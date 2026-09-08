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जो काम नेहरू और झाउ नहीं कर पाए क्या मोदी और शी मिलकर उसे पूरा कर देंगे, उम्मीद तो कुछ ऐसी ही बंधी है ?

भारत और चीन सीमा विवाद के निपटारे की शुरुआत हो चुकी है. भले ही यह कदम छोटा हो, लेकिन संकेत सकारात्मक हैं. भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के अनसुलझे प्रबंधन से आगे बढ़कर सीमा निर्धारण (मानचित्रों पर अंतरराष्ट्रीय सीमा के सटीक मार्ग पर एक औपचारिक समझौता) की ओर बढ़ रहे हैं.

सीमा निर्धारण के बाद सीमांकन होता है. इसमें सहमत सीमा को सीमा स्तंभों, चिह्नों और सर्वेक्षण बिंदुओं के माध्यम से जमीन पर अंकित किया जाता है. मध्य क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के सामने, इस तरह के परीक्षण के लिए एक उपयुक्त क्षेत्र प्रतीत होता है. वैसे, किसी भी पक्ष ने इसे आधिकारिक तौर पर चयनित क्षेत्र घोषित नहीं किया है.ऐसा करने का तर्क स्पष्ट है. विवादित क्षेत्र यहां अपेक्षाकृत छोटे हैं. सीमा का अधिकांश भाग हिमालयी वाटरशेड्स और दर्रों का अनुसरण करता है.यह कोई नई बात नहीं है. 1960 में, झोउ एनलाई(पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के तत्कालीन प्रधानमंत्री) नेमध्य क्षेत्र में विवाद को “तुलनात्मक रूप से छोटा” बताया था. नेहरूने भीइसी तरह कहा कि व्यापक सीमा निर्धारणकाफी हद तक ज्ञात था. इसलिए दोनों नेताओं नेछह दशक से भी अधिक समय पहले उस बात को स्वीकार किया था जिस पर आज भी कई विश्लेषक बहस करते हैं.मध्य क्षेत्र भारत-चीन सीमा का सबसे प्रबंधनीय हिस्सा प्रतीत होता था.फिर भी, कोई समझौता नहीं हुआ.

1960 की योजना क्यों फेल हुई - दरअसल, मध्य क्षेत्र में मतभेद कई प्रकार के थे.शिपकी ला (किन्नौर को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा) पर, भारतऔर चीन इस बात पर असहमत थे कि सीमा किसी मान्यता प्राप्त हिमालयी दर्रे से होकर गुजरती है या कई किलोमीटर पश्चिम से.नीलांग-जाधंग (ऊपरी जाधगंगा घाटी में बस्तियां) पर, भारत ने जलविभाजक सिद्धांत का सहारा लिया,जबकि चीन ने कराधान औरअधिकार क्षेत्र के तिब्बती दावों का हवाला दिया.

भारतीय और चीनी अभिलेखों में कुछ स्थानों पर अलग-अलग नाम औरभौगोलिक विवरण थे. इससे विवादित स्थानों की पहचान में कठिनाई हुई.बाराहोती की तरह, भारत नेगढ़वाल के अभिलेखों का सहारा लिया, जबकि चीन ने ऐतिहासिकतिब्बती दस्तावेजों का हवाला दिया. नाम अलग-अलग थे.इसलिए मुद्दा यह था कि किस साक्ष्य से ऐतिहासिक अधिकार क्षेत्र स्थापित होता है, इस पर आम सहमति कैसे बनाई जाए?

दूसरी समस्या संस्थागत थी. 1960 में बीजिंग, नई दिल्ली और रंगून में मिले अधिकारीक्षेत्रीय समझौतों पर बातचीत करने के लिए अधिकृत नहीं थे. उनका कार्य थाऐतिहासिक दस्तावेजों,प्रशासनिक अभिलेखों और मानचित्रों की जांच करके साक्ष्य एकत्र करना. इस अभ्यास का उद्देश्य थायह निर्धारित करना कि किसका ऐतिहासिक पक्ष अधिक मजबूत है, न किएक अधिक व्यावहारिक प्रश्न पूछना: किन क्षेत्रों परतुरंत सहमति बन सकती है और किन सीमित क्षेत्रों के लिएराजनीतिक बातचीत की आवश्यकता है?

एक बड़ी राजनीतिक बाधा भी थी. मध्य क्षेत्रसमग्र सीमा विवाद से जुड़ा रहा. यहां तक ​​कि एकछोटे भूभाग से संबंधित रियायत भी साक्ष्य, प्रशासन या ऐतिहासिक उपयोग का एक सिद्धांत स्थापित कर सकती थी,जिसे बाद मेंकहीं और लागू किया जा सकता था. इसलिए छोटे क्षेत्रों केअत्यधिक बड़े राजनीतिक परिणाम होते थे.

2026 अलग क्यों हो सकता है -मूल दावे अब गायब नहीं हुए हैं. जो बदला है वह है प्रौद्योगिकी, बातचीत की प्रक्रिया औरराजनीतिक वातावरण.प्रौद्योगिकी ऐसे उपकरण प्रदान करती है जिनकी कल्पना 1960 में नहीं की जा सकती थी.उच्च-रिजॉल्यूशन उपग्रह चित्र, जीआईएस-आधारित मानचित्रण,डिजिटल ऊंचाई मॉडल, सटीक निर्देशांक और आधुनिकभू-भौतिकीय सर्वेक्षण पर्वतमाला, जलविभाजक,जल निकासी प्रणाली और ऐतिहासिक मानचित्रों तथा वर्तमान भूभाग के बीच सटीक संबंध स्थापित कर सकते हैं.पुराने मानचित्रों को अब उपग्रह चित्रों के आधार पर भू-संदर्भित किया जा सकता है.ऐतिहासिक स्थानों के नामों का मिलान निर्देशांक और भौतिक विशेषताओं से किया जा सकता है.

यह तीन बहुत अलग-अलग समस्याओं को अलग करने में मदद कर सकता है. वास्तविक क्षेत्रीय ओवरलैप, मानचित्र संबंधी विसंगति औरस्थलाकृतिक गलतफहमी.प्रौद्योगिकी उन मुद्दों की संख्या को काफी हद तक कम कर सकती है, जिनके लिए राजनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है.