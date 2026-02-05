ETV Bharat / opinion

भारत-EU व्यापार समझौता: यूरोपीय उत्पादों को मिला बाजार, पर भारतीय किसानों को क्या मिला?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, EU नेता उर्सुला वॉन डेर लेयेन और एंटोनियो कोस्टा. ( PTI )

यूरोपीय अधिकारियों को उम्मीद है कि इन रियायतों से भारत में यूरोप के कृषि-खाद्य उत्पादों की मौजूदगी काफी बढ़ेगी, जिससे यूरोपीय संघ में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.

शराब, जो यूरोपीय संघ के लिए व्यापार का मुख्य केंद्र है, उसके नियमों में भी चरणबद्ध तरीके से ढील दी जाएगी:

प्रोसेस्ड फूड जैसे कि ब्रेड, बिस्किट, पास्ता, चॉकलेट और पालतू जानवरों के भोजन (पेट फूड)-जिन पर पहले 50% तक टैक्स लगता था, अब भारत में ज़ीरो ड्यूटी (बिना किसी टैक्स) के प्रवेश करेंगे.

इसी तरह, फ्रूट जूस और नॉन-अल्कोहलिक बीयर पर लगने वाला 55% तक का टैक्स भी हटा दिया जाएगा. यूरोपीय संघ से आने वाले भेड़ और मेमने के मांस पर भी अब कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, जिस पर पहले 33% शुल्क लगता था.

इस समझौते के तहत, भारत यूरोपीय संघ (EU) के कृषि और प्रोसेस्ड खाद्य उत्पादों की एक लंबी सूची पर आयात शुल्क (टैरिफ) को काफी कम कर देगा या पूरी तरह हटा देगा. जैतून के तेल (ओलीव ऑयल) और अन्य वनस्पति तेलों पर लगने वाला 45% तक का शुल्क खत्म कर दिया जाएगा.

दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बड़े आकार को देखते हुए, वर्तमान व्यापार अभी भी अपनी क्षमता से काफी कम है. यह FTA एक भरोसेमंद और दीर्घकालिक ढांचा प्रदान करके इस अंतर को भरने की कोशिश करता है, ताकि दोनों देशों के बीच साझेदारी केवल लेन-देन तक सीमित न रहकर एक गहरे आर्थिक एकीकरण में बदल सके.

पिछले कुछ वर्षों में भारत और यूरोपीय संघ के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ा है:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी, 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत-यूरोपीय संघ व्यापार मंच को संबोधित करते हुए. (ETV Bharat via Press Information Bureau)

यह समझौता भारतीय निर्यात के लिए लगभग पूरे यूरोपीय बाजार के रास्ते खोल देता है, जिसमें व्यापार मूल्य का 99 प्रतिशत से अधिक हिस्सा शामिल है. इसके साथ ही, भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे खेती या डेयरी) के लिए नियमों में लचीलापन बरकरार रखा है ताकि देश की विकास प्राथमिकताओं से समझौता न हो. यह संतुलन इस मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के रणनीतिक उद्देश्य को दर्शाता है: घरेलू आर्थिक लक्ष्यों को नुकसान पहुंचाए बिना व्यापार का विस्तार करना.

आइए सबसे पहले इस समझौते की मुख्य विशेषताओं को समझते हैं. लगभग 24 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के संयुक्त बाजार और करीब दो अरब उपभोक्ताओं के साथ, यह FTA दोनों पक्षों के लिए व्यापार, निवेश और नवाचार के दायरे को काफी बढ़ा देता है.

कम टैरिफ से लेकर भारतीय उत्पादों को मिलने वाली प्राथमिकता तक, यह सौदा यूरोपीय संघ के लिए तो बेहतरीन लग रहा है, लेकिन भारतीय किसानों के लिए इसका क्या मतलब है?

ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ से परेशान होने के बाद, ऐसा लगता है कि यूरोपीय संघ (EU) और भारत जैसे पुराने सहयोगी अब एक-दूसरे के करीब आ रहे हैं. करीब दो दशकों की बातचीत के बाद, यूरोपीय आयोग के शीर्ष नेताओं ने नई दिल्ली का दौरा किया और भारत व यूरोपीय संघ के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को सफलतापूर्वक अंतिम रूप दिया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उर्सुला वॉन डेर लेयेन. (ETV Bharat via Press Information Bureau)

वहीं दूसरी ओर, यूरोपीय संघ ने अपने संवेदनशील कृषि क्षेत्रों के चारों ओर स्पष्ट सीमाएं खींच दी हैं. चीनी, इथेनॉल, चावल, गेहूं, बीफ, पोल्ट्री (मुर्गी पालन), मिल्क पाउडर, केले और शहद जैसे उत्पादों को किसी भी तरह की छूट से बाहर रखा गया है. भारत से निर्यात होने वाले अंगूर और खीरे को भी कड़े कोटा नियमों का सामना करना होगा. EU ने इस बात पर भी ज़ोर दिया है कि उसके स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी मानक पूरी तरह बरकरार रहेंगे, यानी नियमों में कोई ढील नहीं दी जाएगी.

भारत के लिए कृषि क्षेत्र में लाभ का दायरा थोड़ा सीमित है, लेकिन रणनीतिक रूप से यह काफी महत्वपूर्ण है. भारत ने चाय, कॉफी, मसालों, अंगूर, ककड़ी, सूखी प्याज, ताजे फल-सब्जियों और कुछ चुनिंदा प्रोसेस्ड फूड के लिए यूरोपीय बाजार में तरजीही पहुंच हासिल कर ली है. इससे भारतीय किसान यूरोप के प्रीमियम बाजार को निशाना बना सकेंगे. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने डेयरी, अनाज, पोल्ट्री और सोया मील जैसे अपने सबसे संवेदनशील क्षेत्रों को सुरक्षित रखा है, ताकि देश की खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण आजीविका पर आंच न आए.

इस समझौते में व्यापार को आसान बनाने के लिए कड़े नियम शामिल किए गए हैं ताकि गुणवत्ता से समझौता न हो. मंज़ूरी मिलने के बाद, यह समझौता कृषि-व्यापार की दिशा बदल देगा, जिससे भारतीय बाजार यूरोपीय उत्पादकों के लिए और अधिक खुल जाएगा, जबकि भारतीय कृषि को यूरोप में नपे-तुले तरीके से प्रवेश का मौका मिलेगा.

यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट, एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट, उर्सुला वॉन डेर लेयेन 27 जनवरी, 2026 को दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर. (ETV Bharat via Press Information Bureau)

भारत की प्रतिबद्धताएं और आयात के लाभ

बदले में, भारत अपनी 92 प्रतिशत से अधिक व्यापार श्रेणियों पर शुल्क में रियायत दे रहा है, जो यूरोपीय संघ (EU) के लगभग 97.5 प्रतिशत निर्यात को कवर करती हैं. इनमें से लगभग आधे टैरिफ तुरंत खत्म कर दिए जाएंगे, जबकि अन्य को पांच से दस वर्षों की अवधि में धीरे-धीरे हटाया जाएगा. कुछ सीमित उत्पादों, विशेष रूप से चुनिंदा फलों के मामले में, शुल्क में आंशिक कटौती होगी या कोटा-आधारित पहुंच दी जाएगी.

यूरोपीय संघ के उच्च-तकनीकी सामानों तक बेहतर पहुंच से भारत के आयात स्रोतों में विविधता आने की उम्मीद है. इससे घरेलू उद्योगों के लिए लागत कम होगी और आम उपभोक्ताओं को भी लाभ मिलेगा. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे भारतीय कंपनियों को उन्नत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनने में मदद मिलेगी, खासकर विनिर्माण और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में.

वस्तुओं और सेवाओं से परे

यह मुक्त व्यापार समझौता (FTA) 'ट्रिप्स' (TRIPS) के अनुरूप बौद्धिक संपदा सुरक्षा को मजबूत करता है और भारत की पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी को मान्यता देता है. साथ ही, यह तकनीक के हस्तांतरण में आपसी सहयोग को बढ़ावा देता है.

स्वच्छता और स्वास्थ्य मानकों तथा व्यापार की तकनीकी बाधाओं पर बढ़ता सहयोग नियमों में पारदर्शिता लाएगा. इससे उत्पादों की गुणवत्ता जांच की प्रक्रिया आसान होगी और दोनों पक्षों के लिए बाजार में पहुंच बनाना अधिक सुगम हो जाएगा.

केंद्रीय कृषि मंत्री, शिवराज सिंह चौहान 25 जनवरी, 2026 को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस सम्मान समारोह 2026 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए. (ETV Bharat via Press Information Bureau)

क्या भारतीय किसानों पर बढ़ा बोझ?

यह पहली बार है जब भारत ने यूरोपीय संघ को कृषि क्षेत्र में इतनी बड़ी रियायतें दी हैं, और ऐसा लग रहा है कि यह भारतीय किसानों के लिए सुरक्षा कवच हटने की शुरुआत है. अब तक भारतीय कृषि क्षेत्र को विश्व व्यापार संगठन (WTO) और सरकार द्वारा संरक्षित रखा गया था. इन सुरक्षा नियमों के तहत विदेशी कृषि उत्पादों पर भारी टैक्स (टैरिफ) लगाया जाता था ताकि घरेलू उत्पादकों को मदद मिल सके.

हालांकि भारत ने अपने मुख्य कृषि क्षेत्रों को पूरी तरह खुला नहीं छोड़ा है, लेकिन उसने यूरोपीय संघ के अतिरिक्त कृषि उत्पादों को बिना किसी टैक्स के भारतीय बाजारों में आने की अनुमति दे दी है. स्वाभाविक रूप से, इससे घरेलू अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी और यूरोपीय उत्पादकों को एकतरफा फायदा मिलेगा.

इसका कारण काफी सरल है: यूरोपीय उत्पाद बहुत कड़े 'फाइटो-सैनिटरी' (स्वच्छता और स्वास्थ्य) मानकों के तहत उगाए और निर्यात किए जाते हैं. इसके विपरीत, भारत के पास वर्तमान में यूरोपीय संघ जैसा सख्त तंत्र नहीं है, जिसके कारण भारत से यूरोप जाने वाले कई खाद्य उत्पाद रिजेक्ट कर दिए जाते हैं. इसका मुख्य कारण अक्सर फसलों में कीटनाशकों (Agri-chemicals) के अवशेष का अधिक होना या कमजोर स्वास्थ्य मानक होते हैं.

भारतीय किसानों को अब अपनी खेती को और अधिक टिकाऊ तरीकों की ओर ले जाना होगा. यह पहला कदम काफी समय लेगा, क्योंकि इस समझौते का पूरा लाभ उठाने के लिए हमें पहले अपने संस्थानों और प्रणालियों में बड़े बदलाव करने होंगे.

यूरोपीय संघ से आने वाले सस्ते उत्पाद स्थानीय उत्पादन को प्रभावित करेंगे, जिससे भारतीय पैसा यूरोपीय किसानों की जेब में जाएगा. लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती; चूंकि भारत ने यूरोपीय संघ के लिए अपने रास्ते खोल दिए हैं, तो लंबे समय में, यह "कृषि उदारीकरण" की नीति भारतीय कृषि के लिए अच्छी नहीं होगी, हालांकि अल्पावधि में इसके कुछ भू-राजनीतिक लाभ हो सकते हैं.

(डिस्क्लेमर: इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के अपने हैं. यहां व्यक्त किए गए तथ्य और राय ईटीवी भारत के विचारों को नहीं दर्शाते हैं)

