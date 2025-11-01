चीफ जस्टिस बीआर गवई बोले, शिक्षा से ही समाज में बदलाव संभव

ETV Bharat / opinion

भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण राम कृष्ण गवई कौशाम्बी दौरे पर पहुंचे. (etv bharat)
Published : November 1, 2025 at 2:31 PM IST

कौशांबी: भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण राम कृष्ण गवई शनिवार को कौशाम्बी जिले के दौरे पर पहुंचे. यहां एक निजी कॉलेज के वार्षिकोत्सव में उन्होंन भाग लिया. इस मौके पर उन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि शिक्षा से ही समाज में बदलाव संभव है. यह आपके भविष्य की कुंजी है. उन्होंने कौशांबी के गौरव के बारे में भी चर्चा की. कहा कि भगवान बुद्ध ने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया. यह वह धरती है. इस मौके पर उन्होंने बच्चों की प्रस्तुति की भी जमकर सराहना की.


कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेते हुए उन्होंने सभी का उत्साहवर्धन किया. इस दौरान इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति संगीता श्रीवास्तव भी मौजूद रहीं. कार्यक्रम में बच्चों ने मुख्य न्यायाधीश के सामने कार्यक्रम पेश किए. कार्यक्रम के बाद सीजेआई कालेज के संरक्षक व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश विक्रम नाथ श्रीवास्तव के घर के लिए निकल गए. यहां भोजन के उपरांत वह प्रयागराज के लिए रवाना होंगे.

भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण राम कृष्ण गवई ने कही ये बात. (etv bharat)
india chief justice bhushan ramakrishna gavai allahabad university seminar kausambi school program
भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण राम कृष्ण गवई ने कॉलेज के वार्षिकोत्सव में लिया भाग. (etv bharat)

कार्यक्रम में भाग लेने से पहले सीजेआई ने गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की. कार्यक्रम की शुरुआत होने के बाद विद्यालय के बच्चों ने सरस्वती वंदना और स्वागत गीत पेश किया. वहीं, कुछ बच्चों ने बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर की जीवनी पर प्रकाश डाला.


इस दौरान सीजेआई ने सार्वी सक्सेना द्वारा कक्षा पांच तक के लिए रामायण पर आधारित लिखी पुस्तक का विमोचन किया. पुस्तक विमोचन के बाद मुख्य न्यायाधीश ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और उन्हें प्रेरित किया. थोड़ी देर बाद यहां से वह प्रयागराज के लिए रवाना होंगे.

(अपडेट जारी)

