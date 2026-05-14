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नट-बोल्ट बनाने वाली कंपनी में फंसा 'पेंच'! जानिए, इसकी वजह से अन्य उद्योगों पर क्या पड़ रहा असर

नट-बोल्ट और पेंच जैसे छोटे पुर्जों पर लागू हुए नए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर ने पूरी मैन्युफैक्चरिंग चेन में एक नया 'पेंच' फंसा दिया है.

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वाराणसी में एक वर्कशॉप में एक वर्कर बोल्ट और स्क्रू जैसे थ्रेडेड फास्टनर के लिए मोल्ड बनाता हुआ. (File) (AFP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 14, 2026 at 5:26 PM IST

7 Min Read
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अजय श्रीवास्तव

भारत को फास्टनर्स (पेंच, नट-बोल्ट आदि) पर लागू क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को वापस ले लेना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि इससे बिना किसी खास गुणवत्ता लाभ के लागत बढ़ रही है, आपूर्ति कम हो रही है और उत्पादन प्रभावित हो रहा है. औद्योगिक संगठनों ने चेतावनी दी है कि इस नीति के कारण एमएसएमई (MSME) का उत्पादन पहले ही घट रहा है, जिससे ऑटोमोबाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपूर्ति का संकट खड़ा हो सकता है.

फास्टनर्स विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) सप्लाई चेन के लिए बेहद महत्वपूर्ण लेकिन कम लागत वाले उपकरण हैं. इसलिए इसमें होने वाली मामूली रुकावटें भी पूरी मैन्युफैक्चरिंग चेन को प्रभावित करने लगी हैं, जिससे 'मेक इन इंडिया' (Make in India) अभियान को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं.

फास्टनर्स का उत्पादन छोटे बैचों में लेकिन बहुत बड़ी विविधता में होता है, जो अक्सर एक ही मशीन पर बनाए जाते हैं. इसके बावजूद, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (QCO) एक सख्त "एक-उत्पाद-एक-लाइसेंस" प्रणाली लागू करता है, जिससे काम में दोहराव, देरी और अनिश्चितता पैदा होती है.

आकार, ग्रेड और कोटिंग के आधार पर अनगिनत प्रकारों के लिए अलग-अलग बीआईएस (BIS) प्रमाणन की आवश्यकता होने से अनुपालन लागत (कॉम्प्लायंस कॉस्ट) काफी बढ़ जाती है. इसके परिणामस्वरूप, कई विदेशी आपूर्तिकर्ता बाजार से बाहर हो गए हैं, जिससे प्रमाणित चुनिंदा कंपनियों को मनमानी कीमतें वसूलने का मौका मिल गया है.

इस वजह से बाजार में किल्लत भी पैदा हो गई है, खासकर विशेष प्रकार के या कम मात्रा में बनने वाले फास्टनर्स की, भले ही ये कई क्षेत्रों के लिए बेहद जरूरी पुर्जे हैं. फास्टनर्स में बोल्ट, नट, स्क्रू, वाशर, रिवेट और स्टड शामिल हैं, जो आकार, मजबूती (ग्रेड), कोटिंग और उपयोग के आधार पर अनगिनत प्रकारों में बनाए जाते हैं. इनका उपयोग अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में होता है- जैसे ऑटोमोबाइल, निर्माण (कन्स्ट्रक्शन), मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेलवे, एयरोस्पेस और बुनियादी ढांचा (इंफ्रास्ट्रक्चर).

उत्पादन लागत में फास्टनर्स की हिस्सेदारी 1% से भी कम होती है, लेकिन इनकी कमी पूरी असेंबली लाइन को रोक सकती है या बुनियादी ढांचा (इंफ्रास्ट्रक्चर) परियोजनाओं में देरी कर सकती है. यह दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा पुर्जा बड़े उद्योगों को ठप कर सकता है.

एमएसएमई (MSMEs) पर लागत का बोझ बहुत ज्यादा है. जैसा कि 'फास्टनर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया' के अध्यक्ष ने रेखांकित किया है, इसके अनुपालन (कॉम्प्लायंस) में प्रति लाइसेंस 80,000 से 1 लाख रुपये, प्रति वैरिएंट टेस्टिंग के लिए 22,000 से 25,000 रुपये और इन-हाउस लैब सुविधाओं के लिए 30 लाख से 40 लाख रुपये तक का खर्च आ सकता है, जो वार्षिक अनुपालन लागत को मुनाफे के स्तर से कहीं आगे बढ़ा देता है.

यह उद्योग अत्यधिक बिखरा हुआ है, जहां अक्सर एक ही मशीन से कई वैरिएंट तैयार होते हैं और एक ही उत्पाद को अलग-अलग मानकों के तहत कई लाइसेंसों की आवश्यकता होती है. इस वजह से "एक मानक, एक लाइसेंस" का विचार व्यावहारिक रूप से अवास्तविक बन जाता है.

'फेडरेशन ऑफ इंडियन एमएसएमई' (FISME) के केंद्रीय कार्यकारी समिति के सदस्य शौनक रुंगटा ने कहा है कि उच्च गुणवत्ता वाले क्रॉस रिसेस्ड स्क्रू (विशेष रूप से ड्राईवॉल और चिपबोर्ड स्क्रू) वर्तमान में भारत में उपलब्ध नहीं हैं, जिससे कंपनियों के पास व्यावहारिक घरेलू सोर्सिंग के विकल्प नहीं बचे हैं.

उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि महानिदेशालय (DGTR) की स्वतः संज्ञान जांच में चीन से किसी भी तरह की डंपिंग न पाए जाने, और गौबा समिति द्वारा फास्टनर क्यूसीओ (QCO) को हटाने की सिफारिश के बावजूद, इस नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है. उनके अनुसार, इसकी वजह से उनकी कंपनी का टर्नओवर पहले ही लगभग 50% घट चुका है, और लगातार हो रही देरी से अब कंपनी बंद होने का खतरा मंडरा रहा है.

एचएस (HS) कोड के भ्रम के कारण बंदरगाहों पर होने वाली देरी ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है, जिससे अनिश्चितता और लेनदेन की लागत (ट्रांजैक्शन कॉस्ट) बढ़ गई है. इसके साथ ही, कई जगहों के लिए क्यूसीओ की कोई आवश्यकता ही नहीं है- रेलवे, रक्षा और बिजली जैसे क्षेत्र पहले से ही कड़े गुणवत्ता मानकों का पालन करते हैं, जबकि मौजूदा शुल्क और मानक पहले से ही घटिया आयात की समस्या से निपट रहे हैं.

वास्तव में, यह नीति एक ऐसे क्षेत्र में फिर से लाइसेंस-राज जैसे नियंत्रणों को बढ़ावा दे रही है जो लचीलेपन और गति पर निर्भर करता है, जिससे 'मेक इन इंडिया' (Make in India) अभियान कमजोर हो रहा है. इसके बजाय एक बेहतर दृष्टिकोण यह होगा कि केवल महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरणों पर केंद्रित एक सरल, जोखिम-आधारित प्रणाली बनाई जाए, जबकि सामान्य उत्पादों के लिए नियमों के पालन को आसान बनाया जाए.

भारत का फास्टनर व्यापार केवल आयात पर निर्भरता को नहीं, बल्कि क्षमता-आधारित और दोनों तरफ की विशेषज्ञता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है. भारत 88.23 करोड़ डॉलर मूल्य के निर्यात के साथ अमेरिका (29.8%), नीदरलैंड (9.4%), यूएई (9.3%) और जर्मनी (8.5%) जैसे प्रमुख बाजारों को मानक और मध्यम स्तर के फास्टनर्स की एक बड़ी श्रृंखला की आपूर्ति करता है.

ये देश निर्माण (कंस्ट्रक्शन), ऑटोमोबाइल और सामान्य इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले फास्टनर्स के कम लागत वाले और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए भारत पर निर्भर हैं. दूसरी ओर, भारत चीन (24.6%), जापान (13.3%), दक्षिण कोरिया (9.9%) और जर्मनी (9.8%) जैसे देशों से 1.13 अरब डॉलर मूल्य के फास्टनर्स का आयात भी करता है.

यह आयात आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स, हाई-एंड मशीनरी और ऑटोमोटिव पुर्जों जैसे उन्नत विनिर्माण (एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्रों के लिए आवश्यक उच्च-सटीकता, विशेष या अत्याधुनिक तकनीक वाले फास्टनर्स का होता है.

यह पैटर्न दिखाता है कि भारत उन चीजों का निर्यात करता है जिनका वह कुशलतापूर्वक उत्पादन करता है, और उन चीज़ों का आयात करता है जिनकी उसे ज़रूरत है लेकिन वह उनका प्रतिस्पर्धी रूप से उत्पादन नहीं करता है. इस आपसी निर्भरता को देखते हुए, फास्टनर्स में मुक्त और बाधारहित व्यापार बेहद जरूरी है.

अंतिम उत्पाद की लागत में फास्टनर्स की हिस्सेदारी 1% से भी कम होती है, लेकिन इनकी कमी पूरी उत्पादन लाइनों को रोक सकती है. नियमों की बाधाओं, प्रमाणन (सर्टिफिकेशन) की दिक्कतों या आपूर्ति में रुकावटों के कारण होने वाली कोई भी देरी ऑटोमोबाइल, बुनियादी ढांचे और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उद्योगों को बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित कर सकती है.

इस तरह के कम मूल्य वाले लेकिन अत्यधिक उपयोगी पुर्जे के व्यापार को सीमित करने से कुल उत्पादन लागत बढ़ जाती है और मैन्युफैक्चरिंग की प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर होती है. इसलिए, नीतियों को निर्बाध व्यापार प्रवाह सुनिश्चित करना चाहिए ताकि उद्योगों को कुशल उत्पादन बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी प्रकार के फास्टनर्स समय पर मिल सकें.

(डिस्क्लेमर : इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के अपने हैं. यहां व्यक्त किए गए तथ्य और राय ईटीवी भारत के विचारों को नहीं दर्शाते हैं)

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