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क्यों लगातार कमजोर हो रहा है रुपया? समझिए इस आर्थिक संकट के कारण, चिंताएं और सुधार के उपाय

पिछले एक साल में भारतीय अर्थव्यवस्था को ऐसा कोई बड़ा या अचानक झटका नहीं लगा है, जिससे भारतीय रुपये पर इतना बुरा असर पड़ता.

Indian Rupee Fall Analysis
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 14, 2026 at 7:04 PM IST

11 Min Read
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प्रो. एम. वेंकटेश्वरलू

1 मई 2025 से 8 मई 2026 के बीच अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 83.85 से गिरकर 95.40 पर आ गया. पिछले 12 महीनों में इसमें लगभग 13.77% की गिरावट आई है, जो भारत जैसी बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए काफी बड़ी गिरावट है. इसने निवेशकों, व्यापारिक जगत, नियामकों (रेगुलेटरों) और सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं.

पिछले एक साल में भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी आर्थिक स्थिति में ऐसा कोई बड़ा या अचानक झटका नहीं लगा है, जिससे भारतीय रुपये पर इतना बुरा असर पड़ता. इसके बावजूद, विशेष रूप से मार्च और अप्रैल 2026 के बीच, रुपये को एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा माना गया है. इस मौजूदा स्थिति के लिए कई अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कारक जिम्मेदार हैं.

अमेरिकी नीतियां और विदेशी पूंजी की निकासी

सिर्फ जुलाई 2025 में ही, अमेरिका द्वारा व्यापार से जुड़ी नई अनिश्चितताओं और टैरिफ संबंधी चिंताओं के कारण रुपये की कीमत में 2.7% की गिरावट आई थी. जुलाई 2025 में रुपये की इस गिरावट की मुख्य वजह निवेशकों के भरोसे में आई कमी थी, जिसने विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) को भारतीय पूंजी बाजारों से अपना पैसा निकालने पर मजबूर कर दिया. इस अचानक हुए विदेशी पैसे की निकासी ने डॉलर की मांग को बढ़ा दिया, क्योंकि विदेशी निवेशकों ने अपने रुपये को अमेरिकी डॉलर (USD) में बदला, जिससे रुपया और नीचे चला गया.

आमतौर पर, भारत की घरेलू ब्याज दरें हमेशा अमेरिकी फेडरल रिजर्व की दर से अधिक रही हैं, जो सैद्धांतिक रूप से विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए रुपये को मजबूत बनाती हैं. वर्तमान ब्याज दरों के अनुसार, दोनों देशों की दरों में 75 बेसिस पॉइंट का अंतर है, यानी भारत की ब्याज दरें अमेरिका की तुलना में 0.75% अधिक हैं. हालांकि ब्याज दरों का यह अंतर भारत के पक्ष में रहा है, फिर भी रुपया उम्मीद के मुताबिक मजबूत नहीं हो सका है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों, व्यापारिक परिस्थितियों और भू-राजनीतिक जोखिमों ने 2026 में रुपये की चाल पर सबसे ज्यादा असर डाला है.

ईरान-अमेरिका संघर्ष और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें

फरवरी के अंत से लेकर अप्रैल 2026 के अंत तक, ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष ने 60 दिनों के भीतर रुपये को 5.35% तक नीचे धकेल दिया. इसके परिणामस्वरूप, रुपये में अभूतपूर्व उतार-चढ़ाव (volatility) देखा गया. यह उतार-चढ़ाव दिखाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की प्रभावी निगरानी और जरूरत के समय पर किए गए हस्तक्षेपों के बावजूद, रुपये में अचानक कमजोरी आने का जोखिम बना हुआ है.

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, विशेष रूप से ईरान पर अमेरिका और इजरायल के लगातार हमलों के कारण कच्चे तेल पर भू-राजनीतिक जोखिम प्रीमियम बढ़ गया है. आमतौर पर, ऊर्जा बाजार 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' (Strait of Hormuz) के आसपास बढ़ते तनाव से होने वाली संभावित सप्लाई चेन बाधाओं को ध्यान में रखकर चलते हैं. यह एक ऐसा महत्वपूर्ण और अपरिहार्य समुद्री मार्ग है, जहां से दुनिया का लगभग 15-20% कच्चा तेल गुजरता है. इसलिए, जहाजों की आवाजाही पर कोई भी खतरा या इस जलडमरूमध्य (Strait) की नाकाबंदी कीमतों को ऊपर खींचती है, क्योंकि व्यापारियों को आपूर्ति घटने का जोखिम महसूस होने लगता है.

मई और दिसंबर 2025 के बीच कच्चे तेल की कीमतें 58.35 डॉलर से 60 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में स्थिर रहीं. लेकिन फरवरी 2026 के अंत में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष शुरू होने से कच्चे तेल की कीमतें अप्रैल 2026 में 108 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गईं, जो कि 85% की भारी बढ़ोतरी थी. तब से अब तक कीमतें 85 डॉलर और 100 डॉलर प्रति बैरल के बीच बनी हुई हैं.

बढ़ता डॉलर आउटफ्लो और तेल आयात का बढ़ता बोझ

भारत कच्चे तेल की कीमतों में इतनी भारी बढ़ोतरी और इसके कारण पैदा होने वाली किल्लत के लिए तैयार नहीं था. वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का कच्चा तेल आयात मूल्य लगभग 180 से 185 अरब डॉलर था. हालांकि, अप्रैल से दिसंबर 2025 तक कच्चे तेल का आयात कुल 90.7 अरब डॉलर ही रहा, जो 2024 की इसी अवधि की तुलना में शुद्ध 12% की गिरावट थी. कच्चे तेल के आयात का 90.7 अरब डॉलर से बढ़कर 185 अरब डॉलर होना मुख्य रूप से जनवरी और अप्रैल 2026 के बीच कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतों के कारण था.

इस प्रकार, 100 डॉलर प्रति बैरल से अधिक की कच्चे तेल की कीमतों के कारण डॉलर के बहिर्वाह (outflow) में प्रति माह लगभग 8 से 9 अरब डॉलर की शुद्ध बढ़ोतरी हुई. डॉलर की इसी भारी निकासी की वजह से रुपये में अभूतपूर्व गिरावट आई. इसी तरह, कच्चे तेल की खपत में कोई भी बढ़ोतरी भारत के आयात बिल को काफी बढ़ा देती है, क्योंकि भारत आत्मनिर्भर नहीं है और आयातित तेल पर बहुत अधिक निर्भर है, खासकर मध्य पूर्व (मिडिल ईस्ट) से होने वाले आयात पर. इस आयात का भुगतान करने के लिए भारत को अधिक अमेरिकी डॉलर खरीदने पड़ते हैं, और डॉलर की यही बढ़ती मांग रुपये पर दबाव डालती है.

बढ़ती महंगाई और घरेलू लागत ढांचा

भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का लगभग 80% से 90% हिस्सा कच्चे तेल और गैस के आयात के जरिए पूरा करता है. ऐसे में ऊर्जा की कीमतों में मामूली सी बढ़ोतरी का भी भारत के आयात बिल, व्यापार घाटे (ट्रेड डेफिसिट) और लागत ढांचे पर सीधा असर पड़ता है. घरेलू स्तर पर ईंधन और गैस की कीमतें बढ़ने से लॉजिस्टिक्स (परिवहन और आपूर्ति) की लागत बढ़ जाती है, जिसका बोझ अंततः अंतिम ग्राहकों पर डाला जाता है.

इससे खुदरा कीमतें बढ़ती हैं और मुद्रास्फीति पर ऊपर की ओर दबाव बनता है. भारत ने खुदरा महंगाई में एक मध्यम गिरावट देखी थी, जहां वार्षिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) 2024 से 2025 तक एक वर्ष से अधिक समय के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के 4% के लक्ष्य से नीचे रहा था. दिसंबर 2025 तक महंगाई घटकर 1.7% पर आ गई थी, लेकिन फिर फरवरी और अप्रैल 2026 के बीच यह अचानक बढ़कर 3.81% हो गई.

व्यापार घाटे का उतार-चढ़ाव और निर्यात में अप्रत्याशित सुधार

2025 के अंत में, भारत का व्यापार घाटा (ट्रेड डेफिसिट) दबाव में था. जनवरी 2026 में यह बढ़कर 34.68 अरब डॉलर हो गया, जो एक साल पहले के व्यापार घाटे से लगभग दोगुना था. व्यापार घाटे में इस उछाल की मुख्य वजह सोने और चांदी की मजबूत मांग थी. आश्चर्यजनक रूप से, मार्च 2026 के अंत तक व्यापार घाटा तेजी से घटकर 20.67 अरब डॉलर पर आ गया, जो जून 2025 के बाद सबसे कम है.

हालांकि संघर्ष और 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' की नाकाबंदी के कारण तेल और गैस की खेप (शिपमेंट्स) बुरी तरह प्रभावित हुई थी, फिर भी भारत का निर्यात बढ़कर 38.92 अरब डॉलर हो गया. इस तरह, इसने मिडिल ईस्ट के साथ व्यापार में आई कमी और अमेरिका को होने वाले निर्यात में हुई बढ़ोतरी के बीच संतुलन बना दिया. इस प्रकार उथल-पुथल और बढ़ते व्यापार असंतुलन का यह दौर भारत के विदेशी व्यापार की गतिशीलता में एक शानदार और अप्रत्याशित सुधार के साथ समाप्त हुआ.

इस अप्रत्याशित और अनुकूल व्यापार संतुलन का गिरते रुपये पर सकारात्मक असर होना चाहिए था. इसके विपरीत, बढ़ते पूंजी बहिर्वाह (Capital Outflows) के कारण रुपये की कीमत लगातार घट रही है, जबकि वैश्विक स्तर पर डॉलर मजबूत हो रहा है. इसके साथ ही, फरवरी और अप्रैल 2026 के बीच कच्चे तेल के कारण बढ़ी अमेरिकी डॉलर की मांग भारत के व्यापारिक मुनाफे पर भारी पड़ी.

रिजर्व बैंक की सतर्कता और बाहरी दबाव

भारतीय रिजर्व बैंक रुपये और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले बुरे असर को कम करने के लिए ईरान-अमेरिका संघर्ष की शुरुआत से ही सतर्क रहा है. इस बाहरी दबाव के बीच अमेरिकी डॉलर और रुपये की विनिमय दर (Exchange Rate) को स्थिर करने के लिए आरबीआई ने समय-समय पर हस्तक्षेप भी किया. हालांकि कच्चे तेल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने देश की बुनियादी आर्थिक स्थिति पर दबाव बनाना जारी रखा.

वैश्विक अशांति और कमजोर होते रुपये के दुष्परिणामों के कारण औद्योगिक गतिविधियों में भी सुस्ती आई, जिससे मार्च 2026 में औद्योगिक उत्पादन पांच महीने के निचले स्तर 4.1% पर पहुंच गया. युद्ध से जुड़ी बाधाओं के कारण व्यापार पर पड़े असर और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से जीडीपी (GDP) विकास दर के अनुमान को पिछले 7.5% के अनुमान से घटाकर 6.3% कर दिया गया है, जिसने आर्थिक सुधार को प्रभावित किया है. उच्च आयात लागत, बढ़ती महंगाई और कमजोर होते रुपये के इस मिले-जुले असर ने देश की मौद्रिक नीति और राजकोषीय संतुलन को और उलझा दिया है.

संरचनात्मक मजबूती है समाधान

भारत एक शुद्ध-आयातक देश है क्योंकि यह अपनी वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करने की तुलना में आयात अधिक करता है. परिणामस्वरूप, भारत ने लगातार एक मध्यम व्यापार घाटा बनाए रखा है. विदेशी व्यापार (कच्चे तेल को छोड़कर) और ब्याज दर की अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद, भारत की तेल पर निर्भरता और तेल की बढ़ती कीमतों के कारण रुपया लगातार कमजोर होता रहा. इस प्रकार, रुपया कच्चे तेल की कीमतों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, क्योंकि भारत का आधा व्यापार घाटा संकट के समय में और एक-तिहाई सामान्य समय में तेल के कारण होता है, जो कच्चे तेल की कीमतों को रुपये की कमजोरी का सबसे बड़ा कारण बनाता है.

वैश्विक मुद्रा बाजारों में भारत को एक मजबूत खिलाड़ी बनने और रुपये को एक वैश्विक मुद्रा के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए, भारत को एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना चाहिए जो स्वाभाविक रूप से आत्मनिर्भर हो और हर समय आयात पर निर्भरता को कम करे. यह तभी संभव है जब भारत सिर्फ एक बड़ी अर्थव्यवस्था ही नहीं, बल्कि एक अधिक मजबूत अर्थव्यवस्था बने.

भारतीय अर्थव्यवस्था, जो आकार में बढ़ रही है, आमतौर पर उपभोग (कंजम्पशन) से संचालित होती है. लेकिन भारत का मजबूत होना तभी संभव है जब आयात पर निर्भरता को संरचनात्मक (स्ट्रक्चरल) रूप से कम किया जाए, निर्यात क्षमता का विस्तार किया जाए और हर समय रुपये को मजबूत बनाए रखने के लिए स्थिर व दीर्घकालिक पूंजी प्रवाह (लॉन्ग-टर्म कैपिटल इनफ्लो) को लगातार आकर्षित किया जाए.

(नोट- लेखक भारतीय प्रबंध संस्थान मुंबई, विहार लेक रोड परिसर में प्रोफेसर हैं.)

अस्वीकरण: इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत हैं. यह ईटीवी भारत के विचारों को नहीं दर्शाते हैं. यह भी आवश्यक नहीं है कि ये भारतीय प्रबंध संस्थान मुंबई (IIM मुंबई) के आधिकारिक रुख या नीतियों का प्रतिनिधित्व करते हों.

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