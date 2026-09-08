भारतीय सैन्य उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1.10 लाख करोड़ का प्रस्ताव मंजूर, विदेशी हथियारों पर निर्भरता होगी खत्म
इसके जरिए सरकार अपने 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को जमीनी स्तर पर बड़ी आर्थिक मजबूती दे रही है. पढ़िये, क्या कहते हैं विशेषज्ञ.
Published : September 8, 2026 at 3:53 PM IST
नई दिल्लीः भारत का रक्षा खरीद से जुड़ा ताजा फैसला देश को दुनिया के बड़े हथियार खरीदार देशों की सूची से हटाकर, रक्षा निर्माण के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर महाशक्ति बनाने की रफ्तार को और तेज कर सकता है. रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने करीब 1.10 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिसमें से लगभग 98 प्रतिशत हिस्सा भारतीय उद्योगों के लिए सुरक्षित रखा गया है.
इसके जरिए सरकार अपने 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को जमीनी स्तर पर बड़ी आर्थिक मजबूती दे रही है. इस सौदे में शामिल रक्षा प्रणालियों का दायरा बहुत बड़ा है- जिसमें हेलीकॉप्टर, सैन्य वाहन, रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण और समुद्री गैस टर्बाइन शामिल हैं. इसका मतलब यह है कि इस फैसले का गहरा असर भारत की पूरी रक्षा आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ेगा, जिससे बड़े निर्माताओं के साथ-साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और टेक स्टार्टअप्स के लिए भी नए मौके पैदा होंगे.
रक्षा मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी एक बयान के अनुसार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सेना के विभिन्न खरीद प्रस्तावों को 'आवश्यकता की स्वीकृति' (AoN) यानी सैद्धांतिक प्रशासनिक मंजूरी दे दी है.
The Defence Acquisition Council (DAC), chaired by Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, today accorded 'Acceptance of Necessity' to various acquisition proposals of Indian Army, Navy and Air Force worth Rs 1.10 lakh crore. Of the total AoNs accorded, approximately 98% of procurements… pic.twitter.com/6uipmZlLed— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) September 7, 2026
भारतीय सेना के लिए जिन प्रमुख उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी गई है, उनमें शामिल हैं:
- CBRN रेकी वाहन (केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर टोही वाहन)
- हाई मोबिलिटी व्हीकल (HMV) (ऊंचे और दुर्गम इलाकों में चलने वाले सैन्य वाहन)
- सेल्फ-प्रोपेल मैकेनिकल माइन लेयर्स (MMLs) (सुरंग बिछाने वाली मशीनें)
- एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (ALHs) (आधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर)
- ट्रॉल टैंक (बारूदी सुरंगों को साफ करने वाले टैंक)
- सर्वत्र ब्रिज सिस्टम (नदियों या गड्ढों पर तुरंत पुल बनाने वाली प्रणाली)
मंत्रालय के बयान के मुताबिक, भारतीय नौसेना के लिए 'अरुध्रा रडार' की खरीद और 'मरीन गैस टर्बाइन' (MGT) के डिजाइन, विकास और बाद में इसकी खरीद को मंजूरी (AoN) दी गई है. 'अरुध्रा रडार' अलग-अलग नौसेना एयर स्टेशनों पर अभी इस्तेमाल हो रहे पुराने हवाई मार्ग निगरानी रडारों की जगह लेंगे. वहीं मरीन गैस टर्बाइन, जो युद्धपोतों को चलाने वाली एक मुख्य प्रणाली है, के भारत में ही बनने से विदेशी विक्रेताओं पर निर्भरता काफी कम हो जाएगी.
भारतीय वायुसेना के लिए, लड़ाकू विमानों, मालवाहक विमानों और हेलीकॉप्टरों की युद्ध लड़ने की क्षमता को बढ़ाने वाले विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा, 'ग्राउंड-बेस्ड मल्टी-पर्पज जैमर' (GBMPJ) की खरीद और 'डिफेंस फोर्सेस सिक्योर एक्सेस कार्ड' (DEFSAC) सिस्टम लगाने को भी मंजूरी मिली है. यह जैमर दुश्मनों के रडारों को पूरी तरह जाम करने में सक्षम होगा.
वहीं DEFSAC सिस्टम अभी चल रहे कागज वाले पहचान पत्रों और पास की जगह रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) पर आधारित स्मार्ट कार्ड सिस्टम लाएगा, जिसे सभी सेनाओं में इस्तेमाल किया जा सकेगा. मंत्रालय ने साफ किया कि, मंजूर की गई कुल राशि (AoNs) में से लगभग 98 प्रतिशत खरीद भारतीय उद्योगों से ही की जाएगी.
इस फैसले का पैमाना बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इन ऑर्डरों में विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म, सिस्टम और तकनीकें शामिल हैं- CBRN टोही वाहनों, हाई-मोबिलिटी वाहनों, सुरंग बिछाने वाले सिस्टम और एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर से लेकर रडार, मरीन गैस टर्बाइन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों और सुरक्षित पहचान तकनीक तक. इस विविधता से रक्षा-औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला के लगभग हर स्तर पर मांग पैदा होगी, जिसमें बड़े सिस्टम इंटीग्रेटर्स, रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम (DPSUs), निजी क्षेत्र की बड़ी रक्षा कंपनियां, MSMEs, स्टार्टअप और विशेषज्ञ तकनीकी कंपनियां शामिल हैं.
इस रक्षा अधिग्रहण परिषद के फैसले का सबसे महत्वपूर्ण और दूरगामी पहलू यह है कि इसमें भारतीय उद्योगों की हिस्सेदारी 98 प्रतिशत तय की गई है. भारत के रक्षा उद्योग के लिए सरकार की तरफ से खरीद का ऐसा पक्का भरोसा मिलना बेहद जरूरी है. इसका कारण यह है कि रक्षा निर्माण के क्षेत्र में विशेष मशीनरी, टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्टिफिकेशन, टूलिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) के लिए शुरुआत में बहुत बड़े निवेश की जरूरत होती है.
भविष्य में मिलने वाले ऑर्डरों का पक्का भरोसा मिले बिना निजी कंपनियां और MSMEs अक्सर ऐसा बड़ा निवेश करने से कतराते हैं. इसलिए, ये हालिया स्वीकृतियां घरेलू उद्योगों को ठीक वैसा ही पक्का भरोसा दे सकती हैं.
एक AoN अपने आप में कोई अंतिम अनुबंध नहीं है, लेकिन यह जरूरत के प्रति सरकार की सैद्धांतिक मंजूरी को तय करता है और खरीद प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ करता है. एक बार जब ये प्रस्ताव अंतिम कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाएंगे, तो ये घरेलू निर्माताओं के लिए भविष्य के ऑर्डरों की एक बड़ी कतार तैयार कर सकते हैं. इसके बदले में, यह कंपनियों को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश करने और आयातित सब-सिस्टम पर निर्भर रहने के बजाय स्वदेशी पुर्जे विकसित करने के लिए प्रेरित कर सकता है.
यह बात इसलिए भी बेहद मायने रखती है क्योंकि भारत का रक्षा उत्पादन वर्ष 2025-26 में पहले ही 1.78 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है. यह पिछले वर्ष की तुलना में 15.6 प्रतिशत अधिक है और वित्तीय वर्ष 2020-21 के स्तर से दोगुने से भी ज्यादा है. इस कुल उत्पादन में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 24 प्रतिशत रही, जो कि इसका अब तक का सबसे बड़ा हिस्सा है.
वर्तमान में भारत के रक्षा उद्योग के सामने सबसे मुख्य चुनौतियों में से एक केवल पुर्जों को जोड़ने और लाइसेंस के तहत उत्पादन करने के दायरे से बाहर निकलना है, ताकि देश खुद के स्वदेशी डिजाइन, विकास और निर्माण की ओर बढ़ सके. खरीद की यह वर्तमान सूची देश को ठीक ऐसा ही करने के अवसर देती है.
नौसेना के एयर स्टेशनों पर अभी इस्तेमाल हो रहे हवाई मार्ग निगरानी रडारों को बदलने के लिए 'अरुध्रा रडार' की खरीद से भारत के घरेलू रडार उद्योग के लिए लगातार मांग बनी रह सकती है. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में ही रडार निर्माण से कई आधुनिक क्षेत्रों में क्षमताएं विकसित होती हैं, जैसे कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड टेक्नोलॉजीज, सिग्नल प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण, हाई-एंड कंप्यूटिंग, संचार, सॉफ्टवेयर-डिफाइंड सिस्टम, सेमीकंडक्टर और आरएफ (RF) कंपोनेंट्स.
इसी तरह, वायुसेना (IAF) के लिए प्रस्तावित 'ग्राउंड-बेस्ड मल्टी-पर्पज जैमर' (GBMPJ) इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के क्षेत्र में घरेलू क्षमताओं को और मजबूत करने का एक बड़ा अवसर है. आधुनिक जैमिंग प्रणालियों में रेडियो-फ्रीक्वेंसी इंजीनियरिंग, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर जैसी बेहद उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल होता है.
नौसेना का मरीन गैस टर्बाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद का प्रस्ताव, संभवतः इस पूरे पैकेज के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक तत्वों में से एक है. युद्धपोतों को चलाने वाली प्रणाली पारंपरिक रूप से एक ऐसा क्षेत्र रहा है जिसमें भारत विदेशी तकनीक और आपूर्तिकर्ताओं पर काफी हद तक निर्भर रहा है. इसलिए, मरीन गैस टर्बाइन के क्षेत्र में घरेलू क्षमता विकसित करने के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जो किसी एक खरीद कार्यक्रम के दायरे से कहीं आगे तक जाएंगे.
औद्योगिक आधार के नजरिए से भारतीय सेना की जरूरतें विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनमें कई श्रेणियां शामिल हैं. उदाहरण के लिए, प्रस्तावित CBRN टोही वाहनों के लिए विशेष सेंसर, खतरों का पता लगाने और उनकी पहचान करने वाले सिस्टम, संचार, डेटा प्रोसेसिंग और सुरक्षित आवाजाही की आवश्यकता होती है. इसलिए, इनके निर्माण में कई तरह के तकनीकी आपूर्तिकर्ता शामिल हो सकते हैं.
ये HMV वाहन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, विशेष सैन्य वाहनों, इंजनों, ट्रांसमिशन, सस्पेंशन सिस्टम और ऑफ-रोड मोबिलिटी के क्षेत्रों में नए अवसर पैदा करेंगे. इसी तरह, खुद चलने वाले MML (सुरंग बिछाने वाले सिस्टम), ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम कॉम्बैट इंजीनियरिंग, सुरक्षित आवाजाही, मैकेनिकल सिस्टम और मिलिट्री ब्रिजिंग में घरेलू विशेषज्ञता को बढ़ावा दे सकते हैं.
उदयपुर स्थित थिंक टैंक 'उषानास फाउंडेशन' के संस्थापक, निदेशक और सीईओ अभिनव पंड्या के अनुसार, रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) का यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत को अपने पड़ोस में बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ रहा है. पंड्या ने ईटीवी भारत को बताया, "मक्का समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद, पाकिस्तान को सऊदी अरब और तुर्की से समर्थन मिला है और उनके पास एक सामूहिक रक्षा प्रावधान है. हाल ही में ऐसी खबरें आई थीं कि तुर्की और चीन अपने सैन्य और लड़ाकू विमानों को पाकिस्तान में उतार रहे थे."
उन्होंने कहा कि बांग्लादेश भी इस्लामिक जिहादियों का गढ़ बनता जा रहा है और साथ ही वहां पाकिस्तान की आईएसआई (ISI), तुर्की और चीन की रणनीतिक मौजूदगी बढ़ रही है. पंड्या ने समझाया, "इसलिए, भारत को एक साथ तीन मोर्चों से खतरे का सामना करना पड़ने वाला है." इसी को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने बताया कि भारत को सैन्य आधुनिकीकरण की सख्त जरूरत है. इसके लिए देश को अपनी पुरानी सैन्य संपत्तियों को नई पीढ़ी की तकनीक से बदलने के लिए रक्षा उपकरणों की बड़े पैमाने पर खरीद करनी होगी.
उन्होंने आगे कहा, "भारत सरकार को भारतीय सशस्त्र बलों की असममित और इलेक्ट्रॉनिक क्षमताओं को बढ़ाने में भी निवेश करने की जरूरत है. इसलिए, उन्हें हाई-टेक और उन्नत ग्राउंड-बेस्ड जैमर्स खरीदने की आवश्यकता है. मुझे लगता है कि यही कारण है कि सरकार ने इतनी बड़ी राशि को मंजूरी दी है. इससे भारत के 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को सीधा फायदा होने वाला है क्योंकि 98 प्रतिशत खरीद भारतीय रक्षा कंपनियों से ही की जाएगी. और दूसरा कारण यह है कि सरकार विदेशी सप्लाई चेन पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहती है क्योंकि इस समय हर तरफ युद्ध और संघर्ष का माहौल बना हुआ है."
पंड्या ने आगे कहा कि भारत के विदेशी सप्लायर देश को उतनी मात्रा में सैन्य उपकरण नहीं भेज सकते जितने की उसे जरूरत है, क्योंकि उन्हें अपने खुद के युद्धों के लिए भी उन उपकरणों की आवश्यकता है.
उन्होंने कहा, "इसके अलावा, अलग-अलग क्षेत्रों में चल रहे युद्धों के कारण समुद्री संपर्क मार्ग और हवाई क्षेत्र (एयरस्पेस) भी ब्लॉक हो सकते हैं. इसलिए, भारत को विदेशी सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स पर अपनी निर्भरता कम करने की सख्त जरूरत है. यही वजह है कि यह पूरी खरीद भारतीय कंपनियों से ही होने जा रही है."
लिहाजा, सोमवार को रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) के इस फैसले को रक्षा उपकरणों के मुख्य रूप से खरीदार रहने वाले भारत के उस बड़े बदलाव के एक और कदम के रूप में देखा जा सकता है, जिसके तहत वह अब रक्षा तकनीकों का डिजाइनर, निर्माता और निर्यातक बनने की ओर बढ़ रहा है.
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