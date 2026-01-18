ETV Bharat / opinion

वैश्विक समीकरणों में बदलाव के बीच भारत और जर्मनी के संबंधों में बढ़ा रणनीतिक तालमेल

भारत और जर्मनी दोनों ही अपने ऑप्शन देख रहे हैं...तो, दूसरों से अलग होकर अपने रिश्ते मज़बूत करने से बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है.

India Germany Relations
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में इंडिया-जर्मनी CEOs फोरम के दौरान. (PTI)
author img

By Anuradha Chenoy

Published : January 18, 2026 at 4:54 PM IST

9 Min Read
जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की 12 जनवरी 2026 की भारत यात्रा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि भारत और जर्मनी का भू-राजनीतिक संदर्भ जिसमें यह यात्रा हो रही है. दोनों देशों के बीच हुए समझौते व्यापक थे, जिनमें रक्षा, सुरक्षा, शांति, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, जलवायु और जन-संपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल रहे. जारी अंतरराष्ट्रीय बदलावों के भू-राजनीतिक संदर्भ में यह यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है. भारत और जर्मनी की परिस्थितियां और ढांचे अलग-अलग हैं, लेकिन साथ ही कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं.

भारत के संदर्भ में स्थिति यह है कि वह एक उभरती हुई शक्ति है, जो अपने क्षेत्रीय परिवेश को आकार देने और 'ग्लोबल साउथ' को प्रभावित करने के साथ-साथ बाहरी घटनाक्रमों पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखती है. भारत इस समय अमेरिका के साथ एक संवेदनशील व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है, जहां ट्रंप ने पहले ही 50% टैरिफ लगा दिए हैं- जिसमें से 25% रूस से तेल आयात करने के दंड के रूप में है. उन्होंने इसे और बढ़ाने की धमकी दी है.

India Germany Relations
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में इंडिया-जर्मनी CEOs फोरम के दौरान. (PTI)

भले ही हम इन्हें बातचीत के जरिए हल होने योग्य मानते हों, लेकिन कड़वा सच यह है कि एक रणनीतिक खिलाड़ी के रूप में भारत का कद कम हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिका की दक्षिण एशियाई-पश्चिम एशियाई रणनीतिक गणनाओं में वापस लौट आया है. ऐसे में भारत अपनी 'बहु-आयामी' विदेश नीति का लाभ उठाने के लिए अपने संबंधों में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है.

जर्मनी और यूरोपीय संघ (EU) ने अचानक खुद को अमेरिका के साथ गहरे मतभेदों के बीच पाया है. इन मतभेदों में ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की अमेरिकी इच्छा और दृढ़ संकल्प, नाटो (NATO) के सुरक्षा नियमों में बदलाव की मांग शामिल है- जिसके तहत यूरोपीय संघ को अपनी रक्षा के लिए 5% तक भुगतान करना होगा और साथ ही अमेरिका से हथियार भी खरीदने होंगे. इसके अलावा, यूक्रेन-रूस युद्ध से निपटने के तरीके और अमेरिका का ध्यान पश्चिमी गोलार्ध पर केंद्रित होने जैसे मुद्दों पर भी दोनों पक्षों में गंभीर असहमति है.

इन हालात में भारत और जर्मनी दोनों ही अपने ऑप्शन देख रहे हैं और उनमें बदलाव कर रहे हैं. तो, दूसरों से अलग होकर अपने रिश्ते मज़बूत करने से बेहतर ऑप्शन और क्या हो सकता है.

India Germany Relations
PM मोदी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ के साथ अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में. (ETV Bharat via PIB)

मर्ज़ की यह यात्रा और इस दौरान हुए समझौते मुख्य रूप से रक्षा सहयोग की ओर झुके हुए थे. भारत-जर्मनी संबंधों के 75 वर्षों के लंबे इतिहास के संदर्भ में, दोनों देशों ने अपने रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई. यहां भारत और जर्मनी ने संयुक्त सैन्य अभ्यास, नौसैनिक जहाजों के एक-दूसरे के बंदरगाहों पर आवागमन और विदेश एवं सुरक्षा मुद्दों पर एक नए 'ट्रैक 1.5' संवाद के माध्यम से व्यापक सैन्य-से-सैन्य सहयोग का संकल्प लिया है.

इसके अलावा, रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है. जर्मनी यूरोपीय संघ के भीतर रक्षा प्रौद्योगिकियों में अग्रणी है और वर्तमान में व्यापक एवं नवीनीकृत सैन्यीकरण की राह पर है. भारत यहां किसी तीसरे देश को निशाना बनाए बिना अपने लिए एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है.

बदलते सुरक्षा परिवेश को देखते हुए भारत और जर्मनी ने मिलकर आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की कड़ी निंदा की. विशेष रूप से, उन्होंने 2025 के दौरान भारत में हुए आतंकी हमलों का नाम लेते हुए आतंकवाद के खिलाफ एक 'ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप' बनाने की प्रतिबद्धता जताई.

India Germany Relations
पीएम मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने अहमदाबाद में साबरमती रिवरफ्रंट पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में हिस्सा लिया. (ETV Bharat via PIB)

यूरोपीय संघ के साथ भारत के होने वाले कुल व्यापार में जर्मनी की हिस्सेदारी 25% है. फिलहाल जर्मनी का व्यापार अधिशेष (trade surplus) काफी अधिक है, जिसे भारत संतुलित करने की कोशिश कर रहा है. दोनों पक्षों के बीच दोतरफा निवेश और व्यापार विस्तार की योजनाओं, विशेषकर दोनों ओर के सीईओ फोरम की प्रगति की सकारात्मक समीक्षा की गई. इसके अलावा, जर्मनी और भारत ने विज्ञान और तकनीक के उभरते विषयों पर एक संस्थागत संवाद के साथ-साथ सेमीकंडक्टर से लेकर दुर्लभ खनिजों जैसे क्षेत्रों में मिलकर शोध करने का संकल्प लिया.

जर्मनी ऐतिहासिक रूप से अपनी वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग कुशलता के लिए जाना जाता रहा है. जर्मनी के लिए इस साख को बनाए रखना अनिवार्य है, क्योंकि वहां तेजी से 'वि-औद्योगीकरण' हो रहा है और कई कारणों से उसके उद्योग अमेरिका की ओर रुख कर रहे हैं. चांसलर मर्ज द्वारा उठाए जा रहे कदम इस जर्मन परंपरा को पुनर्जीवित करने की रुचि को दर्शाते हैं.

India Germany Relations
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में इंडिया-जर्मनी CEOs फोरम के दौरान. (PTI)

दूसरी ओर, भारत सभी क्षेत्रों में अपना वैज्ञानिक और औद्योगिक आधार विकसित करने की कोशिश कर रहा है, वह भी ऐसे अंतरराष्ट्रीय माहौल में जहां चीन ने अपनी क्षमता को अधिकांश देशों से बहुत आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है. पहले भारत और चीन दोनों पश्चिम की 'बराबरी' करने की कोशिश करते थे, लेकिन अब भूमिकाएं बदल गई हैं. अब पश्चिम चीन की बराबरी करने की कोशिश कर रहा है. भारत के पास वह वैज्ञानिक आधार है जो इस तरह की 'उड़ान' में मदद कर सकता है, लेकिन इसके लिए कई नई और रचनात्मक पहलों तथा संसाधनों को जुटाने की आवश्यकता होगी.

भारत और जर्मनी ने 'हरित और सतत विकास साझेदारी' के लिए हरित ऊर्जा सहयोग पर काम किया है. इस सहयोग ने 'ई-बस सेवा', 'सोलर रूफटॉप प्रोग्राम' और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में योगदान दिया है. भारत में नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित हरित और टिकाऊ ऊर्जा की ज़रूरतें बहुत बड़ी हैं. इसी तरह, दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक कार्रवाई के लिए प्रतिबद्धता जताई है. हालांकि, यह प्रयास अभी 'ऊंट के मुंह में जीरा' (सागर में एक बूंद) के समान है, जिसे एक लंबी प्रक्रिया बनाने की आवश्यकता है.

India Germany Relations
पीएम मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने अहमदाबाद में साबरमती रिवरफ्रंट पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में हिस्सा लिया. (ETV Bharat via PIB)

दिलचस्प बात यह है कि भारत, जर्मनी के साथ मिलकर कुछ अफ्रीकी और लातिन अमेरिकी देशों में 'त्रिकोणीय विकास सहयोग' (triangular development cooperation) परियोजनाओं पर काम कर रहा है. जैसा कि हम जानते हैं, साल 2012 के आसपास भारत विदेशी सहायता प्राप्त करने वाले देश के बजाय विकास सहायता प्रदान करने वाला देश बन गया था. इसके बाद से भारत की विकास सहायता में लगातार वृद्धि हुई है और अब यह काफी महत्वपूर्ण स्तर पर है.

इसी मोड़ पर, जर्मनी सहित कई यूरोपीय देशों ने त्रिपक्षीय परियोजनाओं का पक्ष लिया है. भारत की ओर से दी जाने वाली यह सहायता बिना किसी शर्त के होती है और प्राप्तकर्ता देश की जरूरतों के अनुसार संचालित होती है, जो इसे लेने वाले देश के लिए काफी फायदेमंद बनाती है.

दोनों देशों ने भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) का समर्थन किया है, जिसे अभी धरातल पर उतरना बाकी है. वहीं, यूरोपीय संघ (EU), अमेरिका के साथ अपने तालमेल को देखते हुए, अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण व्यापार गलियारे (INSTC) को अलग-थलग करने की कोशिश कर रहा है, जिसे भारत, ईरान, रूस और अन्य देशों ने बड़ी मेहनत से तैयार किया था.

India Germany Relations
पीएम मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने अहमदाबाद में साबरमती रिवरफ्रंट पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में हिस्सा लिया. (ETV Bharat via PIB)

यह INSTC गलियारा वर्तमान में चालू है और भारत के लिए फायदेमंद भी है, लेकिन यह स्पष्ट है कि पश्चिमी देश भारत पर रूस-ईरान-चीन के रणनीतिक समूह से दूर होने का दबाव बना रहे हैं. यह कॉरिडोर भारत के साथ संचार और परिवहन संपर्कों को काटने की कोशिशों का हिस्सा है. हालांकि, भारत अपनी 'बहु-आयामी' विदेश नीति में रुचि रखता है, इसलिए अब तक वह दोनों पक्षों को अपने साथ जोड़े रखने की कोशिश करता दिख रहा है.

भारतीय नागरिकों को वीज़ा-मुक्त ट्रांजिट सुविधा देने का जर्मनी का निर्णय पश्चिम की यात्रा करने वाले भारतीय यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत है. अब तक, जर्मन हवाई अड्डे पर केवल प्रवेश और निकास के लिए वीज़ा लेना एक बड़ी बाधा होने के साथ-साथ प्रशासनिक सिरदर्द भी था. इसके अलावा, शैक्षिक परियोजनाओं और कुशल श्रम गतिशीलता के ढांचे पर भी चर्चा की गई.

जर्मनी ने सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता का समर्थन किया, जो भारत के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है. लेकिन स्पष्ट रूप से, संयुक्त राष्ट्र में व्यापक सुधारों के बिना यह संभव नहीं है. द्विपक्षीय संबंध किसी भी देश की समग्र विदेश नीति की शक्ति को बढ़ाते हैं. ये विदेश नीति के व्यापक दृष्टिकोण को व्यावहारिक हकीकत में बदलते हैं. भारत और जर्मनी के बीच के संबंध और इन दो महत्वपूर्ण देशों के राष्ट्राध्यक्षों की इस मुलाकात ने ठीक यही साबित किया है.

India Germany Relations
PM मोदी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ के साथ अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में. (ETV Bharat via PIB)

डिस्क्लेमर: इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक (अनुराधा चेनॉय, सहायक प्रोफेसर, जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत, हरियाणा) के हैं. यहां व्यक्त किए गए तथ्य और राय ईटीवी भारत के विचारों को नहीं दर्शाते हैं.)

