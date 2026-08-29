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भारत दुनिया का बड़ा हथियार सप्लायर बनेगा; रक्षा निर्यात नीति में बड़े सुधारों की पूरी इनसाइड स्टोरी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार, 27 अगस्त, 2026 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में व्हीकल फैक्ट्री में T-72 और T-90 टैंक ओवरहॉल प्रोजेक्ट के लिए 'भूमि पूजन' समारोह के दौरान. ( IANS/PIB )

By Aroonim Bhuyan 11 Min Read

नई दिल्ली: भारत सरकार ने रक्षा निर्यात के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. यह कदम देश को दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों की सूची से हटाकर, सैन्य उपकरणों का एक मजबूत वैश्विक निर्यातक बनाने की दिशा में एक और बड़ा प्रयास है. सरकार ने एक्सपोर्ट के नियमों को आसान बना दिया है और 'ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस' (OGEL) के दायरे को काफी बढ़ा दिया है. इस फैसले का मकसद भारतीय रक्षा कंपनियों को ज्यादा छूट देना है, ताकि वे विदेशी ठेके हासिल कर सकें, इंटरनेशनल टेंडर्स का तुरंत जवाब दे सकें और विदेशी ग्राहकों के साथ लंबे समय के कारोबारी रिश्ते बना सकें. रक्षा मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी बयान के मुताबिक, रक्षा उत्पादन विभाग ने 'डिफेंस एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर' (SOP) और OGEL फ्रेमवर्क को आसान बनाने के लिए कई बड़े सुधार किए हैं. ये सुधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन के तहत किए गए हैं, जिसका मकसद भारत को रक्षा क्षेत्र में एक भरोसेमंद और प्रतिस्पर्धी ग्लोबल पार्टनर बनाना है. साथ ही, यह 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को और मजबूत करता है. रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, "रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मार्गदर्शन में किए गए इन सुधारों का उद्देश्य कागजी और सरकारी प्रक्रियाओं को कम करना है. इससे भारतीय रक्षा कंपनियों की अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच तेज होगी और वे वैश्विक व्यापार के अवसरों का बेहतर फायदा उठा सकेंगी. हालांकि, इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पहलुओं का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा." ये सुधार ऐसे समय में बेहद महत्वपूर्ण हैं जब वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड ₹1.78 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, और एक्सपोर्ट बढ़कर 38,424 करोड़ रुपये हो चुका है. अब इस इंडस्ट्री के सामने अगली चुनौती इस बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को लगातार होने वाली एक्सपोर्ट ग्रोथ में बदलना है. नियमों में दी गई यह ढील भारतीय कंपनियों, विशेषकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और प्राइवेट सेक्टर के निर्माताओं को अंतरराष्ट्रीय कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने की रेस में और मजबूत बनाएगी. अंतरराष्ट्रीय अवसरों पर तुरंत एक्शन अंतरराष्ट्रीय रक्षा खरीद के बाजार में बहुत कड़ा मुकाबला होता है. जब भी कोई विदेशी सरकार, सेना या डिफेंस कंपनी कोई टेंडर जारी करती है, तो हथियार निर्माताओं के पास बोली लगाने और उपकरण सप्लाई करने की अपनी क्षमता साबित करने के लिए बहुत कम समय होता है. पहले, कई तरह की सरकारी प्रक्रियाओं और कुछ मामलों में अलग-अलग विभागों से सलाह-मशविरा करने की वजह से एक्सपोर्ट की प्रक्रिया में काफी समय लग जाता था. लेकिन अब, ज्यादातर देशों को 'नॉन-लेथल' (जैसे- रडार, हेलमेट, बॉडी आर्मर आदि) डिफेंस आइटम एक्सपोर्ट करने के लिए इस तरह की आपसी चर्चा की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है. इस फैसले से कंपनियां अब ऐसी डील्स को बहुत तेजी से पूरा कर सकेंगी. रक्षा मंत्रालय ने कहा, "अंतरराष्ट्रीय टेंडर और प्रदर्शनियों में सभी तरह के रक्षा उपकरणों के निर्यात के लिए भी अब इस विचार-विमर्श की प्रक्रिया को हटा दिया गया है. इससे भारतीय कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया के सामने तेजी से प्रदर्शित कर सकेंगी और अंतरराष्ट्रीय अवसरों का फायदा उठा पाएंगी." अब भारतीय कंपनियां बिना किसी नियमित या रूटीन सरकारी देरी के विदेशी रक्षा प्रदर्शनियों में आसानी से हिस्सा ले सकेंगी और टेंडर का जवाब दे सकेंगी. यह कदम अमेरिका, फ्रांस, रूस, इजरायल, दक्षिण कोरिया और तुर्की जैसे दुनिया के स्थापित और दिग्गज रक्षा निर्यातक देशों के मुकाबले भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मकता को काफी मजबूत करेगा. MSMEs को मिल सकता है बड़ा फायदा इन सुधारों का भारत की रक्षा क्षेत्र से जुड़ी MSMEs (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों) पर बहुत सकारात्मक असर पड़ सकता है. आमतौर पर बड़ी रक्षा कंपनियों के पास सरकारी नियमों, कानूनी मामलों और एक्सपोर्ट-क्लियरेंस को संभालने के लिए अलग से विशेष विभाग होते हैं. लेकिन छोटी कंपनियों के पास जटिल एक्सपोर्ट प्रक्रियाओं से बार-बार निपटने के लिए इतने वित्तीय और मानव संसाधन नहीं होते. पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सुरक्षा उपकरण, गोला-बारूद से जुड़े हिस्से या अन्य रक्षा उत्पाद बनाने वाली किसी MSME कंपनी के लिए बार-बार सरकारी मंजूरी लेने की जरूरत से लागत और समय दोनों बढ़ जाते हैं. ऐसे में, इस आसान 'OGEL फ्रेमवर्क' से छोटे निर्माताओं के लिए राह आसान होगी और वे बिना किसी बड़ी बाधा के विदेशी ग्राहकों तक अपनी पहुंच बना सकेंगे. OGEL की लंबी वैलिडिटी से कम होगा कागजी कार्रवाई का बोझ