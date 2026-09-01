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अजीत डोभाल और वांग यी की मुलाकात के बाद क्या सुलझ जाएगा भारत-चीन सीमा विवाद?

भारत के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और चीन के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव और सेंट्रल कमीशन फॉर फॉरेन अफेयर्स के ऑफिस के डायरेक्टर वांग यी मंगलवार, 25 अगस्त, 2026 को बीजिंग में भारत-चीन सीमा के सवाल पर 25वीं मीटिंग के दौरान. ( Xinhua via IANS )

By Brig Rakesh Bhatia 6 Min Read