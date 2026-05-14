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क्यों लगातार कमजोर हो रहा है रुपया? समझिए इस आर्थिक संकट के कारण, चिंताएं और सुधार के उपाय

प्रो. एम. वेंकटेश्वरलू

1 मई 2025 से 8 मई 2026 के बीच अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 83.85 से गिरकर 95.40 पर आ गया. पिछले 12 महीनों में इसमें लगभग 13.77% की गिरावट आई है, जो भारत जैसी बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए काफी बड़ी गिरावट है. इसने निवेशकों, व्यापारिक जगत, नियामकों (रेगुलेटरों) और सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं.

पिछले एक साल में भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी आर्थिक स्थिति में ऐसा कोई बड़ा या अचानक झटका नहीं लगा है, जिससे भारतीय रुपये पर इतना बुरा असर पड़ता. इसके बावजूद, विशेष रूप से मार्च और अप्रैल 2026 के बीच, रुपये को एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा माना गया है. इस मौजूदा स्थिति के लिए कई अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कारक जिम्मेदार हैं.

अमेरिकी नीतियां और विदेशी पूंजी की निकासी

सिर्फ जुलाई 2025 में ही, अमेरिका द्वारा व्यापार से जुड़ी नई अनिश्चितताओं और टैरिफ संबंधी चिंताओं के कारण रुपये की कीमत में 2.7% की गिरावट आई थी. जुलाई 2025 में रुपये की इस गिरावट की मुख्य वजह निवेशकों के भरोसे में आई कमी थी, जिसने विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) को भारतीय पूंजी बाजारों से अपना पैसा निकालने पर मजबूर कर दिया. इस अचानक हुए विदेशी पैसे की निकासी ने डॉलर की मांग को बढ़ा दिया, क्योंकि विदेशी निवेशकों ने अपने रुपये को अमेरिकी डॉलर (USD) में बदला, जिससे रुपया और नीचे चला गया.

आमतौर पर, भारत की घरेलू ब्याज दरें हमेशा अमेरिकी फेडरल रिजर्व की दर से अधिक रही हैं, जो सैद्धांतिक रूप से विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए रुपये को मजबूत बनाती हैं. वर्तमान ब्याज दरों के अनुसार, दोनों देशों की दरों में 75 बेसिस पॉइंट का अंतर है, यानी भारत की ब्याज दरें अमेरिका की तुलना में 0.75% अधिक हैं. हालांकि ब्याज दरों का यह अंतर भारत के पक्ष में रहा है, फिर भी रुपया उम्मीद के मुताबिक मजबूत नहीं हो सका है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों, व्यापारिक परिस्थितियों और भू-राजनीतिक जोखिमों ने 2026 में रुपये की चाल पर सबसे ज्यादा असर डाला है.

ईरान-अमेरिका संघर्ष और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें

फरवरी के अंत से लेकर अप्रैल 2026 के अंत तक, ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष ने 60 दिनों के भीतर रुपये को 5.35% तक नीचे धकेल दिया. इसके परिणामस्वरूप, रुपये में अभूतपूर्व उतार-चढ़ाव (volatility) देखा गया. यह उतार-चढ़ाव दिखाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की प्रभावी निगरानी और जरूरत के समय पर किए गए हस्तक्षेपों के बावजूद, रुपये में अचानक कमजोरी आने का जोखिम बना हुआ है.

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, विशेष रूप से ईरान पर अमेरिका और इजरायल के लगातार हमलों के कारण कच्चे तेल पर भू-राजनीतिक जोखिम प्रीमियम बढ़ गया है. आमतौर पर, ऊर्जा बाजार 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' (Strait of Hormuz) के आसपास बढ़ते तनाव से होने वाली संभावित सप्लाई चेन बाधाओं को ध्यान में रखकर चलते हैं. यह एक ऐसा महत्वपूर्ण और अपरिहार्य समुद्री मार्ग है, जहां से दुनिया का लगभग 15-20% कच्चा तेल गुजरता है. इसलिए, जहाजों की आवाजाही पर कोई भी खतरा या इस जलडमरूमध्य (Strait) की नाकाबंदी कीमतों को ऊपर खींचती है, क्योंकि व्यापारियों को आपूर्ति घटने का जोखिम महसूस होने लगता है.

मई और दिसंबर 2025 के बीच कच्चे तेल की कीमतें 58.35 डॉलर से 60 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में स्थिर रहीं. लेकिन फरवरी 2026 के अंत में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष शुरू होने से कच्चे तेल की कीमतें अप्रैल 2026 में 108 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गईं, जो कि 85% की भारी बढ़ोतरी थी. तब से अब तक कीमतें 85 डॉलर और 100 डॉलर प्रति बैरल के बीच बनी हुई हैं.

बढ़ता डॉलर आउटफ्लो और तेल आयात का बढ़ता बोझ

भारत कच्चे तेल की कीमतों में इतनी भारी बढ़ोतरी और इसके कारण पैदा होने वाली किल्लत के लिए तैयार नहीं था. वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का कच्चा तेल आयात मूल्य लगभग 180 से 185 अरब डॉलर था. हालांकि, अप्रैल से दिसंबर 2025 तक कच्चे तेल का आयात कुल 90.7 अरब डॉलर ही रहा, जो 2024 की इसी अवधि की तुलना में शुद्ध 12% की गिरावट थी. कच्चे तेल के आयात का 90.7 अरब डॉलर से बढ़कर 185 अरब डॉलर होना मुख्य रूप से जनवरी और अप्रैल 2026 के बीच कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतों के कारण था.

इस प्रकार, 100 डॉलर प्रति बैरल से अधिक की कच्चे तेल की कीमतों के कारण डॉलर के बहिर्वाह (outflow) में प्रति माह लगभग 8 से 9 अरब डॉलर की शुद्ध बढ़ोतरी हुई. डॉलर की इसी भारी निकासी की वजह से रुपये में अभूतपूर्व गिरावट आई. इसी तरह, कच्चे तेल की खपत में कोई भी बढ़ोतरी भारत के आयात बिल को काफी बढ़ा देती है, क्योंकि भारत आत्मनिर्भर नहीं है और आयातित तेल पर बहुत अधिक निर्भर है, खासकर मध्य पूर्व (मिडिल ईस्ट) से होने वाले आयात पर. इस आयात का भुगतान करने के लिए भारत को अधिक अमेरिकी डॉलर खरीदने पड़ते हैं, और डॉलर की यही बढ़ती मांग रुपये पर दबाव डालती है.

बढ़ती महंगाई और घरेलू लागत ढांचा

भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का लगभग 80% से 90% हिस्सा कच्चे तेल और गैस के आयात के जरिए पूरा करता है. ऐसे में ऊर्जा की कीमतों में मामूली सी बढ़ोतरी का भी भारत के आयात बिल, व्यापार घाटे (ट्रेड डेफिसिट) और लागत ढांचे पर सीधा असर पड़ता है. घरेलू स्तर पर ईंधन और गैस की कीमतें बढ़ने से लॉजिस्टिक्स (परिवहन और आपूर्ति) की लागत बढ़ जाती है, जिसका बोझ अंततः अंतिम ग्राहकों पर डाला जाता है.