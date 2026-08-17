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पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की ने किया 'मक्का समझौता'; जानिए भारत की 'रणनीतिक स्वायत्तता' पर क्या होगा असर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार, 15 अगस्त, 2026 को नई दिल्ली के लाल किले पर 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान देश को संबोधित किया. ( PTI )

इन चुनौतियों को और बढ़ाने के लिए, 1971 तक संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, सोवियत संघ को लेकर अपनी साझा चिंताओं के कारण एक-दूसरे के करीब आ गए थे. खतरों के इस बदलते माहौल के बीच, भारत ने पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध से पहले सोवियत संघ के साथ 'भारत-सोवियत शांति, मित्रता और सहयोग संधि' पर हस्ताक्षर किए.

यह मानना होगा कि गुटनिरपेक्ष नीति (non-aligned policy) का पालन करना कभी आसान नहीं था, खासकर तब जब पाकिस्तान अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन में शामिल हो गया था. इसके अलावा, चीन का भारत के साथ सीमा विवाद था, जिसके कारण 1962 का युद्ध हुआ. इसके बाद, भारत के खिलाफ चीन-पाकिस्तान का गठजोड़ और तेज हो गया, जिससे भारत के सामने दोनों मोर्चों से चुनौती खड़ी हो गई.

भारत ने विभिन्न आईआईटी (IIT) की स्थापना के लिए कई देशों के साथ सहयोग किया. जहां आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर की स्थापना क्रमशः पश्चिम जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के सहयोग से हुई थी, वहीं आईआईटी बॉम्बे की स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी. भारत की गुटनिरपेक्ष नीति ने इन विविध आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों को संभव बनाया. रक्षा तकनीक के मामले में, भारत ने न केवल सोवियत संघ से बल्कि फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम जैसे अन्य यूरोपीय देशों से भी सैन्य उपकरण खरीदे.

बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान शनिवार, 15 अगस्त, 2026 को अमृतसर के पास अटारी-वाघा बॉर्डर पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के तौर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के दौरान परफॉर्म करते हुए. (IANS)

उदाहरण के लिए, भिलाई स्टील प्लांट का निर्माण सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था, जबकि राउरकेला स्टील प्लांट और दुर्गापुर स्टील प्लांट का निर्माण क्रमशः पश्चिम जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) के सहयोग से हुआ था. विदेशी शासन की विरासत के कारण भारत को तकनीकी क्षेत्र में अन्य देशों की बराबरी करने के लिए लगातार प्रयास करने की जरूरत थी.

सदियों के उपनिवेशवाद (गुलामी) के कारण, आज़ादी के समय भारत एक बेहद गरीब और तकनीकी रूप से पिछड़ा हुआ देश था. इसी वजह से, भारत में कई लोगों को लगा कि देश को दूसरों की शीतयुद्ध की राजनीति में शामिल होने के बजाय अपने घरेलू आर्थिक विकास पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. इसलिए, भारत ने देशों के वैचारिक झुकाव की परवाह किए बिना विभिन्न देशों के साथ आर्थिक संबंध बनाए.

ताकतवर देशों को यह उम्मीद थी कि भारत किसी एक गुट को चुनेगा और उसी के अनुसार शीतयुद्ध की राजनीति में हिस्सा लेगा. लेकिन भारत में कई लोगों को लगा कि अमेरिकी और सोवियत गुटों में से किसी एक को चुनने की मजबूरी एक गलत विकल्प था. बड़ी ताकतों के दबाव के आगे झुकने के बजाय, भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई. गुटनिरपेक्ष नीति केवल कुछ नेताओं की पसंद नहीं थी; यह भारत की भू-राजनीतिक स्थिति और आर्थिक जरूरतों का परिणाम थी.

तमाम चुनौतियों के बावजूद, भारत ने हमेशा एक स्वतंत्र नीति का पालन किया है और किसी भी बड़ी महाशक्ति पर निर्भर रहने से परहेज किया है. आजादी के समय, भारत का सामना दो ध्रुवों में बंटी दुनिया से था - एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व वाला पूंजीवादी गुट था और दूसरी तरफ सोवियत संघ के नेतृत्व वाला कम्युनिस्ट गुट.

ऐसे कई घरेलू कारण हैं जिन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि भारत एकजुट, स्वतंत्र और मजबूत बना रहे. हालांकि, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारतीय विदेश नीति ने दूसरों के विवादों में न पड़ने के लगातार प्रयास किए. इसने भारत की आर्थिक तरक्की को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की काम करने की आजादी को सुरक्षित रखने में एक बड़ी भूमिका निभाई.

बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान शनिवार, 15 अगस्त, 2026 को अमृतसर के पास अटारी-वाघा बॉर्डर पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के तौर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के दौरान परफॉर्म करते हुए. (IANS)

आजादी के बाद के शुरुआती सालों से ही बाहरी हालात बेहद मुश्किल भरे रहे हैं. एक तरफ, पाकिस्तान लगातार भारत में मुश्किलें और अशांति पैदा करने की कोशिशें करता रहा है. दूसरी तरफ, चीन लगातार इस कोशिश में लगा हुआ है कि भारत एक बड़ी महाशक्ति के रूप में न उभर सके और वह सिर्फ दक्षिण एशिया तक ही सीमित रहकर रह जाए. इसके अलावा, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों में बार-बार हुए राजनीतिक उलटफेरों के कारण पड़ोस में लगातार अस्थिरता बनी रही है.

भारत ने आजादी के बाद से पिछले 80 वर्षों के दौरान घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों राजनीति में कई चुनौतियों का सामना किया है. जिस बात ने दुनिया के कई लोगों को हैरान किया, वह यह थी कि इतनी विविधताओं वाला देश न केवल जीवित रहा बल्कि समृद्ध और मजबूत भी हुआ.

इस बात की कुछ आलोचना भी हुई कि रूस के साथ इस संधि ने भारत की गुटनिरपेक्ष नीति को कमजोर किया है. हालांकि, भले ही भारत-सोवियत संधि भारत के लिए बहुत उपयोगी थी, लेकिन इसका दायरा बेहद सीमित था. भारत ने कभी भी अपनी धरती पर किसी सोवियत सैन्य अड्डे को बनाने या भारत से सोवियत सैन्य कर्मियों को काम करने की अनुमति नहीं दी.

1989 में बर्लिन की दीवार गिरने और उसके बाद 1991 में सोवियत संघ के विघटन ने शीतयुद्ध को समाप्त कर दिया. वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य (global geopolitical) को पूरी तरह से बदल दिया. वैचारिक संघर्ष की समाप्ति के साथ ही, भारत की नीति गुटनिरपेक्षता से बदलकर 'रणनीतिक स्वायत्तता' की ओर स्थानांतरित हो गई.

15 अगस्त, 2026 को 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर बड़ी संख्या में लोग इंडिया गेट घूमने पहुंचे. (IANS)

भारत की पुरानी गुटनिरपेक्षता नीति और रणनीतिक स्वायत्तता की उसकी वर्तमान नीति के बीच कुछ महत्वपूर्ण समानताएं और अंतर हैं. जहां भारत किसी भी गठबंधन में शामिल होने से इनकार करता है, वहीं अब वह दुनिया भर के देशों के साथ करीबी संबंध बनाने के लिए उत्सुक है. नीति का मुख्य जोर 'समान दूरी' से बदलकर 'समान निकटता' पर आ गया है.

भारत ने न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका बल्कि दक्षिण-पूर्व और पूर्वी एशिया के साथ भी अपने आर्थिक संबंधों को गहरा किया है. चीन के उभार और उसके आक्रामक क्षेत्रीय दावों के कारण ऐसे सुझाव दिए गए थे कि भारत को अमेरिका के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए. इसके बावजूद, भारत वैश्विक गठबंधनों की राजनीति में शामिल होने से दूर रहा.

जहां भारत क्वॉड (Quad - जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका शामिल हैं) में शामिल हुआ, वहीं उसने ब्रिक्स (BRICS) ढांचे का हिस्सा बनना भी स्वीकार किया. आज भारत के पास जापान, यूरोप, रूस, अमेरिका, मध्य पूर्व, दक्षिण-पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया और कई अन्य देशों जैसे विविध पक्षों के साथ मजबूत आर्थिक, व्यापारिक और अन्य साझेदारियां हैं.

हालांकि, भारत की पश्चिमी सीमाओं पर एक नई गठबंधन की राजनीति आकार ले रही है. कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने 'मक्का संयुक्त रक्षा समझौते' (Makkah Joint Defence Agreement) पर हस्ताक्षर किए हैं. इन तीनों देशों के बीच हुए इस रक्षा समझौते में कहा गया है कि किसी एक सदस्य देश पर हमला, मक्का घोषणापत्र के अन्य सदस्यों पर भी हमला माना जाएगा.

शनिवार, 8 अगस्त, 2026 को मक्का में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच तीन-तरफ़ा रक्षा समझौते पर साइन होने के जश्न के दौरान लाहौर, पाकिस्तान में लोग आतिशबाजी हुई. (AP)

पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों को देखते हुए, इस बात की चिंता लगातार बढ़ रही है कि 'मक्का गठबंधन' का यह ढांचा भारतीय हितों को नुकसान पहुंचा सकता है. हाल के वर्षों में, जब भी इस्लामाबाद ने भारत के खिलाफ जघन्य आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया है, भारत सरकार ने सैन्य कार्रवाई के जरिए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है - जैसे कि उरी हमला (2016), बालाकोट एयरस्ट्राइक (2019) और ऑपरेशन सिंदूर (2025).

इन तीनों देशों के बीच हुए इस हालिया रक्षा समझौते ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. यदि भारत अपने यहां होने वाली आतंकवादी हरकतों के जवाब में पाकिस्तान के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई करता है, तो क्या तुर्की और सऊदी अरब इसे औपचारिक रूप से 'मक्का घोषणापत्र' वाले देश पर हमला मानेंगे और भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेंगे?

यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के सुरक्षा हित बिल्कुल अलग-अलग हैं. तुर्की इस क्षेत्र में इजराइल की बढ़ती ताकत को लेकर चिंतित है. सऊदी अरब को ईरान की चिंता है, और पाकिस्तान भारत की सैन्य व आर्थिक ताकत के डर से संचालित होता है. ऐसे में किसी भी संयुक्त सैन्य कार्रवाई का होना इस बात पर निर्भर करेगा कि ये तीनों अलग-अलग हित एक जगह कैसे मिलते हैं, जो कि काफी जटिल काम है.

इसके अलावा, मक्का संयुक्त रक्षा समझौते से पहले भी सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच ऐसा ही एक समझौता हुआ था. लेकिन, जब सऊदी अरब पर ईरान द्वारा हमला किया गया, तब पाकिस्तान उसकी सैन्य मदद के लिए आगे नहीं आया था. इन अंतर्विरोधों के बावजूद, भारत को अपने पश्चिमी पड़ोस में आकार ले रही इस नई गठबंधन की राजनीति पर गंभीरता से ध्यान देना होगा.

यह संभावना बहुत कम है कि हाल के घटनाक्रमों के जवाब में भारत अपना खुद का कोई सैन्य गठबंधन तैयार करेगा. पाकिस्तान के विपरीत, भारत आर्थिक और राजनीतिक रूप से कहीं अधिक बड़ा देश है. ओमान, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, मिस्र और कई अन्य देशों के साथ भारत के मजबूत आर्थिक संबंध हैं.

इसके अलावा, इजराइल के साथ भी भारत की मजबूत रक्षा और तकनीकी साझेदारी है. मध्य पूर्व के विभिन्न देशों में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं. अपने संबंधों की विविधता और आर्थिक साझेदारियों की गहराई को देखते हुए, यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि भारत मध्य पूर्व के कुछ चुनिंदा देशों के बीच किसी एक को चुनेगा. इसके बजाय, भारत सभी देशों के साथ करीबी संबंध विकसित करके अपनी 'रणनीतिक स्वायत्तता' की नीति पर चलना जारी रखेगा, जिससे इस क्षेत्र में बढ़ रही गठबंधन की राजनीति के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके.

(लेखक परिचय और डिस्क्लेमरः संजय पुलिपाका 'पॉलिटिया रिसर्च फाउंडेशन' के अध्यक्ष हैं. इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी हैं.)

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