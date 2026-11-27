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Analysis : AI के इस युग में कॉलेजों की संख्या बढ़ाने से ज्यादा जरूरी है अच्छी शिक्षा, जानिए क्यों?

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 16 अगस्त, 2026 को चेन्नई में SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 22वें दीक्षांत समारोह (2026) में भाषण देते हुए. ( ANI )

पिछले कुछ दशकों में भारत का हायर एजुकेशन सिस्टम बहुत तेजी से बढ़ा है. हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स की संख्या 2014-15 में 3.42 करोड़ से बढ़कर आज लगभग 4.50 करोड़ हो गई है. यूनिवर्सिटी 760 से बढ़कर 1,289 हो गई हैं और कॉलेज 38,498 से बढ़कर 48,246 हो गए हैं. इस बढ़ोतरी ने हायर एजुकेशन को लाखों युवाओं की पहुंच में ला दिया है.

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इस बदलाव के अच्छे उदाहरण हैं. हैदराबाद, वारंगल, विजयवाड़ा, गुंटूर, करीमनगर, नलगोंडा, विशाखापत्तनम और तिरुपति जैसे शहरों के साथ-साथ, जिला हेडक्वार्टर और छोटे शहरों में बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, B.Ed., डिग्री, मेडिकल और एग्रीकल्चरल इंस्टिट्यूशन खुले हैं.