवसर देती है.

यह सहयोग समुद्री स्थिति की जानकारी (मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस) को बढ़ाता है, समुद्री डकैती और अवैध रूप से मछली पकड़ने से लड़ने में मदद करता है, आपदा राहत अभियानों का समर्थन करता है, और दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग कॉरिडोर में से एक की निगरानी को मजबूत करता है. रणनीतिक रूप से कहें तो, अंडमान-सबांग साझेदारी भारत की पूर्वी समुद्री रणनीति का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है.

इंडोनेशिया को भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' का एक केंद्रीय स्तंभ क्यों माना जाता है?

इंडोनेशिया को अक्सर भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' (Act East Policy) की आधारशिला के रूप में देखा जाता है क्योंकि यह देश आर्थिक मजबूती, भौगोलिक महत्व और राजनयिक प्रभाव का एक अनूठा संगम है. मुख्य रूप से केवल व्यापार पर केंद्रित रहने वाली कुछ अन्य क्षेत्रीय साझेदारियों के उलट, भारत-इंडोनेशिया के संबंध अब आर्थिक, रक्षा और समुद्री सुरक्षा के आयामों को तेजी से अपने भीतर समाहित कर रहे हैं.

नई दिल्ली के लिए, इंडोनेशिया के साथ मजबूत रिश्ते आसियान (ASEAN) के साथ जुड़ाव को गहरा करने, दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत की उपस्थिति बढ़ाने, समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और भारत-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र में एक बहुध्रुवीय व्यवस्था (मल्टीपोलर ऑर्डर) को बढ़ावा देने में मदद करते हैं.

जकार्ता के लिए, भारत के साथ करीबी जुड़ाव हिंद महासागर में एक बड़ा रणनीतिक भागीदार देता है, बेहतर रक्षा व तकनीकी सहयोग प्रदान करता है, तेजी से प्रतिस्पर्धी होते क्षेत्रीय माहौल में अतिरिक्त विकल्प मुहैया कराता है, और अपनी रणनीतिक स्वायत्तता (स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी) बनाए रखने में मदद करता है.

रविवार को हुई संयुक्त आयोग की बैठक के संदर्भ में, रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ और नई दिल्ली स्थित 'इमेजिंडिया थिंक टैंक' के अध्यक्ष रॉबिंदर सचदेव ने कहा कि इंडोनेशिया के साथ जुड़ाव के दौरान भारत के पास अब क्वाड की सोच का बेहतर अंदाजा है.

सचदेव ने ईटीवी भारत से कहा, "पिछले साल जनवरी से ही क्वाड हाशिए पर लंबित था. इसलिए, हाल ही में हुई क्वाड की बैठक ने भारत को निश्चित रूप से यह बेहतर समझ दी है कि यह समूह किस दिशा में आगे बढ़ रहा है. इसलिए, जब भारत अब इंडोनेशिया या इस क्षेत्र के अन्य देशों के साथ बातचीत करता है, तो हमारी सोच पूरी तरह से अपडेट है."

उन्होंने आगे कहा कि भारत अब इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के अन्य देशों के साथ अपने संबंधों में क्वाड के नजरिए को थोड़ा बेहतर तरीके से शामिल करने में सक्षम होगा. संयुक्त आयोग की बैठक के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा पर दिया गया जोर एक व्यापक रणनीतिक वास्तविकता को दर्शाता है. दोनों देश भारत-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और एक स्थिर व नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था बनाए रखने में गहरी रुचि साझा करते हैं.

इंडो-पैसिफिक सुरक्षा में क्वाड की बढ़ती भूमिका और दक्षिण चीन सागर में चीन के आक्रामक रुख पर जारी चिंताओं के बीच, भारत और इंडोनेशिया तेजी से महत्वपूर्ण समुद्री भागीदार के रूप में उभर रहे हैं. उनका यह सहयोग भारत-प्रशांत क्षेत्र के भविष्य के सुरक्षा ढांचे को तय करने में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है. यह सहयोग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक क्षेत्रों में से एक में जहाजों की आवाजाही की स्वतंत्रता (फ्रीडम ऑफ नेविगेशन), समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक स्थिरता का समर्थन करते हुए क्षेत्रीय मजबूती को बढ़ावा देगा.

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