Analysis : AI के इस युग में कॉलेजों की संख्या बढ़ाने से ज्यादा जरूरी है अच्छी शिक्षा, जानिए क्यों?
भारत के हायर एजुकेशन सेक्टर में काफी विस्तार हुआ है, लेकिन एजुकेशन क्वालिटी, फैकल्टी स्टैंडर्ड, रिसर्च और स्टूडेंट लर्निंग को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं.
Published : November 27, 2026 at 6:35 PM IST
पिछले कुछ दशकों में भारत का हायर एजुकेशन सिस्टम बहुत तेजी से बढ़ा है. हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स की संख्या 2014-15 में 3.42 करोड़ से बढ़कर आज लगभग 4.50 करोड़ हो गई है. यूनिवर्सिटी 760 से बढ़कर 1,289 हो गई हैं और कॉलेज 38,498 से बढ़कर 48,246 हो गए हैं. इस बढ़ोतरी ने हायर एजुकेशन को लाखों युवाओं की पहुंच में ला दिया है.
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इस बदलाव के अच्छे उदाहरण हैं. हैदराबाद, वारंगल, विजयवाड़ा, गुंटूर, करीमनगर, नलगोंडा, विशाखापत्तनम और तिरुपति जैसे शहरों के साथ-साथ, जिला हेडक्वार्टर और छोटे शहरों में बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, B.Ed., डिग्री, मेडिकल और एग्रीकल्चरल इंस्टिट्यूशन खुले हैं.
जिन स्टूडेंट्स को पहले बड़े शहरों में जाना पड़ता था, वे अब घर के पास ही कई कोर्स कर सकते हैं. यह निश्चित रूप से एक अच्छा डेवलपमेंट है. लेकिन अब सवाल यह नहीं है कि हमारे पास कितने इंस्टिट्यूशन हैं. सवाल यह है कि वे असल में कितनी क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं. सिर्फ इंस्टीट्यूशन की संख्या में बढ़ोतरी एजुकेशनल डेवलपमेंट का पैमाना नहीं हो सकती. फैकल्टी, रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टूडेंट लर्निंग और एकेडमिक माहौल की क्वालिटी भी उसी रफ़्तार से बढ़नी चाहिए.
ज़्यादा यूनिवर्सिटी और कई कॉलेज
तेलुगु राज्यों में इंजीनियरिंग की पढ़ाई का बढ़ना इसका एक अच्छा उदाहरण है. जब अविभाजित आंध्र प्रदेश में इंजीनियरिंग, खासकर कंप्यूटर साइंस और IT की डिमांड बढ़ी, तो हैदराबाद, विजयवाड़ा, गुंटूर, विशाखापत्तनम, तिरुपति और वारंगल में कई इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए. हजारों परिवारों ने अपने बच्चों का एडमिशन इन कोर्स में इस उम्मीद में कराया कि इंजीनियरिंग की डिग्री से उन्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी.
फार्मेसी की पढ़ाई भी कुछ ऐसी ही हुई. हैदराबाद, विजयवाड़ा, गुंटूर, नेल्लोर और दूसरी जगहों पर इंस्टीट्यूशन बढ़े. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बढ़ने के साथ मौके भी बढ़े. B.Ed. कॉलेज बड़ी संख्या में खुले, जबकि मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन और दूसरे प्रोफेशनल कोर्स भी बढ़े. हालांकि, यह बढ़ोतरी सिर्फ प्रोफेशनल कॉलेजों तक ही सीमित नहीं थी. यूनिवर्सिटी की संख्या भी बढ़ी.
पुरानी यूनिवर्सिटी के साथ-साथ नई स्टेट, सेंट्रल, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी भी बनाई गईं. यूनिवर्सिटी बनाना एक बात है और असली यूनिवर्सिटी बनाना दूसरी बात. सिर्फ बिल्डिंग, कोर्स और स्टूडेंट से यूनिवर्सिटी नहीं बनती. इसके लिए अच्छी फैकल्टी, अच्छी पोस्टग्रेजुएट शिक्षा, लैब, लाइब्रेरी, रिसर्च, दिमागी आजादी और सवाल पूछने का कल्चर चाहिए. इसलिए, हायर एजुकेशन के विस्तार से एजुकेशनल कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, न कि सिर्फ इंस्टीट्यूशन की संख्या.
जब स्टूडेंट्स सिर्फ नंबर बन जाते हैं
हायर एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए. फैकल्टी की सैलरी, लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल, रिसर्च और टेक्नोलॉजी, इन सभी में काफी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है. सिर्फ एक फाइनेंशियली मजबूत इंस्टीट्यूशन ही लंबे समय तक अच्छी एजुकेशन दे सकता है. समस्या तब शुरू होती है जब फाइनेंशियल फायदे एजुकेशन के मकसद से ज़्यादा हो जाते हैं. एक समय था जब तेलुगु राज्यों में इंजीनियरिंग, फार्मेसी और B.Ed. जैसे कोर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी. उस डिमांड को पूरा करने के लिए इंस्टीट्यूशन तेजी से बढ़े. स्टूडेंट्स की संख्या, फीस और सीट कैपेसिटी धीरे-धीरे इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस के जरूरी पैमाने बन गए.
17 सितंबर, 2026 को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने इस मुद्दे पर बड़ी चर्चा शुरू कर दी है. कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मुनाफे के मकसद से नहीं चलाया जाना चाहिए और कहा कि फाइनेंस, फीस, एडमिशन, सरप्लस फंड का इस्तेमाल, फैकल्टी की भर्ती और सैलरी, असल में पढ़ाना, परीक्षाएं और शिकायत दूर करने जैसे पहलुओं की जांच होनी चाहिए. साथ ही, उसने यह भी माना कि यूनिवर्सिटी को काफी फाइनेंशियल रिसोर्स की जरूरत होती है और कर्मचारियों को सही सैलरी मिलनी चाहिए.
अगर स्टूडेंट की संख्या किसी इंस्टीट्यूशन के चलने का मुख्य आधार बन जाती है, तो "स्टूडेंट को क्या सीखना चाहिए?" सवाल की जगह "हम कितने स्टूडेंट को एडमिशन दे सकते हैं?" आ सकता है. इसी तरह, "हमें कौन सी रिसर्च करनी चाहिए?" पूछने के बजाय, इंस्टीट्यूशन यह पूछना शुरू कर सकते हैं कि "कौन सा कोर्स ज़्यादा स्टूडेंट को अट्रैक्ट करेगा?" खतरा यह है कि स्टूडेंट कस्टमर बन जाता है, टीचर सर्विस प्रोवाइडर और डिग्री एक प्रोडक्ट.
हालांकि, यह सभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पर लागू नहीं होना चाहिए. तेलुगु राज्यों में भी अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं जो काबिल फैकल्टी को भर्ती करते हैं, रिसर्च में इन्वेस्ट करते हैं और स्टूडेंट को एक मजबूत एकेडमिक माहौल देते हैं. असली फर्क सरकारी और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के बीच नहीं है. यह उन इंस्टीट्यूशन के बीच है जो एजुकेशन को अपने मिशन के सेंटर में रखते हैं और उन इंस्टीट्यूशन के बीच है जहां दूसरे प्रेशर एजुकेशनल मकसद को पीछे धकेल देते हैं.
टीचर ही यूनिवर्सिटी की असली ताकत है
हैदराबाद की बड़ी यूनिवर्सिटी, जैसे उस्मानिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, वारंगल में काकतीय यूनिवर्सिटी, तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी और विशाखापत्तनम में आंध्र यूनिवर्सिटी ने अपने-अपने समय में, मजबूत फैकल्टी और रिसर्च ट्रेडिशन से पहचान बनाई है. किसी यूनिवर्सिटी को जो चीज लंबे समय तक चलने वाली रेप्युटेशन देती है, वह उसकी बिल्डिंग नहीं बल्कि उसकी फैकल्टी की इंटेलेक्चुअल ताकत होती है.
किसी यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी एसेट उसकी बिल्डिंग नहीं होती; बल्कि उसके टीचर होते हैं. ऐसी चिंताएं हैं कि कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में फैकल्टी मेंबर ज़्यादा देर तक पढ़ाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं और बहुत ज़्यादा काम का बोझ उठाते हैं, और उन्हें काफी कम सैलरी मिलती है. यह सभी इंस्टीट्यूशन पर लागू नहीं होता, और इसके कुछ खास एक्सेप्शन भी हैं. लेकिन इस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. अगर टीचर के पास रिसर्च, पढ़ने, कॉन्फ्रेंस में जाने या नए कोर्स बनाने के लिए बहुत कम समय होता है, तो उनकी खुद की इंटेलेक्चुअल ग्रोथ पर असर पड़ता है. आखिर में, इसका असर स्टूडेंट्स पर पड़ता है.
एक अच्छा टीचर क्लासरूम में नए आइडिया, रिसर्च और सवाल लाता है. जब टीचर सिर्फ तय सिलेबस पढ़ाने तक ही सीमित हों, तो एक अच्छा एकेडमिक माहौल बनाना मुश्किल होता है. इसलिए, क्वालिटी का अंदाजा लगाने का मतलब सिर्फ बिल्डिंग, फैकल्टी मेंबर या लैब की गिनती करना नहीं हो सकता. क्या स्टूडेंट सच में सीख रहे हैं? क्या टीचर दिमागी तौर पर एक्टिव हैं? क्या रिसर्च हो रही है? क्या कोई एकेडमिक कल्चर है? ये सवाल भी पूछे जाने चाहिए.
AI के ज़माने में यूनिवर्सिटी की भूमिका
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से हायर एजुकेशन का नेचर बदल रहा है. हैदराबाद जैसे टेक्नोलॉजी और रिसर्च सेंटर में ही नहीं, बल्कि छोटे शहरों में भी स्टूडेंट अब ऑनलाइन कोर्स, डिजिटल लाइब्रेरी, YouTube, पॉडकास्ट और AI टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. AI कुछ ही सेकंड में किसी सब्जेक्ट को समझा सकता है, रिसर्च पेपर को समराइज कर सकता है और कोड भी लिख सकता है. इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी अब जानकारी का अकेला सोर्स नहीं है. लेकिन, इसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई है.
यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट्स को सोचना सिखाना चाहिए, सिर्फ जानकारी देना नहीं. स्टूडेंट्स को भरोसेमंद जानकारी और गलत जानकारी में फर्क करना, सबूतों की जांच करना, सवाल करना, एनालाइज करना और अपने दम पर फैसले लेना सीखना चाहिए. इसका जवाब AI को ब्लॉक करना नहीं है, बल्कि इंसानी सोच, क्रिएटिविटी और फैसले की रक्षा करते हुए इसका इस्तेमाल करना है.
रोजगार के लिए शिक्षा जरूर जरूरी है. लेकिन हायर एजुकेशन का मकसद यहीं खत्म नहीं हो सकता. यूनिवर्सिटीज को ऐसे नागरिक भी तैयार करने चाहिए जो अपने दम पर सोच सकें, सही फैसले ले सकें, ज़िम्मेदारी से आजादी का इस्तेमाल कर सकें और समाज में अच्छा योगदान दे सकें.
आगे क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए
भारत को अभी भी हायर एजुकेशन को बढ़ाने की जरूरत है. तेलंगाना को हैदराबाद के बाहर और ज़्यादा क्वालिटी वाली हायर एजुकेशन के मौकों की जरूरत है, जबकि आंध्र प्रदेश को न सिर्फ अमरावती के आसपास बल्कि रायलसीमा और उत्तरी आंध्र में भी मौकों को मजबूत करने की जरूरत है. कम विकसित इलाकों के युवाओं को अच्छी हायर एजुकेशन मिलनी चाहिए.
लेकिन अब से, विस्तार के साथ क्वालिटी भी होनी चाहिए. इसके लिए कई साफ सुधारों की जरूरत है:
- इंस्टीट्यूशनल नंबरों के बजाय सीखने के नतीजों को मापें. कोई कॉलेज कितने स्टूडेंट्स को एडमिशन देता है या कितने कोर्स कराता है, इस पर फोकस करने के बजाय, इंस्टीट्यूशन्स को लगातार यह असेसमेंट करना चाहिए कि स्टूडेंट्स ने असल में क्या सीखा है और उनकी नॉलेज, स्किल्स और सोचने की एबिलिटी कितनी डेवलप हुई है.
- टीचर को सेंटर में रखें. फैकल्टी रिक्रूटमेंट में सिर्फ क्वालिफिकेशन ही नहीं, बल्कि टीचिंग और रिसर्च कैपेबिलिटीज को भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए. सही सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, रिसर्च के लिए टाइम और लगातार प्रोफेशनल डेवलपमेंट, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का हिस्सा बनने चाहिए.
- रिसर्च को यूनिवर्सिटीज की एक जरूरी जिम्मेदारी समझें. हर यूनिवर्सिटी को हर फील्ड में वर्ल्ड-क्लास रिसर्च करने की जरूरत नहीं है. लेकिन हर यूनिवर्सिटी को इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और हेल्थ सहित रीजनल और सोशल जरूरतों को एड्रेस करने वाले यूज़फुल रिसर्च के मौके देने चाहिए. पोस्टग्रेजुएट एजुकेशन, रिसर्च और टीचिंग को करीब से जोड़ा जाना चाहिए.
- एक्रेडिटेशन और क्वालिटी असेसमेंट को ज़्यादा आउटकम-ओरिएंटेड बनाएं. सिर्फ कागज पर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स और इक्विपमेंट दिखाने के बजाय, असेसमेंट में क्लासरूम टीचिंग की क्वालिटी, लैब्स का असल इस्तेमाल, फैकल्टी रिसर्च और स्टूडेंट्स क्या सीख रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए.
- प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएं. स्टूडेंट्स से ली जाने वाली फीस और दूसरे चार्ज, फैकल्टी की भर्ती और सैलरी, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टूडेंट्स के नतीजों का साफ खुलासा होना चाहिए. फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी जरूरी है, लेकिन यह एजुकेशनल मिशन पर हावी नहीं होनी चाहिए.
- AI के जमाने के लिए एग्जाम में सुधार करें. मुख्य रूप से मेमोरी टेस्ट करने वाले एग्जाम के बजाय, प्रॉब्लम-सॉल्विंग, एनालिसिस, प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रोजेक्ट्स, डिस्कशन और इंडिपेंडेंट थिंकिंग पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाना चाहिए. स्टूडेंट्स को न सिर्फ AI का इस्तेमाल करना सीखना चाहिए, बल्कि AI से मिली जानकारी को वेरिफाई करना भी सीखना चाहिए.
- हर यूनिवर्सिटी को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी साफ तौर पर तय करनी चाहिए. लोकल प्रॉब्लम पर रिसर्च, इंडस्ट्री लिंकेज, ग्रामीण इलाकों को टेक्नोलॉजिकल मदद और स्टूडेंट्स में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी एजुकेशन का हिस्सा बनना चाहिए.
- क्वालिटी को सिर्फ सरकारी इंस्पेक्शन एक्सरसाइज के बजाय एक इंटरनल इंस्टीट्यूशनल कल्चर बनाएं. हर इंस्टीट्यूशन में फैकल्टी, स्टूडेंट्स, एल्युमनाई और इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव को शामिल करते हुए एकेडमिक रिव्यू का एक कंटीन्यूअस सिस्टम होना चाहिए.
- आखिरकार, हायर एजुकेशन रिफॉर्म का मकसद ज़्यादा इंस्टीट्यूशन बनाना नहीं, बल्कि बेहतर एजुकेशन देना होना चाहिए. असली पैमाना यह है कि क्या तीन या चार साल की पढ़ाई के बाद, किसी स्टूडेंट ने ज़्यादा नॉलेज, क्यूरियोसिटी, काबिलियत और इंडिपेंडेंटली सोचने की काबिलियत हासिल की है.
भारत पहले ही मास हायर एजुकेशन के दौर में आ चुका है. अब इसे बड़े पैमाने पर हाई-क्वालिटी हायर एजुकेशन के दौर में आना चाहिए. हमें सिर्फ और ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जरूरत नहीं है. हमें ऐसे इंस्टीट्यूशन चाहिए जो क्वालिटी को अपना मेन मिशन बनाएं. हमें सिर्फ और ज़्यादा ग्रेजुएट की जरूरत नहीं है. हमें सच में पढ़े-लिखे, आज़ाद ख्यालों वाले और ज़िम्मेदार इंसान चाहिए.
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