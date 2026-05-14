ETV Bharat / opinion

नट-बोल्ट बनाने वाली कंपनी में फंसा 'पेंच'! जानिए, इसकी वजह से अन्य उद्योगों पर क्या पड़ रहा असर

वाराणसी में एक वर्कशॉप में एक वर्कर बोल्ट और स्क्रू जैसे थ्रेडेड फास्टनर के लिए मोल्ड बनाता हुआ. (File) ( AFP )