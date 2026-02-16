ट्रेड वॉर के बीच भारत की बड़ी जीत: US और EU के साथ हुए व्यापारिक समझौते का क्या होगा असर?

ट्रेड वॉर के बीच भारत की बड़ी जीत: US और EU के साथ हुए व्यापारिक समझौते का क्या होगा असर?
भारत का यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ एक साथ व्यापार समझौता करना उसकी बदलती आर्थिक कूटनीति का प्रमाण है
By Vivek Mishra
Published : February 16, 2026 at 4:01 PM IST
भारत ने कुछ ही हफ्तों के भीतर दो महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौते किए हैं. पहला यूरोपीय संघ (EU) के साथ और उसके बाद अमेरिका के साथ बहुप्रतीक्षित समझौता. हालांकि, दोनों पर सालों से काम चल रहा था, लेकिन अमेरिका की बदलती टैरिफ नीतियों ने वैश्विक व्यापार कूटनीति में एक अभूतपूर्व तेजी ला दी है.
इस स्थिति ने देशों को नए समझौते करने, अपने बाजारों में विविधता लाने और बड़े आर्थिक केंद्रों, विशेष रूप से अमेरिका और चीन पर अपनी सप्लाई-चेन निर्भरता कम करने के लिए मजबूर कर दिया है. कई वर्षों तक अमेरिकी नीति ने "चीन-प्लस-वन" रणनीति को बढ़ावा दिया, ताकि उत्पादन के लिए केवल चीन पर निर्भर न रहना पड़े. अब डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के साथ यह गणित और बदल गया है.
वाशिंगटन अब अपने सहयोगियों को न केवल अपने साथ बातचीत करने के लिए, बल्कि विश्व स्तर पर अपने व्यापारिक जुड़ाव को विस्तार देने के लिए भी विवश कर रहा है. देशों के आर्थिक आकार, मजबूती और खुलेपन के आधार पर इस नई रणनीति के परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं.
भारत के मामले में, यूरोपीय संघ के साथ हुए समझौते और कनाडा तथा खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) जैसे साझेदारों के साथ जारी बातचीत ने वाशिंगटन (अमेरिका) को नई दिल्ली के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए प्रेरित किया है. ये दोनों समझौते इस मायने में समान हैं कि ये भारत को दुनिया के सबसे बड़े और दूसरे सबसे बड़े आर्थिक समूहों से जोड़ते हैं.
यूरोपीय संघ के साथ यह व्यवस्था भारत को लगभग 24 ट्रिलियन डॉलर के संयुक्त आर्थिक क्षेत्र से जोड़ती है, जिससे करीब दो अरब लोगों को फायदा होगा. वहीं, अमेरिका के साथ हुआ यह सौदा समय के साथ अरबों डॉलर के बाजार अवसर खोलने का वादा करता है. दोनों समझौतों में एक साझा बात यह है कि इनका भारत के श्रम-प्रधान क्षेत्रों जैसे कपड़ा और परिधान, समुद्री उत्पाद, चमड़ा और जूते, रसायन, प्लास्टिक और रबर के सामान, खेल उपकरण, खिलौने, और रत्न एवं आभूषण पर गहरा प्रभाव पड़ेगा.
घरेलू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के दौर के बावजूद, अमेरिकी समझौता आर्थिक तनाव को कम करने और उन रिश्तों में फिर से तेजी लाने का भरोसा देता है जिनमें पिछले कुछ समय से खिंचाव के संकेत दिख रहे थे. इन समझौतों का राजनीतिक और आर्थिक महत्व न केवल तेजी से बदलती वैश्विक और रणनीतिक स्थितियों को दर्शाता है, बल्कि यह भारत की अपनी विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है.
चीन का उदय यहां एक उपयोगी उदाहरण पेश करता है. जब 1978 में चीन ने आर्थिक सुधार शुरू किए, तब वह वैश्विक स्तर पर लगभग 11वें स्थान पर था. वहीं जब भारत ने 1990 के दशक की शुरुआत में उदारीकरण अपनाया, तब वह 17वें स्थान के करीब था. प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में यह अंतर और भी चौंकाने वाला हो जाता है.
संरक्षणवादी प्रवृत्तियों और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा से आकार लेती आज की दुनिया में ये वास्तविकताएं बहुत मायने रखती हैं. अमेरिका की टैक्स बढ़ाने की नीति ने भारत के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों पैदा किए हैं. साथ ही इसने देशों को अपने 'कम्फर्ट जोन' से बाहर निकलकर एक-दूसरे के साथ गहरे जुड़ाव के लिए प्रेरित किया है. जापान, जर्मनी और ब्राजील जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं और यूरोपीय संघ जैसे आर्थिक समूह शायद भारत के साथ समझौते करने में इतनी जल्दबाजी न दिखाते, अगर उन पर अमेरिका की इन नीतियों का दबाव न होता.
भारत का दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना और तीसरी पायदान की ओर बढ़ना, एक बेहद उथल-पुथल भरे अंतरराष्ट्रीय माहौल के बीच हो रहा है. ठीक उसी समय जब भारत की विकास की गति तेज़ हो रही थी, दुनिया को कई बड़े झटकों का सामना करना पड़ा. कोविड-19 महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध और गाज़ा-इजरायल संघर्ष- इन घटनाओं ने मिलकर वैश्विक व्यवस्था को अस्थिर कर दिया है.
चीन के पिछले तीन दशकों के विकास के विपरीत, जो एक खुली पश्चिमी व्यापार प्रणाली के भीतर बिना किसी खास रुकावट के फला-फूला, भारत का उदय रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और सीमित आर्थिक खुलेपन के बीच हो रहा है. दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति (अमेरिका) अब अपने सहयोगियों को भी बिना शर्त बाजार तक पहुंच देने के पक्ष में नहीं है. वहीं, चीन के साथ भारत के संबंध सीमा विवाद के कारण संरचनात्मक रूप से बंधे हुए हैं, जिससे यह रिश्ता एक बड़े बदलाव के बजाय केवल 'मैनेज' किया जाने वाला जुड़ाव बनकर रह गया है.
भारत लंबे समय से अमेरिका के साथ व्यापक रूप से अनुकूल संबंधों का लाभ उठाता रहा है. इन रिश्तों को राजनीतिक समानता, एक बड़े प्रवासी भारतीय समुदाय, मजबूत जन-संपर्क और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने के साझा हितों से मजबूती मिली है. फिर भी, अब इन संबंधों की शर्तें बदल रही हैं क्योंकि व्यापार और आर्थिक साझेदारी के प्रति वाशिंगटन का नजरिया अब अधिक 'लेन-देन' वाला होता जा रहा है. साथ ही, हाल के वर्षों ने बाहरी आर्थिक दबावों को झेलते हुए भी विकास की गति बनाए रखने की भारत की क्षमता को साबित किया है. इसका एक कारण भारत की ऐतिहासिक रूप से संरक्षित घरेलू अर्थव्यवस्था द्वारा बनाया गया सुरक्षा घेरा भी है.
यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ हुए नए समझौतों के साथ-साथ हाल के वर्षों में संपन्न हुए कई मुक्त व्यापार समझौतों और वर्तमान में जारी वार्ताओं के माध्यम से, भारत अब एक स्पष्ट रूप से अधिक खुली आर्थिक नीति की ओर बढ़ रहा है.
इस बदलाव में अनिवार्य रूप से कुछ चुनौतियां भी आएंगी, जिनमें बढ़ती प्रतिस्पर्धा और नियामक बदलावों के साथ तालमेल बिठाना शामिल है. हालांकि, वैश्विक वैल्यू चेन में अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश कर रही एक बड़ी और उभरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए, ये समझौते एक ऐसी रणनीतिक कीमत हो सकते हैं जिसे चुकाने के लिए भारत तैयार है.
