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स्वास्थ्य संकट और भू-राजनीति का मेल: इबोला का भारत-अफ्रीका जुड़ाव पर असर

अफ्रीका के इबोला संकट से चौथे इंडिया-अफ्रीका फोरम समिट का टलना यह दिखाता है कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कैसे कूटनीति को प्रभावित कर सकती है.

A doctor at CBCA Virunga works at a checkpoint at the hospital entrance.
सीबीसीए विरुंगा में एक डॉक्टर, हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर बनाए गए चेकपॉइंट पर काम करते हुए. (AFP)
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By Aroonim Bhuyan

Published : May 23, 2026 at 2:49 PM IST

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नई दिल्ली: मध्य अफ्रीका में जानलेवा इबोला फैलने की वजह से 28 से 31 मई तक नई दिल्ली में होने वाले चौथे इंडिया-अफ्रीका फोरम समिट (IAFS IV) को टालना पड़ा है. इससे यह पता चलता है कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कैसे कूटनीतिक प्राथमिकताएं और अंतरराष्ट्रीय जुड़ाव को बदल सकती है.

यह प्रकोप, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) के अस्थिर इतुरी प्रांत में केंद्रित है, जिसमें वायरस का दुर्लभ बुंडिबुग्यो स्ट्रेन शामिल है, जिसके लिए वर्तमान में कोई स्वीकृत टीका मौजूद नहीं है. इस स्थिति ने युगांडा और दक्षिण सूडान जैसे पड़ोसी देशों में इसके फैलने का डर बढ़ा दिया है.

विदेश मंत्रालय की तरफ से गुरुवार को जारी एक बयान में कहा गया, “अफ्रीकी नेताओं और हितधारकों की पूरी भागीदारी और जुड़ाव पक्का करने की अहमियत को समझते हुए, और महाद्वीप में उभरती सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार, अफ़्रीकी संघ और अफ़्रीकी संघ आयोग के अध्यक्ष के बीच समिट और उससे जुड़ी गतिविधियों के बारे में बातचीत हुई.”

“इन सलाह-मशविरे के बाद, दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि चौथा इंडिया-अफ्रीका फोरम समिट बाद में बुलाना सही रहेगा. समिट और उससे जुड़ी मीटिंग्स की नई तारीखें आपसी बातचीत से तय की जाएंगी और सही समय पर बताई जाएंगी.”

इस बीच, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) ने भी एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें ज़्यादा जोखिम वाले देशों से भारत आने वाले इबोला के लक्षणों वाले यात्रियों से अप्रवासन क्लियरेंस से पहले स्वास्थ्य अधिकारियों को रिपोर्ट करने की अपील की गई है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, इस बीमारी का पता सबसे पहले मई की शुरुआत में पूर्वी डीआरसी के इतुरी प्रांत में चला था, खासकर मोंगब्वालू, रवाम्पारा और बुनिया के हेल्थ ज़ोन में.

यह इलाका युगांडा और दक्षिण सूडान के बॉर्डर के पास एक लड़ाई-झगड़े वाला और बहुत ज़्यादा मोबाइल माइनिंग बेल्ट है, जिससे बीमारी को रोकना खास तौर पर मुश्किल हो जाता है.

Passengers wearing masks walk through Washington Dulles International Airport in Virginia in the wake of Ebola.
इबोला के मद्देनजर वर्जीनिया में वाशिंगटन डलेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मास्क पहने यात्री चलते हुए. (AFP)

पहला ज्ञात संदिग्ध मरीज - कथित तौर पर एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता में 24 अप्रैल के आसपास लक्षण विकसित हुए और बाद में बुनिया में उसकी मृत्यु हो गई. शुरुआती टेस्ट में इबोला की पहचान नहीं हो पाई, क्योंकि स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक किट मुख्य रूप से वायरस के ज़्यादा आम ज़ैरे स्ट्रेन का पता लगाने के लिए डिजाइन किए गए थे.

बाद में किंशासा भेजे गए सैंपल से कन्फर्म हुआ कि यह आउटब्रेक बुंडीबुग्यो वायरस स्पीशीज से जुड़ा था, जो एक रेयर स्ट्रेन है जिसे सबसे पहले 2007 में युगांडा में पहचाना गया था. बुंडीबुग्यो स्ट्रेन खास तौर पर चिंता की बात है, क्योंकि अभी इसके खिलाफ कोई लाइसेंस प्राप्त टीका या वायरस विशिष्ट इलाज नहीं है.

मौजूदा इबोला वैक्सीन ज़्यादातर जैरे स्ट्रेन के खिलाफ बनाई गई थीं, जिसकी वजह से पिछले दशक में पश्चिम और मध्य अफ्रीका में बड़े पैमाने पर बीमारी फैली थी. डब्ल्यूएचओ के अधिकारियों ने कहा कि बुंडीबुग्यो स्ट्रेन के लिए प्रायोगिक टीके उपलब्ध होने में छह से नौ महीने लग सकते हैं.

16 मई को जारी डब्ल्यूएचओ के डेटा के अनुसार, डीआरसी में 246 संदिग्ध मामले दर्ज किए गए थे, अकेले इतुरी प्रांत में 80 संदिग्ध मौतें रिपोर्ट की गई थीं, और लैब में कन्फर्म हुए आठ मामलों में बुंडीबुग्यो वायरस पॉजिटिव पाया गया था. 17 मई को, डब्ल्यूएचओ ने ऑफिशियली इसे अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया.

एजेंसी ने जोर देकर कहा कि हालांकि यह प्रकोप अभी तक महामारी आपातकाल के रूप में योग्य नहीं है, लेकिन सीमा पार आवाजाही और कमजोर स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों के कारण क्षेत्रीय जोखिम “उच्च” बना हुआ है.

20-21 मई तक, डब्ल्यूएचओ अधिकारियों के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि संख्या तेजी से बढ़ी है. डीआरसी और युगांडा में लगभग 600 संदिग्ध मामलों की पहचान की गई है, और कम से कम 139 मौतें दर्ज की गई हैं. इबोला महामारी के कारण आईएएफएस आईवी का स्थगन भारत के अफ्रीका पहुंच के लिए रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षण पर हुआ है.

इस मीटिंग में दर्जनों अफ्रीकी देशों के प्रमुख और सरकार के नेताओं के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापार, हेल्थकेयर, डिफेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा सुरक्षा और दक्षिण विकास साझेदारी में सहयोग बढ़ाने के लिए इकट्ठा होने की उम्मीद थी.

इसका टालना इस बात पर जोर देता है कि कैसे एक क्षेत्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल तेजी से एक भू-राजनैतिक और आर्थिक चुनौती बन सकती है, जिसका असर अफ्रीका से कहीं आगे तक फैल सकता है.

पहला आईएएफएस 2008 में हुआ था, उसके बाद 2011 और 2015 में भी इसके संस्करण हुए. नई दिल्ली में 2015 का समिट खास तौर पर इसलिए जरूरी था क्योंकि इसमें तब के सभी 54 अफ्रीकी देशों ने हिस्सा लिया था, जिससे भारत इस महाद्वीप के लिए एक बड़ा प्रमुख विकास और रणनीतिक साझेदार बन गया.

आईएएफएस IV से कई खास मकसद पूरे होने की उम्मीद थी: अफ्रीका में भारत का ट्रेड और निवेश बढ़ाना; हेल्थकेयर, फार्मास्यूटिकल्स और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग मजबूत करना; हिंद महासागर क्षेत्र में डिफेंस और समुद्री सहयोग बढ़ाना; चीन के साथ और अच्छे से मुकाबला करना, जिसने फोरम ऑन चाइना-अफ्रीका कोऑपरेशन (FOCAC) के जरिए पूरे अफ्रीका में अपना आर्थिक और रणनीतिक असर काफी बढ़ाया है; और बदलते वैश्विक भू-राजनीतिक अलाइनमेंट के बीच साउथ-साउथ कोऑपरेशन को मजबूत करना.

हालांकि, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन थिंक टैंक में एसोसिएट फेलो समीर भट्टाचार्य, जो अफ्रीका के विशेषज्ञ हैं, उन्हें उम्मीद है कि आईएएफएस IV इस साल के आखिर में होने के बजाय जल्दी होगा.

भट्टाचार्य ने ईटीवी भारत से कहा, "बात बस इतनी है कि अफ्रीका में इबोला की एक और लहर है." "कई बार इबोला के मामले सामने आए हैं. मुझे लगता है, अगर सब कुछ ठीक रहा, मान लीजिए दो हफ़्ते में या तीन हफ़्ते में, या एक महीने में, समिट होगा. इसे कैंसिल नहीं किया गया है. इसे सिर्फ़ स्थगित किया गया है."

उन्होंने कहा कि इस साल भारत का राजनयिक कैलेंडर काफी भरा हुआ है. ब्रिक्स समिट के साथ-साथ शायद क्वाड समिट भी है. अंतररष्ट्रीय बिग कैट अलायंस (IBCA) समिट भी आने वाला है.

भट्टाचार्य ने कहा, "बस इस बात पर चर्चा हो रही है कि हमने इसे (IAFS IV) वर्चुअली क्यों नहीं किया. हम इसे वर्चुअली कर सकते थे. लेकिन मुझे लगता है कि यह मैसेज भी देना है कि पिछले आईएएफएस को हुए 11 साल हो गए हैं. अब हम इसे करना चाहते हैं और हम इसे बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं. मुझे जानकारी मिली थी कि करीब 30 अफ्रीकी देशों के प्रमुख आ रहे हैं. तो, यह एक बहुत अच्छा फोटो लेने का मौका है. आप जानते हैं, इससे एक बहुत सिंबॉलिक मैसेज जाएगा. हम वर्चुअल मीटिंग करके इसे खराब नहीं करना चाहते.”

उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में प्रस्तावित आईएएफएस IV के बाद, अफ्रीकी नेताओं को जून की शुरुआत में सियोल में होने वाली कोरिया-अफ्रीका विदेश मंत्रियों की मीटिंग के लिए दक्षिण कोरिया जाना था.

भट्टाचार्य ने कहा, ‘‘मुझे नहीं पता कि ताजा घटनाक्रम को देखते हुए उस बैठक की क्या स्थिति है.’’

साथ ही उन्होंने कहा कि आईएएफएस IV के दो महीने के अंदर होने की संभावना है. असल बात यह है कि भारत और अफ्रीकी यूनियन दोनों ने इस बात पर जोर दिया है कि यह टालना राजनीतिक नहीं बल्कि एहतियात के तौर पर है.

अपने संयुक्त वक्तव्य में, दोनों पक्षों ने एकजुटता, आपसी सम्मान और साउथ-साउथ सहयोग के लिए अपना प्रतिबद्धता दोहराया, जबकि भारत ने इस बीमारी को रोकने के लिए अफ्रीका रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र के नेतृत्व में कोशिशों को सपोर्ट करने की तैयारी जताई.

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