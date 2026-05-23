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तुर्की-पाकिस्तान गठजोड़ को भारत का रणनीतिक जवाब, साइप्रस के साथ 5 साल का डिफेंस रोडमैप

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलिडिस शुक्रवार, 22 मई, 2026 को नई दिल्ली में एक जॉइंट प्रेस मीट के दौरान MoUs के एक्सचेंज के गवाह बने. ( IANS/PMO )

'ऑपरेशन सिंदूर' जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद, हाल के वर्षों में भारत की सबसे आक्रामक आतंकवाद-विरोधी सैन्य कार्रवाइयों में से एक था. इस संकट के दौरान, तुर्की ने सैन्य, राजनयिक और राजनीतिक रूप से पाकिस्तान का पुरजोर समर्थन किया था. इसके साथ ही तुर्की ने कश्मीर पर अपने पारंपरिक रुख को दोहराते हुए भारत की सैन्य कार्रवाई की तीखी आलोचना की थी.

इसी संदर्भ में, अगले पांच वर्षों के लिए भारत और साइप्रस के बीच रक्षा सहयोग का यह रोडमैप बेहद खास और महत्वपूर्ण हो जाता है. भारत-साइप्रस की इस रक्षा साझेदारी को उभरते हुए भारत-तुर्की-पाकिस्तान के रणनीतिक समीकरण और पूर्वी भूमध्यसागर, पश्चिमी एशिया व हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्रों में प्रभाव बढ़ाने की व्यापक वैश्विक होड़ के नजरिए से देखा जा सकता है.

यूरोपीय संघ (EU) परिषद की अध्यक्षता संभालने वाला सदस्य देश कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाता है. वह यूरोपीय संघ के एजेंडे को लगातार आगे बढ़ाना, मजबूत कानूनी व विधायी कार्यों को पूरा करना, सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और यूरोपीय संस्थानों के बीच तालमेल सुनिश्चित करना जैसे काम देखता है. इसके अलावा, वह यूरोपीय संसद के सत्रों में यूरोपीय संघ परिषद का प्रतिनिधित्व करता है और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में पूरे संघ के रुख व प्राथमिकताओं में समन्वय बिठाता है.

यहां यह जिक्र करना जरूरी है कि साल 2026 की पहली छमाही के लिए साइप्रस के पास ही यूरोपीय संघ की परिषद (Council of the European Union) की अध्यक्षता है. इस छह महीने के कार्यकाल के दौरान, साइप्रस यूरोपीय संघ परिषद के सभी स्तरों की बैठकों की अध्यक्षता कर रहा है, जिससे परिषद के कामकाज और विधायी प्रक्रियाओं की निरंतरता सुनिश्चित हो सके.

उन्होंने आगे बताया, "दोनों देशों के जहाजों ने एक-दूसरे के बंदरगाहों का दौरा भी किया है. जनवरी 2026 में हस्ताक्षरित 'भारत-यूरोपीय संघ (EU) रक्षा और सुरक्षा साझेदारी' भी भारतीय रक्षा कंपनियों को यूरोपीय संघ के भागीदारों के साथ काम करने के लिए एक बड़ा मंच देती है. अब दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों के बीच साल 2026 से 2031 तक की अवधि के लिए द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के रोडमैप को अंतिम रूप दे दिया गया है. "

द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के बाद यहां आयोजित एक विशेष प्रेस वार्ता में, विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के जुड़ाव में रक्षा और समुद्री सहयोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर उभरा है. विदेश मंत्रालय के सचिव सिबी जॉर्ज ने कहा, "निकोशिया में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग कार्यक्रम 2026 पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो हमारी रक्षा साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान करता है."

पीएम मोदी ने आगे कहा, "हमें पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य आदान-प्रदान और प्रशिक्षण सहयोग को देखकर खुशी हो रही है. आज हमने साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग को और मजबूत करने का भी फैसला किया है." मोदी ने कहा कि भारत और साइप्रस 'इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव' (IPOI) और 'इंडिया-मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर' (IMEC) जैसी प्रमुख पहलों के माध्यम से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे.

"रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी हमारे संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है," मोदी ने क्रिस्टोडौलाइड्स के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान कहा. इस द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ाकर 'रणनीतिक साझेदारी' का दर्जा दे दिया गया है.

यह समझौता तुर्की द्वारा पाकिस्तान को खुले तौर पर समर्थन देने के तुरंत बाद आया है. तुर्की ने यह समर्थन अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में भारत द्वारा शुरू किए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान दिया था. ऐसे में, यह समझौता पूर्वी भूमध्यसागर (Eastern Mediterranean) और हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र में हो रहे एक बड़े भू-राजनीतिक बदलाव को दर्शाता है.

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स के बीच शुक्रवार को हुई शिखर बैठक के बाद, रक्षा सहयोग के लिए पांच साल के भारत-साइप्रस रोडमैप की घोषणा की गई है. यह घोषणा केवल द्विपक्षीय सैन्य संबंधों के विस्तार से कहीं बढ़कर बड़ा संकेत देती है.

नई दिल्ली के लिए, तुर्की के इस कदम ने दोनों देशों (तुर्की-पाकिस्तान) के बीच गहरी होती रणनीतिक साझेदारी को लेकर चिंताओं को और बढ़ा दिया. पिछले एक दशक में रक्षा उत्पादन, ड्रोन तकनीक, नौसैनिक सहयोग और खुफिया तालमेल जैसे क्षेत्रों में इन दोनों देशों का गठबंधन काफी मजबूत हुआ है.

तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन, नौसैनिक सिस्टम और सैन्य आधुनिकीकरण सहायता सहित कई उन्नत सैन्य प्लेटफॉर्म और तकनीकें मुहैया कराई हैं. इसके अलावा, अंकारा (तुर्की) और इस्लामाबाद (पाकिस्तान) ने कश्मीर और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी एक-दूसरे के साथ तालमेल काफी बढ़ा दिया है.

साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स का गुरुवार, 21 मई, 2026 को नई दिल्ली पहुंचने पर पारंपरिक सांस्कृतिक स्वागत किया गया. (IANS)

इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में, भारत द्वारा साइप्रस के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करने का फैसला- एक ऐसा देश जिसका तुर्की के साथ पुराना विवाद है, बहुत बड़ा भू-राजनीतिक (Geopolitical) संकेत देता है.

साइप्रस पूर्वी भूमध्यसागर में एक बेहद रणनीतिक स्थिति में मौजूद है, जो यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के काफी करीब है. इस द्वीप देश ने ऐतिहासिक रूप से तुर्की के साथ तनाव का सामना किया है, विशेष रूप से 1974 से उत्तरी साइप्रस पर तुर्की के अवैध कब्जे और पूर्वी भूमध्यसागर में समुद्री दावों को लेकर दोनों देशों में गहरा विवाद है.

साइप्रस के साथ अपने संबंधों को मजबूत करके, भारत ने यह साफ संकेत दे दिया है कि वह उन देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के लिए तैयार है जो क्षेत्रीय स्तर पर तुर्की के अड़ियल रवैये से परेशान हैं. ठीक उसी तरह जैसे तुर्की ने भारत की संवेदनशीलता की परवाह न करते हुए पाकिस्तान के साथ अपना सहयोग बढ़ाया है.

यही वजह है कि भारत-साइप्रस रक्षा रोडमैप कई रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा कर सकता है. पूर्वी भूमध्यसागर में भारत के राजनयिक और सुरक्षा प्रभाव को बढ़ाना, उन यूरोपीय संघ (EU) के सदस्य देशों के साथ साझेदारी बनाना जो क्षेत्रीय अस्थिरता को लेकर चिंतित हैं, स्वेज-भूमध्यसागरीय कॉरिडोर के पास समुद्री सहयोग नेटवर्क तक भारत की पहुंच का विस्तार करना और तुर्की पर एक अप्रत्यक्ष भू-राजनीतिक दबाव बनाना.

रणनीतिक लिहाज से, यह साझेदारी भारत की तेजी से बदलती बहुआयामी विदेश नीति को दर्शाती है, जहां क्षेत्रीय विवादों और देशों के आपसी गठबंधनों को अब अलग-अलग करके नहीं देखा जाता.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार, 22 मई, 2026 को नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलिडेस से मुलाकात की. (IANS/PMO)

यूरोप और हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र के बीच ऊर्जा मार्गों, समुद्री व्यापार, कनेक्टिविटी परियोजनाओं और नौसेना की आवाजाही के कारण पूर्वी भूमध्यसागर भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण होता जा रहा है. साइप्रस, ग्रीस, फ्रांस और अन्य भूमध्यसागरीय सहयोगियों के साथ भारत का बढ़ता जुड़ाव उसके उस व्यापक समुद्री दृष्टिकोण के अनुकूल है, जिसके तहत वह समुद्री मार्गों को सुरक्षित करना चाहता है और अपनी रक्षा कूटनीति को हिंद महासागर से आगे पश्चिम की ओर बढ़ा रहा है.

साइप्रस के साथ साझेदारी इसलिए भी और अधिक प्रासंगिक हो जाती है क्योंकि तुर्की अपनी 'ब्लू होमलैंड' समुद्री नीति के जरिए भूमध्यसागर में लगातार अपना नौसैनिक प्रभाव बढ़ा रहा है. यह तुर्की द्वारा अपनाई गई एक महत्वाकांक्षी और आक्रामक नीति है, जिसके तहत वह एजियन, पूर्वी भूमध्यसागर और काला सागर (ब्लैक सी) के बड़े हिस्सों पर अपना संप्रभु अधिकार होने का दावा करता है.

साइप्रस के साथ भारत के करीबी रक्षा संबंध ग्रीस और फ्रांस के साथ उसकी बढ़ती समुद्री साझेदारी को और मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों देशों का भी तुर्की के साथ तनाव रहा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलिडिस शुक्रवार, 22 मई, 2026 को नई दिल्ली में एक जॉइंट प्रेस मीट के दौरान. (IANS)

साझेदारियों का यह उभरता हुआ नेटवर्क धीरे-धीरे एक बड़े रणनीतिक ढांचे के निर्माण में मदद कर सकता है, जो हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) को भूमध्यसागर से जोड़ता है. रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ और नई दिल्ली स्थित 'इमेजिंडिया' (Imagindia) थिंक टैंक के अध्यक्ष रोबिंदर सचदेव के अनुसार, भारत तुर्की को घेरने वाले देशों के साथ रणनीतिक संबंध बना रहा है.

सचदेव ने ईटीवी भारत से कहा, "भारत ग्रीस के साथ संबंध मजबूत कर रहा है, जो तुर्की के पश्चिम में है, और साइप्रस के साथ भी, जो तुर्की के दक्षिण में स्थित है. इसलिए, इस लिहाज से भारत तुर्की के आसपास के देशों में रणनीतिक और गहरे संबंध विकसित कर रहा है." उन्होंने कहा कि यह तुर्की के आसपास के क्षेत्र में दूर से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की भारत की क्षमता या इरादे को दर्शाता है. उन्होंने आर्मेनिया के साथ भारत के मजबूत संबंधों पर भी विशेष जोर दिया.

सचदेव ने कहा, "इस प्रकार, भारत रणनीतिक रूप से तुर्की के पड़ोस में स्थित देशों के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है. मोटे तौर पर देखा जाए तो पश्चिम में ग्रीस है, दक्षिण में साइप्रस है और पूर्व में आर्मेनिया है."

संक्षेप में कहें तो, भारत-साइप्रस रक्षा सहयोग रोडमैप न केवल एक द्विपक्षीय रक्षा समझौते के रूप में महत्वपूर्ण है, बल्कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद बदलते क्षेत्रीय गठबंधनों के कारण शुरू हुए एक बड़े भू-राजनीतिक बदलाव के हिस्से के रूप में भी बेहद अहम है. यह घटनाक्रम रेखांकित करता है कि कैसे बदलते क्षेत्रीय हालातों के जवाब में भारत की विदेश और सुरक्षा नीति तेजी से आपस में जुड़ी हुई, बहुआयामी और भू-राजनीतिक रूप से मुखर व आक्रामक हो रही है.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार, 22 मई, 2026 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलिडिस के सम्मान में एक दावत दी. (IANS)

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