भारत दुनिया का बड़ा हथियार सप्लायर बनेगा; रक्षा निर्यात नीति में बड़े सुधारों की पूरी इनसाइड स्टोरी
आसान एक्सपोर्ट प्रोसेस और एक बड़ा OGEL फ्रेमवर्क भारतीय डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को बड़े मार्केट तक पहुंचने में मदद कर सकता है.
Published : August 29, 2026 at 4:02 PM IST
नई दिल्ली: भारत सरकार ने रक्षा निर्यात के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. यह कदम देश को दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों की सूची से हटाकर, सैन्य उपकरणों का एक मजबूत वैश्विक निर्यातक बनाने की दिशा में एक और बड़ा प्रयास है.
सरकार ने एक्सपोर्ट के नियमों को आसान बना दिया है और 'ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस' (OGEL) के दायरे को काफी बढ़ा दिया है. इस फैसले का मकसद भारतीय रक्षा कंपनियों को ज्यादा छूट देना है, ताकि वे विदेशी ठेके हासिल कर सकें, इंटरनेशनल टेंडर्स का तुरंत जवाब दे सकें और विदेशी ग्राहकों के साथ लंबे समय के कारोबारी रिश्ते बना सकें.
India simplifies its #DefenceExport SOP and Open General Export License (OGEL) framework to reduce procedural burden, expand global market access and empower Indian defence manufacturers.— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) August 28, 2026
• OGEL validity extended 2 → 3 years
• Coverage expanded from 41 countries to almost all… pic.twitter.com/Z2XUvWFhMh
रक्षा मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी बयान के मुताबिक, रक्षा उत्पादन विभाग ने 'डिफेंस एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर' (SOP) और OGEL फ्रेमवर्क को आसान बनाने के लिए कई बड़े सुधार किए हैं. ये सुधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन के तहत किए गए हैं, जिसका मकसद भारत को रक्षा क्षेत्र में एक भरोसेमंद और प्रतिस्पर्धी ग्लोबल पार्टनर बनाना है. साथ ही, यह 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को और मजबूत करता है.
रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, "रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मार्गदर्शन में किए गए इन सुधारों का उद्देश्य कागजी और सरकारी प्रक्रियाओं को कम करना है. इससे भारतीय रक्षा कंपनियों की अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच तेज होगी और वे वैश्विक व्यापार के अवसरों का बेहतर फायदा उठा सकेंगी. हालांकि, इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पहलुओं का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा."
ये सुधार ऐसे समय में बेहद महत्वपूर्ण हैं जब वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड ₹1.78 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, और एक्सपोर्ट बढ़कर 38,424 करोड़ रुपये हो चुका है. अब इस इंडस्ट्री के सामने अगली चुनौती इस बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को लगातार होने वाली एक्सपोर्ट ग्रोथ में बदलना है. नियमों में दी गई यह ढील भारतीय कंपनियों, विशेषकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और प्राइवेट सेक्टर के निर्माताओं को अंतरराष्ट्रीय कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने की रेस में और मजबूत बनाएगी.
अंतरराष्ट्रीय अवसरों पर तुरंत एक्शन
अंतरराष्ट्रीय रक्षा खरीद के बाजार में बहुत कड़ा मुकाबला होता है. जब भी कोई विदेशी सरकार, सेना या डिफेंस कंपनी कोई टेंडर जारी करती है, तो हथियार निर्माताओं के पास बोली लगाने और उपकरण सप्लाई करने की अपनी क्षमता साबित करने के लिए बहुत कम समय होता है.
पहले, कई तरह की सरकारी प्रक्रियाओं और कुछ मामलों में अलग-अलग विभागों से सलाह-मशविरा करने की वजह से एक्सपोर्ट की प्रक्रिया में काफी समय लग जाता था. लेकिन अब, ज्यादातर देशों को 'नॉन-लेथल' (जैसे- रडार, हेलमेट, बॉडी आर्मर आदि) डिफेंस आइटम एक्सपोर्ट करने के लिए इस तरह की आपसी चर्चा की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है. इस फैसले से कंपनियां अब ऐसी डील्स को बहुत तेजी से पूरा कर सकेंगी.
रक्षा मंत्रालय ने कहा, "अंतरराष्ट्रीय टेंडर और प्रदर्शनियों में सभी तरह के रक्षा उपकरणों के निर्यात के लिए भी अब इस विचार-विमर्श की प्रक्रिया को हटा दिया गया है. इससे भारतीय कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया के सामने तेजी से प्रदर्शित कर सकेंगी और अंतरराष्ट्रीय अवसरों का फायदा उठा पाएंगी."
अब भारतीय कंपनियां बिना किसी नियमित या रूटीन सरकारी देरी के विदेशी रक्षा प्रदर्शनियों में आसानी से हिस्सा ले सकेंगी और टेंडर का जवाब दे सकेंगी. यह कदम अमेरिका, फ्रांस, रूस, इजरायल, दक्षिण कोरिया और तुर्की जैसे दुनिया के स्थापित और दिग्गज रक्षा निर्यातक देशों के मुकाबले भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मकता को काफी मजबूत करेगा.
The transfer of DRDO-developed technologies for ALL conventional missile systems to domestic industries marks a historic leap for India’s defence ecosystem.— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) August 25, 2026
This major decision will:
🔹 Accelerate indigenous missile production
🔹 Strengthen the domestic manufacturing ecosystem… pic.twitter.com/YUWsAC3HGl
MSMEs को मिल सकता है बड़ा फायदा
इन सुधारों का भारत की रक्षा क्षेत्र से जुड़ी MSMEs (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों) पर बहुत सकारात्मक असर पड़ सकता है. आमतौर पर बड़ी रक्षा कंपनियों के पास सरकारी नियमों, कानूनी मामलों और एक्सपोर्ट-क्लियरेंस को संभालने के लिए अलग से विशेष विभाग होते हैं. लेकिन छोटी कंपनियों के पास जटिल एक्सपोर्ट प्रक्रियाओं से बार-बार निपटने के लिए इतने वित्तीय और मानव संसाधन नहीं होते.
पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सुरक्षा उपकरण, गोला-बारूद से जुड़े हिस्से या अन्य रक्षा उत्पाद बनाने वाली किसी MSME कंपनी के लिए बार-बार सरकारी मंजूरी लेने की जरूरत से लागत और समय दोनों बढ़ जाते हैं. ऐसे में, इस आसान 'OGEL फ्रेमवर्क' से छोटे निर्माताओं के लिए राह आसान होगी और वे बिना किसी बड़ी बाधा के विदेशी ग्राहकों तक अपनी पहुंच बना सकेंगे.
OGEL की लंबी वैलिडिटी से कम होगा कागजी कार्रवाई का बोझ
ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस (OGEL) एक बार मिलने वाली स्थायी एक्सपोर्ट मंजूरी है. इसके तहत योग्य निर्यातकों को तय रक्षा उपकरणों की कई खेपों को बाहर भेजने के लिए बार-बार अलग से मंजूरी नहीं लेनी पड़ती, बल्कि वे खुद ही एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन जेनरेट कर सकते हैं. यह व्यवस्था कंपनियों को बार-बार की सरकारी प्रक्रियाओं से बचाती है और काम में लचीलापन देती है.
मंत्रालय के अनुसार, पहले से मौजूद तीन अलग-अलग OGEL SOPs- जो बड़े प्लेटफॉर्म और उपकरण, पार्ट्स और पुर्जे, और कंपनियों के भीतर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से जुड़ी थीं- उन्हें अब मिलाकर एक सिंगल OGEL SOP बना दिया गया है. इससे निर्यातकों को एक जैसा और बेहद आसान फ्रेमवर्क मिलेगा.
मंत्रालय ने बताया, "OGEL की वैलिडिटी को दो साल से बढ़ाकर अब तीन साल कर दिया गया है, जिससे बार-बार लाइसेंस रिन्यू कराने की झंझट और उससे जुड़ी कागजी कार्रवाई का बोझ कम होगा. साथ ही, OGEL का दायरा 41 देशों से बढ़ाकर अब दुनिया के सभी देशों के लिए कर दिया गया है. इसमें केवल संवेदनशील देशों, प्रतिबंधित देशों और जिन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के प्रतिबंध या हथियारों की रोक है, उन्हें शामिल नहीं किया गया है."
एक नए प्रावधान के तहत उन भारतीय कंपनियों को भी बड़ी राहत दी गई है, जिनका विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं के साथ लंबे समय का कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट है. मंत्रालय ने आगे कहा, "तय शर्तों के आधार पर, योग्य उपकरणों और संबंधित विदेशी कंपनियों के लिए OGEL की मंजूरी दी जा सकती है, और इस लाइसेंस की वैलिडिटी उस एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट की समय-सीमा के बराबर होगी."
मंत्रालय ने यह भी बताया, "OGEL के दायरे में आने वाले रक्षा उत्पादों की लिस्ट को और बड़ा कर दिया गया है, जिससे निर्यातकों को पहले से ज्यादा छूट मिलेगी. संशोधित नियमों के तहत अब छोटे कैलिबर के हथियारों के कुछ पुर्जों और सुरक्षा उपकरणों को नागरिक उपयोग के लिए भी एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दी गई है, जिससे वैध अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अवसर और बढ़ेंगे."
OGEL की वैलिडिटी को बढ़ाना व्यावहारिक और समझदारी भरा सुधार
पहले दो साल की वैलिडिटी होने का मतलब यह था कि निर्यातकों को हर कुछ समय बाद लाइसेंस रिन्यू कराने की सरकारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था. अब इस समय-सीमा को एक साल और बढ़ाने से कागजी और प्रशासनिक काम का बोझ काफी कम हो जाएगा.
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब भारतीय निर्यातक विदेशी ग्राहकों के साथ लंबे समय के व्यावसायिक समझौतों पर बातचीत करते समय ज्यादा आश्वस्त और निश्चित रह सकेंगे.
रक्षा निर्माताओं के लिए यह निश्चितता बेहद जरूरी है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कॉन्ट्रैक्ट्स में अक्सर लंबी डिलीवरी शेड्यूल्स, कई खेप भेजना और लगातार आफ्टर-सेल्स सपोर्ट देना शामिल होता है. इसलिए, मंजूरी की यह लंबी अवधि भारतीय कंपनियों को विदेशी ग्राहकों के लिए एक ज्यादा आकर्षक और भरोसेमंद पार्टनर बनाएगी.
41 देशों से बढ़कर अब लगभग पूरी दुनिया में विस्तार
- शायद OGEL फ्रेमवर्क में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव इसका दायरा 41 देशों से बढ़ाकर दुनिया के सभी देशों के लिए करना है.
- यह फैसला भारतीय निर्यातकों के लिए संभावित बाजार का दायरा बहुत बड़े स्तर पर बढ़ा देता है.
- अब निर्यात को चुनिंदा देशों की एक छोटी सी लिस्ट तक सीमित रखने के बजाय, नए फ्रेमवर्क ने बाजार तक पहुंच को बहुत व्यापक बना दिया है.
- यह बदलाव उन भारतीय कंपनियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद साबित हो सकता है जो अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया, लैटिन अमेरिका, पश्चिम एशिया और अन्य उभरते रक्षा बाजारों में अपनी जगह बनाना चाहती हैं.
कीमत के मामले में भारतीय रक्षा उपकरण हो सकते हैं और ज्यादा प्रतिस्पर्धी
- निर्यात में मुकाबला सिर्फ इस बात से तय नहीं होता कि उपकरण की क्वालिटी कैसी है. इसके लिए लागत, डिलीवरी का समय और नियमों की निश्चितता भी उतनी ही जरूरी होती है.
- अगर भारतीय निर्माताओं को हर एक एक्सपोर्ट की मंजूरी लेने के लिए बहुत ज्यादा समय और संसाधन खर्च करने पड़ेंगे, तो आखिरकार वह लागत विदेशी ग्राहकों को दी जाने वाली कीमत में भी जुड़ जाएगी.
- बार-बार मंजूरी लेने की जरूरतों को कम करके ट्रांजैक्शन कॉस्ट को घटाया जा सकता है.
- इससे भारतीय कंपनियों को अपना प्रॉफिट मार्जिन बनाए रखते हुए विदेशी ग्राहकों को ज्यादा प्रतिस्पर्धी और आकर्षक कीमतें ऑफर करने में मदद मिलेगी. आगे चलकर, जब उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी, तो प्रति यूनिट लागत में और भी कमी आएगी.
विदेशी कंपनियों के साथ दीर्घकालिक समझौते वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की भूमिका को करेंगे मजबूत
जिन भारतीय रक्षा कंपनियों का विदेशी निर्माताओं के साथ लंबे समय का कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट है, वे अब तय शर्तों के तहत उस खास विदेशी कंपनी के लिए जरूरी उपकरणों के निर्यात हेतु OGEL हासिल कर सकती हैं. इस लाइसेंस की वैलिडिटी भी सीधे उस समझौते या कॉन्ट्रैक्ट की समय-सीमा के अनुसार ही तय होगी. इस बदलाव से और अधिक विदेशी रक्षा कंपनियां भारतीय निर्माताओं के साथ साझेदारी करने के लिए प्रेरित होंगी.
इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि विदेशी कंपनियां भारत को सिर्फ अपने हथियार और रक्षा उपकरण बेचने के एक बाजार के रूप में नहीं देखेंगी, बल्कि भारतीय कंपनियां अंतरराष्ट्रीय रक्षा निर्माताओं की वैश्विक सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा बन जाएंगी.
अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनियों में बढ़ेगी भारत की भागीदारी
- अंतरराष्ट्रीय टेंडर और प्रदर्शनियों के लिए होने वाले निर्यात से विभागों के आपसी विचार-विमर्श की जरूरत को हटाना, भारत की डिफेंस डिप्लोमेसी और औद्योगिक पहुंच को बहुत मजबूत कर सकता है.
- डिफेंस प्रदर्शनियां सिर्फ रक्षा उपकरणों को दिखाने का जरिया नहीं होतीं, बल्कि ये विदेशी सेनाओं, खरीद एजेंसियों और वैश्विक रक्षा कंपनियों के साथ मजबूत रिश्ते बनाने का एक बेहद महत्वपूर्ण जरिया होती हैं.
- आज भारतीय निर्माता तोपखाने और मिसाइलों से लेकर रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, ड्रोन/मानवरहित प्लेटफॉर्म, नौसैनिक उपकरण और सुरक्षात्मक गियर जैसे कई आधुनिक उत्पादों को बड़े पैमाने पर दुनिया के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं.
- अगर कंपनियां प्रदर्शनियों के लिए अपने उत्पादों और उपकरणों को तेजी से बाहर भेज सकेंगी, तो भारतीय रक्षा निर्माताओं को अपने संभावित ग्राहकों के सामने सीधे अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के ज्यादा अवसर मिलेंगे.
अगर पूरी स्थिति को समझें, तो भारत अब उस दौर से काफी आगे निकल चुका है जहां डिफेंस एक्सपोर्ट को एक कम प्राथमिकता वाला या मामूली काम माना जाता था. अब अगली चुनौती इस ग्रोथ को एक निरंतर चलने वाली और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी डिफेंस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में बदलना है.
ये नए सुधार अंतरराष्ट्रीय रक्षा व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत को पूरा करके इस लक्ष्य को हासिल करने में मदद कर सकते हैं. और वह जरूरत है- ग्राहक मिलने के बाद उसे तेजी से और भरोसेमंद तरीके से माल की डिलीवरी देना. अगर इन उपायों को सही तरीके से लागू किया जाता है, तो ये भारतीय कंपनियों को रक्षा उपकरणों के कभी-कभार सप्लाई करने वाले सप्लायर से हटाकर प्लेटफॉर्म, पुर्जे, सब-सिस्टम, स्पेयर पार्ट्स और सेवाओं के दीर्घकालिक वैश्विक सप्लायर बनने में मदद कर सकते हैं.
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