ETV Bharat / opinion

अरब देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा भारत, जानिए इसका महत्व

अहमद ने बताया, "फिर सीरिया में संघर्ष शुरू हुआ. इराक में संघर्ष हुआ और सीरिया में संघर्ष हुआ. फिर, बहुत जल्दी, दशक के आखिर में, सूडान में संघर्ष हुआ. फिर बेशक, समय-समय पर अलग-अलग फिलिस्तीनी ठिकानों पर इजराइली हमले होते रहे – 2016, 2019 में. तो, पूरा इलाका बहुत अधिक उथल-पुथल में था."

उन्होंने कहा कि इस इलाके में अलग-अलग अरब देशों के बीच, अरब देशों और गैर-अरब देशों के बीच भी गहरे मतभेद हैं. उन्होंने कहा कि अरब देश ईरान को अपने खिलाफ सांप्रदायिक खतरे की जड़ के तौर पर देख रहे हैं.

अहमद ने कहा, "अशांति का दूसरा कारण इराक में अमेरिकी कब्जा था, जिससे जिहाद और सांप्रदायिकता बढ़ी. इराक में बहुत संघर्ष वाला माहौल था और, जाहिर है, इस्लामिक स्टेट (IS) बना था. इस्लामिक स्टेट हिंसा के जरिये इराक और सीरिया में अपना तथाकथित राज्य स्थापित करने में कामयाब रहा."

उन्होंने कहा कि जवाबी कार्रवाई भी हुई. इस सिलसिले में उन्होंने मिस्र का जिक्र किया, जहां अरब स्प्रिंग से उभरे नेता को हटा दिया गया और सैन्य शासन फिर से लागू कर दिया गया. वह पहली कार्रवाई थी.

सऊदी अरब और UAE में भारत के पूर्व राजदूत तलमीज अहमद (Talmiz Ahmad) के अनुसार, इस सदी के दूसरे दशक में, पूरा अरब बहुत गंभीर अव्यवस्था में था. अहमद ने ईटीवी भारत को बताया, "पहला कारण अरब स्प्रिंग विद्रोह था. अरब स्प्रिंग विद्रोह ने चार नेताओं को सत्ता से हटा दिया था. ये दो चरणों में हुए. एक दशक की शुरुआत में और दूसरा दशक के अंत में. यही उथल-पुथल का पहला कारण था."

इसी संदर्भ में यह सवाल उठता है कि अरब-भारत सहयोग फोरम की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक क्यों आयोजित की जाए.

अरब-भारत सहयोग फोरम की पहली मंत्रिस्तरीय मीटिंग 2016 में हुई थी. दूसरी मीटिंग जो 2019 में होनी थी, समय की दिक्कतों और अरब लीग के सदस्य देशों के बीच समन्वय की कमी की वजह से नहीं हो सकी.

दिसंबर 2008 में अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अम्र मूसा (Amr Moussa) के भारत दौरे के दौरान, अरब-भारत सहयोग फोरम बनाने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन (MoC) पर साइन किए गए थे. 2013 में, MoC को बदलकर हर दो साल में होने वाली मंत्रिस्तरीय और वार्षिक वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग कर दिया गया, जिसमें सभी 22 सदस्य देश और अरब लीग सेक्रेटेरिएट शामिल होते थे.

इस मीटिंग में बहरीन, कतर, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), ओमान, सूडान, फिलिस्तीन, सोमालिया, मौरीतानिया (Mauritania), कोमोरोस और लीबिया के विदेश मंत्री शामिल होंगे. सऊदी अरब अपने उप-विदेश मंत्री को भेजेगा. लेबनान, सीरिया और मोरक्को से अभी भी पुष्टि का इंतजार है. अगर सीरिया के विदेश मंत्री असद हसन अल-शैबानी के आने की पुष्टि हो जाती है, तो यह हयात तहरीर अल-शाम (HTS) के पूर्व नेता अहमद अल-शरा की सीरिया में सरकार बनने के बाद नई दिल्ली और दमिश्क के बीच पहली मंत्री स्तरीय बातचीत होगी.

हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि 30-31 जनवरी को होने वाली मीटिंग में अरब लीग के सभी देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे. अरब लीग के सेक्रेटरी-जनरल अहमद अबुल गैत (Ahmed Aboul Gheit), जो मिस्र के पूर्व विदेश मंत्री हैं, भी मौजूद रहेंगे.

अरब लीग, जिसे आधिकारिक रूप से लीग ऑफ अरब स्टेट्स कहा जाता है, अरब देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है. अरब लीग की स्थापना 22 मार्च, 1945 को काहिरा में हुई थी, जिसमें शुरू में सात सदस्य थे: मिस्र, इराक, ट्रांसजॉर्डन (Transjordan), लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया और उत्तर यमन. वर्तमान में, लीग में 22 सदस्य देश हैं. लीग का मुख्य उद्देश्य 'सदस्य देशों के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ करना और उनके बीच समन्वित सहयोग करना, उनकी स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा करना, और अरब देशों के मामलों और उनके हितों पर आम तौर पर सोचना' है.

भारत के लिए, इस उतार-चढ़ाव के बीच अरब देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग बुलाना पश्चिम एशिया में उसके बढ़ते कूटनीतिक दबदबे और उसके सावधानी से किए गए तालमेल बिठाना को दिखाता है — इजराइल के साथ मजबूत रिश्ते बनाए रखते हुए अरब देशों के साथ गहरे राजनीतिक, आर्थिक और लोगों के बीच संबंध बनाए रखना और फिलिस्तीनी मुद्दे को लगातार समर्थन देना.

नई दिल्ली: भारत 30-31 जनवरी को अरब देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग होस्ट करेगा. इस फैसले ने भारत को तेजी से बदलते पश्चिम एशिया के कूटनीतिक पल के केंद्र में ला दिया है, क्योंकि दुनिया की ताकतें युद्ध के बाद गाजा को लेकर अपने नजरिये को बदल रही हैं. यह मीटिंग ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के पुनर्निर्माण की देखरेख के लिए एक 'बोर्ड ऑफ पीस' बनाने का ऐलान किया है. इस कदम से अरब देशों में फिलिस्तीनी इलाके में शासन, संप्रभुता और बाहरी निगरानी को लेकर नई बहस शुरू हो गई है.

इनके अलावा, गाजा में इजराइल-हमास के बीच संघर्ष भी था. अब, जब ट्रंप ने गाजा के फिर से निर्माण के लिए 'बोर्ड ऑफ पीस' बनाया है, तो भारत द्वारा अरब लीग के विदेश मंत्रियों की मेजबानी करने वाली मीटिंग का क्या मतलब है?

अहमद ने कहा, "आगामी बैठक का 'बोर्ड ऑफ पीस' से बहुत कम लेना-देना है. यह ज्यादातर इस बात से जुड़ी है कि भारत अलग-अलग पश्चिम एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को कितना महत्व देता है. यह इस बात का संकेत है कि भारत पश्चिम एशिया से जुड़े मामलों में बहुत दिलचस्पी रखता है."

साथ ही उन्होंने कहा कि जिन मुद्दों पर चर्चा करने की जरूरत होगी, उनमें से एक आम तौर पर फिलिस्तीनी उम्मीदें और खास तौर पर गाजा और वेस्ट बैंक में शांति लाना है. उनका मानना ​​है कि ट्रंप ने गाजा संघर्ष और स्थिति पर नियंत्रण कर लिया है और तथाकथित 'बोर्ड ऑफ पीस' बनाया है.

अहमद ने कहा, "कई अरब देश डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बोर्ड में उनकी मौजूदगी से वे ऐसे मामलों को संभाल पाएंगे जिससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि (इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन) नेतन्याहू का मैक्सिमलिस्ट प्रोग्राम (maximalist programme) लागू न हो."

उन्होंने कहा कि आगामी मीटिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि "हम में से कई लोग महसूस कर रहे थे कि भारत पश्चिम एशिया में उतनी दिलचस्पी नहीं ले रहा है जितनी उसे लेनी चाहिए."

अहमद ने कहा, "लेकिन, सितंबर 2024 में, हमारे विदेश मंत्री ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) के विदेश मंत्रियों के साथ मीटिंग की थी. अब, हम जनवरी 2026 में सभी अरब विदेश मंत्रियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं. यह इस आलोचना को दूर करता है कि भारत एक ऐसे क्षेत्र से दूर है जो उसकी सुरक्षा और रणनीतिक हितों के लिहाज से बहुत मायने रखता है. इसलिए, भारत ने यह बहुत स्पष्ट कर दिया है कि वह उन मुद्दों में शामिल होगा जो अरब देशों के लिए मायने रखते हैं."

उन्होंने कहा कि अरब देश भी इस मीटिंग में शामिल होकर यह संकेत दे रहे हैं कि वह भारत के साथ अपने संबंधों का बहुत सम्मान करते हैं. उन्होंने आगे कहा, "इसका सांकेतिक महत्व के हिसाब से यह बहुत जरूरी है. अब, क्योंकि मीटिंग इतने लंबे समय के बाद हो रही है, और यह इलाका खुद बहुत अधिक उथल-पुथल में है, इसलिए हमें नतीजे को लेकर बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए. यह बात कि वे एक-दूसरे से बात कर पा रहे हैं और एक-दूसरे की बात सुन पा रहे हैं, अपने आप में एक जरूरी कारक और जरूरी बात है."

अहमद ने कहा कि समुद्री सुरक्षा को लेकर भी भारत की चिंता होगी, खासकर अदन की खाड़ी और लाल सागर में. उन्होंने कहा, "हमने इस बात पर चिंता जताई है कि सऊदी अरब और UAE एक-दूसरे के विपरीत हैं और समुद्री स्थिति को लेकर उनके बीच मतभेद हैं. भारत यह सुनिश्चित करना चाहेगा कि लाल सागर की सुरक्षा बनाए रखने की प्रतिबद्धता हो. इसलिए, मैं कहूंगा कि लाल सागर की सुरक्षा बहुत जरूरी पहलू होगा."

उन्होंने कहा कि व्यापार बढ़ाने को लेकर भी काफी बातचीत होगी क्योंकि यह मीटिंग ट्रंप की तरफ से लगाए टैरिफ के बैकग्राउंड में हो रही है. उन्होंने कहा कि इससे अब देशों को अपने व्यापारिक संबंध में नए विकल्प देखने पर मजबूर होना पड़ा है.

अहमद ने कहा, "जबकि भारत खाड़ी देशों के बहुत करीब रहा है और पेट्रोलियम आयात कर रहा है और GCC देशों को भारतीय सामान भेज रहा है, बाकी अरब देश खुद को नजरअंदाज महसूस करते हैं. मुझे लगता है कि यह न केवल व्यापार को बढ़ावा देने का, बल्कि संयुक्त उद्यम में निवेश के मौके तलाशने का भी एक अच्छा मौका है. सभी देश भारत में दिलचस्पी लेंगे, टेक्नोलॉजी से जुड़े नए विकास में हिस्सा लेंगे."

उन्होंने कहा कि एक और बात जो इस क्षेत्र और भारत के लिए चिंता की बात है, वह है खाद्य सुरक्षा. उन्होंने कहा, "मैं कहूंगा कि खाद्य सुरक्षा भी एक ऐसा विषय है जिस पर भारत को इन देशों के साथ बात करनी चाहिए ताकि हम अपने रिश्ते कैसे बेहतर बना सकते हैं. वे इस समय दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से खाद्य के बड़े खरीदार हैं. उनकी 90 प्रतिशत खाद्य वस्तुएं आयात की जाती हैं."

नई दिल्ली के इमेजिंडिया (Imagindia ) थिंक टैंक के प्रेसिडेंट रोबिंदर सचदेव आगामी बैठक को अलग-अलग देशों का दांव मानते हैं, जबकि दुनिया फिर से शुरू हो रही है. सचदेव ने कहा, "हम जो देख रहे हैं वह एक नया वर्ल्ड मैट्रिक्स बन रहा है."

उन्होंने कहा, "इस दौर में, सभी देश अपने जियोपॉलिटिकल और राष्ट्रीय हितों का फिर से आकलन कर रहे हैं. यह नया दौर कोविड महामारी के बाद शुरू हुआ, उसके बाद रूस-यूक्रेन युद्ध और फिर ट्रंप का अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर दोबारा चुना जाना. इस दौर में, हर कोई सबसे अच्छी साझेदारी की तलाश में है. भारत-अरब लीग मिनिस्टीरियल मीटिंग के साथ भी यही मामला है."

उन्होंने यह भी बताया कि अरब लीग के सदस्य देशों में 1 करोड़ भारतीय रहते हैं. यह क्षेत्र हर साल लगभग 35-40 बिलियन डॉलर के रेमिटेंस (धन भेजने) का स्रोत है. सचदेव ने कहा, "यह मीटिंग भारतीय कामकाजी पेशेवरों के हितों की सुरक्षा के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए भी जरूरी है कि विदेश से भेजे जाने वाले पैसों में कोई रुकावट न आए. यह भारत के लिए ग्लोबल साउथ के बारे में अपनी स्थिति पर फिर से जोर देने का भी एक अच्छा मौका होगा."

देखा जाए तो इस मीटिंग से गाजा पर कोई बड़ी कामयाबी मिलने की उम्मीद कम है, लेकिन इसका महत्व तुरंत नतीजों के बजाय प्रक्रिया में है. यह भारत को अरब देशों की बातचीत में एक भरोसेमंद साझेदार के तौर पर दिखाता है, भारत को गाजा के पुनर्निर्माण पर क्षेत्रीय सोच के साथ करीब से जुड़े रहने देता है, और बदलते शक्ति समीकरण के समय इसकी कूटनीतिक अहमियत को बढ़ाता है.